Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Обзор и тестирование блока питания XPG Pylon II

Мы протестируем хороший качественный блок питания 80 Plus Bronze начально-среднего уровня. Он рассчитан на не самые мощные и производительные сборки, обладает приемлемой ценой и хорошей эффективностью.
3

Оглавление

Вступление

Блок питания является одним из важнейших элементов любой сборки, тем более игровой. В последнем поколении видеокарт компании NVIDIA наметилась грустная тенденция к увеличению потребляемой мощности. Теперь даже для GeForce RTX 5060 нужно учитывать хотя бы 150 Вт, а сами производители рекомендуют использовать блок не менее 550 Вт. Кстати, я был немного удивлён, что такая же рекомендация у модели RTX 5050.

Сегодня блок на 750 – 850 Вт уже не кажется избыточным, а скорее вполне адекватным решением для игровой сборки начально-среднего уровня. Также я часто замечал, что при модернизации компьютера обычно остаётся корпус и БП, а всё остальное может кардинально поменяться. Хорошо, если при этом получится продуть пыль, но этим тоже не все любят заниматься. Чтобы отказ блока не стал неожиданностью, нужно хотя бы раз в год проверять его состояние, а в пыльных помещениях можно даже чаще, иначе вентилятор может заклинить застрявшим комком пыли и блок какое-то время будет работать в нештатном режиме. В хороших блоках обычно есть несколько уровней защиты, поэтому не сразу можно понять, что очередной вылет игры или спонтанная перезагрузка компьютера как-то связана с БП.

При покупке нового устройства можно сэкономить, если брать не модульный блок, а классический. Ещё какие-то 20 лет назад мало кто понимал, что такое модульный блок, и что кабели можно отсоединять. Обычно из устройства уже сразу выходил толстенный пучок проводов, половина из которых даже не использовалась. Сегодня у пользователя есть такой выбор, но модульные блоки обычно дороже при прочих равных характеристиках.

реклама



Объясняется это довольно просто. Производителю нужно делать втрое больше коннекторов и ещё отдельную панель, к которой будут подключаться кабели. Модульная конструкция удобнее – это факт. Ненужные кабели можно просто не подключать. Соответственно если это современный компьютер, то можно обойтись всего тремя: 8-pin CPU, 24-pin ATX и 12V-2x6. Бывает, ещё нужен SATA для накопителя или хаба подсветки/вентиляторов и всё. С другой стороны, сегодня много корпусов с нижним тоннелем, куда можно засунуть не только пучок кабелей.

Поскольку я чаще рассматриваю мощные и модульные блоки, то сегодня хотел бы изучить что-то попроще. К тому же есть идея посмотреть, как производители подходят к модернизации своих устройств. Я некоторое время рассматривал варианты и остановился на блоке XPG Pylon II. Если есть вторая версия, значит когда-то была и первая, и я также взял его, чтобы изучить сразу две модели.

450x245 32 KB. Big one: 1473x803 242 KB

С компанией XPG я знаком уже давно и пользовался таким блоком очень долго. Мне приходится чаще менять тестовые блоки из-за того, что разъёмы не выдерживают большое количество циклов подключения и со временем контакт ухудшается.

В модульном блоке можно заменить кабели, но это тоже не всегда просто, поскольку до сих пор нет единого стандарта по распиновке. Так и получается, что самому блоку ещё работать и работать, а кабелей нет. К тому же за это время распространился стандарт 12V-2x6 и играться с переходниками не всегда удобно. Кстати, именно такой разъём стал одним из катализаторов перехода модели XPG Pylon ко второй генерации.

Упаковка и комплектация

XPG – это «геймерское» подразделение компании ADATA. Под этим брендом выпускается неплохая оперативная память, отличные SSD накопители, среди которых есть даже высокопроизводительные модели на самом быстром интерфейсе. Также давно уже своим качеством и надёжностью прославились блоки питания. Цены приемлемые, качество хорошее и поэтому данный бренд обретает всё большую популярность. При этом известно, что чипы памяти компания не производит, контроллеры тоже, а блоки питания заказывает у специализированных OEM производителей. Остаётся придумать лишь фирменную символику и разработать красивую упаковку. Она действительно выглядит очень неплохо, а главное уже узнаваема.

Изначально коробка обтянута защитной плёнкой. Дальше мы видим крупную картонную коробку, в которой можно было бы разместить два блока питания. Кстати, по сравнению с прошлым поколением она заметно прибавила в размерах. Из-за этого может показаться, что новый блок стал крупнее и тяжелее. Отчасти это действительно так, но на самом деле всё из-за упаковки, в чём мы убедимся далее.

реклама



450x253 23 KB. Big one: 1500x842 139 KB

Информация об устройстве разбросана по всем поверхностям коробки. Спереди мы видим изображение самого блока питания. Сразу можно отметить, что он обычной длины. В левом нижнем углу находится знакомый анимационный персонаж, а рядом с ним надпись XPG Pylon II Bronze. Судя из названия это уже второе поколение блока питания, где производитель решил добавить поддержку нового интерфейса 12V-2x6. В данном случае устройство с максимальной мощностью 750 Вт.

Для сравнения я взял прошлое поколение, чтобы изучить основные различия.

450x367 27 KB. Big one: 1500x1222 160 KB

Блок питания не модульный, но по изображению спереди этого не скажешь. Сверху находится группа значков. Производитель заявляет о соответствии блока сертификату 80 Plus Bronze, поддержке стандарта ATX 3.1 и наличии разъёма 12V-2x6. Также спереди в правом нижнем углу указана мощность устройства.

450x313 28 KB. Big one: 1500x1042 199 KB

С обратной стороны упаковки есть схематическое изображение блока питания, где указаны его габариты. Рядом есть информация о кабелях, их длине и количестве разъёмов.

Внизу представлена стандартная таблица по мощности. На одной из боковин можно обнаружить два графика.

450x304 31 KB. Big one: 1500x1013 251 KB

Один отображает кривую работы вентилятора, а другой КПД блока в зависимости от мощности. Если я правильно понял первый, то вентилятор на блоке работает на минимальной скорости 800 об/мин до достижения 70% нагрузки блока, а потом резко увеличивает скорость вращения. На всякий случай я проверил эту информацию на сайте и там точно такой же график.

На одном из торцов находятся QR коды и штрих-коды.

450x176 16 KB. Big one: 1500x588 120 KB

Коробка изготовлена из плотного картона, она открывается сбоку. Внутри мы видим крупный картонный каркас и пучок кабелей, который лежит справа. Там же находится силовой кабель, а инструкция расположена прямо сверху.

450x177 15 KB. Big one: 1500x590 138 KB

Где-то на дне коробки можно найти пакет с четырьмя винтами крепления и ещё пакетик с силикагелем.

реклама





450x270 24 KB. Big one: 1500x899 168 KB

Комплект поставки здесь стандартный. Прежде всего это руководство по использованию.

450x297 32 KB. Big one: 1500x990 248 KB

Также есть силовой кабель питания с евровилкой и винты крепления. Блок не модульный, поэтому все интерфейсные кабели выходят из отверстия в корпусе. Они припаяны непосредственно к печатной плате внутри и далее объединены в один жгут, который на выходе расходится несколькими независимыми кабелями.

450x298 23 KB. Big one: 1500x992 145 KB

В основном они плоские и только основной 24-pin ATX кабель убран в нейлоновую оплётку.

450x370 17 KB. Big one: 1500x1232 106 KB

Модель относительно бюджетная, поэтому стяжек в комплекте нет. Хотелось бы несколько штук на липучках для многократного использования.

Дизайн и особенности

По сравнению с прошлым поколением дизайн устройства немного изменился. Например, старый логотип сменили на новый, а вместе с этим поставили вентилятор побольше. Немного подросли габариты и вес устройства. Теперь они составляют 150 х 150 х 86 мм, а было 140 х 150 х 86 мм.

450x256 37 KB. Big one: 1500x854 276 KB

Вес вместе с кабелями теперь 1904 г, а было 1758 г. Изменение вроде бы незначительное и легко могло образоваться при добавлении 12V-2x6 кабеля. Корпус стальной, толщина металла около 0/6 мм. Сверху он окрашен порошковой краской в чёрный матовый цвет. На корпусе есть несколько декоративных наклеек, а на одном из винтов присутствует гарантийная пломба.

450x315 33 KB. Big one: 1500x1050 251 KB

Вентилятор один размером 135 х 135 мм. Он установлен под крышкой корпуса, в которой проделано множество прорезей. Поэтому отдельной решётки типа «гриль» тут нет. Поменялась форма отверстий перфорации и в целом можно заметить, что их стало больше.

Корпус стал «дышащим» не только со стороны вентилятора, но и сзади. Наклейка с логотипом находится на самом вентиляторе, поэтому теперь она внутри, а не снаружи. Визуально новый блок мне показался симпатичнее.

С противоположной стороны находится информационная табличка. На ней есть сведения о модели устройства, мощности и таблица с показателями тока по линиям. Также есть значок 80 Plus Bronze.

450x288 34 KB. Big one: 1500x959 235 KB

Сзади устройства находятся вентиляционные отверстия. Здесь же находится разъём для подключения силового кабеля и выключатель. Кнопки гибридного режима тут нет потому, что вентилятор работает постоянно. Со старта его минимальная скорость составляет 900 об/мин. Тихо, но не совсем бесшумно. Шум составлял 30,2 дБ на расстоянии 30 см.

450x257 14 KB. Big one: 1500x855 110 KB

Согласно графику, при достижении 70% мощности вентилятор должен прибавить скорости. Мне показалось, что это происходит чуть раньше, но возможно есть какая-то погрешность. Максимальная скорость составила 1800 об/мин, но это не предел для данного вентилятора, поэтому запас ещё есть.

450x445 53 KB. Big one: 1500x1483 408 KB

Все кабели выходят из блока из одного крупного отверстия потому, что пучок очень солидный. Внутри он стянут в один жгут. Корпус металлический, поэтому острые края металла могли бы случайно повредить оплётку или изоляцию жил, но тут есть специальное пластиковое кольцо, которое этому препятствует.

Кабели длинные и в основном плоские, за исключением основного 24-pin ATX, который убран в нейлоновую оплётку. В качестве жил часто используется провод сечением 18AWG. Все кабели не магнитятся. Жилы не очень мягкие, поэтому с укладкой придётся повозиться. Напомню, что стяжек в комплекте нет, поэтому ими нужно запасаться заранее.

450x450 41 KB. Big one: 1500x1500 357 KB

Я пробовал несколько разных блоков от компании XPG. Долгое время у меня в тестовом стенде был XPG CyberCore 1300W PLATINUM и никаких проблем при его использовании я не заметил, хотя там вентилятор включается не часто, даже когда вместе были нагружены процессор и видеокарта. Кстати, у этой модели тоже вышло обновление с индексом II, где также добавили разъём 12V-2x6.

При производстве своих блоков питания XPG часто сотрудничает с крупным ОЕМ производителем CWT (Channel-Well Technologies). Она производит платформы для таких компаний как: DeepCool, Montech, MSI и других. В данной платформе применяется большое количество различных элементов защиты (OCP / OVP / UVP / OPP / SCP / OTP / NLO / SIP), о чём производитель сообщает на упаковке и на своём сайте.

450x262 38 KB. Big one: 1500x872 263 KB

Компоновка внутри достаточно свободная и поэтому практически всё разместилось на одной стороне. И даже тут можно заметить вертикально распаянную дочернюю плату с DC-DC преобразователем. В прошлом поколении также использовалась платформа CWT, но другая с топологией Double Forward. На этот раз уже решили использовать LLC-резонансный преобразователь.

