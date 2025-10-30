Сайт Конференция
Обзор игровой мыши MSI Forge GM300

Перед нами недорогая и качественная мышь, при разработке которой упор был сделан на надежность, простоту и легкость. Это игровая проводная модель, полностью оправдывающая свою цену и оснащенная подсветкой.
31

Оглавление

Вступление

Геймеры считают, что настоящая мышка может быть только с кабелем. Лично я давно привык к беспроводным устройствам, но и сильно много не играю. С этими генераторами кадров управление становится ватным, поэтому хардкорные игроки не уважают все эти современные технологии. Они предпочитают механические клавиатуры и проводные мышки, считая, что мышь должна быть с хвостом, а иначе это хомяк. Хорошие игровые мышки от крупного производителя даже сегодня стоят недёшево, поскольку приходится использовать надёжные и качественные переключатели, поработать над дизайном и эргономикой, установить хороший сенсор, а всем остальным можно уже не заморачиваться. Производители стараются выпустить такой продукт, чтобы он был максимально функциональным и стоил не так дорого.

Также популярность начали набирать облегчённые устройства. С одной стороны, все контроллеры уменьшаются в размерах, печатные платы в тех же видеокартах стали нещадно резать, и сама эта экономия приводит к тому, что устройства сами по себе становятся легче. Тем более, если внутри не нужно размещать аккумулятор и радиопередатчик. С другой стороны, эту идею можно продать, объяснив потребителю, что хватит уже по столу двигать кирпич и пора переходить хотя бы на деревянный брусок.

Так постепенно выходят всё новые модели, которые становятся легче, быстрее и ярче. Подсветка – это ещё один современный тренд и без неё сегодня устройство не может считаться игровым, хотя звучит это немного абсурдно, ведь она зачастую, наоборот, отвлекает. Поэтому я предпочитаю устройства со статичной подсветкой, чтобы его было видно в темноте, и при этом глаза не уставали от этого постоянного мерцания.

На днях мне принесли попробовать новую мышку, которая называется MSI Forge GM300. Это простая модель без умных технологий и искусственного интеллекта. Она обладает проводом, хорошим сенсором и даже подсветкой, а значит всеми атрибутами современного геймерского продукта.

450x308 27 KB. Big one: 1500x1025 139 KB

Рассмотрим этого «грызуна» более детально и посмотрим, что нам приготовила компания MSI на этот раз. Можно ли её использовать для игр или только для офисной работы?

Упаковка и комплектация

Коробка небольшая, выполнена из тонкого картона. Она выполнена в лаконичном стиле. В оформлении используется белый фон, хотя сама мышка чёрная.

450x386 27 KB. Big one: 1500x1287 198 KB

Спереди есть изображение самого устройства. Здесь сразу можно заметить RGB подсветку на корпусе. В левом верхнем углу находится логотип MSI Gaming. Снизу указана модель Forge GM300. Оба элемента выполнены серебристым цветом, переливающимся всеми цветами радуги на свету.

450x377 30 KB. Big one: 1500x1257 227 KB

С обратной стороны есть ещё одно изображение устройства. Снова можно заметить логотип MSI Gaming и название устройства. В левой части расположены две таблицы со спецификацией. Они представлены на двух языках: французском и английском. В самом низу присутствует различная контактная информация.

Модель MSI Forge GM300
Подключение Проводное USB 2.0
Переключатели н/д (10М нажатий)
Чувствительность (разрешение) 7200 точек/дюйм
Максимальное ускорение 10G
Тип сенсора Оптический
Частота опроса 1000 Гц / 1мс
Масса без кабеля 96 г
Масса с кабелем 124 г
Количество кнопок 7 шт.
Боковые кнопки 2 шт.
Кнопка изменения чувствительности Есть, 5 фиксированных режимов
Размеры 127 х 70 х 41 мм

309x450 13 KB. Big one: 1029x1500 107 KB

В целом характеристики выглядят бодро, а местами и вовсе неплохо для недорогой модели. Например, вес очень скромный, без кабеля получается даже меньше 100 г. Есть четыре режима чувствительности: 1200, 2400, 4800, 7200 DPI.

Давайте теперь посмотрим, что скрывается внутри упаковки.

307x450 27 KB. Big one: 1022x1500 183 KB

Внутри лотка нет, мышка просто лежит в белом чехле из тонкого пористого материала. Кабель не отстёгивается и лежит смотанный рядом с мышкой. Там же в коробке можно обнаружить небольшую инструкцию.

450x335 24 KB. Big one: 1500x1117 204 KB

Конструкция и особенности устройства

Мышка изготовлена из чёрного приятного на ощупь пластика. Поверхность матовая, не скользкая. Корпус состоит из основных двух частей: верхней и нижней. В верхней части, в области контакта с ладонью, находится подсвечивающийся логотип MSI Gaming.

450x343 27 KB. Big one: 1500x1144 163 KB

Клавиши являются продолжением верхней части корпуса. Соответственно тут никаких люфтов просто не может быть. Также ничего не скрипит, а нажатия чёткие. По периметру верхней части корпуса проходит тонкая полоска пластика, сквозь которую можно видеть подсветку.

450x366 33 KB. Big one: 1500x1221 210 KB

Корпус выполнен симметричным за исключением боковых кнопок слева. Мышь удобнее лежит в правой руке, однако и в левой она вполне удобна. Другое дело – боковые кнопки. Их можно использовать только большим пальцем, другими не вариант. Поэтому мышь можно считать условно универсальной для разных рук. Особой эргономики под правую руку нет. Колёсико установлено по центру, там, где должно быть.

336x450 17 KB. Big one: 1121x1500 113 KB

Сверху на нём одето резиновое кольцо с крупными выступами в форме углов. Они достаточно сильно выступают и тактильно хорошо ощущаются. Зато нет проскальзывания даже влажными пальцами. Внутри скрыто полупрозрачное пластиковое колесо, через которое также работает подсветка.

Теоретически мышка разбирается. Для этого необходимо снять ножки и открутить винты. К сожалению, запасных ножек в комплекте нет, поэтому я не стал разбирать её, чтобы не испортить.

324x450 15 KB. Big one: 1079x1500 104 KB

К нижней части корпуса крепится печатная плата со всеми контроллерами и кнопками. В передней части находятся три переключателя. Вес равномерно распределяется внутри корпуса, но мышка не суперлёгкая и поэтому не торопится отрываться от стола.

Про используемые переключатели ничего не известно, но производитель заявляет о ресурсе 10 миллионов нажатий.

450x348 29 KB. Big one: 1380x1067 152 KB

На боковых кнопках и на колесе, скорее всего, используются другие переключатели, но они задействуются пользователем гораздо реже. Подсветка логотипа не синхронизируется через фирменное приложение. Нижние боковины корпуса изготовлены из пластика. Какого-то покрытия на них нет, но есть несколько тонких полос. Лично мне этого показалось недостаточно потому, что полосы идут параллельно корпусу и от проскальзывания они не очень эффективны.

Сбоку на корпусе размещены две кнопки, они не сменные и каким-то цветом не выделены, но поверхность у них глянцевая.

450x257 15 KB. Big one: 1500x858 113 KB

Мышь удобно держится за боковины каждой рукой. Корпус прочный и посторонних звуков при использовании практически нет. Конечно, если сжать мышь рукой, то будет слышен небольшой треск.

450x246 17 KB. Big one: 1500x821 119 KB

В качестве интерфейса для подключения используется USB 2.0. Мышка проводная, длина кабеля составляет 1.5 метра. Сам кабель заключен в нейлоновую оплетку. Толщина около 3 мм и ближе к концу есть ферритовый фильтр. Кабель относительно мягкий, но его присутствие ощущается.

На брюшке мыши посередине находится сенсор. Здесь он оптический и нам о нём известно только максимальное разрешение 7200 DPI.

450x251 23 KB. Big one: 1500x835 154 KB

Также здесь предусмотрены три крупные тефлоновые ножки. Они отлично скользят по матерчатой и пластиковой поверхности. Однако, сначала нужно снять защитные наклейки, которые препятствуют хорошему скольжению.

450x266 26 KB. Big one: 1500x886 173 KB

Также на нижней поверхности присутствует информационная наклейка, где указана модель, серийный номер и некоторые характеристики устройства.

Тестирование

Мышь легко обнаруживается операционной системой, и для этого не нужно устанавливать драйверов. Без операционной системы, например, в оболочке BIOS всё также работает. Специальных настроек тут нет, фирменным приложением MSI Center мышь не поддерживается. Это бюджетная модель, которая не может похвастать расширенной функциональностью.

В связи с этим произошла комичная ситуация. Дело в том, что приложение MSI Center у меня уже было установлено, но оно никак не находило мышку. Соответственно я пробовал его обновлять, пробовал различные способы подключения, но ни к какому результату это не привело. Только потом уже на сайте производителя я узнал, что это устройство с ним не работает. Поэтому можно сразу переходить к использованию.

Мышь хорошо скользит на разных поверхностях. Пользоваться удобно и даже переключать разные режимы разрешения сенсора можно налету благодаря тому, что кнопка расположена прямо сверху по центру. В работе не возникает никаких трудностей или нюансов. Скорость хорошая, рывков или лагов не отмечалось. С ней я побегал несколько шутеров и некоторое время поработал.

В целом во всех приложениях очень комфортно и чувствительность всегда можно подрегулировать. Рука потеет не сильно, а вот зацеп по бокам хотелось бы более уверенный.

Заключение

MSI Forge GM300 – универсальная игровая проводная мышка. Она относится к классу бюджетных устройств и предлагает стандартную функциональность за приемлемую цену. Я нашёл её в продаже примерно за 2 000 рублей, и она мне чем-то напомнила модель MSI Versa 300 Wireless, рассмотренную ранее. Что ещё можно сказать об этой мышке? Перед нами просто недорогое и качественное изделие, где упор сделан на лёгкость, простоту и надёжность. Мышка изготовлена из качественного пластика и оснащена подсвечивающимся логотипом MSI Gaming в задней части корпуса.

Эргономика хорошая и мышь удобно держать разным хватом. Она оптимизирована под правую руку за счёт боковых кнопок под большой палец, но в целом левой рукой тоже пользоваться комфортно, поскольку корпус почти симметричный. Сам я давно привык к беспроводным устройствам, но для кого-то это непринципиально. Мышка хорошо скользит по различным поверхностям и благодаря оптимальному весу не норовит оторваться от стола. Для лучшего скольжения и более точного позиционирования лучше использовать специальный коврик. Я для себя выбрал тканевый на неопреновой основе. Поверхность получается мягкая, но упругая. При этом скольжение отличное, как и позиционирование даже на максимальной чувствительности.

Мышь не скользкая благодаря матовой поверхности сверху и сбоку. Кисть хорошо лежит и почти не потеет. Для более уверенного хвата мне не хватило каких-то выступов или насечек по бокам, чтобы держаться было удобно даже влажной рукой. Зато колесо прокрутки прорезинено сверху и обладает узором, напоминающим рисунок протектора на автомобильной шине. Прокрутка чёткая без ошибок и промахов, но и без громкого треска. Что-либо сказать про долговечность существующих переключателей сложно, об их модели ничего не сказано, но производитель обещает 10 миллионов нажатий. Также нет информации об используемом сенсоре.

Переключение чувствительности и режимов подсветки осуществляется прямо сверху при помощи двух кнопок. Приложение MSI Center мышку не видит и переназначить кнопки не получится. Кабель длинный, в нейлоновой оплётке, но он не очень мягкий.

Андрей Понкратов aka wildchaser

