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Взломанные консоли могут привести к началу "Золотой эры игр"

Пока мировые СМИ обсуждают щечки Цири и борются со снежинками, в 2024 году произошел коренной перелом в мире консольных игр с далеко идущими последствиями.
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В конце года надо подводить итоги, но мы будем констатировать факты. 2024 год стал переломным в консольном мире. В этом году произошло сразу несколько крупных событий, которые изменят игровой мир в ближайшее время. Взлом консолей вышел за рамки энтузиастов и стал доступен для обычных геймеров.

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Предисловие

Долгие годы слежу за игровым направлением в средствах массовой информации и обратил внимание, что большинство информационных русскоговорящих сайтов перепечатывают информацию из "надежных источников" и не публикуют личные заметки. Бездумная копипаста и повторение повестки западных "кукловодов". 15-20 лет назад манипулирование общественным мнением было в зачаточном состоянии, но сейчас видно невооруженным взглядом. Компетенция Bloomberg, Reuters, The Washington Post, The New York Times очень часто бывает ниже плинтуса.

Конечно, я не могу давать свое экспертное мнение в разрезе экономики, политики, технологий, культуры, но в плане игрового направления неоднократно встречал "вбросы", далекие от реального положения дел. Но им продолжают доверять и бездумно перепечатывать. А еще в этих газетах никогда не печатают про взломы, обходы блокировок, твики и улучшения, оптимизацию и другие "житейские" премудрости. Соответственно, данные факты и информация об этом никогда не попадают в широкое общественное поле. Среднестатистический житель России хорошо осведомлен о существовании зеленого магазина, но это лишь вершина айсберга. Способов и вариантов экономии значительно больше, но об этом ни единого слова. Почему это важно?

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Простой пример: в 2013 году были взломаны сервера Yahoo и "скомпрометированы" 3 млрд аккаунтов. Сегодня многие сервисы привязаны к телефону, а в то время все привязывалось к почте, в том числе и банковские кошельки. В 2015 году можно было поменять пароль от аккаунта Steam без доступа к почтовому ящику. В 2016 году аналогичная ситуация была с EA Play. В 2020 году в сети опубликовали исходники Windows Server 2003. И подобного очень много. Но об этом тишина.

Взломанные игровые консоли — это та информация, о которой не принято говорить, но она касается и используется десятками миллионов человек.

Законодательство

Во многих странах мира есть четкое и недвусмысленное наказание за пиратство. Суровое и неотвратимое. С другой стороны, взломанные консоли — это серая зона. По закону вы не можете распространять взломанные устройства, но модифицировать их для себя — закон не запрещает. Непонятная сфера без четкого регулирования.

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Изменения на консольном рынке в 2024 году

Технически многие игровые консоли, описываемые сегодня, были взломаны несколько лет назад. Только есть тонкая грань: одно дело — взломанные консоли, и совсем другое — обыватели, далекие от всякой возни с настройками, программами и прочим. Именно в 2024 году взлом игровых устройств стал доступен рядовым пользователям. Минимум манипуляций с гаджетами — и весь спектр возможностей jailbreak оказывается под рукой.

Разгон PlayStation 3

Тема для разогрева. Устройство взломали миллион лет назад. В 2023 году прошивку разобрали на составные части и научились вносить изменения. Летом 2024 года появились самодельные прошивки с разгоном процессора, памяти и видеоядра. Стабильное увеличение производительности составляет 20%. Некоторые энтузиасты достигают показателей в 30–35% и ставят рекорды. Долгое время шли разговоры о "мощности" PS3 и Xbox 360. Сегодня этот вопрос закрыт окончательно.

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Взлом PlayStation Portal

В самом событии нет ничего интересного. Устройство обладает высокой производительностью, но имеет мало собственной памяти и лишено слота для карт расширения. Для обычного пользователя эта информация не имеет никакой смысловой нагрузки. А вот для владельцев портативных устройств это настоящий разрыв сознания.

 

Многие плохо знакомы с PS Remote Play и с тем, с чем ее едят. Это удаленное воспроизведение игр. Для персональных компьютеров существует официальное приложение, но его качество оставляет желать лучшего. С другой стороны, есть PlayStation Portal — та же самая функция, но комфорт несравнимо выше. Энтузиасты распотрошили прошивку с устройства и интегрировали многие функции в кастомное приложение.

Chiaki-ng за последние полгода сделал гигантский скачок в своем развитии. Расширили его функциональность и сделали доступным для широкого круга пользователей. Теперь нет необходимости в поиске различных "дешифраторов" и прочего на сторонних сайтах. Поставил программу, нашел устройство в сети, ввел логин и пароль — и почти сразу начинаешь играть. Сыпется картинка или проблемы с производительностью? Залез в настройки, поигрался с кодеками, битрейтом — и все готово. Именно в 2024 году игра на Steam Deck в эксклюзивы Sony перестала быть фантастикой.