450x259 18 KB. Big one: 1500x864 209 KB

Фильтрация начинается прямо на входе с обратной стороны розетки и продолжается на основной плате, где в общей сложности используются четыре керамических конденсатора Y, два полимерных конденсатора X, один металлооксидный варистор MOV и две фильтрующие катушки индуктивности. Также присутствует плавкий предохранитель, который впаян в плату.

450x440 56 KB. Big one: 1500x1468 348 KB

Можно заметить, что печатная плата немного меньше габаритов корпуса и тем не менее на ней хватает свободного места. После блока фильтрации идёт мостовой выпрямитель. Его маркировку увидеть не удалось. Он находится на отдельном небольшом радиаторе.

450x432 58 KB. Big one: 1500x1439 357 KB

Далее мы видим три мосфета IPS ITA20N50R для активной схемы PFC и один диод Шоттки в качестве повышающего диода APFC. К оставшемуся радиатору прикреплены два диода Шоттки PFC PFR40L45CT.

450x414 55 KB. Big one: 1500x1380 336 KB

В качестве основного конденсатора используется одна банка CapXon 400В, 560мкФ с допустимой рабочей температурой 105°C. Остальные более мелкие конденсаторы здесь в основном представлены компаниями Elite и JungFu.

450x342 38 KB. Big one: 1500x1139 242 KB

Как и в большинстве современных высокоэффективных источниках питания, все выпрямители вырабатывают выходное напряжение 12 В, а линии 5 В и 3,3 В генерируется из выходного напряжения 12 В с помощью преобразователя постоянного тока.

450x339 34 KB. Big one: 1500x1130 244 KB

Линии 5 В и 3,3 В генерируются четырьмя МОП-транзисторами UBIQ Semiconductor QM3054M, которые распаяны на вертикально установленной дочерней плате. В качестве контроллера здесь используется чип ANPEC APW7159C, который распаян на той же плате, но с другой стороны.

Внизу на основной печатной плате можно заметить супервизор IN1S429I-DCG, который отвечает за большинство функций защиты блока.

450x306 38 KB. Big one: 1500x1019 241 KB

Вентилятор размера 135 х 135 мм обладает маркировкой CWT13525H12F-9. На нём также указаны характеристики: 12 В, 0.4 А. Используется гидродинамический подшипник, а максимальная скорость вращения составляет 2100 об/мин.

450x380 40 KB. Big one: 1500x1268 260 KB

Тестовая конфигурация

Тестирование блока питания XPG Pylon II 750W проводилось на следующей конфигурации:

  • Процессор: Intel Core Ultra 7 265K;
  • Охлаждение: Deepcool LS720;
  • Термоинтерфейс: GD900-1;
  • Материнская плата: ASUS ROG Strix Z890-A Gaming WIFI S;
  • Память: 2 x 24 Гбайт DDR5-6800, KingBank (SKhynix);
  • Видеокарта: Palit GeForce RTX 4070 Ti Super;
  • Накопитель: XPG Legend 960 MAX 1 Тбайт;
  • Блок питания: XPG Pylon II 750W, 750 Ватт.

450x298 47 KB. Big one: 1500x994 339 KB

Температура в помещении находилась на уровне 22°C, а шум составлял 27,1 дБ.

Результаты тестов

Вентилятор действительно работает постоянно на минимальных оборотах, только в моём случае скорость составила 900 об/мин. Сборка получилась примерно под такой блок. Даже производитель видеокарты указал на сайте 750 Вт. RTX 5090 ставить не стал потому, что на коннекторе 12V-2x6 было написано 450 Вт. Карта в нагрузке потребляет немногим меньше 600 Вт, поэтому блок мог не справиться.

Шум при работе вентилятора даже при высокой нагрузке получается очень слабый и его легко заглушают вентиляторы видеокарты или система охлаждения процессора.

