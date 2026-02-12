На примере одной американской компании было установлено, что появление генеративного ИИ привело к увеличению числа задач и темпов работы

В настоящее время много говорится о том, что искусственный интеллект может привести к росту безработицы, но при этом он будет выполнять работу, снимая с людей нагрузку. Специалисты из Калифорнийского университета в Беркли провели исследование и получили опровержение этого мнения.

В течение 8 месяцев велось наблюдение за деятельностью компании со штатом примерно 200 человек. Сфера деятельности компании не предполагала использование генеративного ИИ в качестве основного инструмента, но сотрудникам не только не запрещалось делать это, но даже поощрялось при помощи корпоративных тарифов.

Изображение: Grok

К сожалению, работать легче от этого не стало. Хотя некоторые задачи при помощи нейросетей решались, результатом стало расширение числа таких задач и увеличение темпов работы. Соответственно, уровни усталости и стресса не только не снизились, но могли и вырасти. К тому же ИИ способен внести неразбериху в круг задач, за которые отвечает каждый сотрудник. Зачастую сотрудники при помощи нейросетей брали на себя ряд функций своих коллег, которыми обычно не занимались. Результаты такой деятельности не всегда оказываются удовлетворительными.