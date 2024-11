Оглавление

Вступление

Производители смартфонов продолжают обновлять свои линейки, а новые устройства выходят чуть ли не каждый день. Только яблочный гигант каждый год копирует сам себя. Последнее значимое изменение – смена разъёма Lightning на USB Type-C. Потом такой же трюк проделали с наушниками Max. Зато небольшие компании постоянно мониторят рынок и выпускают что-то новое. Ещё вчера мой смартфон был в средней ценовой категории, а сегодня его можно использовать только как фонарик. Пожалуй, это самый динамичный рынок, который кипит и бурлит, а компании заявляют о новых успехах.

В отдельной категории проходят защищённые устройства. Это такой класс смартфонов, которые предлагают улучшенную защиту корпуса от различных воздействий, а также увеличенный аккумулятор, обеспечивающий длительное время автономной работы. У таких версий есть своя фан-база и любители следят за новыми моделями. Они, кстати, появляются не так часто, ведь аудитория не очень большая, но производители пытаются заинтересовать и охватить больше людей. Также преданным поклонникам иногда хочется обновить своё устройство на что-то более современное. Здесь всё просто. Прогресс не стоит на месте: выходят новые экраны и камеры, процессоры становятся быстрее и экономичнее, а габариты новинок оказываются разумными, и по совокупности всех параметров такое устройство может приглянуться только за то, что оно может работать вдвое дольше простого смартфона.

Привлечь новую аудиторию можно интересным дизайном и уклоном в сторону гейминга. Для этого нужен лишь быстрый процессор и куча памяти. В последнем случае производители стали немного хитрить и писать на упаковке заоблачные объёмы, в то время как часть памяти просто резервируется на накопителе. Однако кто бы вникал в эти детали… Я уже рассматривал модель Doogee V Max, и мне она показалась интересной. И вот перед новой ноябрьской распродажей была представлена ещё одна модель, похожая на неё, но на другой платформе и с другими характеристиками, которая больше рассчитана на молодёжную аудиторию и любителей игр. Она называется Doogee V40 Pro.

Характеристики этой модели снова фантастические. В ней сочетаются самые передовые разработки и множество интересных технических решений.

Используется огромный экран 6.78” с частотой обновления 120 Гц, 16 + 20 Гбайт оперативной памяти, современный процессор MediaTek Dimensity 7300, изготовленный по 4 нм техпроцессу TSMC и пять камер. Думал, что он будет стоить баснословных денег, но на поверку оказалось вполне приемлемо, и я нашёл его на распродаже за 26 000 рублей, хотя на официальном сайте аппарат стоит практически 45 000 рублей.

Технические характеристики

Модель Doogee V40 Pro Дисплей Основной: 6.78 дюйма, IPS, 1080 x 2408 точек,

396 ppi, емкостный мультитач, 120 Гц;

Дополнительный: 1.47 дюйма Защитное стекло Corning Gorilla Glass 5 Процессор MediaTek Dimensity 7300: восемь ядер (2 x Cortex-A78, частота 2.5 ГГц + 6 x Cortex-A55, частота 2.0 ГГц) Графический контроллер Mali-G615 MC2 680 МГц Оперативная память 16 Гбайт LPDDR5, 2 канала Flash накопитель 512 Гбайт (UFS 3.1) Поддержка карт памяти Да (micro SD) Разъемы USB Type-C SIM-карта Две nano-SIM Сотовая связь 2G GSM 850/900/1800/1900 МГц Сотовая связь 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 МГц Сотовая связь 4G LTE: диапазоны B 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 17 / 18 / 19 / 20 / 25 / 26 / 28A / 28B / B34 / 38 / 39 / 40 / 41 / 66 Сотовая связь 5G N1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 28 / 38 / 40 / 41 / 77 / 78 / 79 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax (2.4 и 5 ГГц) Bluetooth 5.2, A2DP NFC Есть Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS Датчики Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Сканер отпечатков пальцев Есть, в боковой кнопке включения Модуль с основными камерами 200 МП, f/2.0 (Samsung) + 8 МП, f/2.4 (SKhynix) + 20 МП, f/1.8 (Sony IMX350) + 8 МП, f/2.2 (Omnivision), фазовый автофокус с главной камерой, двойная светодиодная вспышка Фронтальная камера 32 МП, f/1.8 (Sony IMX616) фиксированный фокус, подсветка экраном Аккумулятор Несъемный аккумулятор: (8 680 мА·ч) Размер 183.75 x 83.95 x 16.3 мм Масса 385 г** Защита корпуса IP68, IP69K, MIL-STD-810H Операционная система Android 14 Актуальная цена 26 000 рублей*

* Стоимость на момент подготовки материала на одной из торговых площадок.

По характеристикам MediaTek Dimensity 7300 достаточно производительная современная платформа для смартфона. Что касается новинки, хорошо заметно, что есть несколько стандартов защиты корпуса устройства, но это даётся не бесплатно, ведь по толщине и весу он заметно больше обычного аппарата с подобным экраном.

** Непонятна ситуация с весом. Согласно спецификации масса составляет 310 г. В других обзорах заявляли около 260 г. Однако я провел измерения и получил 385 г. Это без чехлов, защитных стёкол и карточек.

Упаковка и комплектация

Смартфон поставляется в коробке из плотного картона с цветной полиграфией. Сверху она дополнительно обтянута прозрачной плёнкой. Её габариты составляют 194 х 104 х 56 мм, что в пределах разумного.

Оформление минималистичное. Чёрный фон и крупная прямоугольная вставка под бронзу. На ней красуется огромная чёрная буква V. Сверху указано название модели, а также присутствует наклейка в углу, где обозначены объём оперативной памяти и встроенного накопителя. Причём крупно выделено 36 ГБ и потом уже мелким шрифтом указано, что это 16 + 20 ГБ, что всё равно круто.

Снизу присутствует забавная надпись (слоган): For Those Who Dare to Play. Прикол в том, что укороченная версия принадлежит ROG (For Those Who Dare). Поэтому складывается впечатление, что устройство ориентировано на геймеров.

С обратной стороны находится наклейка с основной информацией, которая содержит наименование модели, штрихкоды и краткую спецификацию.

Ещё можно найти номера IMEI и значки различных сертификатов.

Открываем коробку и видим сверху смартфон в защитной плёнке. Он лежит в лотке из тонкого чёрного пластика. Снаружи коробка целая, а вот лоток при транспортировке немного пострадал потому, что аппарат тяжёлый.

Весь комплект поставки аккуратно упакован и размещен в соседней нише со смартфоном.

Он содержит все необходимое для эксплуатации:

Кабель USB Type-С - USB Type-C;

Адаптер питания на 33 Вт;

Документация;

Защитное стекло;

Комплект для установки стекла.

Есть всё, чтобы сразу начать пользоваться устройством. С установкой защитного стекла можно не спешить, поскольку с завода уже наклеена хорошая прозрачная плёнка. За всё время тестирования штатная поверхность экрана не поцарапалась, но отпечатки пальцев с трудом оттираются.

Производитель заявляет о применении защитного стекла Gorilla Glass 5 и это похоже на правду. Не знаю, есть ли смысл клеить на него ещё одно защитное стекло, но пока есть плёнка и можно подумать.

Дизайн

Если коротко, то аппарат соответствует своему классу. Мне сложно представить, что миниатюрная девушка достанет из своего клатча этот смартфон и поднесет его к уху. На мой взгляд, Doogee V40 Pro более подходит мужской аудитории. Только чёткие пацаны могут с лёгкостью оперировать этим набором высоких технологий. Однако не со всех ракурсов смартфон выглядит максимально брутально. Сзади он напоминает игровую модель, поскольку здесь присутствуют полоски, узоры и надписи, крупная «шайба» с камерами и глянцевая вставка с дополнительным экраном. Возможно, это расчёт на молодёжную аудиторию, но это должен быть крепкий тинейджер.

Обращаться с устройством одной рукой смогут только накачанные парни. Я без особого труда поднимаю мешки по 50 кг, но пользоваться одной рукой так и не смог. Обычно я держу сам аппарат левой рукой и для удобства разблокировки настроил средний палец на кнопке, а вот нажимаю на иконки уже пальцем правой руки. Допускаю, что есть подготовленные люди и после Doogee V Max этот смартфон для них будет как пёрышко. Для уверенного хвата нужна не только крупная, но и крепкая ладонь. При этом основная часть защищённого корпуса изготовлена из прочного пластика. Чтобы корпус не смотрелся простовато, его задекорировали металлическими пластинами по бокам. Для придания большей монументальности они фиксируются четырьмя винтами каждая.

Смотрится смартфон необычно, но при этом нельзя не отметить высокое качество изготовления. Всё выполнено аккуратно, а зазоры меленькие. Кнопки тактильно очень приятные на ощупь. Все разъёмы герметично закрыты, поэтому не удивительно, что устройство соответствует таким суровым стандартам как IP68, IP69K и MIL-STD-810H. Сканер отпечатка пальцев встроен в боковую кнопку включения.

Что касается корпуса, то тут обеспечена хорошая защита и установлен относительно ёмкий аккумулятор. Всё же 8 680 мА·ч это не 5 000, но и не 22 000, как у Doogee V Max. Поэтому всё относительно. С такими характеристиками сложно было сделать устройство компактнее. Вес тоже получился солидный, практически вдвое выше, чем у стандартного смартфона с экраном 6.7” (около 200 г).

Здесь большой экран, а рамки относительно тонкие. При этом стекло немного утоплено в корпус. Даже визуально заметен кант по периметру экрана, а уж если провести пальцем, то чувствуется бортик. Кстати, визуально это так не кажется. Одной рукой пользоваться устройством сложно из-за толщины корпуса и веса. У меня легко получалось дотянуться средним пальцем левой руки к кнопке включения со сканером, но не факт, что эту процедуру могут проделать все.

По бокам находятся две металлические пластины, окрашенные в чёрный цвет. Может показаться, что они усиливают корпус. Однако в этих местах он и так изготовлен из очень прочного пластика. Сзади присутствует крупная панель, которая похожа на окрашенный алюминий. Однако пьедестал с камерами заметно возвышается и не очень сильно защищён, поэтому возникают опасения за его целостность.

Сзади телефон смотрится задорно и выглядит как игровая модель. А если ещё включить второй экран, то эта стилистика на нём продолжается, хотя тут можно выбрать несколько различных вариантов тем.

Справа расположены две независимые кнопки громкости, а под ними кнопка включения, в которую интегрирован сканер отпечатка пальцев. Все кнопки тактильно легко распознаются на боковой грани, что очень удобно. Сканер отпечатка срабатывает быстро, для чего достаточно просто прикоснуться к кнопке.

С нижнего торца расположен разъем для зарядки. Он закрыт заглушкой с резиновым уплотнением, чтобы избежать попадания влаги. Разъёма для гарнитуры 3.5 мм нет, иначе бы пришлось герметизировать и его. Я сам уже давно пользуюсь беспроводными гарнитурами, которые тут отлично работают.

С верхнего торца расположен спикерфон. Слот для двух nano-SIM карт и одной MicroSD размещен с левой стороны. На сим-лотке видна красная резинка.

Экран у телефона ровный и прямой, со скосами по углам и отверстием сверху под фронтальную камеру. Телефон уверенно лежит в большой ладони, и даже не пытается выскользнуть из неё. Мне так показалось потому, что гранями образуется несколько зацепов. Кстати, на кнопку включения мне было удобнее нажимать средним пальцем левой руки или большим правой.

Вес смартфона отчасти обусловлен его размерами 183.75 x 83.95 x 16.3 мм. Экран занимает 90% поверхности, и он большой – 6.78”.

Дисплей

Экран отличный, используется IPS матрица. Соотношение сторон 19:9, разрешение 1080 х 2408. Максимальная яркость – 400 кд/м2, охват цветового пространства – 100% sRGB. Используется защитное стекло Corning Gorilla Glass 5.

Сверху находится транспортировочная белая полупрозрачная плёнка. Сняв её, можно заметить, что на экране остаётся прозрачная заводская плёнка, поэтому какое-то время можно использовать устройство с ней. В комплекте также есть защитное стекло, но я его не использовал и экран за время тестирования не поцарапался.

Фронтальная камера образует небольшое закругление сверху, которое почти не бросается в глаза.

Диагональ экрана по современным меркам уже не кажется такой большой. Ещё у экрана достаточно узкие рамки. Плотность пикселей высокая и составляет 396 ppi. Экран покрывает 100% цветовой гаммы sRGB. Дисплей хорошо показывает себя на солнце.

Максимальная частота обновления экрана – 120 Гц, время отклика – 1 мс, в настройках можно выбрать частоту обновления: 60, 90, 120 или 120 Гц с интеллектуальной системой, обеспечивающей энергосбережение. Это значительно помогает сэкономить зарядку в нужный момент.

Тачскрин устройства тоже работает шустро, а ещё он легко распознаёт одновременно 10 нажатий.

Цвета на экране очень естественные, как на рядовых IPS-матрицах. Цветопередача в целом неплохая, но главное, что хорошо настроен баланс белого. Углы обзора максимально широкие, точность цветопередачи при взгляде под углом заметно не нарушается.

С помощью колориметра я провёл замеры яркости подсветки и протестировал точность заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость черного, cd/m2 Яркость белого, cd/m2 Контраст, x:1 100 1.04 387.16 299.4 75 0.97 328.52 299.2 50 0.83 111.76 298.8 25 0.17 48.5 298.5 0 0.05 16.28 297.6

Запас яркости на хорошем уровне. Никаких затруднений не возникает и с читаемостью дисплея в условиях яркого окружающего освещения – хорошо помогают качественные светофильтры.

Цветовая температура немного завышена – это делается для создания эффекта большей контрастности. Такая ситуация типична для подавляющего большинства современных дисплеев.

Цветовой диапазон также типичен для IPS-матрицы – покрывается весь диапазон sRGB.

Паразитные оттенки могут присутствовать, но не создадут дискомфорта пользователю.

Аппаратная платформа и производительность

Смартфон базируется на современной игровой SoC MediaTek Dimensity 7300, где заявлена поддержка стандарта 5G. Это восьмиядерный чип, который изготовлен по 4 нм техпроцессу.

Если в настольных процессорах гетерогенные ядра появились относительно недавно, то в мобильных они существуют давно. Здесь мы видим два быстрых ядра Cortex-A78 с частотой 2.5 ГГц и шесть эффективных Cortex-A55 с частотой 2.0 ГГц.

За обработку графики отвечает видеоядро Mali-G615 MC2. Это графика среднего уровня с производительностью сравнительной с Adreno 642.

Смартфон оборудован солидным для модели среднего уровня объёмом оперативной памяти. Здесь используется память типа LPDDR5 объёмом 16 Гбайт, которая работает в двухканальном режиме. Есть функция расширения до 36 Гбайт.

Перейдём к результатам бенчмарков и оценим общий уровень производительности Doogee V40 Pro.

Результаты характерны для модели среднего уровня. Даже самые ресурсоёмкие приложения работают достаточно быстро, а игры идут без явных рывков. При этом заметного нагрева устройства не наблюдается. Возможно, это обусловлено тем, что SoC MediaTek Dimensity 7300 выпускается по современному 4 нм техпроцессу.

Смартфон успешно проходит нагрузочные тесты и нет даже намёка на появление троттлинга. Все тесты были проведены при комнатной температуре 22°C. Никакого дополнительного охлаждения не использовалось.

Программное обеспечение и прошивка

В качестве операционной системы выступает Google Android 14 (Doogee OS 4.0) со стандартной оболочкой. Кстати, это первое подобное устройство, которое я встречаю на обновлённой системе. Визуально изменения не сильно заметны.

Здесь можно использовать навигацию жестами или классическую при помощи трёх виртуальных кнопок.

Пользователю системы Android со стажем будет легко привыкнуть к управлению жестами потому, что в основном все они интуитивно знакомы и встречаются в других версиях системы. Оболочка работает плавно, оптимизация хорошая, всё работает чётко.

Никаких зависаний, лагов или задержек при использовании не выявилось. Я устанавливал разные приложения, из «маркета», с накопителя и даже с RuStore, при этом никаких проблем не возникло.

Безопасность

Набор средств аутентификации стандартен для современных продвинутых аппаратов. Сканер отпечатка пальцев встроен в кнопку включения на правой грани. Лично для меня такое расположение не очень удобно, но всё дело привычки.

Когда смартфон был у меня в руках, то удобнее всего было включать его средним пальцем левой руки или большим пальцем правой. Достаточно просто прикоснуться к сенсору и смартфон разблокируется. Даже нажимать кнопку не нужно, а просто прикоснуться. Разблокировка происходит практически мгновенно.

Для тех, кто не любит пользоваться таким сканером, альтернативой может стать вариант разблокировки по лицу. Он срабатывает быстро, но как это будет работать с шарфом на носу зимой – сказать сложно. Если же вы боитесь утечки биометрических данных, есть стандартный пин-код или графический ключ.

Беспроводные интерфейсы и связь

Все поддерживаемые беспроводные интерфейсы уже знакомы. Это стандартный набор для современного устройства. Есть поддержка мобильных сетей 3, 4 и 5G. Что касается известных стандартов GSM и LTE, то здесь нет каких-то сюрпризов. Всё работает отлично. Уверенный приём и высокая скорость там, где сеть хорошая. Здесь можно установить сразу две карты nano-SIM.

Можно заметить красное резиновое уплотнительное кольцо, которое предотвращает попадание влаги через слот для SIM-карт.

Традиционно я прокатился с устройством по трём областям (Московской, Тульской и Липецкой) и проблем со связью, которые бы зависели от него, не заметил. Если по пути не было сети, то её не было и у других моих попутчиков. Связь в целом хорошая.

Приложение телефона простое и понятное, позволяет быстро ориентироваться в списке контактов.

Естественно, современный смартфон уже не воспринимается без модуля NFC для бесконтактных платежей. Здесь он присутствует и всё отлично работает с картами МИР и приложением MirPay. Также пополняется карта «Тройка».

Со спутниковой навигацией также не возникло никаких сложностей. Устройство быстро обнаруживает множество спутников. Заявлена поддержка всех современных навигационных систем, среди которых GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo и другие.

Аппарат отлично справляется с функциями навигатора. Спутники устойчиво обнаруживаются, подвисаний и задержек нет. Всё работает корректно. Кроме того, большой экран облегчает восприятие, смартфон хоть и тяжёлый, но боковины не скользкие и он хорошо фиксируется в автомобильном держателе. Правда, сам держатель должен быть очень крепкий.

Файловая система

Смартфон поставляется с одним вариантом объёма постоянной памяти – 512 Гбайт типа UFS 3.1. Память быстрая и все операции чтения/записи работают очень шустро. По современным меркам такой объем — это хороший показатель, но тут производитель сделал ещё один сказочный подарок и добавил поддержку карт памяти MicroSD до 2 Тбайт. Теперь можно записывать аудиокниги, много видео, игр и не волноваться, что мессенджер съел половину всего объёма.

Ещё можно пользоваться сразу двумя SIM-картами разных операторов и при этом установить карту MicroSD. Другими словами, тут лоток сразу на три карты, но две симки устанавливаются с одной стороны, а MicroSD карта – с противоположной.

Скорость работы встроенного накопителя находится на высоком уровне. Здесь нет каких-то рекордных показателей, но все быстро и стабильно.

Время автономной работы

В комплекте с устройством поставляется адаптер питания на 33 Вт. Для такого устройства это кажется скромным. Однако зарядка происходит достаточно быстро: с 19 до 100% всего за 1.5 часа. Видимо, производитель подкрутил алгоритм, да и сам аккумулятор далеко не с рекордной ёмкостью.

В качестве теста я использовал приложение PC Mark и тест Work 3.0 battery life. По результатам получаются почти сутки.

Результат можно немного улучшить, если снизить яркость экрана. Тем не менее, при обычном повседневном использовании: 30 минут разговоров, 2 часа прослушивания аудиокниги, 1 час веб-серфинга, 1 час просмотра YouTube, несколько фотоснимков, 15 минут мессенджера и что-то ещё по мелочам мне хватало заряда на три дня. Но к концу третьего он уже сел практически в ноль.

В целом для меня это оказалось очень удобно, ведь я, как и многие, ставлю смартфон заряжаться на ночь. Кстати, кто-то в отзывах писал, что смартфон жрёт заряд ночью. У меня уходило 3-5%, что сложно назвать критичным.

Нельзя сказать, что устройство ориентировано исключительно на экстрим или выживание в глухой тайге. На нём также можно неплохо играть. Игры идут хорошо благодаря не очень высокому разрешению экрана и производительному процессору, который не перегревается и не уходит в троттлинг. При этом можно относительно быстро подзарядить устройство.

Камера

В смартфоне используется сразу пять камер, одна из которых фронтальная. Сзади находится крупный цилиндр с четырьмя сенсорами. Основная камера представлена модулем Samsung S5KHP3 с разрешением 200 МП (диафрагма f/1.8). Есть поддержка записи видео в разрешении 4K.

Селфи камера тоже с высоким для неё разрешением. Здесь используется сенсор Sony IMX616, 32 МП (диафрагма f/1.8). Есть поддержка записи видео с разрешением FHD (1980x1080 пикселей) со скоростью 30 кадров в секунду. Разрешение фото: поддержка до 6560 x 4928 пикселей.

Также в приложении камеры можно запустить режим Google Lens для поиска в интернете информации о предметах вокруг. Список параметров настроек типичен и не поражает воображение. Порадовало, что штамп производителя на снимках по умолчанию отключен.

Лучше всего оценивать качество работы камеры по тестовым снимкам, можем обратить на них внимание ниже.

Тест камеры Doogee V40 Pro

Примеры снимков с фронтальной камеры:

Примеры снимков основной камеры (дневные). Основной модуль:

Заключение

Doogee V40 Pro – это новое поколение защищённых смартфонов. Аппарат построен на современной платформе MediaTek Dimensity 7300, что обеспечивает высокую производительность и длительное время автономной работы. При этом стоимость его достаточно демократичная. Во всяком случае, такой она была на распродаже, и смартфон действительно можно было приобрести по привлекательной цене.

У производителя уже был опыт в создании подобных устройств, и его инженеры проделали определенную работу по улучшению функциональности. Основной экран стал немного крупнее, чем у версии Doogee V Max, плюс добавился ещё один небольшой, но удобный экран сзади, который позволяет пользоваться частью функций, не включая основной экран. Может показаться, что смартфон оборудован достаточно скромным аккумулятором, но это не так. Судя по тесту PC Mark Work 3.0 battery life, он проработал практически сутки. Это хороший результат для современного устройства с крупным ярким экраном и высокой производительностью.

Эту модель выделяет отличное оснащение. Помимо производительного процессора, тут штатно установлено 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 с возможностью расширения до 36 Гбайт за счёт встроенного накопителя. Последний также предлагает солидный объём в 512 Гбайт. Его можно заполнить, записывая видео в 4K разрешении, которое поддерживает основной модуль камеры производства Samsung. Кроме этого, есть два сенсора Sony, один SKhynix и ещё один Omnivision. Получается сразу пять сенсоров, что встречается только во флагманских устройствах. Поскольку это защищённый смартфон, то защита реализована по максимуму. Поддерживаются стандарты IP68, IP69K и MIL-STD-810H. Разъём USB Type-C закрывается заглушкой с резиновым уплотнением. Также защищён слот для SIM-карт и карты памяти.

Смартфон работает шустро и долго. За аппаратную часть отвечает новенький процессор MediaTek Dimensity 7300, выполненный по технологии 4 нм. Оболочка работает быстро, хорошо настраивается и есть много интересных решений. Например, управление может быть при помощи жестов или виртуальными кнопками, к которым все привыкли. В приложении камеры есть большой выбор режимов. Это справедливо и для фронтальной камеры. Зарядка устройства осуществляется достаточно быстро для такого объёма аккумулятора, хотя мощность самого адаптера не самая высокая.

Проще всего придраться к габаритам и массе новинки. Аппарат заметно легче модели Doogee V Max и полностью соответствует своему классу, если сравнивать его с обычными смартфонами. Пользоваться им непросто, нужно хорошо потренироваться, чтобы долго держать его в руках, да и в любой карман он не влезет. Устройство лучше всего носить в специальной сумке на поясе. В комплекте её нет, но они свободно продаются и достаточно распространены.

Что касается остального, то, несмотря на защиту по стандартам IP68, IP69K и MIL-STD-810H, смартфон можно разбить намеренно. При этом все торцы хорошо защищены и могут спасти от случайного падения. Сам Doogee V40 Pro позиционируется как бескомпромиссное решение для активного отдыха и туризма. Я уже говорил и ещё раз повторю, что зачастую туристы, альпинисты и прочие экстремалы грибники берут с собой столько снаряжения, сколько смогут унести, и такое устройство может не подойти просто потому, что в тех краях не окажется мобильных сетей связи. Тогда остаётся только спутниковый телефон.

Андрей Понкратов aka wildchaser