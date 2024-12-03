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Обзор ноутбука ASUS Zenbook S 14 (UX5406S)

В ASUS поступили правильно, выпустив модели на разных платформах, и за это их можно похвалить. Они не побоялись внутренней конкуренции, ведь чем больше вариантов, тем шире выбор, и каждый найдёт себе устройство по душе. На этот раз мы рассмотрим версию на Intel Lunar Lake с Core Ultra 7 268V, Arc 140V и NPU с 47 TOPS.
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Оглавление

Вступление

Тонкие и лёгкие ноутбуки не перестают пользоваться популярностью, но сегодня их называют ультрабуками. У меня было несколько различных устройств и мне всегда нравились компактные модели тем, что их легко можно взять с собой в любое место. Они не занимают много пространства, ноутбук можно положить в рюкзак и пользоваться им в поезде или самолёте.

Одно время я как-то экспериментировал и у меня был набор из маленькой беспроводной клавиатуры и планшета на «винде». После такого чудачества я всё же пришёл к тому, что простой ноутбук удобнее и занимает меньше места. К тому же с тех пор прошло много времени и ноутбуки стали тоньше, мощнее и мобильнее. Заряда аккумулятора хватает на весь рабочий день, а если попадётся розетка, то можно будет подзарядить. Очень важную роль в ноутбуке играет экран. Он должен быть яркий, с хорошей цветопередачей и большим цветовым охватом. Поэтому однажды попробовав OLED, уже не хочется возвращаться к обычной IPS-матрице хотя бы из-за чёрного цвета.

Не менее важным является выбор платформы. Сегодня просто глаза разбегаются от предложений. Есть несколько удачных вариантов AMD, включая новую платформу Strix Point. Парочку вариантов предлагает Intel – это Meteor Lake и Lunar Lake. И, наконец, есть даже Qualcomm со своей Snapdragon X Elite. При выборе я бы отталкивался от спектра профессиональных задач и приложений, чтобы подобрать себе оптимальный вариант. Например, мне понравилась платформа AMD Strix Point из-за хорошей вычислительной производительности и интересной графической подсистемы. Не то, чтобы я фанат гейминга, но иногда побегать в какие-то игры можно. Во всяком случае, хотелось, чтобы такая возможность присутствовала.

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Из всех перечисленных выше платформ я пока не пробовал только Intel Lunar Lake. Очень много ходит о ней разговоров, а в Intel уже плачут, что новые SoC получились очень дорогими по себестоимости. Также говорят, что там особенная производительность и это прорыв Intel, который своим напором просто смоет всех конкурентов. А игры там летают. как на GeForce RTX 4090. В общем, слухов много, и поэтому мне было просто любопытно посмотреть на это чудо своими глазами. Для этого я обзавёлся ноутбуком ASUS Zenbook S 14 (UX5406S) и теперь можно самостоятельно всё проверить.

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Ноутбуки ASUS Zenbook – это недешёвое удовольствие, особенно в серии UX. У нас сейчас цены стали неадекватные, если умудряются Ryzen 7 9800X3D продавать дороже 100K рублей. Поэтому может оказаться даже вовсе недорого, поскольку всё относительно.

Технические характеристики

Модель ASUS Zenbook S 14 (UX5406S)
Тип устройства Ультрабук
Процессор Intel Core Ultra 7 268V (4P+4E)
Видеопроцессор Интегрированный Intel Arc 140V
Операционная система Microsoft Windows 11 24H2
Оперативная память 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X с частотой 8533 МГц
Встроенная память SSD 1 ТБ PCIe Gen4 x4 SSD M.2
Экран 14", 3K (2880 x 1800) OLED 16:10, глянцевый, время отклика 0.2 мс, 120 Гц, яркость 400 кд/м2, пиковая яркость 500 кд/м2, DCI-P3: 100%, контрастность 1 000 000:1, сертификация VESA Display HDR True Black 500, 1.07 млрд оттенков, сертификация Pantone Validated, на 70% меньше синего света, сертификация TUV Rheinland, сертификация SGS, не сенсорный, относительная площадь экрана: 90%
Разъёмы 1 х USB-A 3.2,
2 х Thunderbolt 4 с поддержкой дисплея/питания,
1 х HDMI 2.1 TDMS,
1 х 3.5 мм джек
Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 7 (802.11 be); Bluetooth v5.4
Аккумулятор 4 ячейки, Li-pol, 72 Вт*ч
Размеры 310.3 x 214.7 x 11.9-12.9 мм
Масса 1.2 кг
Цена Н/Д*

* Конечная стоимость зависит от конкретной модификации.

Линейка ASUS Zenbook стоит на ступеньку повыше, чем Vivobook. Это означает, что устройства будут заметно отличаться по цене. Кроме того, тут используется новая платформа, где сами процессоры не очень дешёвые.

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Главная особенность CPU Intel Lunar Lake заключается в том, что на одной подложке с кристаллом распаяны микросхемы оперативной памяти, что позволяет повысить её пропускную способность. Однако в производстве такое решение получается дорогим, а расширить память будет невозможно. Справедливости ради, на большинстве современных ноутбуков она и так распаивается на материнской плате, особенно в компактных моделях.

Ноутбук получился действительно тонкий и достаточно лёгкий для своих габаритов, при том, что верхняя крышка и нижний поддон изготовлены из металла. А ещё можно заметить ёмкий аккумулятор. Интересно, сколько этот ультрабук сможет проработать? Всё это мы обязательно проверим позднее.

Упаковка и комплектация

Ноутбук поставляется в картонной коробке средних размеров. Даже ручка здесь изготовлена из картона, и она достаточно хлипкая, поэтому за неё лучше не держаться.

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Практически никаких опознавательных знаков снаружи нет, кроме пары наклеек. На одной поверхности есть только стандартное предупреждение об аккумуляторах и наклейка с указанием модели и комплектации. Ещё на ней находятся штрих-коды и служебная информация.

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Похожая наклейка расположена с одного из торцов. Однако это не основная упаковка ноутбука, а транспортировочная. Внутри неё предусмотрены два держателя, которые фиксируют ещё одну упаковку из цветного картона. Рядом расположена ещё одна коробка поменьше, где скрывается адаптер питания.

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В комплекте поставляется зарядка на 65 Вт. Блок питания универсальный и максимально обеспечивает 20 В, 3.25 А, что как раз соответствует 65 Вт. Он с привычным уже USB Type-C разъёмом. Не очень мощный, но здесь этого хватает. Полная зарядка длится почти 2 часа. Аккумулятор всё же достаточно ёмкий, а зарядка не такая мощная, зато компактная.

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Сам ноутбук уже упакован в красивую коробку, которая тоже изготовлена из плотного картона. На поверхности присутствуют тиснёные серебристые узоры. Забегая немного вперёд, всё это перекликается с верхней крышкой ноутбука.

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После открытия коробки нас встречает ноутбук. Под ним есть ниша, где прячется небольшая коробочка с инструкцией и гарантийной картой.

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Ещё в комплекте поставки есть симпатичный небольшой чехол. Он упакован в отдельный пакет и напоминает светлую кожаную папку.

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Качество изготовления отличное, да и смотрится он неплохо. Кроме этого, не нужно сразу бежать в магазин за сумкой потому, что чехол обеспечивает хорошую защиту.

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Внешний вид и корпус

Ноутбук представлен в двух цветовых решениях: Scandinavian White и Zumaia Gray. Первый скорее светло-серый и серебристый, а второй – тёмно-серый. Однако это не всё. Верхняя крышка ноутбука изготовлена из алюминия, но сверху нанесено специальное керамическое покрытие Ceraluminum, которое имитирует камень. Точнее это не совсем покрытие в привычном понимании, а такая технология производства, выполненная методом плазменной керамизации.

С похожим решением я уже сталкивался при изучении модели ASUS Zenbook S 16 (UM5606W), но там был цвет Scandinavian White, а здесь Zumaia Gray.

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Технология производства действительно непростая и на её освоение ушли долгие годы. В итоге удалось добиться высокой твёрдости при невысокой толщине для ультратонкого дизайна моделей. Это практически космические технологии, где керамика играет важную роль при защите поверхностей. Цветовая палитра не богатая, зато больше подходит для делового стиля. Поверхность получается матовая и тактильно ощущается, как морская галька. Понятно, что это на любителя, но мне понравилось. Насколько эта поверхность будет устойчива к царапинам, неизвестно. Думаю, специальный инструмент вроде УШМ с этим может справиться.

На поверхности верхней крышки присутствуют похожие узоры как на цветной коробке. Ещё здесь в углу есть серебристая надпись ASUS Zenbook.

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Толщина устройства маленькая и варьируется в диапазоне от 11.9 до 12.9 мм. Это ультрабук, размеры которого в основном зависят от габаритов используемой матрицы, ведь она занимает 90% площади. Под неё уже оптимизировано внутреннее пространство нижней части.

Новую платформу Intel я давно уже мечтал попробовать, особенно её графическую часть. Она сравнима с AMD Radeon 890M. При этом сам процессор AMD Ryzen 9 AI 370 HX заметно мощнее Intel Core Ultra 7 268V. Во всяком случае TDP у него выше, если говорить о максимальных значениях. Однако у процессора AMD просто шире диапазон (15 – 54 Вт), в то время как у Intel Core Ultra 7 268V есть два лимита мощности (PL1 – 17 Вт, PL2 – 30 Вт). Если допустить, что AMD будет работать со своим стандартным TDP 28 Вт, а Intel на максимальных 30 Вт, можно говорить о примерном равенстве по потреблению.

Ещё Lunar Lake производится по современному 3 нм техпроцессу компании TSMC, а AMD Strix Point по 4 нм и также на TSMC. Что ещё интересного? Intel в этом поколении процессоров отказалась от Hyper Threading (HT) и поэтому мы наблюдаем 4 производительных ядра и 4 энергоэффективных, которые в сумме дают всего 8 потоков. У AMD картинка интереснее. Там используется 4 производительных ядра Zen 5 и 8 энергоэффективных Zen 5C. Плюс к этому есть поддержка SMT на всех ядрах. В итоге мы получаем 24 потока, а это трёхкратное преимущество перед Intel.

В однопоточных задачах Intel может взять первенство, но в многопоточных приложениях, скорее всего, этого сделать не удастся. Во всяком случае, это любопытно будет проверить, а пока вернёмся к ноутбуку.

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Крышка поднимается с усилием. Петли достаточно плотные и ход у них не такой свободный. Однако тест открытия крышки одной рукой устройство отлично проходит. Это говорит о том, что инженеры отлично постарались и оптимизировали механизм для простого и комфортного использования. Также крышка надёжно фиксируется в любом положении.

Сверху находится HD камера с микрофонами.

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Крышка открывается не до конца, есть ограничение – это угол 145°. Используются обычные шарнирные петли, которые обеспечивают такой широкий угол.

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На левой грани можно увидеть один разъём HDMI, два Thunderbolt 4 Type-C и 3.5 мм джек для гарнитуры. Зарядка осуществляется через любой из двух USB Type-C, а HDMI вообще еле поместился по толщине.

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На правой грани видим один порт USB 3.0 Type-А и один индикатор.

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Поддон изготовлен из алюминия с элементами крепления из ABS пластика. На нём предусмотрены две длинные резиновые полоски, которые выполняют функцию ножек. Стоит ноутбук на ровной поверхности очень устойчиво. Снизу по краям можно заметить две прорези. Они необходимы для выхода звука встроенных динамиков.

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Крышка снимается довольно просто. Для этого достаточно открутить 10 винтов с шлицом torx. Ещё нужна пластиковая карточка или что-то другое такое же гибкое, чтобы открыть защёлки.

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Демонтируем крышку и посмотрим, как скомпонован аппарат внутри. Разборка не занимает много времени, но действовать нужно аккуратно. Особого смысла разбирать устройство нет потому, что возможности модернизации сильно ограничены.

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Основное пространство здесь занимает аккумулятор. Очевидно, что особое внимание уделено времени автономной работы. Процессор не очень прожорливый, но есть другие потребители, например, экран. Всё остальное разместилось менее чем на половине общей площади.

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Система охлаждения сделана специально для этой модели. Она очень плоская и оборудована двумя разными вентиляторами. Один покрупнее, второй поменьше. Оба турбинного типа с большим количеством мелких лопастей.

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Воздух проходит через два небольших радиатора и выходит через специальные вентиляционные отверстия сзади. Для забора воздуха в нижнем поддоне есть специальная сетка.

Может показаться, что горячий воздух будет дуть в нижнюю часть экрана, но это не совсем так. Он будет дуть вниз. Для того чтобы тёплый воздух не попадал обратно в турбину, есть барьер в виде длинной резиновой опоры. По сути, она разделяет потоки притока и вытяжки.

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Беспроводной модуль распаян непосредственно на плате. Что касается микросхем оперативной памяти, то они распаяны на одной подложке с процессором и поэтому объём памяти зависит от его модификации.

Заменить тут можно только SSD M.2 накопитель размера 2280. Здесь установлена модель на 1 Тбайт производства компании WD. Он не очень горячий, но для отвода тепла используется специальная терморезинка, которая контактирует с нижним поддоном, и таким образом тепло от него рассеивается по его поверхности. Получается, здесь можно заменить накопитель на более ёмкий, других возможностей для модернизации нет.

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Можно было взять аккумулятор какой-то другой модели для унификации, но ASUS в каждую модель устанавливает свой собственный. Также поступили здесь. Он крупный, но очень плоский. Его характеристики: 72 Вт*ч, при напряжении 7.78 В. Он занимает много площади внутреннего пространства, но это должно компенсироваться временем автономной работы.

К тому же нет дискретного видео и процессор не самый прожорливый, особенно в режиме PL1. Поэтому ёмкости АКБ должно хватать на весь рабочий день с запасом.

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Звуковая система включает четыре динамика и сертифицирована harman/kardon. Всё это встроено в тонкий корпус и обеспечивает хорошее качество звучания.

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Клавиатура и тачпад

Ноутбук компактный, поэтому я не ожидал тут увидеть полноразмерную клавиатуру с цифровым блоком. Его нет, но сама клавиатура удобная и клавиши крупные. Также клавиатура оборудована подсветкой с тремя уровнями яркости.

Снизу расположен огромный тачпад, который больше напоминает поверхность небольшого графического планшета. Кнопки спрятаны под панелью ближе к переднему краю. По краям тачпада находятся специальные зоны для быстрых регулировок. С их помощью можно регулировать звук, яркость, а также осуществлять перемотку видео. Для наглядности на новом ноутбуке есть специальная полупрозрачная наклейка, где отмечены эти зоны и указаны выполняемые функции. Получается удобно.

Ранее в своих моделях компания ASUS внедряла сенсорный цифровой блок NumberPAD. Здесь, к сожалению, такого нет. Зато есть индикаторы под клавишами Caps Lock, включения микрофона и камеры. Ещё есть отдельная кнопка для вызова помощника Microsoft Copilot+.

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Как и в большинстве ноутбуков, здесь применяется клавиатура мембранного типа. Однако сам механизм нажатия ножничного типа. Ход клавиши составляет всего 1.1 мм. Клавиши крупные и поэтому навигация и печать осуществляются легко.

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Расположение клавиш во многом повторяет раскладку периферийных настольных клавиатур: для регулировки громкости, отключения микрофона и ряда других, часто используемых команд предусмотрены удобно расположенные горячие клавиши, которые работают при нажатии кнопки Fn. Её можно оставить в одном из двух режимов.

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Клавиатура удобная, используется белая подсветка с тремя уровнями яркости. Однако, мне она показалась немного фиолетовой.

Экран

Дисплей с диагональю 14 дюймов обладает разрешением 2880 x 1800 точек. Здесь используется OLED панель Samsung ATNA40CU09-0. Такая же панель устанавливается на ASUS Vivobook S 14 (M5406W), только тут максимальная яркость заявлена меньше.

Перед нами отличный экран, который обладает массой различных технологий и сертификатов. Частота обновления 120 Гц. Тут есть сертификация VESA Display HDR True Black 500, сертификация Pantone Validated, сертификация TUV Rheinland, сертификация SGS.

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Экран поддерживает охват цветового пространства DCI-P3 100% и может похвастать качеством картинки близким к профессиональному.

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Это похоже на правду даже в штатном режиме. Углы обзора широкие, цвета не изменяются в зависимости от угла зрения. В целом результат хороший.

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Белый цвет смотрится натуральным и без отклонений в гамме или цветовой температуре.

С помощью колориметра я провел замеры яркости подсветки в различных режимах яркости, а также протестировал качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
100 401.61 0
50 202.08 0
0 5.37 0

Яркость регулируется в достаточно большом диапазоне, а сам дисплей показывает хороший уровень контрастности. Поверхность глянцевая с антибликовым покрытием, которое заметно, если посмотреть на выключенный экран под углом.

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Экран изначально очень хорошо откалиброван и передаёт натуральные цвета. Незначительные проблемы наблюдаются лишь с балансом белого, но это не критично.

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Для тестов я использовал стандартные настройки, но здесь также можно выбрать другие режимы работы через приложение MyASUS. В целом это универсальная модель для работы и развлечений, она далеко не бюджетная, и поэтому с экраном тут всё в порядке. Я проверил две штатные предустановки.

Native:

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Дисплей P3:

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Тестирование

Ноутбук поставляется с предустановленной лицензионной копией операционной системы Microsoft Windows 11 24H2. После загрузки системы, но перед использованием рекомендуется обновить всё через центр обновлений.

Драйверов на внешних носителях нет, но их можно скачать с сайта производителя или найти в корневом разделе встроенного накопителя, в папке \eSupport\eDrivers. Через центр обновления Windows загружается даже обновлённый BIOS. Также есть фирменное приложение MyASUS, которое в лишнем представлении не нуждается, но функционал его мы разберём дальше.

Настроек различных достаточно много, а также здесь представлены утилиты диагностики и раздел с поддержкой пользователя.

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Здесь настраиваются режимы бережной зарядки и алгоритмы работы вентиляторов. Благодаря последнему пункту можно настраивать производительность устройства. Чем агрессивнее работают вентиляторы, тем на большей частоте сможет работать процессор.

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Можно регулировать объём видеобуфера. В этом пункте можно выбрать фиксированный объём или установить автоматический режим. Следует вспомнить, что графика интегрирована в процессор и поэтому ей приходится использовать оперативную память устройства.

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Микрофон с интеллектуальной системой шумоподавления также предлагает множество различных вариантов установок, которые наиболее оптимально могут подходить под текущее использование.

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Также присутствует множество вариантов настройки штатной акустической системы ноутбука. Присутствует также функция усиления громкости.

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Присутствует отдельный раздел по настройке экрана. Прежде всего есть средства по защите OLED экрана. Для этого предусмотрены алгоритмы включения заставки.

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Также присутствуют предустановки для выбора оптимального варианта цветовой схемы. В стандартном режиме всё уже отлично настроено, но есть ещё альтернативные варианты настроек.

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Частоту обновления экрана можно зафиксировать на определённой частоте или выбрать динамический вариант.

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Также есть пункты по настройке работы беспроводной сети, точнее технологии Smart Connect.

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Ещё можно настраивать интеллектуальные зоны на тачпаде. Настройки клавиатуры также присутствуют. Например, время работы подсветки или фиксация нажатия функциональной клавиши.

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Пора переходить к тестам. Поскольку платформа ещё свежая, программное обеспечение пока не всё корректно воспринимает.

CPU-Z:

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GPU-Z:

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Это первая ласточка, которая свидетельствует о том, что не весь софт правильно и корректно понимает новую платформу. Поэтому в идеале тестирование нужно проводить, когда уже все патчи, обновления и заплатки уже выпущены.

AIDA64 GPGPU:

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Вот и первая проблема. Тест интегрированного видео зависает или приложение вылетает. Пока сложно понять суть проблемы: драйвера, сам софт или операционная система.

AIDA64 Cache & Memory:

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Здесь наглядно можно увидеть смысл установки микросхем памяти на одну подложку с процессором.

AIDA64 CPU CheckMate:

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AIDA64 AES:

450x279 41 KB. Big one: 1500x930 281 KB

AIDA64 SHA3:

450x279 41 KB. Big one: 1500x930 277 KB

Cinebench R20:

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Cinebench R23:

450x407 36 KB. Big one: 1000x904 129 KB

Cinebench 2024:

450x425 25 KB. Big one: 1000x944 83 KB

3DMark Steel Nomad:

450x281 30 KB. Big one: 1500x938 178 KB

3DMark Steel Nomad Light:

450x281 30 KB. Big one: 1500x938 180 KB

3DMark Solar Bay:

450x307 40 KB. Big one: 1500x1022 239 KB

3DMark CPU Profile:

450x265 31 KB. Big one: 1500x882 188 KB

3DMark Storage Benchmark:

450x302 34 KB. Big one: 1500x1005 222 KB

Winrar 7.01:

450x428 38 KB

7-Zip 23.01:

450x288 31 KB. Big one: 1103x705 150 KB

CrystalDiskInfo:

450x425 53 KB. Big one: 1008x952 208 KB

CrystalDiskMark:

450x229 39 KB

AS SSD:

450x448 49 KB

Anvil’s Storage Benchmark:

450x280 40 KB. Big one: 1369x853 208 KB

Geekbench AI (ONNX):

397x450 29 KB. Big one: 883x1000 89 KB

Geekbench AI (OpenVINO):

397x450 29 KB. Big one: 883x1000 89 KB

PCMark 10:

450x309 33 KB. Big one: 1500x1031 212 KB

450x309 27 KB. Big one: 1500x1031 191 KB

Corona 1.3:

450x220 36 KB. Big one: 1500x733 269 KB

SPECviewperf 2020 v3:

450x197 17 KB. Big one: 1101x482 63 KB

Superposition, FHD:

450x282 32 KB. Big one: 1000x627 130 KB

Как уже упоминалось, потоков у новой платформы Intel не так много, всего восемь. Поэтому если в однопоточных приложениях можно наблюдать высокий уровень производительности, то в многопоточных дела обстоят хуже. Это заметно по нескольким приложениям.

Зато графическая часть действительно находится на уровне AMD Radeon 890M. Однако драйвера ещё нуждаются в доработке, поскольку не весь софт работает корректно. Что касается производительности NPU, то она также сравнима с AMD Strix Point.

В приложении MyASUS можно настроить различные уровни производительности. В самом максимальном система охлаждения отрабатывает отлично, процессор не перегревается и не уходит в троттлинг даже в тяжёлых режимах, когда потребление достигает 30 Вт.

Время автономной работы, нагрев и шум

Ноутбук оборудован аккумулятором на 72 ватт*час. Это солидные показатели, особенно для тонкого и лёгкого устройства. Про зарядку штатным адаптером я уже упоминал, на неё уходит около двух часов. Однако, взяв другую на 90 Вт, удалось улучшить результат до 1 часа 33 минут.

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Работать в офисных задачах от аккумулятора можно долго, но в пределах разумного. Тестовый пакет PCMark с предустановкой Modern Office работает 18 часов 40 минут. Это отличный результат. Тут всё проходило без читерства. Яркость экрана установлена на комфортном уровне – 75%, подсветка клавиатуры отключалась автоматически.

Кстати, в её настройках есть несколько режимов и всё настраивается через программу MyASUS.

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Нагрев устройства достаточно умеренный. Даже при использовании самых тяжёлых приложений: Prime95 и Furmark температура клавиатуры не поднимается выше 42°C. Нагрев не равномерный, основная часть горячего воздуха выходит в месте его выхлопа.

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Спереди видны места, где расположены вентиляторы, и в этом месте устройство самое прохладное, потому что осуществляется приток воздуха.

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Что касается шума, то пик его достигается в режиме «полная скорость», когда вентиляторы начинают вращаться на скорости 4000 об/мин в нагрузке. Шум при этом составляет 50.3 дБ на расстоянии 30 см от устройства.

Заключение

В ASUS поступили правильно, выпустив модели на разных платформах, и за это их можно похвалить. Они не побоялись создать внутреннюю конкуренцию, исходя из того, что для каждой модели найдётся свой покупатель. Фанбои Intel выберут своё, AMD-фаны поступят аналогичным образом, а все враги системы и неформалы сразу перейдут в лагерь Qualcomm. Чем больше вариантов, тем шире выбор, и каждый найдёт для себя устройство по душе, а если ты ещё сидишь, как и я, на Ryzen 5 2500, то не осуждаю, поскольку Word пока ещё работает и не требует AI. Для тех же, кто выбирает себе новое устройство, сейчас открыты все горизонты. Ещё раз хочу подчеркнуть, что я бы выбирал себе модель под свой круг задач и прикладных программ.

Платформа Intel Lunar Lake оставила смешанные чувства. Прежде всего, всё не так однозначно с производительностью. Возможно, если высчитывать её на 1 Вт мощности, то мы получим высокие показатели. Однако в целом она не очень высокая и сравнить её с AMD Ryzen AI 9 HX 370 не получится. Здесь упор больше сделан на низкое энергопотребление, ведь стандартный TDP для процессора Intel Core Ultra 7 268V составляет 17 Вт. При этом в данном ноутбуке её можно увеличить практически вдвое, что положительно сказывается на производительности. Однако тут всего 4 производительных ядра и 4 энергоэффективных, что по современным меркам уже не так много. К тому же нет поддержки HT.

Ещё одно интересное решение – микросхемы памяти распаяны на одной подложке с процессором. Это позволяет организовать высокую пропускную способность для подобного класса устройств. Зачем она нужна? Правильно, для интегрированной графики. Вот здесь Intel удалось добиться успеха. Производительность графики действительно получилась очень хорошая и сравнима с AMD Radeon 890M. По всем тестам, которые удалось запустить, наблюдалась высокая производительность.

Отмечу, что платформа пока достаточно новая и не весь софт работает корректно. При желании можно поиграть в игры, но необходимо будет снизить качество до минимального и снизить разрешение хотя бы до FHD. В нативном получить заветные 60 кадров в современных AAA-проектах не получится. Со старыми играми могут возникнуть проблемы совместимости. Однако ноутбук не позиционируется как игровой, а скорее как ультрапортативный для работы и развлечений.

Версии Zenbook на момент выхода каждой новой модели включают самые передовые технологии и разработки, которые наиболее актуальны. Яркий пример — это модель ASUS Zenbook S 14 (UX5406S), которая получила передовые достижения не только ASUS, но и других крупных производителей. Инженерам компании удалось сделать тонкую и изящную модель в корпусе с использованием необычной технологии Ceraluminum, благодаря которой устройство выглядит как космический артефакт. Также была установлена новая платформа Intel Lunar Lake, где используется производительная графика Intel Arc 140V и встроенный NPU с быстродействием 47 TOPS, чтобы обеспечить полную функциональность работы помощника Microsoft Copilot+.

Ноутбук оборудован ёмким аккумулятором, что вместе с энергоэффективным процессором обеспечивает длительное время автономной работы. При этом устройство получилось тонким и лёгким, а система охлаждения справляется даже с самыми тяжёлыми режимами нагрузки процессора.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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