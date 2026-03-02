Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Аналитики Gartner прогнозируют двузначное падение поставок компьютеров из-за кризиса памяти
Фирма Gartner предсказывает спад продаж персональных компьютеров и смартфонов более чем на 10%

Аналитическая компания Gartner поделилась прогнозом, согласно которому по итогам 2026 года поставки на рынок персональных компьютеров уменьшатся на 10,4% по сравнению с прошлым годом. Причиной тому является дефицит и подорожание оперативной памяти. IDC ожидает спад на 11,3%.

Что касается рынка смартфонов, Gartner предсказывает ему уменьшение поставок на 8,4%, тогда как IDC ждёт падения на 12,9%.

Может быть интересно

Изображение: Grok

В блоге IDC сказано, что ситуация развивается хуже, чем в компании ждали прежде. В декабрьском прогнозе говорилось о падении поставок компьютеров на 8,9%. По итогам 2026 года в Gartner ждут роста стоимости памяти на 130%. В результате память будет стоить 23% от общей цены компонентов ПК против 16% в 2025 году. Ожидается увеличение цен на компьютеры на 17%.

Крупнейшие производители персональных компьютеров лучше остальных защищены перед этим кризисом, но он скажется и на них. В рамках финансового отчёта HP сообщила, что сейчас на память приходится 35% стоимости компонентов против 15–18% кварталом ранее.

#смартфоны #компьютеры #hp #idc #gartner
Источник: computerworld.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пользователь купил паллет с возвращенным товаром Amazon за 100 долларов и получил 40 модулей DDR5
+
Геймеры сообщают о заметном увеличении fps в Resident Evil Requiem после отката драйверов Nvidia
+
Эксперты сравнили Ryzen 7 9850X3D и Core i9-14900K в ряде популярных игр
+
Процессоры AMD Zen 7 "Grimlock Ridge" получат до 32 ядер и частоту 7 ГГц
7
Nvidia запустила розыгрыш видеокарты GeForce RTX 5090 Founders Edition в стиле Resident Evil Requiem
3
Энтузиаст собрал ПК на Ryzen 5 5600X с RTX 5070 и протестировал его в современных играх
+
Переводчик Google научился выбирать правильные идиомы
+
Пользователь отправил модуль ОЗУ производителю по гарантии и получил лишь треть от его текущей цены
+
Владелец Intel Core 9 273PQE с 12 P-ядрами пытается заставить его работать на матплате Asus Z790
+
Ryzen 5 5500X3D готов к выходу в Китае — это самый дешёвый процессор с 3D-кэшем от AMD
3
Геймдиректор DOOM The Dark Ages сравнил будущее дополнение к игре с полноценным сиквелом
+
ФНС усилит проверки соцсетей россиян, чтобы выявить незадекларированные доходы
13
Бывший сотрудник Rockstar поделился некоторыми внутриигровыми особенностями GTA 6
+
Наушники Samsung Galaxy Buds 4 и Buds 4 Pro получили поддержку стандарта Bluetooth 6.1
+
В Татарстане тестируют робота-уборщика снега, способного заменить труд до 30 дворников
1
На дорогах США набирают популярность заполняющие за несколько минут выбоины грузовики-распылители
5
Удачливый покупатель приобрёл комплект ОЗУ DDR4 на 64 ГБ в 60 раз дешевле его реальной цены
3
Информатор опубликовал рендеры 32-ядерного и 8-ядерного настольных процессоров AMD на базе Zen 7
+
Россиянке удалось дважды совершить трансатлантический перелёт без билета и документов
6
Зампред правительства РФ Новак: запасов нефти в России при текущем уровне добычи хватит на 62 года
1

Популярные статьи

«Пять ночей с Фредди 2», «Крик 7»: краткий обзор новых фильмов ужасов
2
Размышление о надуманности серьезности проблем с чипами памяти
18
Как ИИ меняет программирование и сможет ли новичок написать с ним полноценную программу
1
Разработка и выпуск новой версии бенчмарка под названием ChimbaBenchXPL (Alpha-2)
3

Сейчас обсуждают

Den Fed
01:15
>ИИ постепенно смещает акцент с механического набора кода Бредятина. Программирование никогда и небыло механическим набором кода. Автор путает прогера с машинисткой или секретуткой.
Как ИИ меняет программирование и сможет ли новичок написать с ним полноценную программу
Китя.
00:58
7800Х3D уже 30р. а был год назад 100р хорошо. и видеокарту обязательно 9070XT для гармоничности да и цена сладенькая все правельно.
Размышление о надуманности серьезности проблем с чипами памяти
tHE-CROWD
00:52
Половина мира в огне, а Чимбанаут занимается чем-то своим. Гори в огне, имбецил.
Разработка и выпуск новой версии бенчмарка под названием ChimbaBenchXPL (Alpha-2)
No Fate
00:20
Как странно, да. ПС5 любимая. Может потому, что актуальная на текущее время ? Выйдет 6, пройдет время и будут говорить что 6 любимая.
Почему PlayStation 5 - самая любимая игровая платформа у геймеров
Китя.
00:05
Не давно резинен 10000 обещали 24 ядра. а сегодня 32 ядер с частотой в 7 ГГц. Завтра 64 ядер на 9 ГГц забубенят. Только они еще не вышли жаль. Выходит от новости плакать или смеяться надо.😊😂
Процессоры AMD Zen 7 "Grimlock Ridge" получат до 32 ядер и частоту 7 ГГц
lighteon
23:44
Скрин на память возни с Gallium Nine. В итоге пощупал его на Lubuntu 22.04 с Wine Staging 9.21... Последняя поддерживающая его Mesa 24.3.4, но у меня не хватило терпения разобраться с ее сборкой, чтоб...
Разработка и выпуск новой версии бенчмарка под названием ChimbaBenchXPL (Alpha-2)
Purga
23:21
Уже как 3-4 года это происходит и дальше только хуже. Если хотите норм сайт про железо, вам сюда https://3dnews.ru/
Honor показала MagicPad 4 — самый тонкий планшет в мире с корпусом 4,8 мм
Алексей Макаров
23:02
В серверах уже по 100 ядер есть и ничего
Процессоры AMD Zen 7 "Grimlock Ridge" получат до 32 ядер и частоту 7 ГГц
YURKA1205
22:46
это в каком городе только на регистрации спрашивают паспорт? Сколько не летал, везде минимум 2 раза спрашивают. На регистрации и на входе в накопитель,...в питере 3 раза, в сочи 3 раза
Россиянке удалось дважды совершить трансатлантический перелёт без билета и документов
tolya21
22:44
Процессоры наоборот подорожали с лета 2025 процентов на 40!
Размышление о надуманности серьезности проблем с чипами памяти
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter