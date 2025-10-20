Оглавление

Вступление

Беспроводные Bluetooth стали уже неотъемлемым атрибутом отдыха на природе. Однако они также используются дома, для создания музыкального сопровождения. Также их иногда используют на вечеринках или тусовках. Вещь сама по себе достаточно удобная. Например, один мой знакомый использовал её в качестве акустики в автомобиле. Штатной не было или она сломалась, и он легко вышел из положения. Просто существует заблуждение, что все такие устройства могут работать только в паре со смартфоном и получают весь контент от него. На практике, есть модель с картридером или USB портом, куда можно установить карту памяти или флешку с записанными треками. Это может быть не только музыка, но и аудиокниги.

Производители подобной аппаратуры не сидят сложа руки и не почивают на лаврах. Они продолжают развивать и совершенствовать свои модели, добавляя новые функции, улучшая защиту устройств, увеличивая мощность и автономность. Тут уже как в смартфонах одно поколение сменяет другое, принося какие-то изменения. Одни действительно нужны и полезны, а другие продвигает маркетинговый отдел, чтобы привлечь новую аудиторию. Например, идея объединять устройства в пары, чтобы сделать звук более мощным и объёмным. Идея в целом неплохая, но для её реализации должно быть соответственно две одинаковые колонки. Если объединять разные, то одна из них может быть банально мощнее и она будет доминировать в этом дуэте.

Для большинства пользователей вполне достаточно компактного устройства. Совсем не обязательно покупать огромную колонку с высокой мощностью, чтобы послушать музыку в небольшой компании. Для этого может подойти такое устройство как Tronsmart T8. Это новая модель, которая пришла на смену T7.

Разумеется, некоторые характеристики были улучшены, а стоимость выросла незначительно. Я уже попробовал модель Tronsmart T8 mini, которая мне понравилась своими скромными габаритами и при этом хорошим всенаправленным звуком. Тут немного похожая история, но устройство заметно крупнее и мощнее.

Было бы логично, если б к названию производитель добавил стандартную приставку вроде PROMAX. Дело в том, что разница между устройствами достаточно большая, чтобы называть их почти одинаково. Посмотрим, в чём же она заключается.

Упаковка и комплектация

Коробка небольшая и относительно лёгкая. Крупнее и тяжелее, чем у Tronsmart T8 mini, как и само устройство. Её габариты составляют 256 x 125 x 97 мм, а вес 1169 г.

Фон преимущественно белый, а поверхность матовая. Полиграфия цветная и прямо спереди мы видим изображение устройства, которое обладает RGB подсветкой в виде небольшого кольца сверху. Логотип производителя находится в левом нижнем углу, а справа указано наименование модели.

Сверху нам сообщают о том, что звук тут всенаправленный, а ещё есть наклейка с указанием цвета. В данном случае он синий.

С одной боковины есть изображение, где колонка плещется в воде и тут же нам сообщают о стандарте защиты IPX7. С другого бока никаких изображений нет, просто перечислен комплект поставки и присутствует наклейка с контактами производителя. Также тут есть несколько QR-кодов.

Сзади есть ещё одно изображение, где турист несёт колонку в рюкзаке. Какой-то подробной спецификации нет, есть только несколько значков и подписи к ним. Они описывают основные достоинства устройства, но в целом информации маловато.

Спецификацию можно найти на сайте производителя.

Модель Tronsmart T8 Тип Беспроводная колонка для уличного использования Динамики 40 Вт (2 х 10 Вт + 1 х 20 Вт) Частотный диапазон 50 – 20 000 Гц Беспроводная сеть Bluetooth 5.3 Радиус действия До 18 м в прямой видимости Питание 5 В, 2 А Аккумулятор 3.7 В, 9 Ач Время заряда 3 часа Режимы воспроизведения Беспроводной, USB, MicroSD, AUX-in Время автономной работы До 18 часов (без RGB-подсветки, на 50% громкости) Габариты 220 х 82 х 82 мм Масса 813 г Класс защиты IPX7

В целом характеристики выглядят неплохо. По сравнению с моделью T7 был добавлен разъём 3.5 мм AUX-in и увеличена ёмкость аккумулятора. Однако удивляет другое. Мощность увеличилась, защита стала лучше, ёмкость аккумулятора выше, а устройство стало легче.

Открыв коробку, сразу можно увидеть тонкий бумажный лист с логотипом и тонкий лист поролона. Под ними лежит сама колонка в белом полупрозрачном пакете на пластиковом лотке. В него вмонтированы две небольшие картонные коробки с комплектом поставки.

В комплекте есть инструкция, гарантийная карта и ещё одна карточка с информацией о технологии SoundPulse. Похоже, что это программно-аппаратный «улучшайзер». Что об этом говорит сам производитель?

Создание портативной колонки с большой выходной мощностью требует чего-то большего, чем просто правильно собранные компоненты. Для установки усиленного элемента питания в портативную колонку необходимо специальное программное обеспечение, отвечающее за работу сложнейшей системы распределения энергоснабжения. По этой причине Tronsmart разработал уникальный запатентованный алгоритм под названием SoundPulse, обновленную версию технологии DSP (Digital Audio Processing), которая работает вместе со специальным чипом и силовой камерой. Благодаря сочетанию передовых технологий и сложного программного обеспечения технология Tronsmart SoundPulse вышла далеко за рамки отраслевых стандартов, создав новое поколение мощных и портативных Bluetooth-колонок.

Ещё в комплекте есть шнур для зарядки. Адаптера питания нет. Предполагается, что пользователь будет это делать своими силами, используя любой порт USB, который обеспечивает подачу напряжения 5 В. В описании можно найти, что максимальный режим – 5 В, 2 А.

Внешний вид колонки

В чём тут основной трюк? В модели Tronsmart T7 было два активных динамика и три пассивных излучателя низких частот. В новинке добавили как раз ещё один низкочастотный динамик, чтобы получилась система 2.1. Он расположен в нижней части корпуса, где в прошлом поколении была мембрана.

Соответственно мощность немного выросла, а визуально новые изменения не сразу бросаются в глаза потому, что поворотная шайба сверху осталась и боковая поверхность цилиндра также принципиально не изменилась.

Это же касается материалов. Они по-прежнему очень хорошие. Основной корпус сделан из прочного пластика. В данном случае нет ручки, а вместо неё используется прочный шнур, который можно снять. Он зафиксирован простым узлом за толстую стальную втулку, которая установлена в небольшом углублении в корпусе. Сбоку присутствует небольшой логотип производителя. Ещё один находится на верхней поворотной шайбе в виде тиснения.

В данном случае у меня модель синего цвета и соответственно сетка тоже синяя. Размеры самого устройства составляют 220 х 82 х 82 мм, а вес 813 г. При этом это не прямоугольник, а цилиндр с диаметром 82 мм.

Пассивные излучатели передают часть колебаний из внутреннего объёма. Они спрятаны за сеткой, как и основные динамики. Сверху расположена поворотная шайба, с помощью которой регулируется громкость. В её основании есть небольшое кольцо с RGB подсветкой. Она здесь не очень яркая, и её можно отключить при желании, тем самым сократив расход энергии.

Производителем предусмотрена вертикальная установка устройства, чтобы звук распространялся во все стороны на 360°. Для этого два динамика расположены по бокам. Под ними же расположены пассивные излучатели нижних частот. Ещё один низкочастотный динамик смотрит вниз. Поворотная шайба сверху просто регулирует уровень громкости.

Что касается органов управления, то они также находятся сбоку. Там можно заметить шесть кнопок и небольшой отсек, закрытый резиновой заглушкой. Кнопки также закрыты резиновой панелью с символами. В некоторых из них скрыты светодиоды. Включение, Bluetooth сопряжение, трек назад, воспроизведение/пауза, трек вперёд, активация SoundPulse.

Ниже присутствует панель с разъёмами, которая закрыта силиконовой заглушкой в цвет корпуса, чтобы не попадала влага. Здесь есть один разъём для заряда USB Type-C, слот для карт памяти MicroSD для карт памяти, разъём 3.5 мм джек AUX-in и маленькая кнопка Reset, которую нужно нажимать чем-то тонким и острым. Здесь всё подписано, поэтому ошибиться будет трудно.

Внизу предусмотрено опорное кольцо, которое также изготовлено из мягкого силикона. На нём присутствуют небольшие выступы, чтобы колонка опиралась на них и снизу был зазор.

С виду корпус кажется монолитным, но на самом деле он разборный. Однако, разбирать устройство я не стал, чтобы не нарушить его герметичность и защиту. Сделано всё качественно и аккуратно. И даже пластик корпуса твёрдый, но приятный.

Больше ничего интересного снаружи нет. Внутри скорее всего скрывается основная плата с контроллерами и аккумулятор. Характеристики его известны, и они представлены в таблице выше.

Тестирование

Фирменное приложение можно скачать в Google Play или APP Store. В принципе можно обойтись и без него, и в инструкции есть список горячих клавиш для расширенного функционала. Однако, в приложении есть эквалайзер и функции управления подсветкой.

Для работы приложения всё равно необходимо выполнить Bluetooth сопряжение со смартфоном. Далее нужно запустить приложение и из списка выбрать подходящую модель.

Открывается окно, где показано устройство, уровень заряда в процентах и ещё внизу есть кнопки простого плеера, состоящего всего из трёх кнопок. Плеер нужен для управления треками при воспроизведении с накопителя. Если же использовать устройство как Bluetooth колонку, то, разумеется, придётся использовать плеер смартфона.

Какого-то огромного меню тут нет. Есть возможность обновить прошивку.

Ещё есть страница, на которой отображается состояние устройства и активные функции.

Здесь же можно выбрать эквалайзер.

И ещё можно выбрать один из трёх режимов подсветки или отключить её.

Предлагаю ещё раз посмотреть на устройство, и потом уже можно будет переходить к прослушиванию музыки.

В наличии у меня была Flip 6 и эта модель примерно того же уровня. По размерам Tronsmart T8 заметно крупнее. Это касается не только высоты, но и диаметра. Соответственно вес получается тоже больше. Поэтому сравнивать их не совсем корректно.

По остальным показателям Tronsmart T8 выглядит лучше. Колонка мощнее, у неё лучше автономность, а самое главное звук всенаправленный. У Flip 6 динамики только с одной стороны. Соответственно опять их звучание сравнивать некорректно. Как я уже говорил несколько раз и повторю снова, во многом качество зависит от самого контента. Если само произведение записано в высоком качестве и с высокой детализацией, то звучание будет отличным даже на максимальной громкости. В основном это касается классической музыки с хорошим битрейтом. В очередной раз послушал пару симфоний Бетховена, две прелюдии Баха и парочку соло партий гитары и в целом остался доволен. Это же касается вокала или голоса.

Чем качественнее запись, тем лучше звук, как бы банально это не звучало. Аудиокниги слушать можно и даже старенькие МДС вполне себе неплохо идут. Упор здесь сделан скорее в средние и низкие частоты. Понятно, что бас тут сильно качать не может потому, что объём маленький и динамик не очень мощный. Поэтому тут всё в пределах разумного потому, что физику не обманешь. Высокие частоты получаются не очень детальными, а средние вполне достаточными. Эквалайзером тут сильно что-то не исправить, но в целом качество звучания довольно приемлемое. Основным достоинством тут скорее всего является то, что звук одинаковый со всех сторон. Соответственно если люди соберутся вокруг колонки, то все примерно будут слышать одинаково.

Время автономной работы практически соответствует заявленному. Я использовал устройство около 5 часов на 75% мощности с работающей подсветкой и соответственно разрядил аккумулятор на половину. Зарядка происходит, как и положено, но я просто оставлял её на ночь и использовал адаптер на 5В и 2А от обычного смартфона.

Заключение

Tronsmart T8 – отличная компактная колонка, которая мало чем отличается от более дорогого конкурента в виде Flip 6. Основные плюсы очевидны: цена ниже и можно устанавливать карты памяти.

Также есть собственное приложение, где можно настраивать звучание. Для этого есть несколько предустановок и эквалайзер, который позволяет выделить группу частот. Приложение простое и понятное. Также здесь можно настроить один из трёх вариантов подсветки. Есть функция обновления прошивки и простое управление плеером, если используется карта памяти. Разумеется, можно регулировать громкость прямо со смартфона. Подключение осуществляется по Bluetooth, качество соединения хорошее. Уверенный приём где-то 3 м в прямой видимости. Через стены тоже работает, но без фанатизма. Через метровую бетонную стену сигнал не проходит, а через пару деревянных или гипсокартонных вполне. Ещё можно объединить пару таких устройств, чтобы добиться ещё более объёмного и мощного звучания.

В целом эта колонка действительно сильно напоминает изделия JBL. Похожие кнопки на корпусе, похожая форма, похожая сеточка и материалы изготовления. Если бы реально кто-то заменил логотип, то я бы поверил, что это тот самый популярный бренд. Колонка не совсем компактная и не очень тяжёлая. Сделано всё качественно и аккуратно. Даже пластик приятный. Все резиновые элементы с матовой поверхностью а-ля soft touch. Поэтому внешне точно сделано не хуже. Панель с разъёмами также закрывается специальной заглушкой. Ручка очень удобная и к тому же она выдвигается или может быть прижата к корпусу.

Устройство защищено по классу IPX7. В переводе на русский язык оно должно обеспечивать защиту при погружении в воду на 1 м на протяжении 30 мин. Так жёстко я его не проверял, но водичкой немного побрызгал. Корпус действительно герметичный и проклеен на соединениях. Про звучание я уже написал, и добавить мне нечего. В основном такие устройства берут не для прослушивания концерта фортепьяно с оркестром сидя у камина, а чтобы было мощно, зажигательно и звук «качал». Этого здесь вполне достаточно.

Колонка играет громко и чисто как через Bluetooth, так и MicroSD карту. Возможности плеера тут не очень большие, но он работает и это главное. Ещё есть подсветка, которую можно настраивать через приложение. Она не очень яркая и не сильно раздражает. Также не может не радовать цена. Она вполне адекватная за такое качество и функциональность.

Андрей Понкратов aka wildchaser