Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000G PCIE5

Основным отличием новинки MSI от модели прошлого поколения является поддержка нового разъёма для старших видеокарт компании NVIDIA – 12VHPWR, на что указывает PCIE5.
1
-10% на RTX 4080 Gigabyte
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Оглавление

Вступление

Старшие видеокарты компания NVIDIA оборудованы новым разъёмом 12VHPWR, который некоторые производители ещё называют PCI-e Gen5. Это не совсем корректно и пользователи могут запутаться. Тем не менее если на коробке блока питания есть надпись PCIE5, то скорее всего здесь речь идёт именно о поддержке видеокарт с 12VHPWR.

реклама

Пока с самими видеокартами в комплекте поставляются переходники, которые уже успели наделать много шума. Он был связан с оплавлением коннекторов на флагманских картах серии RTX 4090. Учитывая, что сейчас у нас в стране есть некоторые трудности с гарантией, кто-то мог пострадать и потерять не только карту, но и деньги. Это связано с тем, что гарантийщики очень не любят механические и термические повреждения на устройствах, особенно на фоне бума майнинга. Разумным решением выглядит покупка блока питания с изначальной поддержкой нового коннектора. Однако, сейчас таких блоков не так много и стоят они дорого. Выбор не очень большой, но зато очевидно, что такие блоки достаточно мощные и современные, с поддержкой самых передовых стандартов эффективности.

Флагманские процессоры в разгоне тоже способны потреблять большое количество энергии и сегодня уже никого не удивляет, что Intel Core i9-13900K может кушать 300 Вт, только успевай его охлаждать. Если в пару к нему добавить RTX 4090, то станет понятно, что 1 кВт блок питания – это уже почти впритык, ведь в системе есть другие потребители, а блок питания не может постоянно работать на пределе, хотелось, чтобы был какой-то запас. Тем не менее для сборок среднего уровня 1000 Вт ещё хватает и сегодня я хотел бы рассмотреть одну такую модель, которая называется MSI MPG A1000G PCIE5.

450x292 36 KB. Big one: 1000x649 141 KB

Из названия можно понять, что 1000 – это 1 кВт, G – это стандарт 80 Plus Gold, а PCIE5 – поддержка нового разъёма 12VHPWR. Также понятно, что устройство относится к серии MSI Performance Gaming (MPG) и это далеко не флагман, а скорее модель среднего уровня. Рассмотрим его более детально.

Упаковка и комплектация

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Коробка блока питания не очень большая и тяжёлая. Она изготовлена из плотного картона. Оформлена также красиво и с цветной полиграфией несмотря на то, что фон преимущественно чёрный.

450x368 36 KB. Big one: 1000x818 130 KB

На передней стороне коробки находится большое изображение самого блока питания. Кабелей не видно. Известно, что сам блок полностью модульный и поэтому удивляться не приходится. Блок представляет обновлённую модель прошлого поколения MSI MPG A1000G без приставки PCIE5. Чтобы покупатель не запутался, в правом верхнем углу есть вставка с надписями: ATX 3.0 Compatible и PCI 5.0 Ready. В левом верхнем углу находится крупный логотип MSI Gaming. Ниже указана модель устройства, а ещё значок 80 Plus Gold.

450x371 40 KB. Big one: 1000x824 152 KB

С обратной стороны информации больше. Понравилось то, что есть изображение кабелей с отмеченной длиной, есть таблица с количеством разъёмов и спецификация. Всё это также можно найти на сайте производителя. Здесь также есть информация о том, что блок соответствует ATX 3.0 и поддерживает разъём 12VHPWR. Также здесь указано, что он компактных размеров, есть функция остановки вентилятора, а ещё используются японские конденсаторы.

реклама

Касательно размеров – они скорее стандартные. Другими словами, блок просто не удлинённый, а обычный, что позволяет его установить в любой корпус, где предусмотрена установка стандартного блока. Поэтому компактный в данном случае не означает SFX формат.

450x299 31 KB. Big one: 1000x665 132 KB

Внутри находится каркас из вспененного полиэтилена, куда упакован сам блок. Рядом размещена сумочка с кабелями и аксессуарами. В комплекте ещё есть инструкция и памятка о подключении кабеля к новому коннектору.

