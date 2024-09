Правильная последовательность событий и выстроенный маркетинг творят чудеса. Вы недовольны стоимостью новой консоли? Хотите побухтеть и высказать свое Фе? Окей, делайте как вам хочется. Выговорились? Отлично! Смотрите каких мы вам игр приготовили :-)

реклама





Предисловие

Многие смотрят на меня, как на фаната японской корпорации. Сегодня это удобный образ для раскрытия гениальности руководства Sony на простом и понятном событии. Именно такие продуманные шаги и делают корпорации великими.

Поклонники PlayStation

реклама





Мои мысли, вкусы и взгляды на различные вещи можно проследить по публикуемым материалам. У меня четко сформированное мнение и я мало завишу от мнения окружающих. Что думаю, о том стараюсь говорить. За последнее время освещал несколько крупных событий дельцов с острова восходящего солнца. Мое внимание привлекло устройство:

PlayStation Portal и ему посветил несколько высказываний;

Мне было с высокой колокольни на PS VR 2 и ни в одном материале его не обсуждаю;

Одно устройство пользуется повышенной популярностью, о втором всплывают только слухи. Подобных аналогий можно найти много, но эти наиболее яркие и хорошо освещаемые.

Ярким событием последнего времени стала презентация PlayStation 5 Pro. Для меня переход с PS4 Pro на PS 5 обошелся в 300 американских тугриков. Точнее, в моей PS 4 Pro был установлен SSD 1tb, 3 gamepada оригинальных с чехлами, станция зарядки, вертикальная подставка, 5 дисков плюс 150 наличкой. Переезд был дорогим, но на бюджете семьи сильно не сказался. Теперь передо мной стоит новый переезд. И снова нужно собрать 300 американских тугриков. Интересно, это невыполнимая операция или обыденность? Я поклонник бренда и ищу варианты получить желаемое, а не отговорки и прочее.

Забавно слушать истории про отсутствия привода и подставки. Если поставят выбор между 1тб SSD и приводом, то возьму первое. Диски актуальны только на релизе, а если брать как я на скидке GOTY издание - то только цифра. Шутка про подставку вообще взяты с потолка. Может я не поклонник и чего-то не догоняю? Деньги на игры в день релиза имеются, а на топовую консоль - нет?

реклама





Грубости в интернете

Последние несколько лет "воюющие царства" любят накинуть на вентилятор и собрать побольше просмотров. Обзоры и мнения уже никого не интересуют. Нужна движуха, острые темы и скандалы. Желтая пресса во всей красе. Как пример, вспомнились "щёчки Эллой". При обычных обстоятельствах такое бы назвали "Буллинг" чистой воды.



Это мягкий пример, но "негатив" и "поливание помоями" чего угодна. Угарнуть, порофлить, захейтить, загнобить, заскамить, зафейлить - современные тренды и сленг подходящий.

Пролетариат против корпораций - это святое. И не важно какая причина, если подобное мнение принесет денег и подписчиков.

реклама





Консоль за 700 тугриков

Поклонник найдет способ приобщиться к любой вещи. Если есть цель, то она будет достигнута всеми правдами и неправдами. Но тут интересно другое. Если открыть мнение ведущих блогеров, то все они кричат, что дорого и не стоит покупать данное устройство. Открывай любой ролик и аргументы один в один как под копирку. У меня возникает вопрос: "А значит ли, что все, кто кричал, что дорого и покупать не стоит, не купят данное устройство?" Вот интересный момент, как говорящие головы, что сегодня говорят одно, будут оправдывать свою покупку через пару месяцев? Будут ли от них обзоры устройства, которое они категорически не рекомендуют обществу?

Ход конем

С 26 по 29 сентября пройдет TOKYO GAME SHOW 2024. Официально известно, что Microsoft впервые не будет участвовать в выставке, а проведет только онлайн презентацию. Весь последний год Фил Спенсер посещал ВСЕ крупные игровые мероприятия и светился в 32 зуба. У Джеффа Кили и на Gamescon Xbox представила самую большую презентацию в истории.

Японскую выставку коробокс посещал регулярно долгие годы и только в этом году решил сделать паузу. В противоположность этому, самураи уже 5 лет не появлялись в Токио, но в этот раз решили изменить своим принципам. Совпадение? Не думаю.

