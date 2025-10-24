Оглавление

Вступление

С выходом новых игр Dying Light The Beast и Silent Hill F геймеры побежали в магазин сметать с прилавков видеокарты, чтобы поиграть в эти шедевры. В последнюю из двух игр мне удалось немного побегать в 4K на RTX 5060 и выглядело это грустно. К сожалению, в настройках можно было использовать только нативное разрешение монитора в полноэкранном режиме, поэтому повторять такой эксперимент не советую. С разрешением FHD проблем возникнуть не должно и даже на низких настройках графика выглядит неплохо. В новые шедевры можно поиграть даже на относительно слабых картах, главное сильно не задирать настройки качества.

Видеокарты на базе графического ускорителя RTX 5060 остаются одними из самых доступных среди новых устройств. Многих смущает скромный объём видеопамяти, а ещё NVIDIA успела выпустить RTX 5050. На данный момент цена на новинку не очень низкая, поэтому покупатели предпочитают немного доплатить и приобрести RTX 5060. Также не очень высоким спросом пользуются видеокарты RTX 5060 Ti с объёмом памяти 8 Гбайт. Тут покупатели предпочитают доплатить за вдвое больший объём, хотя на данный момент это заметной прибавки не даёт. Разумеется, можно найти пару игр, и выбрать такие настройки, где памяти будет мало, но здесь уже нужно решать, есть ли в этом смысл.

Что касается производителей, то они обычно предлагают сразу несколько линеек продукции даже в бюджетном сегменте. Основные отличия кроются в системе охлаждения, которая в более дорогом исполнении предлагает чуть лучшие характеристики. Например, она может оказаться более эффективной и при этом тихой, за что производитель хочет получить дополнительную плату. Также благодаря лучшей эффективности графический процессор может немного выше повышать частоты, что обеспечивает прирост производительности. Поэтому у пользователя есть выбор из базовой модификации и более продвинутого исполнения.

Например, у компании MSI есть бюджетная и очень популярная серия Ventus. В конце ещё обычно добавляют приставки 2Х или 3X по количеству вентиляторов в системе охлаждения. Сегодня мы изучим видеокарту MSI GeForce RTX 5060 Ventus 2X OC в белом исполнении.

Недавно я уже рассматривал одну модель на этом же графическом процессоре, но она относилась к линейке Gaming. Поэтому будет любопытно посмотреть на новинку более детально и понять, какие есть отличия и насколько они принципиальны.

Упаковка и комплектация

Упаковка выглядит несколько проще, чем на более дорогих версиях карты от того же производителя. Она изготовлена из плотного картона и сверху мы видим цветную полиграфию. Габариты достаточно скромные потому, что карта относительно компактная и комплект поставки не большой.

Спереди нет даже изображения устройства, а вместо него прямо по центру крупными символами написано Ventus 2X. Ventus – это бюджетная линейка видеокарт компании MSI. Она предлагает базовый функционал, который соответствует спецификациям производителя графического процессора. Соответственно тут будут стандартные частоты чипа и памяти, а также всё остальное в рамках регламента производителя графического процессора, хотя можно уже говорить о комплектах GPU+VRAM.

2X в обозначении – должно намекать нам на наличие двух вентиляторов в системе охлаждения. Модификации Ventus 1X я пока не видел, а вот Ventus 3X очень даже бывает. Кстати, даже тут в левом верхнем углу можно заметить логотип серии MSI Gaming. В правом нижнем углу находится стандартная вставка с указанием используемого графического процессора.

На обратной стороне коробки есть вставка с фрагментом изображения устройства. У модификации Ventus подсветки обычно нет и на верхнем торце кожуха мы видим только надписи. На этой стороне упаковки можно обнаружить несколько вставок с текстом, где описаны ключевые особенности устройства: Torx FAN 5.0, Reinforcing Backplate, Afterburner и MSI Center.

Внизу есть очень компактная спецификация, а системные требования не указаны. На сайте мы узнаём, что рекомендуется блок питания на 550 Вт.

Открыв коробку, мы видим каркас из картона с картонной крышкой. В нём лежит сама видеокарта, которая упакована в антистатический пакет.

Под ней есть небольшое углубление, где лежит инструкция и буклет. Больше ничего в комплекте нет.

Дизайн и особенности

Габариты видеокарты составляют 197 х 120 х 41 мм, вес – 511г. Для сравнения у модели MSI RTX 3050 Ventus 2X White они составляют 205 х 112 х 45 мм, вес – 570 г. Можно сравнить также с MSI RTX 5060 Gaming, там эти параметры соответственно 238 x 135 x 41 мм, а вес – 649 г. Всё это наводит на грустные мысли.

Понятно, что мы покупаем не миллиметры и граммы, а производительность. Однако вес устройства может быть связан с охлаждением. Взял ещё и взвесил самую дешёвую Inno3D RTX 5060 Twin X2, которая не OC. Даже она весит 657,7 г.

Карта по габаритам получается не совсем компактная. Для каких-то ITX корпусов она может не подойти, поэтому лучше убедиться в этом заранее, изучив все характеристики. Все разъёмы задней панели и сам разъём PCI-e x16 закрыты чёрными пластиковыми заглушками.

Может показаться, что карта совсем маленькая, но это иллюзия. На самом деле она всё равно крупнее одновентиляторной модификации MSI RTX 5060 Inspire ITX и, как ни странно, снова легче. Тем не менее, режим FAN Stop работает и вентиляторы останавливаются во время простоя, что не может не радовать.

Внешне видеокарта смотрится хорошо благодаря белому оформлению. Однако всё равно можно заметить черные детали. Например, текстолит печатной платы и коннектор дополнительного питания.

Можно было сделать их белыми? Скорее всего, но для этого потребовались бы дополнительные ресурсы в производстве, а здесь всё максимально унифицировано с другими версиями. Карта занимает два слота расширения.

Сзади видеокарты мы снова видим защитную панель (бэкплейт). В данном случае она больше используется для защиты потому, что на ней нет термопрокладок, которые контактировали бы с печатной платой. Кроме этого, она пластиковая и поэтому тепло не проводит. Снимается она не так просто потому, что сперва нужно снимать кулер.

Первое, что бросается в глаза – производитель оставил печатную плату такой же, как на версии MSI RTX 5060 Gaming. Не урезал, не обрезал и тем более не прибавил, если говорить о её размерах. А вот некоторые производители уже совсем сходят с ума. Например, при разработке Inno3D RTX 5060 Twin X2. Всё это смотрится, как экономия на спичках.

С обратной стороны платы находится множество керамических емкостей. Танталовых конденсаторов в большом количестве на плате нет. Они твердотельные капсульные и все расположены спереди.

Кулер снимается очень просто. Для этого нужно открутить четыре подпружиненных винта с обратной стороны и два обычных винта со стороны видеовыходов. После этого снимается кулер. Никакой дополнительной рамки спереди нет. Сам кулер изготовлен по упрощённой схеме с одной секцией и двумя тепловыми трубками.

Несмотря на скромные размеры кристалла, используется технология прямого контакта тепловых трубок. Они проходят по центру крупного алюминиевого основания сверху вниз. Графический процессор контактирует через термопасту, а с микросхемами памяти через тонкие термопрокладки.

Далее уже из алюминиевого основания тепловые трубки расходятся и пронизывают массив алюминиевых рёбер радиатора. Трубки медные, никелированные диаметром 6 мм. Соответственно в месте контакта с кристаллом слой никеля снят и трубки сделаны заподлицо с алюминиевой пластиной.

Сами наборные пластины радиатора тоже относительно крупные и их много. Акцент явно сделан на эффективность и возможность отвода необходимого количества тепла, для обеспечения работы карты в пассивном режиме. В спецификации указано 115 Вт, такое же значение указано в BIOS как лимит.

Пластиковый кожух комбинирован из двух белых элементов. Я тоже подумал, почему так, но потом увидел чёрную версию и там как раз чёрный скомбинирован с серебристым. Он фиксируется четырьмя винтами через специальные отверстия в пластинах. Вентиляторы здесь крепятся непосредственно к кожуху.

Кулер достаточно тихий и производительный. Здесь используются два вентилятора Power Logic PLD09210S12HH с техническими характеристиками 12 В, 0.40 А. Максимальная скорость 3500 об/мин, а шум на расстоянии 1 м – 46.7 дБ.

Это немало, но обеспечивает сильный воздушный поток и солидный запас по мощности, ведь вертушки в нагрузке трудятся даже не наполовину от максимальной мощности. Спереди на всех находятся белые наклейки с логотипом компании MSI.

Рёбра у радиатора расположены очень плотно друг к другу и поэтому нужно хорошее давление, чтобы их продуть.

Радиатор предназначен для отвода тепла от графического процессора и чипов памяти. Все остальные компоненты лишь обдуваются проходящим сквозь рёбра воздухом.

Никакой дополнительной рамки на GPU тут нет. Память GDDR7 не такая прожорливая и поэтому питание для неё достаточно скромное. Для неё мы видим всего две фазы.

Слева и справа от графического процессора присутствуют линии питания GPU, которых здесь всего четыре. Логику производителя понять можно. В данном случае есть определённый лимит по потреблению – 150 Вт. В его пределах можно работать и поэтому питание можно упростить, а если всё не такое горячее, то можно уменьшить печатную плату и сделать её более компактной. В данном случае она такая же, как у версии MSI RTX 5060 Gaming.

Основной ШИМ-контроллер распаян спереди. Это микросхема ON Semi NCP81610.

На каждую фазу приходится по одной микросхеме DrMOS ON Semi NCP252161, которая обеспечивает ток до 60 А. Также на каждую из четырёх фаз приходится по одной катушке индуктивности.

По центру находится графический процессор NVIDIA GB206-250-A1, он же RTX 5060. Чип изготовлен на 18 неделе 2025 года. 181 кв. мм выполненных по 5 нм техпрцессу TSMC.

Четыре микросхемы памяти типа GDDR7 распаяны справа и сверху от графического процессора.

В данном случае используются микросхемы производства компании Samsung. Дополнительное питание подаётся на видеокарту через разъём PCI-e 8-pin.

На задней панели расположен классический набор видеовыходов.

3x - Display Port;

1x – HDMI 2.1.

Тестовая конфигурация

Тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5060 Ventus 2X OC White 8 Гбайт проводилось на следующей конфигурации:

Процессор: AMD Ryzen 5 7700;

Охлаждение: MSI MAG CoreLiquid E360;

Термоинтерфейс: GD900-1;

Материнская плата: MSI MAG B650M Mortar WIFI, версия BIOS – A.N3;

Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-7200 Kingbank (SKhynix);

Видеокарта: MSI GeForce RTX 5060 Ventus 2X OC White 8 Гбайт (2280 / 2527 / 1750 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель: XPG Legend 960 MAX 1 Тбайт;

Блок питания: Deepcool PX1000G, 1000 Ватт.

Тестирование видеокарт я всегда провожу на заводском термоинтерфейсе. Температура в помещении находилась на уровне 23°C, а шум составлял 27,2 дБ.

Тестирование

Поскольку я уже рассматривал версию Gaming, то тут чего-то нового не увидел. Печатная плата осталась той же самой и соответственно интерфейс подключения к материнской плате также PCI-e x8 Gen5. Шина памяти также 128 бит с чипами типа GDDR7, поэтому мы видим неплохую пропускную способность.

При отсутствии нагрузки вентиляторы останавливаются. Такая схема используется не впервые, крупный радиатор может справиться с мощным чипом в пассиве, если частоты его падают до 300 МГц. При достижении 50°C вентиляторы запускаются.

С режимом без нагрузки всё ясно, а теперь запустим бублик и заодно посмотрим на работу карты с вентиляторами.

На 100% мощности вентиляторы раскручиваются до 3500 об/мин, шум при этом составляет 46.7 дБ с расстояния 1 м. В «бублике» вентилятор работает только на 47% от полной мощности, что составляет 1680 об/мин. Даже в таком режиме получается приемлемый уровень шума – 32.6 дБ на расстоянии 30 см. В «волосатом бублике» карта потребляет около 145 Вт.

Никакой RGB-подсветки тут нет. Пора переходить к тестированию.

3DMark Speed Way:

3DMark Steel Nomad:

3DMark Steel Nomad Light:

3DMark Port Royal:

3DMark Time Spy:

3DMark Solar Bay:

Superposition FHD Medium:

Cyberpunk 2077, 4К, низкое качество, DLSS выкл:

Cyberpunk 2077, 4К, низкое качество, DLSS, FG:

Разгон у видеокарты есть, причём неплохой, но… Лимиты не подвинуть и можно играться только с кривой, хотя там тоже не разгуляешься. В итоге кому-то может повезти, и он возьмёт 3 ГГц по чипу, но мне не фартануло. Причём, система охлаждения с этим вполне справляется, поэтому компанию MSI тут упрекать бессмысленно. Просто запас стал меньше и соответственно карта будет просто шумнее.

3DMark Speed Way:

3DMark Steel Nomad:

3DMark Steel Nomad Light:

3DMark Port Royal:

3DMark Time Spy:

3DMark Solar Bay:

Superposition FHD Medium:

Cyberpunk 2077, 4К, низкое качество, DLSS, FG:

Теперь взглянем на нагрев карты во время интенсивной нагрузки. Оптимальные показатели температуры объясняются крупной системой охлаждения, которая помимо нее обеспечивает невысокий уровень шума.

Задняя пластина в охлаждении не участвует, потому она практически не нагревается.

Заключение

MSI GeForce RTX 5060 Ventus 2X OC White – красивая и относительно компактная модель, рассчитанная на массового пользователя и на использование в белых сборках.

На минимальных настройках графики мне удалось даже побегать в Cyberpunk 2077, в 4К разрешении. Это был лишь эксперимент, а в целом видеокарта MSI больше рассчитана на FHD, которое продолжает пользоваться популярностью, но постепенно сдаёт свои позиции QHD из-за относительно недорогих геймерских мониторов с высокой частотой обновления. У некоторых новых моделей она достигает 500 Гц, но они ещё дороги и не так распространены, как дисплеи с 144-240 Гц. И тут есть соблазн купить недорогую современную видеокарту и включить на ней генератор кадров, чтобы в верхнем углу увидеть высокий FPS. Эта магия частично работает, ведь не все могут заметить изменившееся качество картинки, особенно в динамичных шутерах.

Как и следовало ожидать, инженеры компании MSI не стали сильно мудрить, а сделали одну печатную плату под несколько различных модификаций. Такая же картина наблюдается на других моделях, основанных на одинаковом GPU. Основные отличия обычно заключаются в количестве фаз питания, системах охлаждения и внешнем оформлении. Здесь всё вышло именно так. Срезали одну фазу питания GPU и установили ограничения по лимитам потребления в BIOS. Поскольку шаловливые руки пользователя не смогут сильно разогнать карту, то систему охлаждения тоже можно сделать проще. Однако это вовсе не значит, что она будет хуже или не будет справляться со своей задачей. Нет, напротив всё отлично.

Видеокарта MSI получилась тихая и относительно холодная во многом благодаря тому, что максимальная потребляемая мощность не превышает 150 Вт. Поскольку производитель не стал менять дизайн печатной платы, то по современным меркам она получилась достаточно крупная и это также положительно отражается на теплоотводе.

Андрей Понкратов aka wildchaser