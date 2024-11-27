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Вступление

Рынок мини-ПК – это свой небольшой мир. В одно и то же время может продаваться сразу несколько моделей устройств, которые выпускаются на платформах разных поколений. Если для обычных ПК это выглядит странно, то тут могут одновременно выпускаться модели с процессорами разных поколений. Особенно много их наделала компания Intel.

Положа руку на сердце, 13-е и 14-е поколение ЦП Intel Core между собой отличаются слабо, а 12-е недалеко ушло от них. Понятно, что отличия могут быть по частотам и количеству ядер, но всё не так однозначно. Может подвернуться привлекательный вариант с прошлым поколением CPU, который по цене дешевле самой последней модели. Здесь в итоге все оказываются довольны: продавцы избавляются от запасов на складе, продавая товар с дисконтом, а пользователь за приемлемые деньги получает устройство высокого уровня. С обычными ПК такую схему тоже можно провернуть, но не всегда. Кроме того, мобильные процессоры, которые используются в мини-ПК, банально совместимы по контактам и поддерживают различные типы памяти.

Можно взять за основу проверенную платформу, завернуть её в новый корпус и представить новую модель, продав её по второму разу. Этим баловались в NVIDIA, у AMD были похожие эпизоды, и даже Intel недавно выпустила Core 14Gen. Производители ПК могут поступать аналогично, внося небольшие изменения или обходясь без них. Например, можно перейти на другой тип памяти, распаять её на плате или добавить свежий интерфейс. Но пришлось бы тратиться на производство новой материнской платы, проще сделать новый корпус и преподнести это как переосмысление и улучшение потребительских качеств. Например, новый корпус позволил бы улучшить охлаждение или снизить уровень шума. Можно считать это работой над ошибками и выпустить обновлённую ревизию, а можно преподнести как новый продукт с другой концепцией.

Эти мысли приходят не на пустом месте. У какого-то нового продукта можно заметить характеристики, которые до боли знакомы. Возникает дежавю и начинаешь судорожно копаться в памяти, находить искомое и говорить себе, что это уже было. Сам столкнулся с такой ситуацией при встрече с новой моделью мини-ПК, которая называется Geekom XT12 Pro.

Компания Geekom выпускает множество различных мини-ПК, и я помню, что была модель Mini IT12, которую потом сменила серия Mini IT13, где было представлено несколько версий, которые отличались по модели процессора, объёмам оперативной памяти и SSD-накопителя. Однако в линейке Mini IT12 не было флагманского процессора Intel Core i9 12900H и теперь он появился в новой модели XT12 Pro.

Через мои руки уже прошло несколько разных моделей компании Geekom и все они оставили лишь положительные впечатления, поскольку сделаны были качественно и по цене достаточно приемлемо, если сравнивать с конкурентами. Новая модель продолжает эти тренды и демонстрирует интересную цену для версии на флагманском процессоре прошлого поколения. Посмотрим, как она работает.

Технические характеристики

Модель Geekom XT12 Pro Тип устройства Мини-ПК Процессор Intel Core i9-12900H Видеопроцессор Интегрированный Intel Iris Xe Graphics Операционная система Microsoft Windows 11 Pro Оперативная память Максимум 64 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц (2 х 16 ГБ SODIMM DDR4-3200 в комплекте) Накопители 1 x SSD M.2 2280 PCI-e Gen4 x4 (1 ТБ NVMe PCI-e x4 Gen4 в комплекте);

1 x SSD M.2 2242 SATA Интерфейсы 1 x USB 2.0;

3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A;

2 x USB 4 Type-C (поддержка DP);

1 x Audio Jack;

1 x K-Lock(side);

1 x SD card slot;

2 x HDMI 2.0b;

1 x RJ45 LAN 2.5G;

1 x DC-in 19V Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6E (802.11 ax); Bluetooth v5.2 Размеры 117 x 111 x 38.5 мм Масса 550 г Цена ~55 000 рублей*

* Приблизительная стоимость на момент подготовки материала.

Характеристики смотрятся хорошо, но кто-то может заметить, что используется оперативная память типа DDR4. На самом деле она всё ещё актуальна для подобных устройств. Кроме того, в данной модификации не предусмотрено установки 2.5” накопителя с интерфейсом SATA. Хотя разъем есть на плате, но кабеля в комплекте нет.

Можно представить модификацию, когда пользователь найдёт этот интерфейсный кабель, разберёт корпус SSD M.2 до небольшой платы и попытается всё это реализовать. Теоретически это осуществимая история. Впрочем, вернемся к герою обзора. Плюсом такого решения инженеров можно назвать то, что корпус стал тоньше, а само устройство – легче.

Упаковка и комплектация

Мини-ПК Geekom XT12 Pro поставляется в небольшой цветной картонной коробке. Она очень напоминает то, что я встречал у других рассмотренных ранее устройств, но отличия есть. Например, она крупнее из-за комплекта поставки, а сам компьютер даже тоньше, чем обычно, но об этом уже упоминалось. В данном случае используется другой корпус, где нет корзины для 2.5” накопителя. Система охлаждения обычная, рассчитанная на отвод тепла от 45 Вт процессора.

Основная поверхность упаковки матовая, но на ней присутствуют глянцевые надписи и прочие вставки. Фон преимущественно белый и синий. Коробка дополнительно упакована в прозрачную плёнку.

Оформление простое и лаконичное. Спереди мы видим крупную надпись XT Series, а выше находится логотип производителя Geekom. С обратной стороны фон синий и здесь расположено несколько белых наклеек с штрихкодами, а также различной информацией. На одной из них указана конфигурация устройства.

Посмотрим на упаковку со всех сторон.

По бокам информации не так много, но есть изображения компьютера спереди и сзади.

Верхняя крышка легко снимается и коробка разделяется на две половины. В нижней части остаётся сам компьютер и комплект поставки.

Новинка Geekom зажата в каркас из мягкого пористого материала.

Под ним скрывается картонный разделитель, под которым лежат остальные компоненты. Где-то в середине есть конверт с карточкой и инструкция.

Прежде всего в комплекте есть достаточно крупный адаптер питания на 19 В, 6.32 А. В совокупности это даёт 120 Вт, что много для такого компактного компьютера. При тестах мне удалось добиться того, что процессор 2-3 секунды потреблял в районе 62 Вт, но в основном его потребление оказалось ниже заявленного. Это не ошибка мониторинга, все это подтвердил ваттметр. Из-за размеров блока в том числе пришлось увеличить габариты упаковки.

Также в комплекте поставляется кабель HDMI. Это очень приятный подарок и в магазин за ним бежать не придётся. Можно сразу подключать ПК к любому экрану с таким портом.

Ещё в комплект входит инструкция, благодарственная карта и несколько комплектов винтов. Два специальных винта вкручиваются в корпус, а затем он монтируется в специальные отверстия на монтажной пластине. Четыре нужны для крепления монтажной пластины к монитору в посадочные отверстия VESA 75 и 100.

И, конечно же, в комплекте есть стальная монтажная пластина с удобным механизмом снятия.

Внешний вид, конструкция и особенности устройства

Я не первый раз сталкиваюсь с продукцией компании Geekom, а ещё у меня было несколько различных компьютеров Intel NUC, и можно заметить определённую преемственность в оформлении. Данная версия очень похожа на другие модели компании, особенно если речь идёт о разъёмах и портах. Корпус новый, но узнаваемость сохранена, а если кто-то забыл, то сверху есть логотип компании, нанесённый на белой пластиковой панели.

В компании решили действовать нестандартно, и поэтому у каждой линейки своё цветовое оформление. В данном случае верхняя крышка белая, а периметр корпуса выполнен в серебристом цвете. Сеточки есть по бокам и снизу, но внизу они бутафорские. Отверстия достаточно крупные и воздух должен проникать хорошо. Сверху находится пластиковая крышка, которую нет смысла снимать. Чтобы она не поцарапалась, компьютер изначально упакован в матовую плёнку.

С обратной стороны предусмотрены две длинные резиновые ножки. По углам можно заметить винты крепления для разборки устройства. Также тут можно увидеть маркировочную табличку с информацией об устройстве. Конкретно о модификации ничего не известно, но есть название модели и серийный номер. Нижняя крышка изготовлена из металла и стилизована под сетчатую.

Ещё на ней есть два отверстия для монтажных винтов. С двух боковин практически ничего нет кроме сетчатых вставок. Хотя на одной можно заметить углубление для замка Кенсингтона. С этой же стороны на материнской плате есть слот для установки карт памяти SD, но прорези в панели корпуса нет.

Будем считать сторону с кнопкой включения передней, хотя здесь это всё условно. Внутри неё установлен белый светодиод.

Также мы видим разъём миниджек 3.5 мм для гарнитуры и два USB 3.2 Gen2 Type-A. С противоположной стороны размещены оставшиеся разъёмы.

В их числе два HDMI, два USB 4 Type-C с возможностью вывода изображения через Display Port, один USB 3.2 Gen2 Type-A, один USB 3.2 Gen2 Type-C, 2.5G Ethernet и разъём питания. Набор отличный. Компьютер поддерживает одновременную работу сразу с четырьмя экранами через два HDMI и два USB 4.

Откручиваем четыре винта снизу и снимаем крышку. Внутри мы видим уже традиционную компоновку, но отличия есть.

Например, отсутствует привычная корзина для установки накопителя 2.5”. Благодаря этому корпус стал тоньше и место на крышке уменьшилось. На ней можно увидеть только пластину для отвода тепла с накопителей. Она окрашена в медный цвет, но по структуре на чистую медь не похожа.

Разъём для подключения SATA есть, но самого шлейфа нет. Поэтому при сильном желании есть вариант модификации с установкой такого накопителя, но будет ли в этом толк?

Задняя крышка корпуса стальная, а верхняя пластиковая. Стенки по периметру изготовлены из алюминиевого сплава.

Разбирать устройство до последнего болта нет никакой необходимости: память, накопитель и беспроводной модуль находятся прямо сверху, а больше тут менять нечего. Всё распаяно непосредственно на плате.

Здесь уже распаяно много контроллеров и процессор. С обратной стороны можно увидеть лишь крупный радиатор с вентилятором и двумя медными тепловыми трубками внутри. Ещё здесь можно заметить батарейку CMOS. Внутренняя часть корпуса в верхней части тоже стальная, чтобы улучшить теплоотвод от устройства, хотя есть еще вентиляционные отверстия.

С эргономической точки зрения здесь всё продумано. Все основные компоненты меняются без каких-либо усилий. Для этого даже не нужно специального инструмента и большого количества времени.

Установлены оперативная память компании Lexar и накопитель компании Kingston. Последний бренд достаточно известный и популярный, но производитель сделал упор на умеренный нагрев, поэтому штатный накопитель не демонстрирует рекордных скоростей.

Память основана на микросхемах SKhynix. Это два модуля SODIMM DDR4-3200 со стандартными таймингами. Разгона тут никакого нет, поэтому это не так важно. В накопителе используется память типа QLC с неплохим ресурсом (даже Intel выпускала накопители на этом типе памяти). Беспроводной модуль основан на контроллере Mediatek MT7922.

Тестирование

Изначально компьютер поставлялся с двумя модулями памяти DDR4-3200 по 16 Гбайт каждый и накопителем NVMe на 1 Тбайт. В данной конфигурации я бы не стал ничего менять, поскольку накопитель и так с интерфейсом PCI-e Gen4 x4, но он не самый быстрый, поэтому для тестов был заменен на более производительную модель A-DATA Legend 960 Max.

Операционная система Microsoft Windows 11 уже предустановлена и нужно лишь установить последние обновления. Расстроила оболочка BIOS. Настроек не так много и это удручает. Нет даже части тех, которые я использую дома. Был расчёт на то, что приставка Pro означает более широкие возможности по настройке, но оказалось, что это не так.

Изображение я выводил на 4K монитор, и с этим никаких проблем не было. После загрузки операционной системы всё работает чётко и плавно. При нагрузке Geekom XT12 Pro работает достаточно тихо и греется умеренно.

CPU-Z:

AIDA64 GPGPU:

AIDA64 Cache & Memory:

AIDA64 CPU Queen:

AIDA64 AES:

AIDA64 SHA3:

Cinebench R20:

Cinebench R23:

Cinebench 2024:

3DMark Steel Nomad Light:

3DMark CPU Profile:

3DMark Storage Benchmark:

CrystalDiskMark:

AS SSD Benchmark:

Anvil’s Storage:

WinRAR:

7-Zip:

Corona 1.3:

Игры не запускались специально, поскольку это не игровая платформа.

Нагрев и шум

Всё очень напоминает модель Mini IT13. Сходства больше, чем различий, но поведение устройства более корректно. Однако во время эксплуатации я заметил одну небольшую странность. То, что в простое снижается частота процессорных ядер – это логично. Однако вместе с этим падает частота оперативной памяти и меняются тайминги. Поэтому иногда трудно понять, в каком конкретном режиме работает устройство.

Тем не менее, тестирование было проведено, результаты получены и позволяют сравнить героя обзора с другими моделями. В данном случае поведение системы охлаждения корректное, однако автоматика перестраховывается. Это становится заметно после запуска «тяжелого» приложения (например, Prime95).

После старта Prime95 процессор за пару секунд достигает пика потребления в ~62 Вт, а температура за это же время поднимается до 90°C.

После этого автоматика просыпается и душит процессор до 35 Вт. Температура падает, а с ней и уровень шума. После снижения уровня нагрузки компьютер продолжает работать тихо, вплоть до полной остановки вентилятора.

В BIOS есть пункт, где можно выбрать один из трёх режимов работы системы охлаждения, но принципиальной разницы не отмечалось. Я тестировал систему в нормальном режиме, и работа мне показалась странной. Она больше соответствует тихому, ведь ЦП не может выйти на номинальное потребление в 45 Вт при интенсивной нагрузке в Prime95. Вентилятор мог бы работать более агрессивно, чтобы процессор мог раскрыться.

В процессе эксплуатации мини-ПК нагревается очень слабо. Это же касается блока питания.

Geekom XT12 Pro греется не более чем аналогичные модели, поскольку есть определённые категории тепловых пакетов, которые стандартизированы и выше головы не прыгнешь. При интенсивной нагрузке процессор потребляет больше номинала только на очень коротком интервале. Далее он начинает потреблять меньше, что также сказывается на температурном режиме системы в целом.

Блок питания здесь явно с запасом. Температуры SSD накопителя также в норме.

Заключение

Geekom XT12 Pro – отличное проверенное решение, которое предлагает ряд преимуществ по сравнению с похожими моделями этого же производителя. На мой взгляд, момент для выпуска такого устройства выбран удачно. Используемый флагманский процессор с большим количеством потоков мало в чем уступает флагману Intel последнего поколения, но стоит меньше.

Понятно, что в конфигурации топ-модели используется SSD-накопитель вдвое большего объёма, но мне бы хватило и 1 Тбайт, а потом я бы докупил накопитель побольше. И здесь тоже можно пойти разными путями. Можно поставить основной накопитель большей ёмкости или SSD M.2 формата 2242. В плане возможностей расширения производитель постарался и это стоит отметить. Да и выбор памяти формата SODIMM DDR4 значительно больше и можно легко найти пару модулей по 32 Гбайт. Беспроводной модуль не впаян, что позволяет впоследствии заменить его на Wi-Fi 7, но пока это малоактуально из-за частотного диапазона 6 ГГц и стоимости оборудования.

Софт – не самая сильная сторона устройств компании Geekom, и настройки BIOS традиционно скромны. Лично мне не совсем понятна приставка Pro. Я-то по наивности думал, что тут будет больше настроек для корпоративного сегмента, но по факту это не так. Лично мне не хватило фирменных утилит для мониторинга системы и настройки разных режимов работы. А некоторые важные функции недоступны. Например, нет такого параметра как «Пробуждение от» или включения после потери питания. Если для дома это некритично, то при использовании в офисе об этом стоит помнить. В BIOS можно выбрать устройство для загрузки, но нет мониторинга тахометра вентилятора. Есть три режима работы системы охлаждения, но особой разницы между ними не выявлено. Как обновить BIOS? Тоже неясно.

В остальном это компактный, современный и достаточно производительный компьютер, который поддерживает множество современных интерфейсов. Нам предлагают интересный процессор, который обладает более производительной графикой по сравнению с используемой в некоторых моделях прошлого поколения. Разумеется, речь не идёт о производительности уровня AMD Radeon 890M, но разница будет чувствоваться при работе с контентом на высоких разрешениях. Вычислительная мощность тоже выше благодаря большему числу потоков, а также более высокой максимальной частоте. Это также может отразиться на комфорте работы.

По качеству изготовления вопросов нет. Сами элементы расположены привычно для данного формата. Применена тихая СО с одним вентилятором, а в самом радиаторе используются две крупные медные тепловые трубки. У компьютера хороший набор интерфейсов, два слота под память, а в слот M.2 можно устанавливать быстрые накопители NVMe PCI-e Gen4 x4. Судя по тестам, скорость ничем не ограничена и использует максимальные возможности интерфейса. Разбор устройства осуществляется просто, основные элементы в прямой доступности. Все плюсы Geekom XT12 Pro очевидны: слабый нагрев, хорошие возможности расширения, низкий уровень шума, отличная производительность.

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Андрей Понкратов aka wildchaser