450x367 23 KB. Big one: 1000x815 140 KB

Сумка на липучке, на ней изображён фирменный логотип MSI Gaming.

450x272 20 KB. Big one: 1000x605 70 KB

В комплекте также есть силовой кабель с евровилкой и четыре крепёжных винта.

450x257 29 KB. Big one: 1000x571 115 KB

Часть кабелей в оплётке, а другие без неё. Первых всего два. Это один кабель с коннекторами 12VHPWR и один PCI-e 6+2 Pin.

450x311 34 KB. Big one: 1000x691 126 KB

Все остальные кабели без оплётки.

450x390 26 KB. Big one: 1000x866 93 KB

Все кабели достаточно длинные, но без фанатизма. Длина стандартная – 600-700 мм.

450x351 37 KB. Big one: 1000x779 134 KB

Кстати, полное количество кабелей, их длина, и количество разъёмов указаны на упаковке.

реклама



395x450 31 KB. Big one: 1317x1500 218 KB

Дизайн и особенности

Габариты блока составляют 150 х 150 х 86 мм, вес без кабелей около 1,7 кг. Корпус стальной, толщина металла около 0,7 мм. Сверху он окрашен порошковой краской в чёрный матовый цвет. На корпусе присутствуют серебристые декоративные накладки.

450x440 38 KB. Big one: 1000x978 130 KB

На самой крупной из них находится просто узор, а на двух других надпись MPG и MSI. Вентилятор один размером 135 х 135 мм. Для него в корпусе проделаны отверстия. Какой-то специальной решётки тут нет.

450x406 31 KB. Big one: 1000x902 120 KB

С противоположной стороны находится информационная табличка. На ней есть информация о модели устройства, мощности и таблица с показателями тока по линиям. Также есть значок 80 Plus Gold. Рядом находится наклейка с серийным номером и штрихкодом.

444x450 38 KB. Big one: 987x1000 184 KB

Сзади устройства находятся вентиляционные отверстия. Здесь же находится разъём для подключения силового кабеля, выключатель и кнопка бесшумного режима.

450x257 30 KB. Big one: 1000x572 132 KB

При включении этого режима вентилятор начинает работать после достижения 40% мощности, что в данном случае составляет 400 Вт.

450x199 15 KB. Big one: 1320x585 77 KB

Блок питания полностью модульный, поэтому с противоположной стороны находятся коннекторы для кабелей.

450x259 27 KB. Big one: 1000x576 124 KB

Я не тестировал прошлое поколение этого блока, поэтому ничего не могу сказать о его начинке. Что касается этого устройства, то компания MSI обратилась к OEM производителю CWT (Channel-Well Technologies).

450x429 56 KB. Big one: 1000x954 210 KB

Компоновка внутри достаточно плотная. Поэтому всё не уместилось на основной плате и есть несколько дочерних, которые распаяны вертикально.

450x299 46 KB. Big one: 1000x664 162 KB

Стадия фильтрации является типичной. Четыре конденсатора Y, два конденсатора X и две фильтрующих катушки индуктивности. К каскаду фильтрации подключены два крупных выпрямительных моста Taiwan Semiconductor GBU1506, размещенных на собственном крупном радиаторе. Пассивными компонентами схемы APFC являются: огромный конденсатор APFC Nichicon 400 В/820 мкФ и такая же большая фильтрующая катушка в корпусе. Активные компоненты APFC находятся на самом длинном радиаторе блока.

450x303 43 KB. Big one: 1000x674 145 KB

Ещё два транзистора Infineon IPA60R125P6 можно найти на отдельном радиаторе. Они образуют инверсионную топологию полумоста на первичной стороне основного трансформатора. Выход основного трансформатора подключен к восьми силовым полевым МОП-транзисторам International Rectifier IRFH7004PBF, которые генерируют одну шину 12 В, расположенную на вертикальной дочерней плате.

Линии 3,3 В и 5 В генерируются с помощью схемы преобразования постоянного тока в постоянный, которую можно найти на следующей вертикальной дочерней плате. Все конденсаторы на вторичной стороне производятся компаниями Nippon Chemi-Con и Nichicon.

450x299 46 KB. Big one: 1000x665 152 KB

Вентилятор размера 135 х 135 мм производства компании Hong Hua модель HA13525H12S-F. Он оборудован гидродинамическим подшипником, максимальная скорость составляет 2300 об/мин.

450x377 38 KB. Big one: 1000x837 148 KB

Тестовая конфигурация

Тестирование блока питания MSI MPG A1000G PCIE5 проводилось на следующей конфигурации:

  • Процессор: Intel Core i9-13900K;
  • Охлаждение: Noctua NH-D15;
  • Термоинтерфейс: GD900-1;
  • Материнская плата: ASUS PRIME Z790-P;
  • Память: 2 x 16Гб DDR5-6400, Team (SKhynix);
  • Видеокарта: MSI RTX 4090 SUPRIM;
  • Накопитель: Samsung PM9A1 1Тб;
  • Блок питания: MSI MPG A1000G PCIE5;

450x298 47 KB. Big one: 1000x663 185 KB

Температура в помещении находилась на уровне 22°C, уровень шума составлял 27.1 дБ.

Результаты тестов

Максимум, что удалось выжать из сборки – это 900 Вт, для чего пришлось разогнать процессор и видеокарту.

КПД при разной нагрузке
%


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Напряжения по линиям питания при разных уровнях нагрузки
3.3 В, 5 В, 12 В


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Обороты вентилятора
об/мин


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Уровень шума
расстояние 30 см, дБ


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Тепловизор показывает, что блок питания греется не так сильно в нагрузке, заметно сильнее он нагревается в пограничном режиме, когда вентилятор ещё не работает, а потребляемая мощность уже около 400 Вт.

Заключение

MSI MPG A1000G PCIE5 – это современный, полностью модульный блок питания, который подойдёт для сборок среднего уровня. Блок изготовлен из качественных материалов, схема очень хорошая, нагрузку он держит максимальную, но для использования вместе с RTX 4090 нужно брать что-то посолиднее потому, что только на одну видеокарту будет уходить 500-600 Вт в пике. Упаковка отличная, провода длинные, комплект хороший.

Нагрев при работе умеренный. Есть возможность отключения вентилятора при небольших нагрузках. При потреблении 400 Вт вентилятор включается автоматически и работает достаточно тихо, хотя его максимальная скорость может достигать 2300 об/мин. Кабели достаточно гибкие, а основным отличием от модели прошлого поколения является поддержка нового разъёма для видеокарт 12VHPWR. На этом кабеле указано, что он может работать с устройствами до 600 Вт. Также в комплекте есть обычные кабели для видеокарт с коннекторами PCI-e 6+2pin.

КПД блока достаточно высокий на всём диапазоне мощности. Самый заметный нагрев наблюдается при выключенном вентиляторе при потреблении около 400 Вт, когда уже вот-вот он должен включиться. Поэтому я бы не пользовался этим режимом, ведь шум от вентилятора при малой мощности очень слабый. Зато компоненты всегда хорошо охлаждаются и блок при таком подходе явно прослужит дольше.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора блок питания MSI MPG A1000G PCIE5 получает награду:

200x109 16 KB

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

обзор тест msi блоки питания mpg 1000 вт msi mpg a1000g pcie5

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000G PCIE5
1
Обзор робота-пылесоса ILIFE T10s
+
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio
23
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT8
24
Обзор и тестирование корпуса MSI MEG Prospect 700R
18
Обзор кольцевой лампы подсветки Streamplify Light 14
+

