Чем бы дитя не тешилась, только бы в PlayStation не играла. Последний месяц во всех новостных заголовках только и разговоров о победе Xbox. Что странно. Нет ни единого упоминания разбирательств с антимонопольными органами и об увольнениях. А еще победа очень странная... Не совпадают новости и возгласы с реальностью.

Предисловие

Уже месяц творится что-то непонятное. С одной стороны все весело и красиво, а с другой - нет ответов на элементарные вопросы. Где игры в подписке Xbox Game Pass от недавно приобретенных студий Microsoft? А для старых игр АктиБлиз будет работать инициатива Xbox Play Anywhere? А что там с увольнениями и студиями партнерами? Прошло 8 месяцев с закрытия сделки, но воз и ныне там. А что по поводу ценника аренда игр? Некоторые думают про консольное направление, но существует еще и PC GAME PASS без платного онлайна. Вопросов масса.

Накрутки просмотров Call of Duty

В среду начал готовить материал по сравнению Xbox Games Showcase и State of Play. Основной посыл материала - плойка выпускает 3 игры до сентября 2024 года, а Xbox только дополнения и куча "белив". В конце августа или первых числах сентября будет новая порция сюрпризов. А я напомню, что в январе 2024 года уже выходил Developer Direct 2024 с теми же самыми играми, что и сейчас:

Как Sony за 43 минуты разрушила планы Microsoft по Xbox на 2024 год

Дополнительно сравнивал интерес аудитории к показанным играм. Составлял ТОП 5 самых-самых по числу просмотров. В среду вечером Call of Duty на канале Xbox пользовалась нулевым спросом и проигрывала DOOM: The Dark Ages / Expedition 33 / Gears of War: E-Day / Perfect Dark / Microsoft Flight Simulator 2024

Сегодня читаю новость с заголовком:

Внезапно! Самый востребованный ролик. За 12 часов у Call of Duty Black Ops 6 нарисовались десятки миллионов поклонников. "Толи я заболел, толи лыжи не едут". Помимо просмотров ролика, есть другой показатель - число "лайков". Этот параметр накрутить гораздо сложнее. По нему и будем отслеживать происходящее. В этот же день было опубликовано несколько роликов. Аудитория, время публикации и целевая направленность отличаются минимально и выходные данные будут соизмеримы.





DOOM: The Dark Ages 319к просмотров и 19к лайков;

Gears of War: E-Day 1100к просмотров и 75к лайков;

Perfect Dark - 507к просмотров и 22к лайков;

Соотношение колеблется в диапазоне 5-10%. Я проверил все демонстрации и она входит в данный параметр. У Call of Duty Black Ops 6 был аналогичный параметр при предыдущем просмотре. Но не сегодня. За 12 часов число просмотров скакнуло со 150к до 2200к. А вот число отметок "нравится" не изменилось.

Есть вариант, что инфоповод появился на крупном стороннем ресурсе и пошел феноменальный рост. Мол, люди смотрят ролик через сайт и не могут поставить отметку. Это невозможно. Основной рост просмотров идет в первые 24 часа. Все новостники будут бежать и спотыкаться, чтобы опубликовать фантастическую новость и набрать просмотров. Скачкообразный рост идет в первые 48 часов.

Но мы проверим эту теорию и посмотрим на другой ролик по игре. Тизер. "Фантастический" сайт с профильным контентом был обязан его опубликовать.

Но на нем нет никаких аномалий. Стандартные 5%. Никаких фантастических показателей и прочего.

Теперь рассмотрим официальный канал по игре. Ситуация аналогичная. Релизный ролик выходит за рамки в 10 раз. Вместо стандартных 5-7% он показывает соотношение 0,2%

Контрольный ролик, для подтверждения накруток. Стандартное соотношение просмотров к отметкам.

Тизер новой игры, для исключения мифического сайта. Снова нет никаких аномалий.





Microsoft против антимонопольной службы США

Все уже забыли, но крупнейшая сделка в истории видеоигр на 75 млрд баксов так и не закрыта. С 22 по 27 мая должны были пройти основные слушания. Но, видимо, что-то пошло не по плану. Рассмотрение дела перенесли на новый срок. Такое может происходить только, если Microsoft проигрывает и не может договориться с регулирующим органом. Подобное уже происходило в феврале 2023 года в Великобритании.

Англичанка нагадила в феврале 2023, потом нагадила в апреле 2023. После чего Фил Спенсер передал все права на облачный сервис в Европе корпорации Ubisoft.

Судя по тишине и косвенным признакам в ближайшем будущем нас ждет очередной "жест доброй воли" и кому-нибудь что-то передадут дополнительно. Например, пообещают выпустить на платформе конкурента несколько игр от внутренних студий. Многие думают, что старт продаж Sea of Thieves у самураев - это попытка заработка, но это не так. Xbox понес колоссальные имиджевые потери подобным шагом и никакие "дополнительные" продажи игр его не компенсируют.

Самые привлекательные игры с презентаций 2024

Сегодня многие корпорации прибегают к накруткам и невозможно достоверно оценить реальное положение дел. Ориентиром буду использовать параметр "Нравится" и выбирать один ролик из серии с самым большим показателем. Это важно, так как некоторые игры получили десятки роликов на разных каналах. Поиск осуществлялся по названию игры в сервисе youtube с фильтром "по числу просмотров" и "за последний месяц".

За скобками остается последняя часть серии Call of Duty . Популярный тайтл с непонятной диспозицией. У меня нет уверенности в правдивости имеющейся информации по проекту. Технически, самый просматриваемый эпизод набрал 112к лайков.

. Популярный тайтл с непонятной диспозицией. У меня нет уверенности в правдивости имеющейся информации по проекту. Технически, самый просматриваемый эпизод набрал 112к лайков. Dragon Age: The Veilguard. За первые сутки на официальной странице набрал 2,2 млн просмотров и 72 тысячи отметок;

Monster Hunter Wilds. За 13 дней на официальной странице набрал 2,1 млн просмотров и 50 тысячи отметок;

Infinity Nikki. За 13 дней на официальной странице набрал 2,8 млн просмотров и 17 тысячи отметок (отдельно проверил на японской версии сайта 1,3 млн и 82 тысячи отметок. Не думаю, что накрутки);

Gears of War: E-Day . За 4 дней на официальной странице набрал 1,1 млн просмотров и 75 тысячи отметок;

Astro Bot. За 13 дней на официальной странице набрал 1 млн просмотров и 52 тысячи отметок;

Assassin's Creed Shadows . За 2 дня на официальной странице набрал 1,3 млн просмотров и 43 тысячи отметок (Но отмечу, что премьера была 25 дней назад и там показатель 8,6 млн просмотров и 288 тысяч отметок);

Phantom Blade Zero. За 5 дней на официальной странице набрал 1 млн просмотров и 48 тысяч отметок (Стоит отметить, что анонс был год назад и там 4,7 млн при 169 тысячах отметок);

Отдельной строчкой подчеркну сравнение релизного трейлера Call of Duty 2024 со 112 тысячами лайков и Assassin's Creed Shadows с 288 тысячами лайков. А король то ГОЛЫЙ.

Как видно, преимущество Xbox растворилось в небесной дымке. Шумиха в прессе и реальное положение дел сильно расходятся. Пока Фил Спенсер и пиар отдел надувают щеки, в реальности происходит нечто другое. И вот это интересная тенденция. Наглядный пример, как идет вливание в уши обычным геймерам. Xbox победа и самая лучшая презентация в 2024 году сталкиваются с действительностью. А я замечу, что Xbox Games Showcase начали пиарить 2 апреля 2024 года. За два месяца до события. Активный "подогрев" стартовал за 2 недели до презентации. Каждый день новые "инсайдеры" подогревали интерес к главному событию года. Все и каждый рассказывали при удобном случае про шоу Xbox. Плойка объявила о своем мероприятии за 2 дня. О том, что Электроники или Юбики что-то готовят, узнал постфактум. А еще что-то от большой N должно быть. Чувствуете этот привкус?

Послесловие

Июнь 2024 года выдался неоднозначным. Игровые выставки мне не понравились. Единственный занимательный для меня проект (State of Decay 3) оказался очередным фейком. Игры для девочек мне не интересны. Слишком старый для игр на скорость реакции. А больше ничего не было. Самое странное - это разборки с антимонопольными органами. Мы точно знаем, что там стоят жаркие дебаты. Фил Спенсер обошел закон и надругался над государственным департаментом США. Правительство не одобряет подобного и готово снять три шкуры за подобные финты, но нет ни слова. Разборки в Англии и Европе были расписаны поминутно, но тут тишина. Последняя информация - федералы вызывали Sony, Ubisoft, Nintendo на ковер и требовали раскрыть подробности соглашений с Microsoft. Май закончился. Игры от АктиБлиз так и не появились в подписке, но сливают старые на платформу конкурентов.