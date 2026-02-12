Также пользователи начали жаловаться на качество работы отечественного мессенджера Max.

Пользователи Telegram по всей России уже больше недели жалуются на сбои: сообщения уходят с задержками, видео грузится минутами или даже часами, а сайт мессенджера открывается с большим трудом. Накануне стало известно, что это не технические неполадки, а планомерная работа Роскомнадзора.

Источник изображения: Shutterstock

Информацию подтвердили источники РБК в профильных ведомствах, а затем и сам РКН выпустил официальное заявление. Ведомство признало: Telegram начали замедлять намеренно. Причина заключается в систематическом игнорировании российских законов. В пресс-релизе подчеркнули, что ещё в августе 2025 года сервисы-нарушители предупредили о возможных постепенных ограничениях.

По данным ТАСС, Таганский суд Москвы уже составил на мессенджер семь административных протоколов. Все они связаны с отказом удалять запрещённый контент. При этом в Госдуме попытались дистанцироваться от новости: замглавы комитета по информполитике Александр Ющенко заявил, что вопрос замедления в комитете не обсуждался. Но без внимания ситуацию там явно не оставят.

В соцсетях начали делиться лайфхаком: скорость замедления можно проверить элементарно — попробовать скачать клиент Telegram с официального сайта. Если раньше установочный файл улетал за минуту, то теперь процесс может затянуться. Источник изображения: Сбой.рф

И пока Telegram тормозит, у конкурентов праздник. Акции VK, владеющей мессенджером Max, пошли вверх. Вот только сам Max, похоже, случайно попал под раздачу. Пользователи массово жалуются на проблемы и в нём: сообщения не отправляются, фото не грузятся, кто-то вообще не может зайти. Detector404 и «Сбой.рф» фиксируют всплеск жалоб из Москвы, Питера, Краснодара, Новосибирска, Свердловской и Иркутской областей, а также ряда других регионов.

В Роскомнадзоре поясняют, что позиция государства простая: с любыми сервисами готовы работать — хоть с российскими, хоть с иностранными. Однако при условии «уважения к России, её гражданам и соблюдение законов». Telegram пока, по мнению ведомства, в этот критерий не вписывается. Ограничения обещают усиливать, если администрация мессенджера так и не начнёт исполнять требования.