Многие игровые аналитики считают, что PlayStation планирует жестко зажигать. Последние два года японцы вели себя "тише травы, ниже воды". Собрать в одном месте и выпалить одновременно несколько анонсов - это мощный удар по конкуренту. Одно яркое событие будут обсуждать несколько недель. Из известного и возможного, могут показать:

Horizon Zero Dawn ремастер - одна из лучших игр для предыдущего поколения. В эпоху сиквелов, приквелов, вбоквелов и ремастеров - вполне осязаемый вариант. Игра была сильно порезана и ели шла на старых консолях.

Horizon Zero Dawn 3 - продолжение удачной серии. Допилить новый контент не отнимает много времени. Более продуманный сюжет и можно в продакшен. Три года на создание сиквела достаточно.

Silent Hill 2 ремейк - скоро релиз и надо поддержать проект новыми рекламными роликами;

Medievil 2 ремейк - первая часть ушла в релиз несколько лет назад. Она не стала чем-то выдающимся, но хорошо сыграла на ностальгии. Сейчас мало подобных игр.

Gravity Rush 2 ремастер - еще одна серая лошадка. Первая часть уже обновлялась, а вот вторая все еще в подвешенном состоянии.

Ghost of Tsushima 2 - релиз первой части увидел свет в 2020 году. Создание сиквела отнимает значительно меньше времени и Sucker Punch может представить свой новый проект.

Death Stranding 2 - гений он и в Африке гений. Новые ролики и новые подробности.

WOLVERINE - уже анонсировали. Некоторые успели поиграть в слитую сборку. Проект находится на стадии полировки.

Venom - слухи, много слухов, очень много слухов. Народ расходится во мнении - отдельная игра или дополнение.

Человек-паук 3 часть 1 - релиз второй части был недавно, но могут выпустить что-то небольшое на 8-10 часов.

God of War 3 - скоро выходит релиз для ПК-бояр и могут анонсировать третью часть для поклонников. Совместить шумиху и рекламную компанию.

Bend Studio - создатели Days Gone уже 5 лет в отпуске

Media Molecule и Pixelopus ничего не выпускали под PS5. Team Asobi только что отстрелялась астро-ботом. Маленькие конторы могут выпустить что-то небольшое.

London Studio - отказались от VR и что-то ваяют уже 5 лет

Haven Studios и Savage Game Studios - темные лошадки. Возможно, что работают над Concord 2.0

Сторонние студии - японцы в этом году несколько раз удивили. Финансовая поддержка и рекламный бюджет ждя удачных релизов. В Китае и Корее много небольших студий с интересными концепциями. Stellar Blade в этом году сотворила чудо, но возможны релизы и поменьше. F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch и Rise of the Ronin не стали шедеврами, но заняли место крепких середнячков.

Если покопаться, то не так много ярких и интересных проектов. Многие говорят, что Sony сделает упор на сторонние продукты и классические игры. А презентацию закончат чем-то ударным. И какие у вас мысли по предполагаемому плану? Жиденько, но удобоваримо?

Гениальность руководства Sony

Если сделать жиденькую презентацию игр и в самом конце анонсировать устройство за 700 баксов, то может случиться так, что "флюгеры" завалят всю повестку обсуждением дорогой консоли, а игры выпадут из информационного поля. Судя по всему, у вершин Олимпа, что-то подозревали и выделили анонс устройства на будний день с маловразумительным роликом от Марка Церни. Народ немного пошумел, побухтел, выплеснул свое недовольство, но принял информацию к сведению. Выставку и анонс игр все будут воспринимать как праздник и проецировать только положительные эмоции. Много их будет или мало - мне не известно, но они все будут со знаком плюс. В этот момент можно показать и новую графику и новые фишки.





Анонс Sony PlayStation 5 Pro

Все заметили, что демонстрации проводились исключительно на старых играх. Было бы очень удивительно, если бы в девятиминутный ролик попали не анонсированные игры от внутренних студий. Вы изучаете техническую документацию, а тут БАЦ и 3 секунды из Days Gone 2. Думаю, у большинства народу было бы больше вопросов, чем ответов. Анонс новых продвинутых игр посреди недели? Трехсекундным роликом? Я только что описывал гениальность самураев, но тут демонстрация на примере не анонсированной игры? Нам показали ровно то, что должны были показать. Обошли возможный негатив со стороны общественности и подготовили дорожку из желтого кирпича на Tokyo Game Show.

Послесловие

Sony провела четкий Damage Control. Провела анонс. Указала цену для избранных. Подготовила почву для презентации и оставила приятное послевкусие перед новогодними праздниками. А теперь скажите, что они не гениальны и не чувствуют свою аудиторию.