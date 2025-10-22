Оглавление

Вступление

Блок питания является одним из важнейших элементов любой сборки, тем более игровой. В последнем поколении видеокарт компании NVIDIA наметилась грустная тенденция к увеличению потребляемой мощности. Теперь даже для GeForce RTX 5060 нужно учитывать хотя бы 150 Вт, а сами производители рекомендуют использовать блок не менее 550 Вт. Кстати, я был немного удивлён, что такая же рекомендация у модели RTX 5050.

Сегодня блок на 750 – 850 Вт уже не кажется избыточным, а скорее вполне адекватным решением для игровой сборки начально-среднего уровня. Также я часто замечал, что при модернизации компьютера обычно остаётся корпус и БП, а всё остальное может кардинально поменяться. Хорошо, если при этом получится продуть пыль, но этим тоже не все любят заниматься. Чтобы отказ блока не стал неожиданностью, нужно хотя бы раз в год проверять его состояние, а в пыльных помещениях можно даже чаще, иначе вентилятор может заклинить застрявшим комком пыли и блок какое-то время будет работать в нештатном режиме. В хороших блоках обычно есть несколько уровней защиты, поэтому не сразу можно понять, что очередной вылет игры или спонтанная перезагрузка компьютера как-то связана с БП.

При покупке нового устройства можно сэкономить, если брать не модульный блок, а классический. Ещё какие-то 20 лет назад мало кто понимал, что такое модульный блок, и что кабели можно отсоединять. Обычно из устройства уже сразу выходил толстенный пучок проводов, половина из которых даже не использовалась. Сегодня у пользователя есть такой выбор, но модульные блоки обычно дороже при прочих равных характеристиках.

Объясняется это довольно просто. Производителю нужно делать втрое больше коннекторов и ещё отдельную панель, к которой будут подключаться кабели. Модульная конструкция удобнее – это факт. Ненужные кабели можно просто не подключать. Соответственно если это современный компьютер, то можно обойтись всего тремя: 8-pin CPU, 24-pin ATX и 12V-2x6. Бывает, ещё нужен SATA для накопителя или хаба подсветки/вентиляторов и всё. С другой стороны, сегодня много корпусов с нижним тоннелем, куда можно засунуть не только пучок кабелей.

Поскольку я чаще рассматриваю мощные и модульные блоки, то сегодня хотел бы изучить что-то попроще. К тому же есть идея посмотреть, как производители подходят к модернизации своих устройств. Я некоторое время рассматривал варианты и остановился на блоке XPG Pylon II. Если есть вторая версия, значит когда-то была и первая, и я также взял его, чтобы изучить сразу две модели.

С компанией XPG я знаком уже давно и пользовался таким блоком очень долго. Мне приходится чаще менять тестовые блоки из-за того, что разъёмы не выдерживают большое количество циклов подключения и со временем контакт ухудшается.

В модульном блоке можно заменить кабели, но это тоже не всегда просто, поскольку до сих пор нет единого стандарта по распиновке. Так и получается, что самому блоку ещё работать и работать, а кабелей нет. К тому же за это время распространился стандарт 12V-2x6 и играться с переходниками не всегда удобно. Кстати, именно такой разъём стал одним из катализаторов перехода модели XPG Pylon ко второй генерации.

Упаковка и комплектация

XPG – это «геймерское» подразделение компании ADATA. Под этим брендом выпускается неплохая оперативная память, отличные SSD накопители, среди которых есть даже высокопроизводительные модели на самом быстром интерфейсе. Также давно уже своим качеством и надёжностью прославились блоки питания. Цены приемлемые, качество хорошее и поэтому данный бренд обретает всё большую популярность. При этом известно, что чипы памяти компания не производит, контроллеры тоже, а блоки питания заказывает у специализированных OEM производителей. Остаётся придумать лишь фирменную символику и разработать красивую упаковку. Она действительно выглядит очень неплохо, а главное уже узнаваема.

Изначально коробка обтянута защитной плёнкой. Дальше мы видим крупную картонную коробку, в которой можно было бы разместить два блока питания. Кстати, по сравнению с прошлым поколением она заметно прибавила в размерах. Из-за этого может показаться, что новый блок стал крупнее и тяжелее. Отчасти это действительно так, но на самом деле всё из-за упаковки, в чём мы убедимся далее.

Информация об устройстве разбросана по всем поверхностям коробки. Спереди мы видим изображение самого блока питания. Сразу можно отметить, что он обычной длины. В левом нижнем углу находится знакомый анимационный персонаж, а рядом с ним надпись XPG Pylon II Bronze. Судя из названия это уже второе поколение блока питания, где производитель решил добавить поддержку нового интерфейса 12V-2x6. В данном случае устройство с максимальной мощностью 750 Вт.

Для сравнения я взял прошлое поколение, чтобы изучить основные различия.

Блок питания не модульный, но по изображению спереди этого не скажешь. Сверху находится группа значков. Производитель заявляет о соответствии блока сертификату 80 Plus Bronze, поддержке стандарта ATX 3.1 и наличии разъёма 12V-2x6. Также спереди в правом нижнем углу указана мощность устройства.

С обратной стороны упаковки есть схематическое изображение блока питания, где указаны его габариты. Рядом есть информация о кабелях, их длине и количестве разъёмов.

Внизу представлена стандартная таблица по мощности. На одной из боковин можно обнаружить два графика.

Один отображает кривую работы вентилятора, а другой КПД блока в зависимости от мощности. Если я правильно понял первый, то вентилятор на блоке работает на минимальной скорости 800 об/мин до достижения 70% нагрузки блока, а потом резко увеличивает скорость вращения. На всякий случай я проверил эту информацию на сайте и там точно такой же график.

На одном из торцов находятся QR коды и штрих-коды.

Коробка изготовлена из плотного картона, она открывается сбоку. Внутри мы видим крупный картонный каркас и пучок кабелей, который лежит справа. Там же находится силовой кабель, а инструкция расположена прямо сверху.

Где-то на дне коробки можно найти пакет с четырьмя винтами крепления и ещё пакетик с силикагелем.

Комплект поставки здесь стандартный. Прежде всего это руководство по использованию.

Также есть силовой кабель питания с евровилкой и винты крепления. Блок не модульный, поэтому все интерфейсные кабели выходят из отверстия в корпусе. Они припаяны непосредственно к печатной плате внутри и далее объединены в один жгут, который на выходе расходится несколькими независимыми кабелями.

В основном они плоские и только основной 24-pin ATX кабель убран в нейлоновую оплётку.

Модель относительно бюджетная, поэтому стяжек в комплекте нет. Хотелось бы несколько штук на липучках для многократного использования.

Дизайн и особенности

По сравнению с прошлым поколением дизайн устройства немного изменился. Например, старый логотип сменили на новый, а вместе с этим поставили вентилятор побольше. Немного подросли габариты и вес устройства. Теперь они составляют 150 х 150 х 86 мм, а было 140 х 150 х 86 мм.

Вес вместе с кабелями теперь 1904 г, а было 1758 г. Изменение вроде бы незначительное и легко могло образоваться при добавлении 12V-2x6 кабеля. Корпус стальной, толщина металла около 0/6 мм. Сверху он окрашен порошковой краской в чёрный матовый цвет. На корпусе есть несколько декоративных наклеек, а на одном из винтов присутствует гарантийная пломба.

Вентилятор один размером 135 х 135 мм. Он установлен под крышкой корпуса, в которой проделано множество прорезей. Поэтому отдельной решётки типа «гриль» тут нет. Поменялась форма отверстий перфорации и в целом можно заметить, что их стало больше.

Корпус стал «дышащим» не только со стороны вентилятора, но и сзади. Наклейка с логотипом находится на самом вентиляторе, поэтому теперь она внутри, а не снаружи. Визуально новый блок мне показался симпатичнее.

С противоположной стороны находится информационная табличка. На ней есть сведения о модели устройства, мощности и таблица с показателями тока по линиям. Также есть значок 80 Plus Bronze.

Сзади устройства находятся вентиляционные отверстия. Здесь же находится разъём для подключения силового кабеля и выключатель. Кнопки гибридного режима тут нет потому, что вентилятор работает постоянно. Со старта его минимальная скорость составляет 900 об/мин. Тихо, но не совсем бесшумно. Шум составлял 30,2 дБ на расстоянии 30 см.

Согласно графику, при достижении 70% мощности вентилятор должен прибавить скорости. Мне показалось, что это происходит чуть раньше, но возможно есть какая-то погрешность. Максимальная скорость составила 1800 об/мин, но это не предел для данного вентилятора, поэтому запас ещё есть.

Все кабели выходят из блока из одного крупного отверстия потому, что пучок очень солидный. Внутри он стянут в один жгут. Корпус металлический, поэтому острые края металла могли бы случайно повредить оплётку или изоляцию жил, но тут есть специальное пластиковое кольцо, которое этому препятствует.

Кабели длинные и в основном плоские, за исключением основного 24-pin ATX, который убран в нейлоновую оплётку. В качестве жил часто используется провод сечением 18AWG. Все кабели не магнитятся. Жилы не очень мягкие, поэтому с укладкой придётся повозиться. Напомню, что стяжек в комплекте нет, поэтому ими нужно запасаться заранее.

Я пробовал несколько разных блоков от компании XPG. Долгое время у меня в тестовом стенде был XPG CyberCore 1300W PLATINUM и никаких проблем при его использовании я не заметил, хотя там вентилятор включается не часто, даже когда вместе были нагружены процессор и видеокарта. Кстати, у этой модели тоже вышло обновление с индексом II, где также добавили разъём 12V-2x6.

При производстве своих блоков питания XPG часто сотрудничает с крупным ОЕМ производителем CWT (Channel-Well Technologies). Она производит платформы для таких компаний как: DeepCool, Montech, MSI и других. В данной платформе применяется большое количество различных элементов защиты (OCP / OVP / UVP / OPP / SCP / OTP / NLO / SIP), о чём производитель сообщает на упаковке и на своём сайте.

Компоновка внутри достаточно свободная и поэтому практически всё разместилось на одной стороне. И даже тут можно заметить вертикально распаянную дочернюю плату с DC-DC преобразователем. В прошлом поколении также использовалась платформа CWT, но другая с топологией Double Forward. На этот раз уже решили использовать LLC-резонансный преобразователь.

Фильтрация начинается прямо на входе с обратной стороны розетки и продолжается на основной плате, где в общей сложности используются четыре керамических конденсатора Y, два полимерных конденсатора X, один металлооксидный варистор MOV и две фильтрующие катушки индуктивности. Также присутствует плавкий предохранитель, который впаян в плату.

Можно заметить, что печатная плата немного меньше габаритов корпуса и тем не менее на ней хватает свободного места. После блока фильтрации идёт мостовой выпрямитель. Его маркировку увидеть не удалось. Он находится на отдельном небольшом радиаторе.

Далее мы видим три мосфета IPS ITA20N50R для активной схемы PFC и один диод Шоттки в качестве повышающего диода APFC. К оставшемуся радиатору прикреплены два диода Шоттки PFC PFR40L45CT.

В качестве основного конденсатора используется одна банка CapXon 400В, 560мкФ с допустимой рабочей температурой 105°C. Остальные более мелкие конденсаторы здесь в основном представлены компаниями Elite и JungFu.

Как и в большинстве современных высокоэффективных источниках питания, все выпрямители вырабатывают выходное напряжение 12 В, а линии 5 В и 3,3 В генерируется из выходного напряжения 12 В с помощью преобразователя постоянного тока.

Линии 5 В и 3,3 В генерируются четырьмя МОП-транзисторами UBIQ Semiconductor QM3054M, которые распаяны на вертикально установленной дочерней плате. В качестве контроллера здесь используется чип ANPEC APW7159C, который распаян на той же плате, но с другой стороны.

Внизу на основной печатной плате можно заметить супервизор IN1S429I-DCG, который отвечает за большинство функций защиты блока.

Вентилятор размера 135 х 135 мм обладает маркировкой CWT13525H12F-9. На нём также указаны характеристики: 12 В, 0.4 А. Используется гидродинамический подшипник, а максимальная скорость вращения составляет 2100 об/мин.

Тестовая конфигурация

Тестирование блока питания XPG Pylon II 750W проводилось на следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core Ultra 7 265K;

Охлаждение: Deepcool LS720;

Термоинтерфейс: GD900-1;

Материнская плата: ASUS ROG Strix Z890-A Gaming WIFI S;

Память: 2 x 24 Гбайт DDR5-6800, KingBank (SKhynix);

Видеокарта: Palit GeForce RTX 4070 Ti Super;

Накопитель: XPG Legend 960 MAX 1 Тбайт;

Блок питания: XPG Pylon II 750W, 750 Ватт.

Температура в помещении находилась на уровне 22°C, а шум составлял 27,1 дБ.

Результаты тестов

Вентилятор действительно работает постоянно на минимальных оборотах, только в моём случае скорость составила 900 об/мин. Сборка получилась примерно под такой блок. Даже производитель видеокарты указал на сайте 750 Вт. RTX 5090 ставить не стал потому, что на коннекторе 12V-2x6 было написано 450 Вт. Карта в нагрузке потребляет немногим меньше 600 Вт, поэтому блок мог не справиться.

Шум при работе вентилятора даже при высокой нагрузке получается очень слабый и его легко заглушают вентиляторы видеокарты или система охлаждения процессора.

Также я решил использовать автомобильные галогенные лампы H7 для генерации нагрузки по линии 12 В. Номинальная мощность одной ламы – 55 Вт, поэтому пришлось использовать 19 таких ламп, которые в совокупности потребляют 1045 Вт, но с их помощью можно более гибко регулировать нагрузку с шагом 55 Вт.

КПД при разной нагрузке

%









Напряжения по линиям питания при разных уровнях нагрузки

3.3В, 5В, 12В









Скорость вращения крыльчатки вентилятора

об/мин









Уровень шума

расстояние 30 см, дБ









Разумеется, я смотрел на блок при разной нагрузке через тепловизор, но ничего интересного не заметил. Самые высокие температуры, которые наблюдались – составили 48.2°C.

Заключение

XPG Pylon II 750W – хороший качественный блок начально-среднего уровня. Он рассчитан на не самые мощные и производительные сборки, обладает приемлемой ценой и хорошей эффективностью.

Производитель заявляет о соответствии сертификату 80 Plus Bronze, но по факту даже прошлое поколение было скорее Silver, а эта модель и вовсе практически Gold. XPG – один из немногих производителей, который улучшает свою продукцию с каждым новым поколением, а не пытается на чем-то сэкономить, чтобы повысить маржинальность. Да, новая модель стала стоить немного дороже. Однако это может быть связано с банальной инфляцией.

По всем параметрам качество БП выросло. Здесь не только добавили поддержку 12V-2x6 (450 Вт), но и переработали схемотехнику на LLC-резонатор. Если быть точнее, то сотрудничество XPG c CWT продолжается и над платформой трудились последние. Поэтому неудивительно, что новая платформа CWT с LLC-резонатором больше тяготеет к золотому стандарту эффективности. Тайваньские Elite, JungFu и CapXon мало в чем уступают японским конденсаторам и соответствуют современным стандартам качества.

Во втором поколении блоков питания XPG Pylon увеличили вентилятор и поставили модель размером 135 х 135 мм с гидродинамическим подшипником. Ещё изменили количество кабелей и коннекторов, чтобы они стали соответствовать современным трендам. Теперь блок соответствует стандарту ATX 3.1 с поддержкой PCI-e 5.1. Для этого также был добавлен кабель с разъёмом 12V-2x6 (450 Вт). Наконец отказались от кабелей для Floppy, а количество Molex и SATA стало меньше.

В нагрузке блок ведёт себя отлично. Максимальная скорость вентилятора составила 1850 об мин при 100% мощности. Основную же часть времени XPG Pylon II 750W работает очень тихо и скорость вентилятора составляет всего 900 об/мин. Гибридного режима тут нет. Нагрев внутри достаточно умеренный и ничего необычного не отмечалось.

В целом получился хороший современный блок питания по приемлемой цене, который отлично подойдёт для новых актуальных сборок. Новая модель получила солидный буст по пиковой нагрузке и повысила общую эффективность практически до моделей с сертификатом 80 Plus Gold.

Андрей Понкратов aka wildchaser