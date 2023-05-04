Оглавление

Вступление

Старшие видеокарты компания NVIDIA оборудованы новым разъёмом 12VHPWR, который некоторые производители ещё называют PCI-e Gen5. Это не совсем корректно и пользователи могут запутаться. Тем не менее если на коробке блока питания есть надпись PCIE5, то скорее всего здесь речь идёт именно о поддержке видеокарт с 12VHPWR.

реклама

Пока с самими видеокартами в комплекте поставляются переходники, которые уже успели наделать много шума. Он был связан с оплавлением коннекторов на флагманских картах серии RTX 4090. Учитывая, что сейчас у нас в стране есть некоторые трудности с гарантией, кто-то мог пострадать и потерять не только карту, но и деньги. Это связано с тем, что гарантийщики очень не любят механические и термические повреждения на устройствах, особенно на фоне бума майнинга. Разумным решением выглядит покупка блока питания с изначальной поддержкой нового коннектора. Однако, сейчас таких блоков не так много и стоят они дорого. Выбор не очень большой, но зато очевидно, что такие блоки достаточно мощные и современные, с поддержкой самых передовых стандартов эффективности.

Флагманские процессоры в разгоне тоже способны потреблять большое количество энергии и сегодня уже никого не удивляет, что Intel Core i9-13900K может кушать 300 Вт, только успевай его охлаждать. Если в пару к нему добавить RTX 4090, то станет понятно, что 1 кВт блок питания – это уже почти впритык, ведь в системе есть другие потребители, а блок питания не может постоянно работать на пределе, хотелось, чтобы был какой-то запас. Тем не менее для сборок среднего уровня 1000 Вт ещё хватает и сегодня я хотел бы рассмотреть одну такую модель, которая называется MSI MPG A1000G PCIE5.

Из названия можно понять, что 1000 – это 1 кВт, G – это стандарт 80 Plus Gold, а PCIE5 – поддержка нового разъёма 12VHPWR. Также понятно, что устройство относится к серии MSI Performance Gaming (MPG) и это далеко не флагман, а скорее модель среднего уровня. Рассмотрим его более детально.

Упаковка и комплектация

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке 3070 Gigabyte за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Коробка блока питания не очень большая и тяжёлая. Она изготовлена из плотного картона. Оформлена также красиво и с цветной полиграфией несмотря на то, что фон преимущественно чёрный.

На передней стороне коробки находится большое изображение самого блока питания. Кабелей не видно. Известно, что сам блок полностью модульный и поэтому удивляться не приходится. Блок представляет обновлённую модель прошлого поколения MSI MPG A1000G без приставки PCIE5. Чтобы покупатель не запутался, в правом верхнем углу есть вставка с надписями: ATX 3.0 Compatible и PCI 5.0 Ready. В левом верхнем углу находится крупный логотип MSI Gaming. Ниже указана модель устройства, а ещё значок 80 Plus Gold.

С обратной стороны информации больше. Понравилось то, что есть изображение кабелей с отмеченной длиной, есть таблица с количеством разъёмов и спецификация. Всё это также можно найти на сайте производителя. Здесь также есть информация о том, что блок соответствует ATX 3.0 и поддерживает разъём 12VHPWR. Также здесь указано, что он компактных размеров, есть функция остановки вентилятора, а ещё используются японские конденсаторы.

реклама

Касательно размеров – они скорее стандартные. Другими словами, блок просто не удлинённый, а обычный, что позволяет его установить в любой корпус, где предусмотрена установка стандартного блока. Поэтому компактный в данном случае не означает SFX формат.

Внутри находится каркас из вспененного полиэтилена, куда упакован сам блок. Рядом размещена сумочка с кабелями и аксессуарами. В комплекте ещё есть инструкция и памятка о подключении кабеля к новому коннектору.

Сумка на липучке, на ней изображён фирменный логотип MSI Gaming.

В комплекте также есть силовой кабель с евровилкой и четыре крепёжных винта.

Часть кабелей в оплётке, а другие без неё. Первых всего два. Это один кабель с коннекторами 12VHPWR и один PCI-e 6+2 Pin.

Все остальные кабели без оплётки.

Все кабели достаточно длинные, но без фанатизма. Длина стандартная – 600-700 мм.

Кстати, полное количество кабелей, их длина, и количество разъёмов указаны на упаковке.

реклама





Дизайн и особенности

Габариты блока составляют 150 х 150 х 86 мм, вес без кабелей около 1,7 кг. Корпус стальной, толщина металла около 0,7 мм. Сверху он окрашен порошковой краской в чёрный матовый цвет. На корпусе присутствуют серебристые декоративные накладки.

На самой крупной из них находится просто узор, а на двух других надпись MPG и MSI. Вентилятор один размером 135 х 135 мм. Для него в корпусе проделаны отверстия. Какой-то специальной решётки тут нет.

С противоположной стороны находится информационная табличка. На ней есть информация о модели устройства, мощности и таблица с показателями тока по линиям. Также есть значок 80 Plus Gold. Рядом находится наклейка с серийным номером и штрихкодом.

Сзади устройства находятся вентиляционные отверстия. Здесь же находится разъём для подключения силового кабеля, выключатель и кнопка бесшумного режима.

При включении этого режима вентилятор начинает работать после достижения 40% мощности, что в данном случае составляет 400 Вт.

Блок питания полностью модульный, поэтому с противоположной стороны находятся коннекторы для кабелей.

Я не тестировал прошлое поколение этого блока, поэтому ничего не могу сказать о его начинке. Что касается этого устройства, то компания MSI обратилась к OEM производителю CWT (Channel-Well Technologies).

Компоновка внутри достаточно плотная. Поэтому всё не уместилось на основной плате и есть несколько дочерних, которые распаяны вертикально.

Стадия фильтрации является типичной. Четыре конденсатора Y, два конденсатора X и две фильтрующих катушки индуктивности. К каскаду фильтрации подключены два крупных выпрямительных моста Taiwan Semiconductor GBU1506, размещенных на собственном крупном радиаторе. Пассивными компонентами схемы APFC являются: огромный конденсатор APFC Nichicon 400 В/820 мкФ и такая же большая фильтрующая катушка в корпусе. Активные компоненты APFC находятся на самом длинном радиаторе блока.

Ещё два транзистора Infineon IPA60R125P6 можно найти на отдельном радиаторе. Они образуют инверсионную топологию полумоста на первичной стороне основного трансформатора. Выход основного трансформатора подключен к восьми силовым полевым МОП-транзисторам International Rectifier IRFH7004PBF, которые генерируют одну шину 12 В, расположенную на вертикальной дочерней плате.

Линии 3,3 В и 5 В генерируются с помощью схемы преобразования постоянного тока в постоянный, которую можно найти на следующей вертикальной дочерней плате. Все конденсаторы на вторичной стороне производятся компаниями Nippon Chemi-Con и Nichicon.

Вентилятор размера 135 х 135 мм производства компании Hong Hua модель HA13525H12S-F. Он оборудован гидродинамическим подшипником, максимальная скорость составляет 2300 об/мин.

Тестовая конфигурация

Тестирование блока питания MSI MPG A1000G PCIE5 проводилось на следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core i9-13900K;

Охлаждение: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: GD900-1;

Материнская плата: ASUS PRIME Z790-P;

Память: 2 x 16Гб DDR5-6400, Team (SKhynix);

Видеокарта: MSI RTX 4090 SUPRIM;

Накопитель: Samsung PM9A1 1Тб;

Блок питания: MSI MPG A1000G PCIE5;

Температура в помещении находилась на уровне 22°C, уровень шума составлял 27.1 дБ.

Результаты тестов

Максимум, что удалось выжать из сборки – это 900 Вт, для чего пришлось разогнать процессор и видеокарту.

КПД при разной нагрузке

%





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Напряжения по линиям питания при разных уровнях нагрузки

3.3 В, 5 В, 12 В





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Обороты вентилятора

об/мин





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Уровень шума

расстояние 30 см, дБ





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Тепловизор показывает, что блок питания греется не так сильно в нагрузке, заметно сильнее он нагревается в пограничном режиме, когда вентилятор ещё не работает, а потребляемая мощность уже около 400 Вт.

Заключение

MSI MPG A1000G PCIE5 – это современный, полностью модульный блок питания, который подойдёт для сборок среднего уровня. Блок изготовлен из качественных материалов, схема очень хорошая, нагрузку он держит максимальную, но для использования вместе с RTX 4090 нужно брать что-то посолиднее потому, что только на одну видеокарту будет уходить 500-600 Вт в пике. Упаковка отличная, провода длинные, комплект хороший.

Нагрев при работе умеренный. Есть возможность отключения вентилятора при небольших нагрузках. При потреблении 400 Вт вентилятор включается автоматически и работает достаточно тихо, хотя его максимальная скорость может достигать 2300 об/мин. Кабели достаточно гибкие, а основным отличием от модели прошлого поколения является поддержка нового разъёма для видеокарт 12VHPWR. На этом кабеле указано, что он может работать с устройствами до 600 Вт. Также в комплекте есть обычные кабели для видеокарт с коннекторами PCI-e 6+2pin.

КПД блока достаточно высокий на всём диапазоне мощности. Самый заметный нагрев наблюдается при выключенном вентиляторе при потреблении около 400 Вт, когда уже вот-вот он должен включиться. Поэтому я бы не пользовался этим режимом, ведь шум от вентилятора при малой мощности очень слабый. Зато компоненты всегда хорошо охлаждаются и блок при таком подходе явно прослужит дольше.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора блок питания MSI MPG A1000G PCIE5 получает награду: