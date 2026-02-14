Такие процессоры оснащены двумя вычислительными плитками.

Инсайдеры продолжают публиковать информацию о будущей настольной платформе Intel LGA 1954 и процессорах Nova Lake-S. Флагманские процессоры этого семейства, оснащённые двумя вычислительными плитками, будут обладать довольно высоким пиковым энергопотреблением, поэтому их полный потенциал удастся раскрыть только на материнских платах с подсистемой питания соответствующего уровня, объяснил инсайдер Jaykihn.

Недавние слухи об уровнях мощности признали устаревшими, окончательные установки лимитов PL пока неизвестны, но инсайдеры уверены, что энергопотребление флагманских процессоров Nova Lake-S будет немалым. По информации VideoCardz, у процессоров с двумя вычислительными плитками базовая мощность составляет 175 Вт. Это лимит PL1. Значения лимитов PL2, PL3 и PL4 пока не уточняются. Ранее сообщалось, что энергопотребление флагманского процессора под полной нагрузкой может кратковременно превышать величину 700 Вт.

В VideoCardz полагают, что процессоры Nova Lake-S с двумя вычислительными плитками могут быть представлены в рамках отдельной HEDT-серии Core Ultra X, что звучит достаточно правдоподобно. Компания уже внедрила этот брендинг с процессорами Panther Lake для ноутбуков.

Ранее ходили слухи, что процессоры Nova Lake-S с количеством ядер до 28 и процессоры с количеством ядер до 52 выпустят в разное время. Таким образом, основная серия для потребительских ПК может предложить процессоры с одной вычислительной плиткой 8P+16E и дополнительными маломощными ядрами в количестве 4 штук, а серия HEDT — процессоры с двумя такими плитками. При этом также ожидается, что в каждой из этих серий появятся процессоры с увеличенным объёмом кэш-памяти. В одинарной и двойной конфигурациях соответственно.

Вся эта информация официально не подтверждена. Пока в Intel лишь раскрыли примерные сроки выхода новых процессоров — к концу 2026 года.