Чипованная Nintendo Switch

Саму консоль взломали достаточно давно. Инструкций по этому процессу в сети Интернет хоть отбавляй. Вот только не каждый пользователь захочет заниматься подобным. Помимо сложности самого процесса, есть множество нюансов, которые не подвластны рядовому юзеру. В прошлом году устройство начали чиповать. Наборы со всем необходимым заполонили китайские, а потом и российские барахолки. В отличие от старших консолей, на портативках, в большинстве своем, играют в одиночные игры на прохождение, и модификация минимально сказывается на использовании.

В 2024 году чипованные консоли начали появляться в магазинах. Не в паре эксклюзивных мест, а массово. Каждая вторая новая консоль уже модифицирована и готова к использованию.

Масштаб данного явления вышел за рамки "случайного" везения в 2024 году и стал доступен всем и каждому без лишних телодвижений. А это, между прочим — самое распространенное устройство на сегодняшний день.

Sony PlayStation 4

И снова речь идет об устройстве, которое взломали еще 7 лет назад. Энтузиасты могли запускать неподписанный код достаточно давно, но было несколько явных недостатков. На момент выхода первых рабочих эксплойтов найти консоль с модифицируемой прошивкой было сложно. Все новые консоли поставлялись с более новыми прошивками. Более того, новые игры часто требовали обновлений и не запускались на устаревшем программном обеспечении. Актуальность взлома моментально улетучивалась.

Все изменилось в 2021 году. Японская корпорация снимает с производства старые консоли и полностью переходит на выпуск PS5. Теперь не существует консолей новых из магазина с прошивкой выше 10.50. Актуальный взлом работает на версии 11.00. То есть 100% всех консолей без ручного обновления могут быть прошиваемыми. С выходом PS5 многие старые устройства были убраны на дальнюю полку и не получили апгрейда. Сегодня в руках пользователей остается более 20 млн консолей с прошивкой менее 11.00, и они взламываются в пару кликов. Конечно, это не делает консоль "ближе" к народу, так как взлом требует определенных знаний, и не все способны его осуществить.

Летом появляется взлом через Luckfox. Устройство доступно давно, но летом его приспособили для взлома. На флешку записывают дистрибутив и скрипт, которые автоматически взламывают консоль без участия пользователя. Вставил устройство в консоль, подключил питание — и при включении идет автоматический взлом.

Через 3 месяца вышло специализированное устройство, готовое к использованию из коробки со всем необходимым. Вставил в консоль — и все происходит автоматически. Чипирование без чипирования.

Устройство стало намного ближе к обычному народу. Без лишних телодвижений любой обыватель может запустить игру и наслаждаться играми.

Торренты и пиратские релизы

Долгое время пользователи персональных компьютеров рассказывали сказки о чудесах на больших ящиках. Они много тратят денег на железо, а потом экономят на играх. Правда жизни такова, что в 2024 году не все игры взламываются и выкладываются в общий доступ, а вот на консолях ситуация обратная: в играх нет защиты, и они доступны в день релиза... а некоторые игры доступны даже до релиза.

Почему "Золотая эра" наступает сейчас

Помимо того, что в 2024 году взломанные консоли получили массовое распространение, у них есть еще два момента, которые отличают их от гаджетов прошлых эпох. PS4 и Nintendo Switch имеют колоссальное распространение, и их актуальность продлится долгие годы. Издатели, особенно второго эшелона, будут выжимать все до капли с каждого активного пользователя. Мощности Sony PlayStation 4 для небольших проектов достаточно. Если PS2 и PS3 потеряли свою актуальность уже через 3 года, то сегодняшние устройства будут принимать активное участие в игровой экосистеме еще 5–7 лет. Добавьте к этому, что производство новых игр для новых консолей занимает заметно больше времени, чем раньше, и значимые проекты появляются реже. Плюсуйте фактор Free-to-play сессионок, которые не спешат уходить со старых консолей, а поклонники этих игр не спешат обновляться.

Надежность PS4 и Nintendo Switch заметно выше, чем раньше. В старых чипах не было сотен датчиков и предохранителей от перегрева и скачков напряжения. Долговечные устройства будут служить еще очень долго и радовать своих обладателей широчайшей библиотекой.

Послесловие

В 2024 году в консольном мире произошел реальный сдвиг в сторону пиратства и в руки обывателей массово хлынули устройства с широкими возможностями. Библиотека игр на Nintendo Switch и Sony PlayStation 4 состоит из десятков тысяч игр, многие из которых стали знаковыми. Графика достаточная, чтобы не воротить нос, а надежность устройств на высочайшем уровне. У всего этого будут последствия, но об этом в другой раз.

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