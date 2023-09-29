Премьер Венгрии Орбан усомнился в необходимости членства Украины в ЕС
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Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, выразил сомнения относительно скорого начала переговоров по вступлению Украины в Европейский союз (ЕС) и необходимости самого членства. Информацию об этом предоставило агентство Associated Press (AP).
Орбан подчеркнул: "Когда мы в Брюсселе обсуждаем будущее Украины этой осенью, мы не можем избежать вопроса: действительно ли мы должны серьезно рассматривать членство такой страны в союзе?"
Премьер также вспомнил, что для вступления Украины в ЕС требуется одобрение всех 27 стран-членов. По его мнению, венгерский парламент не будет готов к ратификации членства Украины в ближайшие два года, учитывая текущий конфликт в этой стране.
Ранее Орбан высказал предположение о том, что часть средств ЕС, предназначенных для Венгрии, уже была перечислена Украине. Он добавил, что, согласно его оценкам, ЕС задолжал Венгрии более трех миллиардов евро, поскольку Будапешт выполнил свои финансовые обязательства перед Брюсселем.
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