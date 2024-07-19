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Три причины, почему старый или слабый компьютер - не повод расстраиваться - мое мнение

О плюсах использования старых компьютеров, о которых многие пользователи не догадываються
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Старый или слабый компьютер способен довести многих пользователей до отчаяния. Даже не потому, что он не справляеться со своей работой, а потому, что у кого-то другого есть мощный, красивый и способный решать самые сложные задачи ПК. Поскольку я примерно пять лет провел за весьма слабым ПК с процессором i3 и устаревшими, а затем весьма слабыми видеокартами, я могу с уверенностью сказать - если ваш ПК исправен, вы за ним ухаживаете и следите за его состоянием, расстраиваться и горевать по поводу мощного ПК не стоит.

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Наоборот, нужно по максимуму использовать возможности старого железа и не бояться быть активным пользователем такого ПК, если конечно, вы точно уверены в его исправности. В этом блоге я расскажу, какие преимущества дает вам старый или слабый ПК, а также почему старый ПК необходим даже при наличии новой мощной системы.

Причина первая: Старые игры и софт лучше работают на старом ПК

Это факт - многие игры практически нереально запустить на современных платформах. А старые мониторы делают их картинку плавнее и четче. А если говорить о софте, то там вообще целый мир забытых и не поддерживаемых программ. Если вы действительно настоящий геймер, то нужно не горевать по новинке с ультрасовременной графикой, а пытаться освоить игры предыдущих лет, тем более, что шедевров среди них невероятно много. 

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Можно вспомнить целую череду ритейл-хитов, которые так и не вышли в Steam, множество ремейков культовых аркад от Activision и Atari, инди игры 2000х годов и различные шутеры, которые сегодня никто не вспомнит. Сюда же могут войти классические игры Valve и моды на них, различные визуальные новеллы и JRPG, текстовые квесты и старые адвенчуры. 

Отдельно стоит отметить визуальные новеллы - многие геймеры бояться играть в них считая, что они не способны заменить настоящие игры. Это не так. Часто история, которая представлена в визуальной новелле, куда более интересная и насыщенная чем в “настоящих” играх и способна увлечь игрока на сотни часов.

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Можно еще вспомнить целую гору казуалок от Pop Cap, старые стратегии, эмуляторы, что возвращают нам классику консолей прошлых поколений и тысячу вариаций шахмат, го и пасьянсов. 

Причем, на старых ПК многие игры выглядят не просто хорошо - они создают уникальный уют, который на современных Пк с их огромными мониторами не получить. Я безумно любил играть в Peggle на маленьком пузатом мониторчике, а сегодня такое уже невозможно. Многие геймеры, собрав новый мощный ПК в итоге все равно собирают второй ПК послабее из старых компонентов, чтобы комфортно играть в старые игры. Так почему вы не используете эту возможность? 

Причина вторая: Старая операционная система 

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Да, я в курсе о проблемах обновления старых операционных систем. Но могу не отметить, что если на вашем ПК еще стоит старая ОС - это очень круто и приятно. Я безумно скучаю по комфорту и удобству, которые мне давали Windows 7 и Windows XP, OpenSuse, некоторые “музыкальные” дистрибутивы Linux. На моем новом ПК подобное невозможно. Там стоит неудобная и прожорливая Windows 10, дизайн и удобство которой оставляет желать лучшего. Да и старую OpenSuse с желтенькими обоями уже не получить - теперь она другая. 


Но есть люди у которых все еще стоят Windows XP, Windows 7, старая OpenSuse и другие дистрибутивы. Я даже встречал админа, у которого дома стоит ПК с Mandriva! Не OpenMandriva, а старая добрая Mandriva из 2011. Если вам повезло иметь ПК со старой операционкой, не расстраивайтесь а цените момент. 


Причина третья:  Старые ПК имеют свою эстетику

Модинг старытх ПК отдельная тема для разговора. Вот такой потрясающий ПК в 2006 году из корпуса 2000 года создал пользователь Gluck. Впервые я увидел это фото в 2010 и оно впечатляет меня до сих пор

Пожалуй, самая неуловимая и сложная вещь, которую сложно оценить будучи пользователем старого ПК и которая начинает нравиться лишь после того, как этот старый ПК остается в прошлом - это его эстетика. Старые ПК обладает уникальной красотой, понять и осознать которую тяжело. Она неповторима, порой едва уловима, может показаться полной ерундой и бессмыслицей. 

Эстетика старых ПК создается дизайном старых корпусов и комплектующих, особенностями их работы, звуками и внешним видом BIOS и загрузочных экранов. Как часто современные ПК у вас ассоциируется со звуками? Они немые, мало кто использует PC Speaker. А старые ПК любят с пользователем говорить, они пишут, они дают знать что работают. Раньше на PC Speaker даже музыку играли, это был важный элемент ПК-культуры.


Внешний вид BIOS тоже может быть прекрасен. И знаменитая звездочка на загрузочном экране и строгие белые буквы без каких либо символов, даже сам вид BIOS - нежно голубого цвета. Даже сам загрузочный экран, рисующий какие-то фентезийные пейзажи - все это эстетика старых ПК, которая делает их прекрасными и интересными. Неспроста многие техноблогеры используют эти элементы в своих заставках.

Сами комплектующие тоже имеют свою эстетику. Вспомните как выглядели старые видеокарты - эти небольшие девайсы с рисунками на кожухе. Я до сих пор считаю, что ATI делала самые красивые и эстетически превосходные устройства. Красный цвет текстолита, так любимый многими ПК-энтузиастами тоже остался в истории. А ведь у него всегда были ценители, которые даже крышку ПК открывали, чтобы видеть эту красоту. 

Старые материнские платы часто больше напоминали хаотичное сочетание разных цветов, нежели закономерное их сочетание. Но даже у них есть свое очарование


CD-ROM и флопик - характерная часть старых ПК, которая дает пользователю массу преимуществ, она не лишена своеобразной красоты ретро-гейминга. Помните ли вы с каким звуком работает CD-ROM? А как приятно вставлять дискету в Floppy Disk Drive?

Когда речь заходит о старых ПК, почему-то принято видеть их лишь в негативном свете. Но ведь на самом деле старый или маломощный ПК это прежде всего соответствующий определенному периоду в истории компьютеров девайс и использовать его лучше всего обращаясь к этому периоду. Так он не просто радует своего владельца, но и позволяет получить преимущества, недоступные на новых ПК.

Если вы являетесь владельцем старого ПК, я желаю вам поскорее стать обладателем нового мощного ПК, а вашему старому ПК желаю долгих лет стабильной работы. 


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ретрогейминг старое железо слабый пк
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Три причины, почему старый или слабый компьютер - не повод расстраиваться - мое мнение
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