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio
26 апреля 2023 23

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин сообщил о возможной ликвидации командующего теробороны ВСУ [Обновлено]
1
Энтузиаст наглядно показал на видео сколько золота можно добыть из 80 тысяч штырьков-контактов
9
Рекомендованная стоимость RTX 4090 Founders Edition в очередной раз упала: теперь на 9%
+
Танки Leopard 2A4 замечены продвигающимися по украинскому бездорожью
5
Иранские ударные дроны-невидимки Саегех-2, Saegheh и Simorgh способны уничтожить ПВО Украины
7
Samsung запретила сотрудникам использовать ChatGPT и другие чат-боты на основе нейросетей
+
ВС РФ стали применять тактику роя дронов-камикадзе "Ланцет" для уничтожения зенитных комплексов ВСУ
8
Почему противостояние в Артемовске имеет все признаки «американской войны»
4
В Польше жалуются на то, что «половина Европы» хочет продолжать работать с Россией
3
Польша планирует потребовать у России репарации за двустороннее нападение в 1939 году
33
Кремль: Москва расценивает удар беспилотниками по Кремлю как покушение на президента Путина
5
MWM: Серия мощных ракетных ударов по Украине истощила запасы ВСУ перед наступлением
5
"Мы за Украину" - подростки в Ялте ждут украинского наступления [Обновлено]
30
Грязевые ванны Донбасса оказались не по зубам 60 немецким гаубицам PzH 2000 – машины тонут в грязи
7
Цена GeForce RTX 3070 опустилась ниже рекомендованной производителем
3
Экс-советник Пентагона: удары России уничтожили важных офицеров ВСУ
6
14 старых смартфонов Xiaomi 2020 года получат новую прошивку MIUI 14 на Android 13 в 2023 году
+
Windows 11 вскоре перейдет на файловую систему ReFS вместо NTFS
9
Берут цифры с потолка: в Кремле прокомментировали американские заявления о потерях России в СВО
7
Apple все еще грозит штраф в 2 000 000 000 долларов США за замедление старых iPhone
1

Сейчас обсуждают

Mur
10:39
С FSR 2 обгоняет 4090, без FSR 2 отстает от 4090. Я что-то так и не понял: 7900 xtx обгоняет в мыле 4090? Недавно NVidia рекламировала своё мыло низшего качества, теперь AMD рекламирует своё мыло ещё ...
RX 7900 XTX за $999 в Jedi Survivor обогнала RTX 4090 за $1 599: даже с трассировкой лучей и в 4K
Антон Воронврот
10:38
осталось только погрузить в каловые массы 7900 и 4090, кто всплывет тот проиграл. сравнивать карты в этом поделии это равнозначно.
RX 7900 XTX за $999 в Jedi Survivor обогнала RTX 4090 за $1 599: даже с трассировкой лучей и в 4K
Игорь Shardick
10:37
Выражение "кочуют из парада на парад" повтореное несколько раз и смелое утверждение, что " Прорыв" достался американцам ( хотя любой,даже не специалист в танкострении определит , что пиндосы носятся ...
Почему эксперты называют Т-14 «Армата» провалом, и есть ли у самого лучшего танка РФ будущее
Xmast
10:35
Над китайцами в начале 90-х смеялись в России. Я тогда уже был вполне взрослым. Типа китайцы только и могут что копировать и делать ширпотреб. Это было близко к правде. Но они работали. И.... "По разм...
СК РФ возбудил уголовное дело по факту удара по Сенатскому дворцу Кремля
Вассисуалий Лоханкин
10:33
Судя по комментам, штеудгеи -это диагноз покруче всех других, синева с голубизной на весь чердак)))
Ryzen 7 5800X3D против всех – почему мы не рекомендуем покупать процессоры Intel нового поколения
Борис Игнашин
10:30
Как русская техподдержка Эпокса(от мерлиона, который имел эксклюзив, собственно, Миха1024 и я вам всем отвечали) скажу, что DFI появился сильно раньше Epox и никакого отношения к переходу народа из не...
EPoX - история компании, выпускавшей комплектующие для энтузиастов и оверклокеров
Евгений Серебренников
10:30
Разрешение 1366х768Р
GeForce GTX 750 Ti за 2000 рублей без проблем запустила Cyberpunk 2077 и другие актуальные игры
Дима Коровайко
10:25
Он из Казахстана, ему КОАП по барабану
Samsung запретила сотрудникам использовать ChatGPT и другие чат-боты на основе нейросетей
Николай Тищенко
10:24
В каком месте он дорожает? Влажные фантазии не в счёт! 🤣
Криптовалютные Киты возвращают бычий тренд, а Биткоин дорожает на фоне кризиса госдолга США
sboxx
10:22
неудивительно - мало того что 7000 линейка сыровата, так еще и цены такие же аццки горячие как и сами процессоры
Количество отгруженных в прошлом квартале процессоров AMD Ryzen упало на 55%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем