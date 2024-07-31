Оглавление

Вступление

Необслуживаемые системы жидкостного охлаждения стали более массовыми и доступными. Сейчас они есть у многих, а у кого-то они уже даже успели выйти из строя. В процессе эксплуатации это заметишь не сразу. В современных процессорах предусмотрен механизм защиты, который позволяет им снижать тактовые частоты при достижении высоких температур. Кроме этого, обычно к разъёму CPU_FAN подключаются вентиляторы радиатора. Если они будут неисправны, то система может предупредить вас об этом при включении устройства.

На экране может появиться сообщение о том, что вентилятор не обнаружен или не вращается. На это сразу же обращаешь внимание. Другое дело – помпа. Если даже забыть её подключить, то никаких предупреждений не будет, а компьютер будет работать, как ни в чём не бывало. Процессор при достижении определённых температур просто будет уходить в защиту, и пользователь может не сразу понять, почему такая низкая производительность. На звук определить работу помпы тоже не всегда можно потому, что они часто работают тише вентиляторов.

Поэтому некоторые пользователи не против немного переплатить и приобрести устройство от крупной компании с хорошей гарантией. Обычно такие фирмы не производят системы сами, а обращаются за помощью к OEM партнёрам. Известно, что одним из таких производителей является Asetek. Как правило, все флагманские продукты построены на её платформах 7 и 8-поколения. Всё бы ничего, но получается очень дорого. Это заметно по конечной стоимости таких устройств как ASUS Ryugin и MSI CoreLiquid S.

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В целом заплатить не жалко, если ты получаешь в итоге не только высокое качество, но и отличную производительность. Проблема же бывает в том, что «водичка» подешевле может оказаться ничем не хуже, и я с этим сам неоднократно сталкивался. Сегодня как раз хотелось бы рассмотреть один из таких недорогих вариантов, но от крупного производителя. Устройство называется MSI MAG CoreLiquid I360.

Судя по названию радиатор у данной модели на 360 мм, а значит он рассчитан на установку трёх вентиляторов 120 х 120 мм. Что принципиально нового предлагает MSI в этой модели?

Упаковка и комплектация

Коробка достаточно крупная. Удивляться тут не приходится, поскольку известно, что все подобные системы необслуживаемые и поставляются практически в готовом виде, где остаётся смонтировать лишь крепление и навесить вентиляторы.

Более того, здесь вентиляторы уже установлены штатно, а ещё установлена монтажная рамка крепления водоблока. Шланги у таких систем не снимаются, поэтому всё это хозяйство аккуратно размещается внутри коробки в собранном виде. Отсюда такие размеры. Соответственно они тем больше, чем крупнее радиатор, а здесь он практически самый большой на 360 мм.

Упаковка выполнена в стиле современных материнских плат компании, относящихся к нижнему ценовому сегменту MАG. Это та самая военная серия со всякими «томагавками», «базуками» и прочими «мортирами». Если точнее, то самая бюджетная серия – это PRO, а MAG чуть дороже потому, что для геймеров. Это устройство позиционируется как более доступное и смотрится очень хорошо даже на картинке.

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Вживую выглядит ещё круче, особенно в работе. Всё выполнено опрятно, аккуратно и красиво. По различным сторонам коробки представлена разнообразная информация об устройстве. Спереди мы видим стандартный серый фон с яркими зелёными вставками. В левом верхнем углу находится знакомый логотип MSI Gaming, выполненный белым цветом.

Внизу крупными символами обозначено наименование модели. 360 - обозначает приблизительный размер радиатора в миллиметрах. По факту он всегда больше и иногда это бывает критично, при установке в корпус. Ниже указано, что это жидкостная система охлаждения.

Посмотрим на противоположную сторону.

Сверху мы снова видим наименование модели. Ниже находятся схематичные изображения с указанием размеров. В правой части есть несколько вставок с описанием фирменных технологий устройства.

С одного бока коробки находится спецификация устройства.

Модель MSI MAG CoreLiquid I360 Габариты радиатора 394 х 119.2 х 27 мм Материал радиатора Алюминий Материал основания водоблока Медь Шланг Резиновая трубка с оплёткой из нейлона Длина шлангов 400 мм Скорость вращения помпы 3400 ± 10% об/мин Сила тока помпы 0.33 А Уровень шума 20 дБ Срок службы, часов 50 000 Конфигурация вентиляторов радиатора 3 х 120 мм Модель вентилятора MSI FA12025M12LPAI010 Скорость вращения 700-2350 ± 10% об/мин, ШИМ управление Воздушный поток 70.7 CFM Воздушное давление 3.61 мм водяного столба Уровень шума, дБ 32.8 дБ Совместимые сокеты Intel: LGA 115X, 1200, 1700;

AMD: Socket AM4, AM5

Подшипник в вентиляторах выполнен по технологии LDB (Loop Dynamic Bearing). Ключевой смысл данной технологии заключается в том, что смазка циркулирует. Масло поступает обратно в герметичный подшипник, создавая постоянную смазку, снижая трение и увеличивая ресурс вентилятора. Герметичность подшипника предотвращает воздействие воздуха и пыли, а также обеспечивает плавность вращения. Больше настораживает невысокий ресурс помпы, даже несмотря на её не самые высокие обороты. В остальном ничего необычного я не заметил.

Однако это всего лишь сухие цифры и куда важнее посмотреть на само устройство и его работу, но сначала нужно разобраться с комплектом. Поэтому пора открыть коробку и заглянуть внутрь.

Сверху находится лист из вспененного полиэтилена, хотя каркас внутри картонный. Далее видно, что всё аккуратно упаковано. По краям дугой огибается само устройство. Сверху находится радиатор, а внизу водоблок с помпой. Соединяются они двумя шлангами. Посередине находится остальной комплект поставки, который запакован в прозрачный пластиковый блистер.

Вентиляторы уже штатно смонтированы на радиаторе, а ещё на дне лотка можно найти пластиковую заглушку, которая устанавливается с торца на вентиляторы и скрывает проложенную магистраль кабелей.

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Блистер не разламывается, а аккуратно открывается на две половинки. Каждая из них заклеена внутри плёнкой. В одной части расположен монтажный комплект для платформ AMD, а в другой – для Intel. Что в комплекте?

Универсальный пластиковый бэкплейт для платформ Intel;

Четыре втулки-адаптера для комплектного бекплейта;

Четыре шайбы;

Четыре втулки-адаптера для штатной пластины AMD AM4;

Два адаптера для крепления к штатным пластиковым рамкам платформы AMD;

Четыре втулки-гайки для фиксации монтажной пластины;

Комплект винтов и шайб для крепления вентиляторов к радиатору и радиатора к корпусу;

Термопаста.

Монтажная пластина находится уже непосредственно на водоблоке. Она универсальна и подходит одновременно для Intel и AMD. Инструкция? Есть QR-код, по которому её можно скачать.

Устройство и особенности СЖО

Внешне система напоминает модель MSI MAG CoreLiquid C360. Однако здесь установлена абсолютно другая помпа и водоблок. Также сильно изменился его корпус и в итоге это совсем разные системы. При этом сходство есть и его глупо отрицать. Конструкция классическая: радиатор 360 мм, алюминиевый, тонкий и лёгкий. Он окрашен в чёрный цвет.

Монтажные отверстия на раме есть с двух сторон потому, что с любой стороны можно разместить вентиляторы, а вот сам радиатор к корпусу можно закрепить только выводами внутрь потому, что к стенке они не прижмутся.

Соответственно вентиляторы лучше устанавливать со стороны выводов трубок, а на приток или вытяжку надо решать по ситуации. Вентиляторы достаточно производительные, но на максимальных оборотах шумные.

Каждый вентилятор оборудован ARGB подсветкой 5В. Однако разъёмы у них специфические семиконтактные. Получается всё логично: 3 жилы на подсветку ARGB и 4 на двигатель вентилятора с ШИМ-управлением. На каждом кабеле от вентилятора по два таких разъёма для последовательного соединения. Плюсы очевидны. Нет огромного пучка проводов. При этом просто так один вентилятор уже не поменяешь. Никаких адаптеров и переходников в комплекте нет, только единственный, который подключается к последнему вентилятору, а с другого конца у него два разъёма: 4-Pin FAN и 3-Pin ARGB, но это скорее просто удлинитель.

Помпа находится в корпусе водоблока и от неё идёт кабель 4-Pin FAN. Он достаточно длинный и подключается отдельно к материнской плате.

По углам вентиляторов есть мягкие резинки в цвет рамы. Они обеспечивают дополнительную защиту от вибрации. Лопасти немного скручены и их семь штук.

Обычно такие вентиляторы очень тихие, но здесь они могут раскручиваться вплоть до 2300 об/мин и на такой скорости уже начинают заметно шуметь. Однако происхождение шума не только из-за вентиляторов, основной причиной, на мой взгляд, является плотность рёбер. Всё это создаёт повышенное сопротивление воздуха.

Также вентиляторы оборудованы ARGB подсветкой, которую можно синхронизировать с материнской платой.

Водоблок объединён в корпус с помпой, что является классическим решением. Сверху находится пластиковый кожух с логотипом и зеркальной вставкой, которая заклеена прозрачной плёнкой. На ней находится модуль с подсветкой. В итоге поучается эффект бесконечного зеркала.

Со стороны основания винты есть, и конструкция разбирается. Я не рискнул это сделать, чтобы не нарушить герметичность и не сломать устройство.

Термоинтерфейс нужно наносить самостоятельно. Для этого в комплекте есть тюбик с пастой. На нём нет никаких маркировок, а по виду чем-то напоминает популярную GD900. Также на основании водоблока присутствует защитная наклейка.

Перед использованием её обязательно нужно снять. Процедура установки монтажной пластины проходит очень просто. После тестирования проверяем отпечаток. Вроде всё отлично.

Тестовый стенд

Тестирование MSI MAG CoreLiquid I360 проводилось со следующими компонентами:

Материнская плата: MSI MPG Z790 Edge TI MAX WIFI;

Процессор: Intel Core i7-14700KF;

Кулер: MSI MAG CoreLiquid I360;

Термоинтерфейс: GD900-1;

Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-7200 KingBank (SKhynix A-die);

Видеокарта: ASUS GeForce GT 1030 2 Гбайт GDDR5;

Накопитель: A-Data XPG Legend 960 MAX 1 Тбайт;

Блок питания: XPG CyberCore 1300W, 1300 Ватт.

Тестирование

Собрать и установить систему достаточно просто. Это объясняется тем, что тут уже и так всё основное собрано и вся задача сводится к установке водоблока на процессор. На водоблоке уже есть пластина. Поэтому здесь достаточно лишь установить бэкплейт, вкрутить адаптеры, установить водоблок и закрутить гайки. Вся процедура не занимает много времени и даже специальный инструмент практически не нужен. Только отвёртка, чтобы до конца затянуть гайки и всё.

После включения я сразу обратил внимание, что система работает тихо. Шума от помпы не слышно вообще, хоть она практически постоянно работает на максимальных оборотах.

Без установки лимитов процессор может потреблять около 320 Вт. Хороший результат, учитывая, что процессор не скальпирован.

Далее с обновлённым BIOS (для платы MSI MPG Z790 Edge TI MAX WIFI это пока бета-версия) можно установить рекомендованные Intel ограничения PL1 в 253 Вт.

В плане шума ничего не меняется, но температура становится уже не 100°C, а заметно ниже, поэтому уже можно думать о снижении оборотов вентилятора, причём сделать это можно даже софтово через приложение MSI Center.

Для настройки синхронизации подсветки также используется стандартное приложение MSI Center.

Результаты тестов

Для разогрева CPU использовалась утилита Prime95 Small FFT. В тестировании принимали участие следующие комбинации:

Intel Core i7-14700KF (default);

Intel Core i7-14700KF (PL1 default);

Intel Core i7-14700KF (PL1 silent).

Уровень шума

С расстояния 100 см, дБ



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Меньше – лучше





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Температура

Температура CPU, °C



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Температура транзисторов, °C



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Скорость вращения крыльчатки

Обороты вентиляторов , об/мин



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Меньше – лучше





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Тепловизор показывает, что сам радиатор сильно не разогревается.

Также хорошо заметно, что один шланг горячее другого, но разница незначительна.

Заключение

MSI MAG CoreLiquid I360 – интересная модель, которая демонстрирует неплохие результаты, а также ряд новых решений, которые ранее мне не встречались в продуктах компании. Например, вентиляторы соединяются друг с другом последовательно и для этого используются специальные коннекторы. Для того чтобы скрыть кабели, есть специальная пластиковая панель, которая фиксируется за винты крепления вентиляторов к радиатору. В итоге это улучшает внешний вид устройства.

Помпа подключается к разъёму 4-pin FAN. Это значит, что она оборудована ШИМ управлением скорости вращения. Даже на максимальной скорости помпа шумит достаточно слабо. Вентиляторы на максимальной скорости слышно отчётливо. На расстоянии 30 см уровень шума составляет 46 дБ. Бывало и побольше, но это отчётливо слышно. Скорость вращения также регулируется через ШИМ. Ещё у данной модели есть подсветка. Она присутствует на вентиляторах и на корпусе водоблока с помпой. Подключение можно организовать по-разному. Можно всю подсветку объединить в одну линию и подключить к плате, а можно независимо подключить вентиляторы на один порт, а корпус водоблока отдельно. Так легко организовать разные режимы подсветки.

В остальном все привычно и знакомо. Единственное, что мне не понравилось – это универсальная монтажная пластина в основании водоблока. Из-за её универсальности она достаточно крупная, что может доставить проблем совместимости с компактными сборками. У меня с этим проблем не возникло, но опять же корпус оборудован логотипом и подсветкой, которые можно повернуть на 90° на платформе Intel, но будет уже не так красиво. Эта AIO система способна справиться с нагрузкой около 320 Вт. Если же процессор ограничить до PL1 – 253 Вт, то удастся получить приемлемый уровень температуры даже в тяжёлых режимах.

Как и у любой другой системы, здесь есть свои нюансы, но благодаря большому выбору можно подобрать именно то, что будет максимально подходить именно для вашей сборки.

Андрей Понкратов aka wildchaser