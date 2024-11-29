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Обзор процессорного кулера Formula V Line Ice Burg EX ARPW 6P

Кулер Formula V Line рассчитан на процессоры с TDP 220 Вт, оснащен шестью тепловыми трубками и оборудован ARGB подсветкой. А мы проверим его с Core i7-14700K в штатном режиме (PL1 – 253 Вт).
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Оглавление

Вступление

Intel уже выпустила новую платформу, а я что-то давно не тестировал воздушные кулеры. На самом деле для моего Intel Core i7-14700K они обычно никуда не годятся и можно пользоваться только жидкостным охлаждением. Есть у меня несколько суперкулеров, но они уже покрылись толстым слоем пыли. Для процессоров AMD обычно использую какие-нибудь простые башни на 4 трубки, а для стенда у меня есть пара СЖО с радиатором на 360 мм.

Однако у меня давно закралась мысль провести один эксперимент после того, как производители материнских плат внесли изменения в BIOS и добавили туда настройки, рекомендованные самой Intel для процессоров Core 13 и 14-Gen. Эти настройки устанавливают лимиты потребления (Power Limit) PL1 = 253 Вт. В принципе есть модели двухбашенных воздушных кулеров, где в спецификациях указана даже большая мощность. Также есть высокопроизводительные кулеры вроде Noctua NH-U12A, но стоят они слишком дорого. Поэтому я стал искать на просторах интернета интересные модели с одной башней и большим количеством трубок. И даже попробовал пару вариантов, но результат меня разочаровал.

Я уже забыл про эту затею, но на днях мне позвонил знакомый и сказал, что есть то, что я ищу. Название оказалось очень странным и длинным, поэтому пришлось записывать. Это модель Formula V Line Ice Burg EX ARPW 6P. С компанией Formula V Line и её продукцией мы уже познакомились. В лаборатории побывала пара корпусов, пара блоков питания и пара комплектов корпусных вентиляторов. На мой взгляд – это всё массовый сегмент и точно не эксклюзив. Кроме того, я не поленился сразу заглянуть в спецификацию, где чёрным по белому было написано 220 Вт. Я перезвонил этому товарищу и просто рассмеялся в трубку. Такой кулер точно не сможет справиться с Intel Core i7-14700K. С каких это пор производители стали занижать характеристики в спецификации? На все мои аргументы он мне ответил: «Просто проверь».

С самого начала я был настроен скептически, поскольку уже видел неудачные примеры, когда кулер банально не справляется с такой мощностью и процессор начинает троттлить. Поэтому было решено попробовать.

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Однако для начала предлагаю рассмотреть этот кулер более детально. Вдруг в нем спрятаны передовые китайские технологии, которые позволяют вопреки всем законам физики как-то морозить. В крайнем случае вынесу стенд на улицу, где уже стало прохладно, и как-нибудь попробую добиться результата.

Упаковка и комплектация

Ну, здравствуй, Ice Berg ER! Коробка средних размеров изготовлена из плотного картона. Снаружи находится цветная полиграфия. Оформление напоминает другие устройства производителя. Может, дело в тёмном фоне или специальных шрифтах, но узнаваемость присутствует, а ещё повсеместно раскиданы логотипы Formula V Line.

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С двух боковин упаковки на нескольких языках обозначено краткое описание устройства. Именно там указано, что рекомендуемый TDP 220 Вт.

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С фронтальной стороны есть изображение модели. Сразу видно, что кулер оборудован RGB-подсветкой. Подсвечиваются лопасти вентилятора и логотип производителя сверху.

Сзади приведена небольшая спецификация, поэтому мне пришлось её немного дополнить.

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Модель Formula V Line Ice Burg EX ARPW 6P
Тепловые трубки 6 х 6 мм
Оребрение Алюминиевые пластины 43 шт, толщина 0.4 мм
Габариты устройства, мм 125 х 88 х 155
Габариты радиатора, мм 120 х 48 х 143
Масса, г 570 (415 – радиатор)
Совместимые сокеты Intel: LGA 2066, LGA 2011, LGA 115X, LGA 1200, LGA 1700;
AMD: AM2, AM3, FM1, FM2, AM4
Размер вентилятора, мм 120 х 120 х 25
Скорость вращения, об/мин 500-1600 об/мин, ШИМ управление
Воздушный поток, CFM 66.5
Воздушное давление, мм водяного столба 2.15
Уровень шума, дБ 17-34
Тип подшипника Гидродинамический
Номинальное напряжение, В 12
Номинальная сила тока, А 0.14
Потребляемая мощность, Вт 1.68
Коннектор вентилятора 4-pin PWM
Подсветка 5В, 3-pin, ARGB

Как и все суперкулеры, данная модель поддерживает старые процессоры HEDT от Intel. Помимо того, что спецификация на упаковке неполная, в ней ещё встречаются неточности, которые проясняются в процессе эксплуатации. Например, толщина кулера (радиатор + вентилятор) составляет максимум 73 мм. Как они там мерили 88? Размеры радиатора не указаны, и поэтому я проводил их самостоятельно, отсюда может возникнуть несоответствие. Ещё один момент – обороты вентилятора. По показаниям тахометра они составляют 1850 об/мин. В спецификации указано 1600 об/мин. Перепутали что-то на коробке? Нет, я посетил сайт производителя и там такая же информация.

Больше на коробке снаружи нет ничего интересного, поэтому посмотрим теперь, что внутри.

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Сверху мы видим лист из вспененного полиэтилена. Под ним находится кулер практически в собранном виде. Не надеты только скобы, фиксирующие вентилятор к радиатору, но они идут в комплекте.

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Под кулером скрывается ещё один лист, который закрывает нишу с остальным комплектом поставки.

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В комплекте можно заметить следующий перечень компонентов:

  • Бэкплейт для платформ Intel LGA 115Х, 1200, 1366, 1700;
  • Две монтажные пластины для Intel LGA 2011, 2066;
  • Две монтажные пластины для Intel LGA 115Х, 1200, 1366, 1700;
  • Две монтажные пластины для AMD;
  • Инструкция по установке;
  • Четыре винта для крепления монтажных пластин к основанию;
  • Две скобы для фиксации вентилятора;
  • Термопаста.

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Никаких адаптеров, втулок или гаек нет. Это объясняется тем, что винты с пружинами уже установлены на монтажных пластинах. На комплекте для AMD существует два положения: для AM3 и AM4. А вот на пластинах для Intel LGA 115Х, 1200, 1366, 1700 предусмотрено соответственно три положения.

Вопрос: как пользователь должен понять, что есть поддержка LGA 1366, если она не указана на коробке? Или зачем её добавили, если она уже не актуальна?

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Устройство и особенности

Кулер представляет собой классическую башню. Сделано всё аккуратно, но скобы изначально не установлены, и я не знаю, с чем это может быть связано.

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Сверху расположена декоративная пластиковая крышка с логотипом компании Formula V Line. Сама она чёрная, но внутри скрывается белый полупрозрачный пластик, чтобы логотип мог подсвечиваться.

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Соответственно за крышкой внутри находится блок с ARGB светодиодами. От него идёт кабель с коннектором, который можно отсоединить от кабеля, идущего к вентилятору. Изначально он почему-то соединён. Для фиксации верхней крышки предусмотрена специальная белая рамка. Внутри крепится модуль с подсветкой, а сама она фиксируется двумя винтами к пластинам кулера.

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Для кабеля в пластинах предусмотрен специальный вырез, по которому он спускается сверху вниз. Всю эту макушку можно демонтировать и посмотреть на радиатор.

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Тут тоже нет ничего необычного. Разве что все элементы окрашены в чёрный цвет. Также не часто встречаются модели с одной башней и сразу шестью трубками. Обычно производители ограничиваются четырьмя. Здесь из алюминиевого основания выходят шесть медных тепловых трубок диаметром 6 мм.

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Основание только собирает их вместе, а контакт с поверхностью тепло-распределительной крышки процессора осуществляется напрямую тепловыми трубками. Поверхность контакта ровная и изначально на ней присутствует защитная наклейка.

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Шесть тепловых трубок загибаются буквой U и пронизывают массив, состоящий из 43 алюминиевых пластин, окрашенных в чёрный цвет. Следов пайки я не заметил, всё окрашено, но судя по небольшому весу радиатора – 415 г, её нет.

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43 пластины размером 12 х 4.8 см обеспечивают площадь теплоотвода около 4956.3 квадратных сантиметров. Площадь сама по себе немаленькая, но её нужно как следует продуть, а здесь получается не очень плотное расположение пластин и поэтому с этим может справиться даже не очень мощный вентилятор.

Сверху концы тепловых трубок закрывает пластиковая крышка с подсветкой. Радиатор получается симметричный спереди и сбоку.

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Вентилятор крепится к радиатору при помощи двух обычных скоб за выступы, которые есть у пластин. Он также оборудован подсветкой в области двигателя. Подсвечивается крыльчатка. Питание к вентилятору подаётся двумя независимыми кабелями.

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Один 4-pin FAN для питания двигателя, а другой 3-pin ARGB 5В, для подсветки. На последнем кабеле есть дополнительный коннектор для подключения светодиодов, расположенных в верхней части.

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Всё просто, понятно и вместе с тем красиво и функционально. Изначально поверхность основания заклеена защитной плёнкой.

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Перед использованием её обязательно нужно снять. Это на ней и написано.

В основании видно, что не все трубки плотно расположены друг к другу. Между парами есть тонкая полоска толщиной в миллиметр.

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Поверхность основания выровнена в одну плоскость. Есть еле заметный след от фрезы, но сама поверхность ровная.

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Тестовый стенд

Тестирование кулера Formula V Line Ice Burg EX ARPW 6P проводилось со следующими компонентами:

  • Процессор: Intel Core i7-14700KF;
  • Охлаждение: Formula V Line Ice Burg EX ARPW 6P;
  • Термоинтерфейс: GD900-1;
  • Материнская плата: ASUS ROG Maximus Z690 Apex;
  • Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-7200 KingBank (SKhynix A-die);
  • Видеокарта: MSI GeForce RTX 4060 Gaming X;
  • Накопитель: MSI Spatium M570 Pro Frozr 2 Тбайт;
  • Блок питания: XPG CyberCore 1300W, 1300 Ватт.

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Тестирование

Прежде чем приступать к тестам, нужно всё это собрать. Эта процедура проходит просто. Сначала нужно установить монтажные пластины, подходящие для вашей платформы на радиатор, и зафиксировать их винтами.

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Далее уже нужно установить на материнскую плату бэкплейт при необходимости. Затем наносим пасту, устанавливаем кулер и фиксируем его винтами.

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Дальше остаётся только установить вентилятор и зафиксировать его скобами. После сборки собираем систему и запускаем.

Как уже говорилось, смысл всей этой затеи сводился к тому, чтобы проверить работу кулера с процессором Intel Core i7-14700KF в штатном режиме с рекомендуемыми параметрами Intel. BIOS обновил, выбрал соответствующий пункт и теперь уже можно пробовать.

В режиме отсутствия нагрузки скорость оборотов вентилятора минимальна и шума от него практически нет. Далее запускаем Prime95 и видим, что вентилятор сразу же набирает максимальные обороты. Согласно показаниям тахометра, это 1825 об/мин. При этом шум с расстояния 30 см составляет 47.6 дБ. Троттлинга нет, но кулер держится на грани. Температура колеблется в диапазоне 94-96°C.

Поэтому чисто технически всё получилось, но это лишь тесты и в настоящей рабочей системе я бы использовал более производительную систему охлаждения или выбирал бы процессор без буквы К.

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Подсветка работает хорошо, синхронизировать её можно через софт материнской платы.

После тестирования я снял кулер и посмотрел на отпечаток. Он мне показался отличным. Однако использовалась альтернативная прижимная рамка для процессора.

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Заключение

Чисто технически кулер Formula V Line Ice Burg EX ARPW 6P справился с охлаждением процессора Intel Core i7-14700K в штатном режиме, когда он ограничен PL1 – 253 Вт. Тут достаточно разогнать память и на этом все чудеса закончатся. Однако эксперимент состоялся, и не пришлось даже выходить на улицу, а видео я записывал в тёплом помещении. Понятно, что это всего лишь эксперимент, а не руководство к действию.

Для Core i7-14700K подобный кулер я бы не рекомендовал по вполне понятным причинам. Он еле-еле справляется, а температура колеблется между 94-96°C. Ещё немного и начался бы троттлинг. Поэтому можно считать, что просто повезло. Всё же стоит учесть, что производитель не заявлял таких возможностей, а я действовал только на свой страх и риск. Поэтому если ваш процессор потребляет 220 Вт, то этот кулер для него подойдёт и даже останется запас. И всё же для флагманских процессоров предпочтительнее использовать систему жидкостного охлаждения потому, что она справляется лучше. Даже относительно прохладный AMD Ryzen 7 7800X3D лучше себя чувствует с СВО, хотя на него можно поставить практически любой башенный кулер.

Название у Formula V Line Ice Burg EX ARPV 6P очень длинное. В моём понимании речь в имени идёт о 6 тепловых трубках (6P). Это не рекорд для башенного кулера, но показатель нетипичный. Радиатор не очень крупный, окрашен в чёрный цвет. Сделано всё аккуратно, в основании трубки образуют прямой контакт. Причём они собраны не плотно друг к другу, а с небольшим интервалом. В комплекте есть крепления для всех современных платформ, поэтому его можно считать универсальным и использовать на новой платформе Intel LGA 1851. Да, там есть небольшое смещение эпицентра тепловой активности, но не думаю, что это сильно повлияет, поскольку кулер в основном ориентирован на процессоры среднего уровня. Если есть в названии литера K, то, скорее всего, он не подходит, даже если это Intel Core i5 12600K.

Кулер оборудован ARGB подсветкой. Сверху подсвечивается логотип, а ещё вентилятор. Подсветку можно синхронизировать с материнской платой через её приложение. Комплект поставки стандартный и содержит все необходимые крепления и пасту. Качество изготовления хорошее. Есть небольшие нарекания к креплению потому, что кулер можно смонтировать только, когда плата лежит на столе, но это уже мелочи. Также нельзя установить кулер со смонтированным вентилятором. Его придётся ставить в последнюю очередь. Думал, что Formula V Line Ice Burg EX ARPW 6P будет стоить дороже из-за большого количества трубок, но цена оказалась демократичная – всего 2600 рублей в не самом дешёвом магазине.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Если подходят, то можно ставить куда хочешь. Другое дело если лопасти реверсивные, то смысла брать на радиатор нет. Ну и главное, чтобы подходили по отверстиям. Ни раз встречал корпуса от того же дипк...
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