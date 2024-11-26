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Вступление

Многие мечтают о тонком и лёгком ноутбуке, который можно брать с собой повсюду и пользоваться им, когда захочется поработать или появится вдохновение. Ещё это устройство должно быть достаточно мощным для того, чтобы можно было проводить досуг и даже играть в не очень требовательные игры. Портативному устройству тяжело конкурировать в плане производительности со стационарными решениями, но у него есть преимущество – свобода перемещения. Именно поэтому хочется, чтобы устройство было лёгким и компактным, но при этом выполняло бы определённый спектр задач и позволяло бы это делать долго. Исходя из этого, получается ряд условий, которые необходимо выполнить производителю при создании какой-либо модели. Приходится искать баланс между производительностью, габаритами и временем автономной работы.

У крупных производителей есть несколько линеек продукции, где акцент может быть смещён чуть больше в какую-то одну сторону. Например, бывают ноутбуки, которые позиционируются как замена стационарных ПК. Они оборудованы мощной дискретной графикой и не предполагают частых перемещений из-за солидной массы и малого времени автономной работы. Есть, наоборот, очень мобильные модели, где упор сделан на высокую автономность. Однако в них используются энергоэффективные процессоры, которые не могут похвастать высокой производительностью. Наибольшей популярностью пользуются универсальные устройства, которые максимально сбалансированы по производительности и времени автономной работы. У компании ASUS это линейка Vivobook, которая подходит для работы и отдыха. В ней представлено несколько моделей, которые отличаются размерами экрана и используемой платформой.

Самая компактная модель обладает экраном 14” и нужно постараться всё скомпоновать в рамках тонкого и лёгкого корпуса так, чтобы функциональность не сильно отличалась от устройств с более крупным корпусом. Поэтому инженеры компании уделяют особое внимание системе охлаждения, чтобы она могла справиться со своей задачей и пользователь получил бы максимальную производительность при минимальных размерах. Определённые ограничения может накладывать используемая платформа, ведь производитель процессора ориентируется на определённую величину TDP. Он подбирает определённые частоты и напряжения, чтобы выйти на расчётную величину. Если сэкономить на охлаждении, не получится раскрыть весь потенциал платформы, а кулер будет выступать в роли тормоза. Процессор будет постоянно перегреваться и сбрасывать частоты.

Новая платформа AMD Strix Point обладает не только высокой производительностью и низким энергопотреблением, но и встроенным NPU, обеспечивающим быстродействие на уровне 50 TOPS, а также мощной интегрированной графикой Radeon 890M. Вычислительная часть процессора AMD Ryzen 9 AI 370 HX состоит из 12 ядер и 24 потоков. Есть поддержка высокоскоростной памяти типа LPDDR5X. А теперь представьте всё это в тонком лёгком корпусе с крупным и ярким OLED экраном. Всё это сочетается в обновлённом ноутбуке ASUS Vivobook S 14 (M5406W)

У меня оказалась флагманская версия в серебристой расцветке. В ассортименте также присутствует чёрная версия. Ещё в этих двух цветовых решениях существуют две конфигурации. Мы же рассмотрим флагманскую модификацию, чтобы оценить всю мощь нового поколения Vivobook.

Технические характеристики

Модель ASUS Vivobook S 14 (M5406W) Тип устройства Компактный ноутбук Процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370 (12С/24Т) Видеопроцессор Интегрированный AMD Radeon 890M Операционная система Microsoft Windows 11 Оперативная память 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X с частотой 7500 МГц Встроенная память SSD 1 ТБ PCIe Gen4 x4 SSD M.2 Экран 14” 16:10 OLED 3K (2880 х 1620), антибликовый глянцевый, 120 Гц, время отклика 0.2 мс, относительная площадь 87% (рамка NanoEdge), пиковая яркость 600 кд/м2, цветовой охват 100% DCI-P3, сертификаты Pantone и SGS, VESA HDR True Black 600 Разъёмы 2 х USB-A 3.2,

1 х USB-C 4.0 с поддержкой дисплея/питания,

1 х USB-C 3.2 с поддержкой дисплея/питания,

1 х HDMI 2.1 TDMS,

1 х 3.5 мм джек,

1 х карт-ридер microSD Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6 (802.11 ax); Bluetooth v5.3 Аккумулятор 4 ячейки, Li-pol, 75 Вт*ч Размеры 310 x 222 x 13.9-15.9 мм Масса 1.3 кг Цена 120 000 рублей*

* Стоимость устройства на момент подготовки материала.

Серия ASSU Vivobook ориентирована на массового пользователя. Устройства обычно предназначаются для выполнения повседневных офисных задач или создания контента. Эта модель получилась лёгкая и относительно тонкая. Экран 14” – это разумный выбор для компактной мобильной модели. Поэтому он может отлично подойти для частых перемещений или путешествий. Ноутбук вполне можно держать одной рукой.

Основные характеристики, которые интересны пользователю такого устройства – это время автономной работы и производительность. Здесь у нас используется флагманский процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370, поэтому с последним пунктом проблем возникнуть не должно, а время автономной работы мы проверим, но, судя по ёмкости аккумулятора, оно должно быть приемлемым. Главное, чтобы хватало на весь рабочий день.

Упаковка и комплектация

Ноутбук поставляется в небольшой картонной коробке с чёрной пластиковой ручкой. Сам ноутбук компактный, поэтому тут нет ничего удивительного.

Оформление традиционно лаконичное. С одной стороны, просто написано ASUS Vivobook S. На другой поверхности есть только стандартное предупреждение об аккумуляторах и наклейка с указанием модели и комплектации. Ещё на ней находятся штрих-коды и служебная информация.

Похожая наклейка расположена с одного из торцов. Внутри коробки используются картонные органайзеры, которые эффективно используют объём внутреннего пространства. Здесь получается много отсеков, но некоторые из них пустые, а прямо сверху лежит ноутбук в чехле из белого нетканого материала. Ещё из похожего материала сделана прокладка между экраном и клавиатурой.

В комплекте поставляется зарядка на 90 Вт. Блок питания универсальный и максимально обеспечивает 20 В, 4.5 А, что как раз соответствует 90 Вт. Он с привычным уже USB Type-C разъёмом.

Для такого ноутбука это достаточно мощный адаптер. Видимо, производитель сделал такой запас, чтобы устройство заряжалось быстрее. За полчаса можно зарядить устройство на 44%, а полная зарядка занимает почти полтора часа.

Под ноутбуком скрыта ниша, где расположены инструкции и гарантийная карта.

Вот и весь комплект поставки, больше ничего интересного здесь нет.

Внешний вид и корпус

Ноутбук представлен в двух цветовых решениях: серебристый и чёрный. Это классические и самые популярные расцветки. Верхняя и нижняя крышки изготовлены из алюминия. Размеры корпуса составляют 310 x 222 x 13,9-15,9 мм, а вес устройства 1,3 кг. Это хорошие показатели для компактного устройства.

Все поверхности матовые и приятные на ощупь. Металл придаёт ощущение надёжности. Относиться к устройству стоит бережно потому, что поверхность легко поцарапать.

Раньше в комплекте с устройствами Vivobook поставлялись наклейки, которые частично могли защитить корпус от царапин. Теперь их нет и поэтому есть смысл заклеить верхнюю крышку плёнкой. С нижней такой фокус не сработает потому, что там предусмотрено множество вентиляционных отверстий.

Ещё на верхней крышке есть стильная надпись ASUS Vivobook, которая выполнена серебристыми буквами.

Толщина устройства достаточно небольшая и варьируется в диапазоне от 13.9 до 15.9 мм. Это не самое тонкое устройство, но ведь есть ещё серия Zenbook, модели которой позиционируются как ультимативные решения, находящиеся на пике современных технологий. Здесь габариты устройства зависят по большей части от используемой матрицы, поскольку она составляет 87% площади поверхности.

С новой платформой AMD и у меня остались лишь положительные впечатления. Единственное, что следует отметить – это не такая уж маленькая мощность. Поэтому инженеры компании ASUS устанавливают производительные системы охлаждения, которые могут справится с максимальным уровнем TDP флагмана. Напомню, что процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370 обладает стандартным TDP – 28 Вт, но его значение может быть реализовано в диапазонах 15 – 54 Вт. Забегая немного вперёд, можно сказать, что инженеры ASUS со своей задачей справились.

Крышка поднимается с усилием. Петли достаточно плотные и ход у них не такой свободный. Однако тест открытия крышки одной рукой устройство отлично проходит. Это говорит о том, что инженеры отлично постарались и оптимизировали механизм для простого и комфортного использования. Также крышка надёжно фиксируется в любом положении.

Сверху располагается HD камера с микрофонами. А для параноиков, вроде меня, предусмотрена сдвижная шторка.

Крышка открывается до конца на угол 180°. Используются обычные шарнирные петли, которые обеспечивают такой широкий угол. Просто в нижней части верхней крышки есть небольшой вырез. Он помогает лучше проходить воздуху, когда крышка открыта до конца.

На левой грани можно увидеть один разъём HDMI, один USB 3.2 Type-С, один USB 4 Type-C с поддержкой экрана, слот для карт памяти MicroSD и 3.5 мм джек для гарнитуры. Зарядка осуществляется через любой из двух USB Type-C.

На правой грани видим два порта USB 3.2 Gen1 Type-А и два индикатора.

Поддон изготовлен из алюминия с элементами крепления из ABS пластика. На нём присутствуют две небольшие и одна длинная резиновые полоски, которые выполняют функцию ножек. Стоит ноутбук на ровной поверхности очень устойчиво.

Рядом с небольшими ножками предусмотрены два прямоугольника с маленькими круглыми отверстиями. Они необходимы для выхода звука динамиков, расположенных внутри корпуса.

Крышка снимается довольно просто. Для этого достаточно открутить 11 винтов с шлицом torx. Ещё нужна только пластиковая карточка или что-то другое такое же гибкое, чтобы открыть защёлки.

Демонтируем крышку и посмотрим, как скомпонован аппарат внутри. Разборка не занимает много времени, но действовать нужно аккуратно. Кроме этого, занятие это почти бесполезное потому, что возможности расширения очень скромные, ведь ноутбук и так неплохо оснащён.

Много места здесь занимает аккумулятор и система охлаждения. Очевидно, что особое внимание уделено времени автономной работы и охлаждению. Процессор не самый слабый и 54 Вт – это совсем не 15 Вт. Экран тоже что-то потребляет и поэтому ёмкий аккумулятор не помешает.

Система охлаждения здесь вообще очень плоская. Это касается всех её элементов, включая вентиляторы. Несмотря на отсутствие дискретной графики, их здесь два для того, чтобы эффективнее отводить тепло от процессора в условиях тонкого и компактного корпуса. Поэтому при серьёзной нагрузке скорее всего будет заметный шум.

Оба вентилятора плоские и оборудованы большим количеством мелких лопастей. Воздух проходит через два небольших радиатора и выходит через специальные вентиляционные отверстия сзади.

Для забора воздуха в нижнем поддоне есть специальная сетка. Может показаться, что горячий воздух будет дуть в нижнюю часть экрана, но это не совсем так. Он будет дуть вниз. Здесь уже может показаться, что это абсурд, ведь он опять будет попадать через сетку на вентиляторы. И вот здесь барьером выступает длинная резиновая опора. По сути, она разделяет потоки притока и вытяжки.

Беспроводной модуль распаян непосредственно на плате, а не устанавливается в свой обычный разъём. Он основан на чипе MediaTek MT7922. Оперативная память типа LPDDR5X также распаяна на плате недалеко от процессора.

Не распаян только SSD M.2 накопитель размера 2280. Здесь установлена модель на 1 Тбайт. Он не очень горячий, но для отвода тепла используется специальная терморезинка, которая контактирует с нижним поддоном и таким образом тепло от него рассеивается по его поверхности. Получается, что здесь можно заменить только этот накопитель на более ёмкий, других возможностей для модернизации нет.

Характеристики аккумулятора: 75 Вт*ч, при напряжении 15,56 В. Ещё он занимает много площади внутреннего пространства, но это должно компенсироваться как-то временем автономной работы. К тому же нет дискретного видео. Поэтому его ёмкости должно хватать на весь рабочий день с запасом.

Звуковая система сертифицирована harman/kardon. Качество звучания хорошее, но традиционно не хватает низких частот.

Клавиатура и тачпад

Компактные ноутбуки с диагональю экрана 14” и менее не оснащаются полноразмерной клавиатурой. Цифрового блока тут, разумеется, нет и это неудивительно. При этом остальные клавиши достаточно крупные и удобные.

Снизу расположен огромный тачпад, который больше напоминает поверхность небольшого графического планшета. Кнопки спрятаны под панелью ближе к переднему краю. По краям тачпада находятся специальные зоны для быстрых регулировок. С их помощью можно регулировать звук, яркость, а также осуществлять перемотку видео. В некоторых моделях компания ASUS ещё внедряла сенсорный цифровой блок NumberPAD. Здесь, к сожалению, этого нет.

В большинстве ноутбуков применяются клавиатуры мембранного типа. Здесь именно такая. Однако сам механизм нажатия ножничного типа. Ход клавиши составляет всего 1.35 мм. Клавиши крупные и немного вогнутые, поэтому навигация и печать осуществляется легко.

Расположение клавиш во многом повторяет раскладку периферийных настольных клавиатур: для регулировки громкости, отключения микрофона и ряда других, часто используемых команд предусмотрены удобно расположенные горячие клавиши, которые работают при нажатии кнопки Fn. Её можно зафиксировать программно в одном из двух режимов.

Клавиатура удобная, используется несколько статичных настраиваемых цветов, да ещё с тремя уровнями яркости. Штатно подсветка голубого цвета.

Экран

По дисплею не скажешь, что ноутбук рассчитан на массовую аудиторию. По своим характеристикам он мало чем уступает экрану Zenbook. Дисплей с диагональю 14.0 дюймов обладает разрешением 2880 x 1800, что впечатляет. Зерно на таком экране не будет заметно.

Используется OLED панель Samsung ATNA40CU09-0, получившая массу различных технологий и сертификатов. Частота обновления 120 Гц. Тут есть сертификация VESA Display HDR True Black 600, сертификация Pantone Validated, сертификация TUV Rheinland, сертификация SGS.

Экран поддерживает охват цветового пространства DCI-P3 100% и может похвастать качеством картинки близким к профессиональному.

Это похоже на правду даже в штатном режиме. Углы обзора действительно широкие, цвета не изменяются в зависимости от угла зрения. В целом результат хороший.

Белый цвет смотрится натуральным и без отклонений в гамме или цветовой температуре.

С помощью калибратора я провел замеры яркости подсветки в различных режимах яркости, а также протестировал качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1 100 452.28 0 ∞ 50 233.51 0 ∞ 0 5.36 0 ∞

Яркость регулируется в достаточно большом диапазоне, а сам дисплей показывает хороший уровень контрастности. Поверхность глянцевая, но есть хорошее антибликовое покрытие.

Экран изначально очень хорошо откалиброван и передаёт натуральные цвета. Незначительные проблемы наблюдаются лишь с балансом белого, но это не критично.

Для тестов я использовал стандартные настройки, но здесь также можно выбрать другие режимы работы через приложение MyASUS. В целом это универсальная модель для работы и развлечений, она далеко не бюджетная, и поэтому с экраном тут всё в порядке.

Ниже приведен результат проверки различных установок на соответствие цветов.

Native:

sRGB:

DCI-P3:

Дисплей P3:

Тестирование

Ноутбук поставляется с предустановленной лицензионной копией операционной системы Microsoft Windows 11. После загрузки системы, но перед использованием рекомендуется обновить всё через центр обновлений.

Драйверов на внешних носителях нет, но их можно скачать с сайта производителя или найти в корневом разделе встроенного накопителя, в папке \eSupport\eDrivers. Через центр обновления Windows загружается даже обновлённая BIOS. Есть фирменное приложение MyASUS, которое мы уже рассматривали в обзоре модели ASUS Zenbook S 16. Здесь оно аналогично.

Настроек различных достаточно много, здесь же представлены утилиты диагностики и раздел с поддержкой пользователя.

Тут настраиваются режимы бережной зарядки и алгоритмы работы вентиляторов. Благодаря последнему пункту можно настраивать производительность устройства. Чем агрессивнее работают вентиляторы, тем на большей частоте сможет работать процессор.

Можно регулировать объём видеобуфера. В этом пункте можно выбрать фиксированный объём или установить автоматический режим. Следует вспомнить, что графика интегрирована в процессор и поэтому ей приходится использовать оперативную память устройства.

Микрофон с интеллектуальной системой шумоподавления предлагает множество различных вариантов установок, которые наиболее оптимально могут подходить под текущее использование.

Также присутствует множество вариантов настройки штатной акустической системы ноутбука. Присутствует функция усиления громкости.

Есть отдельный раздел по настройке экрана. Прежде всего есть средства по защите OLED экрана. Для этого предусмотрены алгоритмы включения заставки.

Предусмотрены предустановки для выбора оптимального варианта цветовой схемы. В стандартном режиме всё уже отлично настроено, но есть ещё альтернативные варианты настроек.

Частоту обновления экрана можно зафиксировать на определённой частоте или выбрать динамический вариант.

На этой платформе AMD присутствует своя технология генерации кадров, которая называется AMD Fluid Motion Frames (AFMF).

Также есть пункты по настройке работы беспроводной сети, точнее технологии Smart Connect. Ещё можно настраивать интеллектуальные зоны на тачпаде.

Настройки клавиатуры на месте. Например, время работы подсветки или фиксация нажатия функциональной клавиши.

Пора переходить к тестам ASUS Vivobook S 14 (M5406W). Поскольку платформа ещё свежая, программное обеспечение пока не всё корректно воспринимает.

CPU-Z:

GPU-Z:

AIDA64 GPGPU:

AIDA64 Cache & Memory:

AIDA64 CPU CheckMate:

AIDA64 AES:

AIDA64 SHA3:

Cinebench R20:

Cinebench R23:

Cinebench 2024:

3DMark Steel Nomad:

3DMark Steel Nomad Light:

3DMark Solar Bay:

3DMark CPU Profile:

3DMark Storage Benchmark:

Winrar 7.01:

7-Zip 23.01:

CrystalDiskInfo:

CrystalDiskMark:

AS SSD:

Anvil’s Storage Benchmark:

Geekbench AI (ONNX):

Geekbench AI (OpenVINO):

PCMark 10:

Corona 1.3:

Платформа получилась достаточно производительная, а бонусом к ней ещё идёт ИИ с быстродействием 50 TOPS. Microsoft для приложения Copilot+ нужно не менее 40 TOPS, поэтому они подружились именно с AMD и Qualcomm (у Snapdragon X Elite 45 TOPS).

Пока эта технология только внедряется и не получила широкой поддержки, но производитель уже предлагает полную функциональность, что не может не радовать.

В режиме высокой производительности скорость работы устройства будет ноутбука, ведь процессор сможет работать на более высокой тактовой частоте и при этом находиться в комфортном температурном режиме.

Время автономной работы, нагрев и шум

Ноутбук оборудован аккумулятором на 75 ватт*час. Это солидные показатели, особенно для тонкого и лёгкого устройства. Про зарядку штатным адаптером уже упоминалось – это около 1.5 часа.

Работать в офисных задачах от аккумулятора можно достаточно долго, но в пределах разумного. Тестовый пакет PCMark с предустановкой Modern Office выдает 13 часов 17 минут. На мой взгляд, это отличный результат.

Тут всё проходило без читерства. Яркость экрана установлена на комфортном уровне – 75%, подсветка клавиатуры отключалась автоматически. Кстати, в её настройках есть несколько режимов и всё настраивается через программу MyASUS.

Нагрев устройства достаточно умеренный. Даже при использовании самых тяжёлых приложений (Prime95 и Furmark) температура клавиатуры не поднимается выше 40°C. Нагрев не равномерный, основная часть горячего воздуха выходит в месте его выхлопа.

Самое прохладное место – спереди, там, где расположены вентиляторы, которые обеспечивают приток воздуха.

Что касается шума, то пик его достигается в режиме «Производительность», когда вентиляторы начинают вращаться на скорости 4200 об/мин в нагрузке. Шум при этом составляет 48.1 дБ на расстоянии 30 см от корпуса.

Заключение

ASUS Vivobook S 14 (M5406W) – это отличный компактный ноутбук с высоким уровнем производительности и мобильности. У производителя получилась удачная модель, которая помимо современной начинки обладает отличным экраном. Дисплей изначально хорошо откалиброван и предлагает четыре предустановленных настройки цветопередачи для различных задач.

Интегрированная графика новой платформы AMD получилась очень шустрая и сравнима по производительности с дискретными видеокартами уровня GTX 1650. Это значит, что можно даже побегать в актуальных играх с низкими настройками и сниженным разрешением экрана. В нативном будет тяжеловато и, скорее всего, получится некомфортно, но можно подстроить под себя. Понятно, что это не игровая модель, а универсальное устройство для работы и развлечений. Ноутбук получился тонкий и лёгкий. Он обладает прочным металлическим корпусом, а ещё экран здесь открывается на 180°. Клавиатура крупная, удобная и оборудована подсветкой с тремя уровнями яркости.

Про систему охлаждения я уже всё рассказал. Она крупная и оснащена сразу двумя вентиляторами, что позволяет ей справляться даже с высокой нагрузкой на процессор. Для этого предусмотрен режим высокой производительности, когда вентиляторы работают более агрессивно. В обычном режиме ноутбук тихий, но частоты процессора снижаются вместе с потреблением. Здесь у пользователя получается выбор между тишиной и производительностью, что может помочь в определённых ситуациях. От аккумулятора ноутбук может работать в течение всего дня, если выполнять простые офисные задачи, не связанные с высокой нагрузкой или компьютерными играми. Сама батарейка занимает практически половину внутреннего пространства и установить более крупную было бы затруднительно. Пришлось бы пожертвовать СО. Здесь, на мой взгляд, получился отличный баланс между производительностью и временем автономной работы.

Ноутбук получился не дешёвый, но мне ещё не попадались доступные устройства на флагманском процессоре AMD Ryzen AI 9 HX 370. Нечто подобное было, когда появились процессоры AMD Ryzen 9 7940HS, но со временем цены на них снизились.

Андрей Понкратов aka wildchaser