Также я решил использовать автомобильные галогенные лампы H7 для генерации нагрузки по линии 12 В. Номинальная мощность одной ламы – 55 Вт, поэтому пришлось использовать 19 таких ламп, которые в совокупности потребляют 1045 Вт, но с их помощью можно более гибко регулировать нагрузку с шагом 55 Вт.

КПД при разной нагрузке
%


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Напряжения по линиям питания при разных уровнях нагрузки
3.3В, 5В, 12В


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Скорость вращения крыльчатки вентилятора
об/мин


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Уровень шума
расстояние 30 см, дБ


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

450x200 28 KB. Big one: 1500x667 144 KB

Разумеется, я смотрел на блок при разной нагрузке через тепловизор, но ничего интересного не заметил. Самые высокие температуры, которые наблюдались – составили 48.2°C.

450x200 26 KB. Big one: 1500x667 133 KB

Заключение

XPG Pylon II 750W – хороший качественный блок начально-среднего уровня. Он рассчитан на не самые мощные и производительные сборки, обладает приемлемой ценой и хорошей эффективностью.

Производитель заявляет о соответствии сертификату 80 Plus Bronze, но по факту даже прошлое поколение было скорее Silver, а эта модель и вовсе практически Gold. XPG – один из немногих производителей, который улучшает свою продукцию с каждым новым поколением, а не пытается на чем-то сэкономить, чтобы повысить маржинальность. Да, новая модель стала стоить немного дороже. Однако это может быть связано с банальной инфляцией.

По всем параметрам качество БП выросло. Здесь не только добавили поддержку 12V-2x6 (450 Вт), но и переработали схемотехнику на LLC-резонатор. Если быть точнее, то сотрудничество XPG c CWT продолжается и над платформой трудились последние. Поэтому неудивительно, что новая платформа CWT с LLC-резонатором больше тяготеет к золотому стандарту эффективности. Тайваньские Elite, JungFu и CapXon мало в чем уступают японским конденсаторам и соответствуют современным стандартам качества.

Во втором поколении блоков питания XPG Pylon увеличили вентилятор и поставили модель размером 135 х 135 мм с гидродинамическим подшипником. Ещё изменили количество кабелей и коннекторов, чтобы они стали соответствовать современным трендам. Теперь блок соответствует стандарту ATX 3.1 с поддержкой PCI-e 5.1. Для этого также был добавлен кабель с разъёмом 12V-2x6 (450 Вт). Наконец отказались от кабелей для Floppy, а количество Molex и SATA стало меньше.

В нагрузке блок ведёт себя отлично. Максимальная скорость вентилятора составила 1850 об мин при 100% мощности. Основную же часть времени XPG Pylon II 750W работает очень тихо и скорость вентилятора составляет всего 900 об/мин. Гибридного режима тут нет. Нагрев внутри достаточно умеренный и ничего необычного не отмечалось.

В целом получился хороший современный блок питания по приемлемой цене, который отлично подойдёт для новых актуальных сборок. Новая модель получила солидный буст по пиковой нагрузке и повысила общую эффективность практически до моделей с сертификатом 80 Plus Gold.

Андрей Понкратов aka wildchaser

200x57 13 KB

Добавить в закладки

Теги

обзор тест wildchaser блоки питания xpg 750 ватт pylon xpg pylon ii 750w

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Обзор и тестирование монитора Titan Army C30SK Pro
3
Обзор игровой мыши MSI Forge GM300
31
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B850I Edge TI WIFI
19
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5060 Ventus 2X OC White
22
Обзор и тестирование блока питания XPG Pylon II
3
Обзор портативной Bluetooth колонки Tronsmart T8
3
Кибер-ориентирование: как проект «Охотники за сталью» объединяет промышленность и гейминг
2
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E360 White
2
Обзор портативной Bluetooth колонки Tronsmart T8 Mini
+
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line PSFX-1200W
7
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ozon и Wildberries ответили Набиуллиной на ее замечание об эксклюзивных скидках на маркетплейсах
32
Появившийся в Солнечной системе межзвёздный объект 3I/ATLAS изменил траекторию движения
1
National Interest: российский ядерный беспилотник «Посейдон» гораздо опаснее, чем думают на Западе
+
Steam обновил список наиболее популярных игровых видеокарт среди геймеров площадки
4
Писториус: Германия перейдёт к новой модели военной службы в 2026 году
1
Доля Windows 11 достигла рекордного значения на фоне прекращения поддержки Windows 10
7
Появились кадры полёта китайского самолёта шестого поколения J-36 в сопровождении истребителя J-20
1
Дэн Хаузер прокомментировал GTA 6 и признался, что ему грустно от этого
2
Дэн Хаузер объяснил почему Rockstar так и не выпустила игру Agent
+
Тайвань сформировал первый батальон из американских танков М1А2Т Abrams
+
NASA зафиксировало аномальное ускорение возле Солнца межзвездного объекта 3I/ATLAS
4
Микроволновку переделали в игровой ПК с вмонтированным монитором и матплатой на вращающемся лотке
2
Анонс Half-Life 3 может состояться уже в ноябре
6
В игре Red Dead Redemption 2 теперь возможны ограбления банков
+
SanDisk и Crayola представили флеш-накопитель в виде карандаша
+
HKC анонсировала игровой монитор с рекордной частотой обновления 345 Гц
+
Актриса Кардашьян усомнилась в достоверности высадки американцев на Луну в 1969 году
10
Первый образец самолета «Ладога» построят до конца года
+
Илон Маск представил свое радикальное видение смартфонов будущего
1
Hardware Unboxed сравнили Radeon RX 9070 XT и GeForce RTX 5070 Ti в 22 актуальных играх
+

Сейчас обсуждают

Главврач ПНД "Три кукушки",где клизмируют Бернигана
15:35
Конч 30050 всегда КОНЧ
Как компания AMD бросила геймеров, купивших Radeon RX 6000 и теряет остатки репутации в 2025 году
Главврач ПНД "Три кукушки",где клизмируют Бернигана
15:33
ты лучше свой конч покажи как он спермой шишкинса заливает экран
Как компания AMD бросила геймеров, купивших Radeon RX 6000 и теряет остатки репутации в 2025 году
ФельдшеR
15:17
А можешь перечислить ваши ГОС организации которые платят сберу))? Просто в РФ везде при устройстве на работу спрашивают - куда вам деньги переводить? И перейти с одного банка в другой, получая з/п - н...
Ozon и Wildberries ответили Набиуллиной на ее замечание об эксклюзивных скидках на маркетплейсах
ФельдшеR
15:09
Хотел Хуанга подловить, ага!))
Тестирование производительности видеокарты GT 1030 на драйверах версий 581.57 и 385.69
ФельдшеR
15:07
Для ребятишек пойдет - большой, гнутый, много Гц и недорогой.) Спс за статью по теме.
Обзор и тестирование монитора Titan Army C30SK Pro
Сергей Есенин
15:05
Оч интересно , жаль что издеж
Платформа «Консоль»: Заработок курьеров в Москве равен около 20,5 тыс рублей в сутки
4pokalin
14:55
А что певицам нельзя, только тебе пропукивающему диван дома можно ?
Актриса Кардашьян усомнилась в достоверности высадки американцев на Луну в 1969 году
Лев корл
14:41
Смотря на эту картинку, вспоминается идущий в данный момент сериал "Камбэк", где Птаха спрашивает: вкусный супец? А я туда плюнул! И ведь найдутся такие, кто это сделает в реале - просто наплюют в каж...
В Госдуме предложили перевести школьные столовые на шведский стол
BigCar
14:37
Сейчас сложно найти НЕ партнёра, чтобы НЕ получить кешбек.
Ozon и Wildberries ответили Набиуллиной на ее замечание об эксклюзивных скидках на маркетплейсах
Bernigan
14:22
Как компания AMD бросила геймеров, купивших Radeon RX 6000 и теряет остатки репутации в 2025 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter