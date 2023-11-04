Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Age of Wonders. Современность фаната. AoW Planetfall Часть 1

Описание 4-ой игры в серии пошаговых стратегий Age of Wonders. Которая из фэнтези скакнула в космическое фэнтези.
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

Введение и требования к железу.

Age of Wonders Planetfall вышла в августе 2019-го. Если предыдущие игры были просто фэнтези, то AoW PF – это космическое фэнтези с элементами ретрофутуризма. С точки зрения же геймплея это некоторый гибрид предыдущих частей, в т. ч. с дальнейшим развитием их идей и Civilization. Для игры вышло 3 DLC.

Игра наконец-то получила DirectX 11 движок, у меня получалось запустить ее на минималках на машине с Win7-64 и видеокартой GTX 560Ti 1 Gb. Для максимальных настроек в 1080p нужна карта не слабее GTX 1060 6 Gb, на стратегической карте все будет летать в районе 100 fps, а вот на некоторых тактических картах fps будет заметно ниже 60 с довольно неприятными тормозами. На GTX 1660Ti 60 fps должны быть гарантированы. AMD карты для тестов у меня нет, но в Сети приводят такие результаты тестирования: 57 fps на GTX 1060 6 Gb и только 45 на RX 580. Нормально поиграть с какими-то средними настройками, видимо, можно будет на чем-то уровня GTX 1050Ti или RX 470.

реклама



Капитуляция консолей, и их переход на стандартное ПК-железо со стандартным же API похоронили идею платформенных эксклюзивов, так что игра вышла на PS-4 и Xbox One.

Мир игры.

В далеком будущем человечество успешно расселилось по всей галактике, создав могучую галактическую империю под названием Сове… т. е. Звездный союз (сокращенно по-английски SU), не сказать, что это был межгалактический рай и вообще царство всеобщей справедливости, инопланетную насекомоподобную расу Кир-Ко люди просто превратили в рабов. Но совсем уж отмороженная публика вынуждена была сидеть в медвежьих углах галактики, а любой потенциальный инопланетный агрессор должен был 100 раз подумать, стоит ли с людьми связываться. А потом все это внезапно кончилось, пустотный шторм сделал межзвездные сверхсветовые перелеты на 200 лет невозможными. Изолированные планеты выживали как могли, а когда шторм утих, и выжившие снова вышли в космос, то это уже были совершенно разные люди, а то и не люди вообще.

Всего в игре 8 играбельных фракций:

реклама



– Авангард. Остатки вооруженных сил Звездного союза. Довольно стандартная фракция людей по умолчанию. Используют кинетическое и лазерное оружие.

– Двары. Russian Cosmic Dwarves. Потомки работников-вахтовиков с планеты с крайне неблагоприятными условиями. За годы изоляции они стали коренастыми, адаптировались к постоянной жизни в скафандрах, и как они без скафандров выглядят, никто кроме них самих не знает. Используют кинетическое и взрывное оружие. Последнее кроме них не использует больше никто. На вселенную смотрят, как источник ресурсов, которые обязательно надо добыть. Почти все их юниты являются машинами. Амазонок не понимают.

Картинка расы как-то уж очень напоминает обложку дисков другой известной серии стратегий.

реклама



– Амазонки. Чисто женская раса, потомки сотрудников корпорации Terratech, по какой-то причине они остались без мужчин, но научились размножаться в пробирках. Зачем им в этом случае сохранять матки и все остальное нужное для деторождения, история умалчивает. В силу своей научной продвинутости используют лазерное и биохимическое оружие, стремятся к экологичности, вместо машин используют ездовых динозавров, и ходячие растения. Правда, где они для своих лазеров берут энергию и сколько навоза все их зверье должно оставлять? Считают дваров козлами.

Создаем СЖП.

– Синдикат. Богатые и влиятельные дома, не гнушающиеся рабством. Пока был Союз им приходилось считаться с государством, но теперь Союза нет и вселенную можно прибрать к рукам. Специализируются на захвате вражеских юнитов и псионических атаках. Из классических фракций соответствуют азракам из AoW 1 и кочевникам AoW SM

реклама



– Кир’Ко. Порабощенный людьми в прошлом инопланетный насекомоподобный вид. После падения Союза они кое-где захватили власть и настроены к людям сильно по-разному, он желания просто свалить, до «убить всех человеков». Весьма приспособленная к ближнему бою раса.

– Конструкты. Раса киборгов, собранных из всего, что удалось найти, по совместительству местная нежить, стремятся переделать вселенную под свои цифровые стандарты. Отличаются высокой ремонтопригодностью и позволяют устанавливать на юниты модули без перехода в режим улучшения.

– Шакарн. Введены в DLC. Те самые рептилойды, из теорий заговора. Воевать в открытую со Звездным союзом они не могли, но внедрили в него массу агентов. И теперь, когда Союз пал, их час пришел. Специализируются на копировании противника, могут превращать его юниты в свои. В какой-то мере могут считаться реинкарнацией расы лизардов из AoW 1.

– Связанные клятвой. Введены в DLC. Феодальная цивилизация, представленная юнитами в боевых костюмах и напоминающая анимешных роботов. Специализируется на ближнем бою и управлению вероятностями. Могут, например, полностью блокировать урон от одной атаки, или наложить тотальное невезение. Соответствуют архонам из классических частей.

Паладина назовем как-то на тему молота.

Кроме играбельных фракций, есть еще 7 малых фракций (разумные растения, роботы, антропоморфные звери,…), в отличие от AoW 3, где они были представлены поселениями, с которыми игрок мог взаимодействовать, а мог и просто их игнорировать, здесь малые фракции представлены куда шире, игрок может получать от них задания, а при хорошем уровне отношений что-то приобретать у них, но и сами они выдвигают требования, отказ от выполнения которых может их разозлить, вплоть до объявления войны.

Классы из AoW 3 никуда не делись, но их роль была уменьшена, а сами они получили название секретных технологий, всего их 7. Войдтех, специализируется на клонировании и телепортации, Прометеанцы живут лозунгом «Давай все сожжем!», Синтез позволяет усиливать машины и захватывать над ними контроль,…

Игровой процесс и экономика.

Общая механика сражений почти без изменений перешла из 3-ей части, те же сражения до 7 армий, максимум 6 юнитов в каждой, те же данжи, в которые может войти только одна армия. Те же 3 очка действия у юнитов. Добавились гарнизоны городов, возможность пробежать чуть дальше, оставшись с нулем очков действия, и в отличие от 3-ей части летающие юниты постоянно находятся в воздухе. Правда, космический сеттинг предполагает наличие огромного количества дальнобойного оружия, юниты исключительно ближнего боя сравнительно малочисленны. По этой причине сражения построены на перестрелках из укрытий, нормальная дистанция боя выросла до 5-7 (в AoW 3, большинство стрелков бьют на 5 клеток). Появился режим охраны, позволяющий юнитам брать под обстрел сектор перед собой. Убран был разброс урона, но появилась меткость, при этом юнит может и как бы не совсем промазать, нанеся легкий урон (при шансе от 75% полный промах невозможен), и в целом бои довольно неплохо просчитываются. Классические параметры защиты и сопротивляемости были заменены на броню и энергетические щиты, а общая устойчивость (ОУ) равна сумме брони, щитов и стойкости к стихии атаки (Итоговый урон равен Атака*0.9^ОУ). Атаки ближнего боя игнорируют щиты, псионические атаки игнорируют броню, нет ответного удара.

Сражение в каких-то руинах.

Бой за город Авангарда.

Радикально все изменилось в экономике и развитии городов. Здесь нужно сделать небольшое отступление, сюжет игры предполагает повторную колонизацию планет, на которых царит разруха, поэтому старт игры всегда происходит с высадки и превращения корабля в город с минимальным населением. Что несколько сближает игру с серией Civilization. Свободных городов на планете в начале игры нет, а если они появляются в результате гибели их лидера, то через некоторое время деградируют до лагеря, из которого потом можно снова сделать поселение или колонизатора.

Рост городов происходит не по уровням, с увеличением радиуса городской территории, а по колонистам, для получения нового колониста нужна еда. Планета поделена на отдельные сектора, и за каждые 4 колониста город может присоединять новый сектор, всего до 4-6 секторов. В каждом присоединенном секторе может быть построен производственный комплекс: энергетический, индустриальный, сельскохозяйственный, научный, морской, если сектор водный, или жилая область (введена в DLC, повышает производительность труда колонистов, красиво застраивает сектор домиками и увеличивает на 1 число присоединяемых секторов, а дальность присоединения секторов на 2). До 2 комплексов каждого типа на город. Иногда в секторе уже расположена готовая постройка, являющаяся производственным комплексом высокого уровня. Подобная схема позволяет городу расти не равномерно во все стороны, как это было в AoW 3, а в желаемом направлении. Городские улучшения строятся, как в самом городе, так и в присоединенных провинциях, которые для охраны имеют гарнизон. Как и в Civilization-подобных играх распределение колонистов по работам можно управлять. Так же можно перераспределять производимую еду между городами.

Город космогномов.

Помимо еды в игре есть следующие ресурсы:

- Энергия. Аналог золота. Необходима для производства и содержания юнитов, а также проведения спецопераций (аналогов заклинаний).

- Сырье. Фактически производство города, но в отличие от 2-ой и 3-ей частей, где производство определяло скорость переработки цены производимого объекта, оно стало отдельным ресурсом, создание юнита требует какое-то количество энергии, космита и сырья. Чем больше город добывает сырья, тем быстрее строительство, избыточное сырье не сгорает, а доступно на след. ход. Неиспользованное сырье конвертируется в энергию. В отличие от фэнтезийных частей, где развитие города надо было финансировать золотом, для возведения построек требуется только сырье, что логично, колонии же автономны.

- Космит. Редкий и самый важный ресурс, идущий на производство высокоуровневых юнитов и модулей для апгрейда. Космита не хватает всегда.

- Влияние. Расходуется на дипломатические действия. Если дипломатия между игроками отключена, то за влияние можно подкупить лагерь, убедить малую фракцию освободить ресурсную точку, и совершать у нее покупки, в т. ч. ее юниты. Правда, почему все это нельзя делать за энергию?

- Наука. Позволяет открывать новые технологии. В отличие от 3-ей части, избыток науки не теряется и переходит на след. ход.

- Очки стратегических операций и очки тактических операций. Аналог очков каста из фэнтезийных частей, но поскольку магии здесь нет, то заклинания отвязаны от лидера и называются операциями, а глобальные заклинания доктринами, есть так же заклинания для городов и призыва юнитов. Так же стратегические операции можно подготовить заранее и держать заряженными, запуская по необходимости.

- Довольство населения города. С уровнем счастья города из AoW 3 общего не имеет. Это накапливающийся параметр, сходный с едой, его так же надо производить, при достижении которым определенного значения происходит некое событие. Дополнительные ресурсы, если событие положительное, или бунт, если отрицательное (сколько играл, ни разу бунта не видел). В отличие от еды, после срабатывания счетчик сбрасывается на ноль, перепроизводство довольства теряется, поэтому надо следить за кратностью.


Продолжение следует...

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

О предыдущих играх серии можно почитать в моем блоге. https://overclockers.ru/blog/Beltar

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки
100.00

Теги

стратегии пошаговые стратегии age of wonders age of wonders: planetfall
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование комплекта APNX C1-VGA-KIT и наборов вентиляторов APNX FP1-140 и FP2-120
15
Обзор сервера HIPER Server R3 – Advanced (R3-T223225-13)
10
Обзор и тестирование корпуса APNX C1
15
Ретроклокинг: Позывной – 370-й
68
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090
21
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E240
23
Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
20
Обзор электронной книги Onyx Boox Magellan 5
11
Обзор универсального кронштейна Streamplify Mount ARM
2
Обзор и тестирование ноутбука Honor MagicBook X 16 Pro
6

Интересные материалы

Ретроклокинг: Позывной – 370-й
24 октября 2023 68

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Первые F-16 уже прибыли на Украину
12
Журнал Military Watch: за десять дней воздушных боев Украина потеряла 17 истребителей МиГ-29
8
СНБ Армении сообщила о задержании террористов, готовивших захват госучреждений
+
«Русский стандарт» и Почта Банк рекомендовали клиентам снять средства с карт
+
«Калашников» разработал первые прототипы элементов новой экипировки «Легионер»
2
F-35B впервые приземлился ночью по новой схеме
6
Украине были переданы американские штурмовые машины разминирования M1150 ABV
1
Radeon RX 7600 тянет Alan Wake 2 в 4K с высоким FPS
15
Майнеры нашли новый способ добычи криптовалюты с помощью мусора
+
Military Watch: за 2 недели октября российская ПВО и пилоты ВКС РФ уничтожили 17 украинских МиГ-29
+
Аниме "Атака на Титанов" наконец-то приближается к своему завершению - написал ее режиссер
+
NVIDIA выпустила драйвер GeForce 546.08 Hotfix, устраняющий ошибки в Alan Wake 2
3
Германия может выйти из совместного с Францией проекта разработки истребителя 6-го поколения FCAS
+
Благодаря новому драйверу видеокарты Intel Arc стали до 7,5 раз быстрее
+
На Amazon Prime завершился первый сезон «Поколения V» и вышло продолжение «Неуязвимого»
+
AMD сотрудничает с 11 bit - будущие игры будут оптимизированы для оборудования Ryzen и Radeon
8
ФАС будет бороться с «серым» майнингом
2
В сети появилась неофициальная информация относительно игры Spellbound от FromSoftware
+
Сообщается, что мир игры "Аватар: Границы Пандоры" трудно исследовать
+
С начала украинского контрнаступления Россия получила как минимум 4 новейших танка Leopard 2
+

Популярные статьи

Ядерная установка «Буревестник»: что известно о новейшей российской крылатой ракете
19
Strv 103 – шведский танк, который удивил мир своими техническими решениями
16
Собираем антикризисный игровой компьютер для тех, кого жизнь не готовила к доллару по 100 рублей
57
"Front Mission Evolved" - шутер 2010 года на тему мехов
3
Технология создания солнечных элементов следующего поколения на перовскитах дешевле и экологичнее
3
Пять причин купить Xbox Series S в 2023 году
16
Халява для PlayStation - активация игр P1, P2, P3 и с чем ее едят
1
"Губчатые бомбы" ЦАХАЛ остановят ХАМАС в подземных туннелях Газы
7
О неприязни к евреям в прошлом и сегодня
71
Батарейки GP Ultra Plus: тянут и паровоз
8

Сейчас обсуждают

Анна Невская
23:56
забавно по весу сравнивать солевую и щелочную батарейки.))) это два разных несравнивых класса батареек. а так, есть литиевые аккумы на 1,5В (у них еще есть микроЮСБ или tipeC для зарядки). как раз мож...
Батарейки GP Ultra Plus: тянут и паровоз
glavhyilo
23:47
пиндосам не нужен мир они впк загрузили свой новой войной в израиле,украину тоже они слили,выведя израиль на первый план,но поняли что там можно и проиграть и щас заднюю пытаются они включить.А украин...
Рамасвами: между Украиной и Россией будет мир и Запад уже разрабатывает условия "договора"
VRoman
23:42
Ну там дефективные ядра вроде уже следующего поколения будут. Для тех кто знает чем загрузить 16+ потоков сойдёт.
Intel Core Ultra 7 185H 1-го поколения на 30% быстрее, чем процессор 13700H 13-го поколения
KoRnEr
23:40
Навыдумывают всякого
О Зоне 51 - реальное расположение секретного объекта, эксперименты и официальные факты
REY_B_
23:23
7,8% по 30-ти леткам.
Reuters: США предоставили Украине военную помощь на сумму 425 миллиона долларов
REY_B_
23:21
А по барабану, хотя и как-то там подразумевается, что "ЕС не вступает в войны" - Украина не подходит ни по одному критерию. И любой голос "против", не даст ей вступить. Так что, это фантазии.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев
glavhyilo
23:17
не будет мира,пиндосовский впк там крутят большие деньги,просто украинские истории,щас на израиль перешли,а украину уже кинули пиндосы,если кто ещё не понял.Украина не нужна уже пиндосам,там и мир мож...
Рамасвами: между Украиной и Россией будет мир и Запад уже разрабатывает условия "договора"
REY_B_
23:16
Там ещё и вопрос цены. - Израилю это сбитие обошлось 3 миллиона баксов. Скорей всего дешевле было этот Scud-переросток не сбивать вовсе.
Reuters: Армия Хезболлы использовала против Израиля новейшую ракету особой мощности "Буркан"
glavhyilo
23:12
рбк-это либералов канал
Рамасвами: между Украиной и Россией будет мир и Запад уже разрабатывает условия "договора"
glavhyilo
23:11
глубже надо смотреть на эти переговоры.
Рамасвами: между Украиной и Россией будет мир и Запад уже разрабатывает условия "договора"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем