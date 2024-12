Оглавление

Вступление

Пользователи игровых ПК и рабочих станций всё чаще стали использовать системы жидкостного охлаждения. Заметно чаще приобретаются необслуживаемые системы, которые ещё называются AIO (All In One). Кастомные системы используются реже и в основном в самых дорогих сборках, де нужно подключить в контур ещё видеокарту, радиаторы на материнской плате и возможно даже SSD накопитель. AIO просто заменяет процессорный кулер. Однако есть и второстепенное назначение: зачастую такая система охлаждения позволяет организовать приток или вытяжку воздуха из корпуса. Дело в том, что радиатор часто устанавливают за передней панелью или сверху. Поэтому сквозь него воздух поступает в корпус или выходит и него.

Мне неоднократно доводилось сталкиваться с тем, что не во все корпуса влезает радиатор на 360 мм, даже если это указано в спецификации корпуса. Проблем тут несколько. Прежде всего сами радиаторы не 360 мм в длину, а больше. Иногда для установки не хватает буквально пары миллиметров. Какого-то общего стандарта нет, и длина радиатора может колебаться в пределах 380-400 мм. Также бывают ситуации, когда радиатор влезает, но мешаются шланги. Они упираются в какие-то элементы корпуса, и установить систему становится невозможно без модификаций. Ещё одна проблема – производители не всегда учитывают толщину. Нужно учитывать, что толщина радиатора с установленными вентиляторами будет заметно больше, чем у этих двух компонентов по отдельности. Поэтому приходится искать систему поменьше, например, на 240 мм.

Такие системы чаще используют в составе более компактных сборок в корпусах под mATX материнские платы. Это самый популярный формат потому, что такие платы обычно стоят заметно дешевле, полноформатных или очень компактных ITX моделей. Зачастую в бюджетных сборках не очень целесообразно использовать жидкостные системы охлаждения, ведь бывает достаточно любого башенного кулера с четырьмя тепловыми трубками. Однако можно предположить, что люди устанавливают такие системы просто для красоты. Поэтому логично, что они выбирают устройства известных брендов с максимальным количеством подсветки. Например, модель MSI MAG Coreliquid I240 White для белой сборки.

реклама





Я уже рассматривал модель MSI MAG Coreliquid I360, и сейчас просто хотелось бы понять, насколько сильно размер радиатора повлияет на эффективность охлаждения.

Упаковка и комплектация

Коробка средних размеров. Она заметно меньше, чем у старшей модели с более крупным радиатором и в этом нет ничего удивительного. Известно, что все подобные системы необслуживаемые и поставляются практически в готовом виде, где остаётся смонтировать лишь крепление и навесить вентиляторы. Более того, здесь вентиляторы уже установлены штатно, а ещё установлена монтажная рамка крепления водоблока.

Шланги у таких систем не снимаются, и поэтому всё это хозяйство аккуратно размещается внутри коробки в собранном виде. Отсюда такие размеры. Соответственно они тем больше, чем крупнее радиатор, а здесь он средний – 240 мм.

Упаковка выполнена в стиле современных материнских плат компании, относящихся к нижнему ценовому сегменту MАG. Это та самая милитари серия со всякими «томагавками», «базуками» и прочими «мортирами». Если точнее, то самая бюджетная серия – это PRO, а MAG чуть дороже потому, что для геймеров. Это устройство позиционируется как более доступное и смотрится очень хорошо даже на картинке. Вживую выглядит ещё круче, особенно в белом цвете, хотя это всё вкусовщина. Всё выполнено опрятно, аккуратно и красиво.

По различным сторонам коробки представлена разнообразная информация об устройстве. Спереди мы видим стандартный серый фон с яркими зелёными вставками. В левом верхнем углу находится знакомый логотип MSI Gaming, выполненный белым цветом.

реклама





Внизу крупными символами обозначено наименование модели. Число 240 в названии - обозначает приблизительный размер радиатора в миллиметрах, а если быть точнее, то это косвенным образом просто указывает на количество вентиляторов. В действительности радиатор всегда длиннее и иногда это бывает критично при установке в корпус, о чём я уже упоминал в начале статьи. Ниже указано, что это жидкостная система охлаждения.

Посмотрим на противоположную сторону.

Сверху мы снова видим наименование модели. Ниже приводятся схематичные изображения с указанием размеров. В правой части есть несколько вставок с описанием фирменных технологий устройства.

С одного бока коробки размещена спецификация устройства. Для сравнения я добавил характеристики старшей системы с тремя вентиляторами.

Модель MSI MAG Coreliquid I360 MSI MAG Coreliquid I240 Габариты радиатора, мм 394 х 119.2 х 27 277 х 119.2 х 27 Материал радиатора Алюминий Алюминий Материал основания водоблока Медь Медь Шланг Резиновая трубка с оплёткой из нейлона Резиновая трубка с оплёткой из нейлона Длина шлангов, мм 400 400 Скорость вращения помпы, об/мин 3400 ±10% об/мин 3400 ±10% об/мин Сила тока помпы, А 0.33 0.32 Уровень шума, дБ 20 20 Срок службы, ч 50 000 50 000 Конфигурация вентиляторов радиатора 3 х 120 мм 3 х 120 мм Модель вентилятора MSI FA12025M12LPAI010 MSI FA12025M12LPAI010 Скорость вращения, об/мин 700-2350 ±10% об/мин,

ШИМ управление 700-2350 ±10% об/мин,

ШИМ управление Воздушный поток, CFM 70.7 70.7 Воздушное давление, мм водяного столба 3.61 3.61 Уровень шума, дБ 32.8 32.8 Совместимые сокеты Intel: LGA 115X, 1200, 1700;

AMD: AM4, AM5 Intel: LGA 115X, 1200, 1700;

AMD: AM4, AM5

Подшипник в вентиляторах выполнен по технологии LDB (Loop Dynamic Bearing). Ключевой смысл данной технологии заключается в том, что смазка циркулирует. Масло поступает обратно в герметичный подшипник, создавая постоянную смазку, снижая трение и увеличивая ресурс вентилятора. Герметичность подшипника предотвращает воздействие воздуха и пыли, а также обеспечивает плавность вращения. Больше настораживает невысокий ресурс помпы, даже несмотря на её не самые высокие обороты. В остальном ничего необычного я не заметил.

Однако это всего лишь сухие цифры и куда важнее посмотреть на само устройство и его работу, но сначала нужно разобраться с комплектом. Поэтому пора открыть коробку и заглянуть внутрь.

Сверху находится лист из вспененного полиэтилена, хотя каркас внутри картонный. Далее видно, что всё аккуратно упаковано. По краям дугой огибается само устройство. Сверху лежит радиатор, а внизу водоблок с помпой. Соединяются они двумя шлангами. Посередине располагается остальной комплект поставки, который запакован в прозрачный пластиковый блистер.

Вентиляторы уже штатно смонтированы на радиаторе, а ещё на дне лотка можно найти пластиковую заглушку, которая устанавливается с торца на вентиляторы и скрывает проложенную магистраль кабелей.

реклама









Блистер не разламывается, а аккуратно открывается на две половинки. Каждая из них заклеена внутри плёнкой. В одной части расположен монтажный комплект для платформ AMD, а в другой – для Intel. Что в комплекте?

Универсальный пластиковый бэкплейт для платформ Intel;

Четыре втулки-адаптера для комплектного бекплейта;

Четыре шайбы;

Четыре втулки-адаптера для штатной пластины AMD AM4;

Два адаптера для крепления к штатным пластиковым рамкам платформы AMD;

Четыре втулки-гайки для фиксации монтажной пластины;

Комплект винтов и шайб для крепления вентиляторов к радиатору и радиатора к корпусу;

Термопаста.

Монтажная пластина установлена непосредственно на водоблоке. Она универсальна и подходит одновременно для Intel и AMD. Инструкция? Есть QR-код, по которому её можно скачать.

Устройство и особенности СЖО

Внешне система напоминает модель MSI MAG Coreliquid I360, что не удивительно. В моём случае это белая версия, которая отлично подойдёт для белых сборок. Если взглянуть в таблицу с характеристиками, то становится понятно, что главное отличие – это радиатор. Он просто меньше, но это не значит, что система стала хуже и теперь не справится даже с Ryzen 5 7500F.

Кроме радиатора других отличий нет. Используется та же самая помпа, те же вентиляторы, которые отличаются только цветом в белой и чёрной модификациях. Сам радиатор также изготовлен из алюминия и в данном случае окрашен в белый цвет.

Монтажные отверстия на раме есть с двух сторон потому, что с любой стороны можно разместить вентиляторы, а вот сам радиатор к корпусу можно закрепить только выводами внутрь потому, что к стенке они не прижмутся.

Соответственно вентиляторы лучше устанавливать со стороны выводов трубок, а на приток или вытяжку надо решать по ситуации. Вентиляторы достаточно производительные, но на максимальных оборотах шумные.

Каждый вентилятор оборудован ARGB подсветкой 5В. Однако разъёмы у них специфические семиконтактные. Получается всё логично: 3 жилы на подсветку ARGB и 4 на двигатель вентилятора с ШИМ управлением. На каждом кабеле от вентилятора по два таких разъёма для последовательного соединения. Плюсы очевидны. Нет огромного пучка проводов. Однако при этом просто так один вентилятор уже не поменяешь. Никаких адаптеров и переходников в комплекте нет, только единственный, который подключается к последнему вентилятору, а с другого конца у него два разъёма: 4-Pin FAN и 3-Pin ARGB, но это скорее просто удлинитель.

Помпа размещена в корпусе водоблока и от неё идёт кабель 4-Pin FAN. Он достаточно длинный и подключается отдельно к материнской плате.

По углам вентиляторов есть мягкие резинки в цвет рамы. Они обеспечивают дополнительную защиту от вибрации. Лопасти немного скручены и их семь штук.

Обычно такие вентиляторы очень тихие, но здесь они могут раскручиваться вплоть до 2300 об/мин и на такой скорости уже начинают заметно шуметь. Однако происхождение шума не только из-за вентиляторов, основной причиной, на мой взгляд, является плотность рёбер. Всё это создаёт повышенное сопротивление воздуха.

Также вентиляторы оборудованы ARGB подсветкой, которую можно синхронизировать с материнской платой.

Водоблок объединён в корпус с помпой, что является классическим решением. Сверху находится пластиковый кожух с логотипом и зеркальной вставкой, которая заклеена прозрачной плёнкой. На ней лежит модуль с подсветкой, обеспечивающей интересный эффект зеркала.

Со стороны основания винты есть, конструкция разбирается. Я не рискнул это сделать, чтобы не нарушить герметичность и не сломать устройство.

Термоинтерфейс нужно наносить самостоятельно. Для этого в комплекте есть тюбик с пастой. На нём нет никаких маркировок, а по виду чем-то напоминает популярную GD900. Также на основании водоблока присутствует защитная наклейка.

Перед использованием её обязательно нужно снять. Процедура установки монтажной пластины проходит очень просто. После тестирования проверяем отпечаток. Вроде всё отлично.

Тестовый стенд

Тестирование MSI MAG Coreliquid I240 проводилось со следующими компонентами:

Процессор: Intel Core i7-14700KF;

Охлаждение: MSI MAG Coreliquid I240;

Термоинтерфейс: GD900-1;

Материнская плата: ASUS ROG NAXIMUS Z690 APEX;

Память: 2 x 16Гб DDR5-7200 KingBank (SKhynix A-die);

Видеокарта: MSI RTX 4060 Gaming X;

Накопитель: MSI Spatium M570 Pro Frozr 2Тб;

Блок питания: XPG CyberCore 1300W;

Тестирование

Собрать и установить систему достаточно просто. Это объясняется тем, что тут уже и так всё основное собрано и вся задача сводится к установке водоблока на процессор. На водоблоке уже есть пластина.

Поэтому здесь достаточно лишь установить бэкплейт, вкрутить адаптеры, установить водоблок и закрутить гайки. Вся процедура не занимает много времени и даже специальный инструмент практически не нужен. Только отвёртка, чтобы до конца затянуть гайки и всё.

После включения я сразу обратил внимание, что система работает очень тихо. Шума от помпы не слышно вообще, хоть она практически постоянно работает на максимальных оборотах. Без установки лимитов процессор может потреблять около 300 Вт. Хороший результат, учитывая, что процессор не скальпирован.

Далее я решил немного поэкспериментировать. В BIOS я выбрал рекомендованный режим Intel со всеми ограничениями. Однако при этом я решил разогнать память, для чего просто включил XMP. Казалось бы, что может пойти не так? XMP увеличивает напряжение не только на памяти, но и на её контроллере, который интегрирован в процессор. Фокус тут в том, что CPU зажат в рамки 253 Вт и это также учитывается. Система запускается, проходит тесты, но работает нестабильно, что заметно по Prime95. При этом температура процессора растёт до 90°C.

Вроде в этом нет ничего необычного и всё в норме. Нужно просто чуть подкрутить напряжение на SA и на других компонентах. Однако мы пойдём другим путём и посмотрим, что будет, если вообще убрать разгон памяти.

Минус 10°C и при этом потребление процессора не изменилось. Поэтому при разгоне памяти нужно проверять, как изменяется температурный режим процессора.

Синхронизация подсветки осуществляется через приложение материнской платы. В случае ASUS – это Armoury Crate, а у MSI – MSI Center.

Результаты тестов

Для разогрева процессора нет ничего лучше утилиты Prime95 Small FFT. В тестировании принимали участие следующие комбинации системы:

Intel Core i7-14700KF (default);

Intel Core i7-14700KF (PL1 default);

Intel Core i7-14700KF (PL1 silent).

Уровень шума

С расстояния 100 см, дБ



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Температура

Температура CPU, °C



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Температура транзисторов, °C



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Скорость вращения крыльчатки

Обороты вентиляторов , об/мин



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Тепловизор показывает, что сам радиатор сильно не разогревается.

Также хорошо заметно, что один шланг горячее другого, но разница незначительна.

Заключение

MSI MAG Coreliquid I240 White мало чем уступает версии с более крупным радиатором, что было предсказуемо. Размер радиатора уменьшен на 30%, но это вовсе не означает, что эффективность охлаждения снизилась на эту же величину, поскольку помпа и водоблок остались теми же. Поэтому получилось, что эффективность упала на 7-10%, если говорить о максимальной мощности теплоотвода. В штатном режиме работы процессора, когда он зажат в лимиты, этой разницы можно не заметить вообще. Она будет в пределах погрешности. Вентиляторы также соединяются друг с другом последовательно и для этого используются специальные коннекторы. Для того чтобы скрыть кабели, есть специальная пластиковая панель, которая фиксируется за винты крепления вентиляторов к радиатору. В итоге это улучшает внешний вид устройства.

Помпа подключается к разъёму 4-pin FAN. Это значит, что она оборудована ШИМ управлением скорости вращения. Даже на максимальной скорости помпа шумит достаточно слабо. Вентиляторы на максимальной скорости слышно отчётливо. На расстоянии 30 см уровень шума составляет 43 дБ. Скорость вращения также регулируется через ШИМ. Ещё у данной модели есть подсветка не только вентиляторов, но и корпуса водоблока с помпой. Там присутствует эффект бесконечного отражения. Подключение подсветки можно организовать по-разному. Можно всю подсветку объединить в одну линию и подключить к плате, а можно независимо подключить вентиляторы на один порт, а корпус водоблока отдельно. Таким образом можно организовать разные режимы и настроить разные эффекты.

В остальном мне всё показалось привычным и знакомым. Единственное, что мне не понравилось – это универсальная монтажная пластина в основании водоблока. Из-за её универсальности – она достаточно крупная, что может доставить проблем совместимости с какими-то компактными сборками. У меня с этим проблем не возникло, но опять же корпус оборудован логотипом и подсветкой, которые можно повернуть на 90° на платформе Intel, но будет уже некрасиво. Эта AIO система способна справиться с нагрузкой около 300 Вт. Если же процессор ограничить до PL1 – 253 Вт, то удастся получить приемлемый уровень температуры даже в тяжёлых режимах.

Как и у любой другой системы, здесь есть свои нюансы, но благодаря большому выбору можно подобрать именно то, что будет максимально подходить именно для вашей сборки.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора система жидкостного охлаждения MSI MAG Coreliquid I240 получает награду: