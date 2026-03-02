Фирма Gartner предсказывает спад продаж персональных компьютеров и смартфонов более чем на 10%

Аналитическая компания Gartner поделилась прогнозом, согласно которому по итогам 2026 года поставки на рынок персональных компьютеров уменьшатся на 10,4% по сравнению с прошлым годом. Причиной тому является дефицит и подорожание оперативной памяти. IDC ожидает спад на 11,3%.

Что касается рынка смартфонов, Gartner предсказывает ему уменьшение поставок на 8,4%, тогда как IDC ждёт падения на 12,9%.

В блоге IDC сказано, что ситуация развивается хуже, чем в компании ждали прежде. В декабрьском прогнозе говорилось о падении поставок компьютеров на 8,9%. По итогам 2026 года в Gartner ждут роста стоимости памяти на 130%. В результате память будет стоить 23% от общей цены компонентов ПК против 16% в 2025 году. Ожидается увеличение цен на компьютеры на 17%.

Крупнейшие производители персональных компьютеров лучше остальных защищены перед этим кризисом, но он скажется и на них. В рамках финансового отчёта HP сообщила, что сейчас на память приходится 35% стоимости компонентов против 15–18% кварталом ранее.