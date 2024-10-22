Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Проект Mundaneum - как создавали интернет на бумаге ещё в начале XX века

Интернет кажется нам чем-то привычным и само собой разумеющимся. Мы пользуемся им каждый день и редко задумываемся о том, как всё начиналось. Однако, ещё задолго до появления компьютеров, люди мечтали о создании системы, которая бы объединяла все знания мира и делала их доступными каждому. Одним из самых амбициозных проектов в этом направлении стал Mundaneum, известный также как «Город Знаний».
+

Глобальная сеть Интернет уже давно стала неотъемлемой частью нашей жизни. Мы используем его каждый день — чтобы общаться, работать, узнавать новости, находить ответы на любые вопросы. Но мало кто знает, что первые идеи, похожие на современный интернет, появились задолго до того, как были созданы компьютеры. Одна из таких попыток — Город Знаний. Давайте разберёмся, как люди пытались создать интернет на бумаге и что из этого получилось.

Проект Mundaneum

реклама



Самой интересной и близкой к интернету попыткой был проект Mundaneum — что-то вроде бумажного аналога интернета. Эта амбициозная задумка могла обрабатывать до 1,5 тысяч запросов в год, за целых 80 лет до появления Всемирной сети. Представьте, как люди уже тогда пытались найти способы объединить все знания мира и сделать их доступными каждому.

Проект Mundaneum строился на нескольких важных принципах:

  • Книги — это надёжный источник информации, но искать в них ответы очень долго и неудобно.

  • реклама



    Ответ на запрос пользователя должен быть компактным и иметь универсальный формат. Несколько документов по одному запросу должны быть связаны друг с другом, чтобы дать более полный ответ.

  • Индексироваться должны не только тексты, но и фотографии и другие изображения.

  • Запросы должны быть обработаны до ключевых слов, чтобы облегчить поиск нужной информации.

реклама



Этот проект, также известный как «Всемирный дворец», опередил своё время. Он не остался просто задумкой — Mundaneum действительно работал и выполнял свою функцию почти 30 лет, до начала 40-х годов ХХ века. К сожалению, проект был закрыт с началом Второй мировой войны, а вскоре умер и его создатель. Многие идеи, которые могли бы сделать его ещё лучше, так и остались не реализованными. Проект был забыт, но его идеи не пропали — они стали основой для будущих разработок.

Как создавался Всемирный дворец?

Появление книг и печати стало важным шагом для человечества, но долгое время доступ к информации оставался проблемой. Книги были, но найти нужные сведения было сложно, а доступ к ним был ограничен. Как сделать знания доступными каждому, где бы он ни находился? Этот вопрос волновал многих.

Именно так возникла идея Всемирного дворца, которая принадлежит двум бельгийским юристам — Полю Отле и Анри Лафонтену. Их цель была очень благородной: они хотели сделать информацию доступной для всех, чтобы люди могли лучше понимать друг друга, обмениваться знаниями и, возможно, избежать войн. Они верили, что если люди больше узнают друг о друге, это поможет налаживать доброжелательные отношения между странами.

реклама



Проект получил поддержку государства: власти Бельгии выделили финансирование и предоставили часть территории дворца в Парке Пятидесятилетия в Брюсселе. Всемирный дворец был огромным архивом, в котором информация распределялась по разным категориям. Система работала так:

  1. Человек отправлял запрос письмом.

  2. В архиве искали нужную информацию, ориентируясь по картотеке.

  3. Данные копировали и отправляли обратно пользователю.

Отле и Лафонтен мечтали превратить Всемирный дворец в настоящий «Город Знаний», где каждый мог бы легко найти любую информацию. Они хотели улучшить систему доступа к данным, чтобы это стало быстрее и удобнее. Но вскоре началась война, и проект потерял поддержку. Когда Брюссель заняли немецкие войска, архив был переоборудован в выставку немецкого искусства, и Mundaneum вскоре прекратил своё существование.

Влияние и наследие Mundaneum

Несмотря на то, что Mundaneum закрылся, его влияние оказалось значительным. Проект Пола Отле и Анри Лафонтена заложил основы для концепции структурирования данных и сетевого поиска — идей, которые легли в основу современных поисковых систем. Многие принципы, такие как индексирование и перекрёстные ссылки, стали ключевыми элементами ранних поисковиков в интернете.

Отле даже предсказал появление «радиокниг» и других форм информации, которые можно будет получить по запросу. Это были прообразы того, что мы сейчас называем мультимедийными библиотеками и цифровым контентом. Его видение глобальной информационной сети оказалось удивительно точным — то, что мы сегодня называем интернетом, он представлял уже тогда, в начале ХХ века.

В 1998 году в бельгийском городе Монсе был открыт музей Всемирного дворца, который помогает сохранить память о проекте. Там можно увидеть, каким был этот глобальный архив, и почувствовать атмосферу огромного труда и амбиций людей, которые пытались создать нечто подобное интернету задолго до компьютеров. Музей Mundaneum — это напоминание о том, как важно стремиться к свободному обмену знаниями и как первый шаг к этому может оказаться самым трудным, но решающим.

Современные параллели и уроки прошлого

Сегодняшний интернет во многом воплощает мечты Отле и Лафонтена о свободном и доступном знании для всех. Но история Mundaneum также напоминает нам, что важность архивирования и сохранения информации остаётся актуальной. В цифровую эпоху мы должны помнить, что данные нужно хранить и защищать, чтобы они не были утеряны, как это произошло с Mundaneum.

Кроме того, Mundaneum показал нам, как важно правильно структурировать данные и обеспечивать удобный доступ к информации. Эти вопросы до сих пор остаются актуальными для инженеров и разработчиков, особенно в контексте больших данных и искусственного интеллекта.

История Пола Отле и Анри Лафонтена — это пример того, как далеко могут зайти люди, которые верят в свои идеи. Их «Город Знаний» стал не только предшественником интернета, но и вдохновляющим примером того, как стремление к свободному обмену знаниями может изменить мир. Пусть их мечта и не была полностью реализована, но её отголоски мы видим каждый раз, когда ищем что-то в интернете, стремясь узнать больше об окружающем нас мире.

В этом и заключается наследие Mundaneum — проект, который опередил своё время и показал нам, каким может быть будущее, если каждый человек сможет свободно получить доступ к знаниям. Их история учит нас тому, что даже самые амбициозные мечты могут повлиять на будущее, даже если их реализация занимает десятилетия.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

интернет история проект mundaneum
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование графического дисплея XP PEN Artist Pro 24 (Gen2) 4K
4
Обзор комплектов вентиляторов Formula V Line Air Bridge Plus
3
Ретроклокинг: Abit SH6 – безальтернативное оверклокерское решение
60
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F8 SSD Plus
17
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A1250GL PCIE5
1
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line Crystal Z8
7
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Project Zero
9
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line TimberLine T0
20
Обзор и тестирование материнской платы MSI X670E Gaming Plus WIFI
28
(Обновлено) Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России был выпущен самый дешевый V8
10
Гендиректор BMW: европейский запрет на автомобили с двигателем внутреннего сгорания «нереалистичен»
4
В России построят мост через Севастопольскую бухту
1
Том Холланд снимается в крупном проекте киновселенной Marvel перед «Человеком-пауком 4»
+
В сети появились изображения предполагаемого адаптера RTX 5090 от ZOTAC
+
Вся серия Galaxy S25 станет тоньше предшественников, а дизайн претерпит изменения
1
Xiaomi готовит собственный мобильный процессор
+
Tecno открыла предзаказ на игровую консоль Pocket Go
+
Google ограничит приложениям доступ ко всем фото и видео на смартфоне: разработчикам придётся использовать Android Photo Picker
2
Платформа AM4 остаётся актуальной: AMD выпустит ещё три процессора
1
Многопоточная производительность Core Ultra 9 285 65 Вт сопоставима с Core i9-14900K
1
В демоверсии Warframe 1999 от Digital Extremes протестировано 14 графических процессоров
+
Роскосмос обнаружил 20 неопознанных объектов у спутника Intelsat-33e
+
China Shipbuilding представила контейнеровоз с рекордно большим баком для СПГ
+
Три четверти европейцев не возражают против использования ИИ полицией и военными
+
Российская армия освободила большую часть центрального района города Горняк
+
Loongson анонсировала свои новые процессоры, видеоадаптеры и другие устройства
+
OnePlus 13 будет представлен на следующей неделе
+
КамАЗ презентовал свой самый большой самосвал на саммите БРИКС
3
Российские войска начали операцию по освобождению села Вишневое
+

Популярные статьи

Самые ожидаемые игры 2025 года
11
Пять ошибок советского автопрома - самые неудачные грузовики СССР
11
На российском рынке представлен Chery Arrizo 8, призванный заменить Toyota Camry
5
Итоги гоночного уик-энда 19-20 октября
1
Как запускать старые игры на современных ПК с Windows 10 или Windows 11
13
Почему розетки по всему миру такие разные - история и причины разнообразия стандартов
1
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
173
Тотальное доминирование PlayStation 5 над Xbox series X в 2020-2024 годах — рассказываю на примерах
7
Высокогорные ветры и магнитные аномалии - почему самолёты не летают над Тибетом и Антарктидой
15
Тестирование восстановленной и восставшей из мертвых Geforce 8600 GT
50

Сейчас обсуждают

Vorvort
19:57
Согласен. Графика во многих старых играх не хуже, а fps в разы больше.
Почему графика в играх почти не улучшается, а геймерам приходится покупать дорогие видеокарты
Vorvort
19:55
UE5 - кусок говна. Сделать на нём красивую игру с высоким fps невозможно. Даже там, где разрабы стараются изо всех сил, оптимизация на дне.
Почему графика в играх почти не улучшается, а геймерам приходится покупать дорогие видеокарты
nonses84
19:50
Не был бы женат, женился бы на ней 👍
Сестра лидера КНДР назвала Украину и Южную Корею «невоспитанными собаками» на службе у США
Вова Соколов
19:47
Статью заглот писал?
ОЗУ CUDIMM DDR5-10000+ становится новым минимумом для высокопроизводительных игровых систем
nonses84
19:45
Да это просто маркетинг проплаченный от синих. Не обращай внимания. То что ты выше написал даже некоторые сектанты понимают.
Первый официальный тест Intel Core Ultra 9 285 Non-K показал неожиданно высокую производительность
Дмитрий Малинин
19:42
Потому-что либо Unreal Engine 5 очень плохой движок, либо не научились на нём работать ещё! Начал играть MechWarrior 5 Clans на 7900 хтх-конечно не тормозит , но даже ASUS AMD Radeon RX 7900 XTX TUF G...
Почему графика в играх почти не улучшается, а геймерам приходится покупать дорогие видеокарты
nonses84
19:42
Таки копейки, для рядовых пользователей нет ни какой разницы.
В тестах Snapdragon 8 Elite обходит Dimensity 9400 на 4-13 % при меньшем энергопотреблении
nonses84
19:40
А шо такое ? Таки p ядра не роляют? Слишком много глюков из-за них? Для игр 8 потоков сейчас мало? А от е ядер в играх выхлопа ноль?
Intel может последовать примеру AMD и отказаться от E-ядер со старым дизайном в пользу унификации
Nvidia&Intel Hater
19:36
Клешнепалый -гавно
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
Nvidia&Intel Hater
19:35
А что же ты не уйдешь отсюда?? .тебя раз 30 блокировали ток за полгода последние.тебя так нравится унижаться тут ??тебя в каждом высере (статье) обливают с ног до головы и обоссывают и ты снова мм.как...
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем