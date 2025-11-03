Оглавление

Вступление

Помимо производительного компьютера, современному геймеру нужен хороший монитор с высокой скоростью обновления экрана. Благо производители уже освоили запредельные частоты. И сегодня частотой 240 Гц уже никого не удивить, а 120 Гц сейчас чуть ли не мейнстрим и используется всё чаще в ноутбуках или смартфонах. Мне до сих пор хватало 60 Гц, но я не играю в динамичные шутеры, где это было бы важно.

В наши дни диагонали мониторов растут, частоты увеличиваются, а цена снижается. Возникает огромный соблазн взять нечто подобное и попробовать. Уже давно выпускают мониторы с соотношением сторон 21:9. Я себе такой выбирал где-то лет 10 назад и начинал с модели на 29”, мне тогда этого показалось недостаточно, и я взял на 34”. Кстати, мои родственники им пользуются до сих пор. На таком дисплее хорошо смотреть фильмы или работать. А благодаря большой площади на экране можно расположить сразу несколько программ или документов. И уже давно на рынке выпускаются модели с изогнутой матрицей.

Есть мнение, что такой экран позволяет лучше погрузиться в игру. К сожалению, работать с изогнутым экраном не всегда удобно, поэтому я избегал подобных устройств, ведь у меня он обычно используется для различных задач, а не только для игр. Глядя на вогнутое изображение, трудно бывает даже нарисовать прямую линию. Также это усложняет восприятие различных планов, схем и других геометрических объектов. Ещё бывает трудно работать с изображениями из-за искажения пропорций. Тут есть свои нюансы, но понять это всё можно, только когда попробуешь, ведь недаром говорят, что лучше один раз увидеть, чем 100500 раз услышать или где-то прочитать.

В общем, я решил сорвать джекпот и попробовать модель, в которой сочетается высокая скорость, изогнутый экран и соотношение сторон 21:9. Таких мониторов сейчас много, но я решил взять что-то простое и недорогое. Один знакомый мне посоветовал модель Titan Army C30SK Pro. Это относительно недорогой монитор с диагональю 30”, изогнутым экраном и соотношением сторон 21:9. При разрешении экрана 2560 х 1080 матрица обладает частотой обновления 200 Гц.

И тут мы с товарищем начали спорить по поводу конфигурации ПК, на котором сегодня можно получить 200 FPS в нативном разрешении при любых настройках графики (пусть даже самых низких) в игре Cyberpunk 2077. Я почему-то был уверен, что такое возможно на самой бюджетной современной видеокарте GeForce RTX 5060 в связке с Ryzen 7 7700. Он говорил, что это невозможно и нужно что-то помощнее. Знакомый как раз покупал такой монитор сыну, и мы решили поспорить, а заодно всё это проверить на практике.

Заодно будет возможность изучить сам монитор. Что это за чудо, какая применена матрица, какие у него характеристики и можно ли его откалибровать для использования в профессиональных задачах. Я наметил сразу несколько целей, и поэтому попробуем разобраться.

Упаковка и комплектация

Монитор поставляется в крупной картонной коробке. Её габариты составляют 813 x 163 x 411 мм, масса – 6,3 кг. Такие крупные размеры объясняются тем, что экран растянут по ширине и соотношение сторон 21:9. Плюс к этому экран выгнут дугой с искривлением 1500R (это означает, что радиус изгиба составляет 1500 мм или 1.5 м). Поэтому по бокам картонной коробки есть прорези, которые можно использовать как ручки.

Однако одному таскать коробку не совсем удобно. Тут дело не столько в весе, сколько в большой ширине.

Снаружи оформление выглядит очень просто. С одной стороны есть чёрно-белое схематичное изображение монитора, где непонятно, что экран вогнут. С другой – просто логотип производителя.

Вся основная информация находится на наклейках с двух боковых торцов. На одной из них есть информация о производителе, модели и некоторых характеристиках.

Ещё одна сообщает об энергоэффективности устройства. Тут сильно хвастать нечем, но тем не менее такая информация есть. А вот подробной спецификации найти не удалось.

На сайте производителя её тоже не нашёл, пришлось собирать её в интернетах.

Модель Titan Army C30SK Pro Диагональ экрана 30” Поверхность Матовая, изгиб 1500R Тип матрицы VA Разрешение 2560 х 1080 (21:9) Частота обновления 60, 120, 144, 200 Гц Время отклика (GtG) 6 мс Углы обзора 178° / 178° Максимальная яркость 300 нит Цветовой охват sRGB: 99%, Adobe RGB: 80% Количество цветов 16.7 млн (глубина цвета: 8 бит) Встроенные динамики Нет Порты 2 х DisplayPort 1.2, 2 х HDMI 1.4 Габариты без подставки 707 х 321 х 94 мм Масса 4.46 кг Потребляемая мощность 48 Вт

По характеристикам что-то конкретное сказать сложно, также неизвестен точный производитель матрицы, а возможно даже есть несколько разных поставщиков, поскольку у кого-то я видел 10-бит в приложении.

Цветовой охват хороший, но не рассчитан на профессиональное использование, да и сам производитель позиционирует устройство как недорогую игровую модель. Даже по разрешению понятно, что это немного вытянутый FHD. Причём 30” – это вытянутый 24”, а 34” – это растянутый 27”. Это если ориентироваться на высоту видимой области.

После открытия коробки сверху сразу видим часть комплекта поставки. Тут в основном находятся части подставки и блок питания. Они упакованы в ниши, которые специально изготовлены в пенопластовом каркасе.

Сам каркас состоит из двух элементов и это удобно. Сначала можно вынуть верхнюю половину и внутри останется монитор, который фиксируется второй половиной. Поэтому извлечение очень удобное и простое.

Комплект поставки не очень большой и содержит всё самое необходимое. Только с кабелями вышла небольшая накладка. Я в основном пользуюсь ноутбуком, а в них обычно только HDMI разъём. Однако у меня была определённая задача, и мне пришлось использовать сборку с видеокартой, где есть HDMI и Display Port. Так вот в комплекте монитора только Display Port кабель.

Есть ещё винты крепления для подставки, адаптер крепления VESA 75, сами элементы опоры и инструкция.

Ещё в комплекте есть силовой кабель и адаптер питания на 12В, 4А. Соответственно блок питания тут получается внешний.

Внешний вид

Корпус изготовлен из твёрдого прочного пластика. Он шероховатый на ощупь. Это касается передней, верхней, нижней и боковых элементов, а также задней панели. Размеры корпуса 707 х 321 х 94 мм, вес без подставки - 4,46 кг.

Рамки спереди достаточно тонкие, около 4 мм, но ещё есть рамки внутри панели и это ещё примерно 5 мм. Однако визуально рамки кажутся узкими все, кроме нижней, но это уже классика. Монитор с изогнутым экраном и поэтому корпус выполнен соответствующим образом.

Сейчас этим уже тоже никого не удивить. Сам корпус выглядит просто и материалы визуально не кажутся дорогими. Ярким зелёным цветом спереди внизу обозначен логотип производителя, а ближе к правому нижнему углу можно заметить обозначения кнопок управления.

Изначально я думал, что само управление сенсорное и обозначения – это области сенсоров. Просто у меня был какой-то монитор, где управление было организовано именно так. Тут другая картина. Спереди только символы, а сами кнопки физические и они находятся даже не снизу, а сзади.

Из-за этого пользоваться ими не очень удобно. На боковых гранях ничего нет, а на нижней можно заметить вентиляционные отверстия. Обычно такие используются для динамиков, но тут их нет и скорее всего это действительно нужно для охлаждения. Разбирается монитор тоже снизу, для чего необходимо открутить три винта. Кроме «гриля», снизу также нет ничего интересного, даже индикаторов.

Сзади присутствует огромная пластиковая панель, которая также сделана изогнутой. На ней можно заметить только два белых клыка и выступ крепления к стойке подставки по центру. Внизу ещё размещены те самые пять кнопок, но подсказки расположены спереди, а здесь их нет. Ещё есть два белых клыка, которые скорее всего предназначены для RGB-подсветки, которой в этой модификации не предусмотрено.

Под центральной частью купола корпуса скрыта ниша со стальной панелью, в которой установлены разъёмы. Один из них – это гнездо для подключения адаптера питания.

Ещё есть два разъёма DisplayPort 1.2 и два видеовхода HDMI 1.4. Кроме этого присутствует один 3.5 мм джек аудиовыход. Все разъёмы подписаны белым цветом. Также немного ниже можно обнаружить информационную табличку.

Больше ничего особенного снаружи нет.

Подставка состоит из двух элементов, которые соединяются руг с другом и фиксируются двумя винтами. Далее вертикальная стойка крепится к выступу, который виднеется из корпуса по центру сзади.

Фиксация осуществляется одним винтом. Дальше уже устанавливаются заглушки, которые есть в комплекте. Кабель-менеджмента тут нет, подставка не позволяет поворачивать корпус монитора или регулировать высоту. Можно только осуществлять наклон.

Матрица и тестирование

В мониторе используется VA матрица с разрешением 2560 х 1080 и частотой обновления 200 Гц. Производителя установить не удалось. По данным, которые удалось обнаружить, она 8-битная.

При запуске системы она изначально работает в режиме 60 Гц и частоту приходится выставлять вручную. Кстати, можно выбрать другие варианты, а 200 Гц – это максимальная частота.

Плотность пикселей – 92 ppi. Зерно особо не заметно, если специально не присматриваться.

В штатном режиме монитор настроен посредственно. Проблема ещё заключается в том, что ни одна из предустановок не даёт нормальной картинки. Поэтому всё придётся настраивать вручную.

Максимальная яркость экрана составляет 300 нит. В темноте на максимальной яркости можно заметить засветки на чёрном фоне.

Не сильно критично, но есть. Сама по себе матрица с хорошим цветовым охватом. Контрастность находится на среднем уровне. Заявлено 3000:1, что соответствует действительности.

Самое главное – понимать, что монитор бюджетный и рассчитан на геймеров. После осознания этого всё сразу становится легче.

Как уже упоминалось, штатная калибровка не вызывает восторга, однако можно перейти в ручной режим и попытаться сначала выставить хотя бы баланс белого. У меня под руками был калибратор ColorMunki i1 DisplayPro и поэтому я опытным путём пришёл к таким настройкам цветов. Возможно, кому-то пригодится.

Далее уже приступил к калибровке. Сначала проделал её штатным приложением калибратора. Уже получилось неплохо.

Затем обратился к стороннему приложению и получилось вообще отлично.

Если кому-то нужно, то профили можно скачать тут. С равномерностью подсветки, к сожалению, такие фокусы не пройдут.

Также в динамических сценах присутствуют заметные шлейфы.

Меню настроек достаточно развитое и настраиваются многие параметры, но штатные предустановки изображения обеспечивают сомнительное качество картинки. Также выводится информация о разрешении и частоте обновления экрана.

Можно настроить яркость изображения и контраст, а также выбрать готовые сценарии.

Далее есть настройки цвета. Штатные предустановки снова дают не самый хороший результат, а ручные настройки я уже показывал ранее.

Затем можно настроить язык меню, его положение, прозрачность и время отображения на экране.

В самом последнем меню находятся дополнительные параметры, среди которых есть сброс всех настроек и информация о системе.

Также есть горячие клавиши, которые позволяют включить прицел или выбрать вход.

Теперь осталось только проверить работу в Cyberpunk 2077. Для этого была собрана простенькая система.

Я запустил игру и сразу зашёл с козырей. Установил нативное разрешение, выбрал низкое качество, включил DLSS, генерацию кадров и запустил тест.

Далее я уже попробовал всё то же самое, но сперва выбрал качество: трассировка лучей минимальная.

Заключение

Titan Army C30SK Pro – просто хороший монитор, который основан на изогнутой VA матрице с частотой 200 Гц и разрешением 2560 х 1080. У него есть свои достоинства и недостатки, но в целом всё соответствует ожиданиям. Просто я уже не первый раз сталкиваюсь с тем, что монитор лучше подбирать под определённые задачи. Бывают универсальные решения, которые успешно годятся для игр и работы, но обычно они относятся к другой ценовой категории.

Перед нами чисто геймерский дисплей, без претензий на профессиональное использование. Несмотря на то, что мне удалось его идеально настроить на баланс белого и цветопередачу, лично для меня работать за ним неудобно из-за вогнутого экрана. Линии получаются не совсем прямые, а изображение кажется не совсем ровным. И с фильмами схоже. Например, есть фильм «Хардкор» 2015 года, где всё действо идёт от первого лица. В таком случае действительно смотреть интересно. Во всех остальных случаях получается эффект искривлённого стекла, когда смотришь через линзу и сцены кажутся неестественными. При этом с соотношением сторон 21:9 фильмы смотреть лучше, чем с обычным 16:9.

Также не стоит ждать чудес от матрицы в играх. Всё соответствует заявленным характеристикам, но качество изображения хромает. Вопросы оставляют не цветовой охват или температура, в этом плане всё отлично. В динамичных сценах заметны характерные шлейфы от движущихся объектов. Яркость не очень высокая, при этом в некоторых областях на чёрном видны засветки. Ничего критичного в целом нет, и для кого-то экран может показаться отличным, пока не начнёшь сравнивать с чем-то другим.

Остается добавить, что у недорогих моделей бывают ограничения эргономики. Тут регулируется только наклон, а поворот или высота – нет. Понравилось меню, но вот кнопки расположены неудобно. В данном случае лучше было бы сделать сенсорные спереди или, в крайнем случае, обычные, но с нижнего торца. Тут они находятся сзади, и приходится всё делать наощупь, причём я часто ошибался и нажимал не те кнопки. Также удивило отсутствие встроенных динамиков. Звук в меню регулируется, а динамиков нет.

Что касается качества изготовления, то оно неплохое, хотя материалы все же бюджетные. Однако сделано всё аккуратно. Самое главное – мне удалось выиграть спор и добиться 200 FPS в Cyberpunk 2077, но это уже совсем другая история и к монитору она не относится. Зато я получил определённый опыт, увидел, как смотрится картинка на низких настройках графики, с генерацией кадров и DLSS. Понял, что лучше меньше, да лучше и нет смысла гоняться за цифрами в углу экрана.

