Оглавление

Вступление

Различные домашние бытовые приборы делают нашу жизнь более комфортной и добавляют в неё изюминку. Это устройства, которые позволяют нам управится с бытом, сэкономить наше время, которое мы можем потратить на что-то другое, что нравится больше. Например, есть люди, которые категорически не любят делать какие-то простые домашние дела: мыть посуду, стирать, убираться и прочее. Для этого есть специальные приборы, которые берут всю основную работу, а функции человека сводятся к минимуму: загрузить и выгрузить готовое. Загрузил бельё, порошок – машинка постирала, подсушила, можно вынимать и пользоваться. Аналогично с посудой. Немного труднее дела обстоят с уборкой. Здесь уже нужна какая-то очень сложная техника, чтобы осуществлять все виды этой деятельности.

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К сожалению, сейчас одна машина не может сразу протереть пыль с полки, помыть окно, пропылесосить и вымыть полы, но какую-то часть этих функций уже успешно можно перепоручить роботу. Сам я уже давно сталкивался с подобными устройствами и действительно за последние годы произошёл существенный прорыв в последних поколениях устройств. Они стали более функциональными, простыми в использовании и технологичными. Новые сенсоры позволят роботам строить более детальные карты, работать более быстро, легко объезжать препятствия и ориентироваться в помещении. Всё это я заметил ещё при тестировании модели ILIFE A11. Это действительно одна из лучших моделей по сей день потому, что она обладает хорошей производительностью, автономностью и легко справляется с сухой и влажной уборкой. Однако остался нерешённым вопрос с обслуживанием.

Проблемы с уборкой могут усложниться, если в доме есть четвероногие друзья. Они дополнительно генерируют различный мусор и убираться нужно чаще. Казалось бы, что эту функцию уже выполняет робот, но только его контейнер не безграничен и его приходится часто опустошать.

Доходит до того, что это можно проделывать несколько раз в день, а иначе после заполнения штатного бункера никакой уборки больше не будет происходить. Всё это привело к пониманию того, что нужен бункер значительно больше, чем у самого робота, ведь в обычном пылесосе он заметно больше. Выход из этой ситуации был найден интересный. Для этого просто нужно два пылесоса, один из которых будет служить базовой станцией, и робот сможет во время подзарядки или заполнения своего контейнера освободить его на базе.

Именно такая концепция представлена в новой модели ILIFE T10s, которая обладает таким же широким функционалом как A11, но в дополнение к этому позволяет упростить обслуживание робота.

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Это новая флагманская модель производителя с расширенным функционалом, шваброй и мощным двигателем. Посмотрим, насколько хорошо он справится со своей задачей. Хотелось бы чтобы его хватало надолго, а обслуживание стало проще.

Упаковка и комплектация

Как и в прошлый раз, нас встречает простая картонная коробка. Это всего лишь транспортировочная упаковка для защиты пре пересылках. Однако, на этот раз она значительно больше, причём раза в два. Внутри как, обычно находится, цветная и красивая коробка самого устройства, которая также сделана из плотного толстого картона.

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С фронтальной стороны мы видим футуристическую картину, как робот пылесос сорвался с базы и мчится, светя синими лазерами. В правом верхнем углу находится оранжевый круг с логотипом производителя. Слева крупными белыми символами указана модель устройства. Ниже есть информация о том, что у данной модели есть станция самоочистки, продвинутая технология LDS навигации, высокая мощность всасывания, приложение с голосовым управлением и ёмкий аккумулятор. Вся эта информация представлена на английском языке, а рядом находятся круглые значки.

С противоположной стороны находится всё то же самое. Вся оставшаяся информация находится по бокам коробки. С одной стороны, мы видим краткое описание устройства с основными характеристиками. Информация представлена на четырёх языках, как и на противоположной боковой стороне.

Здесь мы видим ключевые особенности устройства, показанные в картинках и снабжённые подписями к ним. Из них становится понятно, что у робота есть три режима уборки с возможностью подметания и мытья полов. Снова упоминается станция самоочистки. Также не забыли упомянуть про интеллектуальную систему навигации LDS (Laser Distance Sensor). Это означает, что устройство создаёт кату помещения и потом передвигается по ней, объезжая препятствия.

Сверху находится белая пластиковая ручка для удобства транспортировки.

Снизу вообще ничего нет.

Пора открыть коробку и заглянуть внутрь. Сверху находится лист из вспененного полиэтилена с вырезами. В одном из них лежит пакет с инструкциями, а через другой торчит крышка верхнего LDS сенсора.

Подняв её, сразу можно заметить крупный лоток, где аккуратно в пакетах размещается весь комплект поставки. В середине находится само устройство, также упакованное в прозрачный пакет.

Под лотком находится ещё один отсек, где расположилась крупная базовая станция. Она также упакована в пакет.

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Изначально складывается ощущение добротности и хорошего качества устройства. Всё сделано максимально аккуратно и красиво. Все аксессуары, упаковка, инструкции выполнены на высшем уровне. Абсолютно не остаётся ощущение того, что где-то сэкономили и что-то не учли. Напротив, всё сделано максимально понятно и удобно. Комплект поставки очень интересный.

Теперь в нём нет адаптера для зарядки и пульта управления. Ещё по другим моделям я понял, что пульт не нужен потому, что всеми функциями проще управлять со смартфона. Что касается зарядки, то она встроена в базовую станцию, которая стала значительно больше и теперь просто подключается к сети 220В.

Ещё в штатном наборе есть два комплекта боковых щёток, специальная щётка для чистки устройства и две тряпки, одна из которых находится на отдельной пристёгивающейся швабре.

Обе тряпки изготовлены из микрофибры и обладают ворсом длиной около 4-5 мм. По фактуре они не отличаются вообще.

Ещё в комплекте находятся дополнительные фильтры. Два уже изначально установлены в контейнере и два упакованы отдельно. Фильтрация в этой модели улучшена и представляет собой трёхступенчатую систему. Поэтому теперь основных фильтров два. Один поролоновый, а другой более тонкой очистки.

Кроме этого, в комплекте есть подробная инструкция, стяжка на липучке для провода и мешок-пылесборник.

Последних на самом деле два потому, что другой уже установлен в базовой станции. Они изготовлены из нетканого материала и оборудованы картонной рамкой с резиновым кольцом и сдвигающимся клапаном.

Он позволяет закрыть отверстие, чтобы при транспортировке мыль не просыпалась. Сделано очень удобно и этот клапан можно закрыть прямо в бункере пылесборника базовой станции.

Внешний вид и особенности устройства

Устройство традиционно представляет из себя крупную круглую шайбу с заметным возвышением сверху. Это чёрная защитная крышка, под которой прячется оранжевая шайба, которая крутится постоянно на 360°. Там находятся сенсоры LDS (Laser Distance Sensor).

Смысл заключается в измерении расстояния до объектов путём излучения света и расчёта времени его возвращения до приёмника. Благодаря этому устройство сканирует помещение и строит карту, по которой потом уже работает.

Мне показалось, что помимо сенсоров сверху, есть ещё один спереди, который находится в окне за бампером. В целом пылесос очень хорошо ориентируется и строит отличную карту. Она получается больше тех мест, куда он может проехать и следует отметить, что дальнобойность хорошая.

Ещё сверху находится две кнопки с индикаторами и отдельный индикатор подключения к беспроводной сети. Одна кнопка необходима для включения, выключения и паузы, а другая для возвращения к базовой станции для подзарядки и самоочистки.

Корпус изготовлен из пластика. В передней части находится бампер с сенсорами столкновения. Тут алгоритм понятный, отмечу лишь, что устройство настроено достаточно агрессивно и может даже сдвинуть стул. На бампере есть полоса из плотной резины, поэтому все удары не жёсткие и шума от соприкосновения нет. Сам корпус достаточно прочный.

Верхняя поверхность глянцевая. По бокам поверхность матовая. Место выхлопа воздуха находятся сбоку. С противоположной стороны находится лишь имитация решётки, но зато здесь спрятано кнопка сброса.

Контакты для заряда находятся в задней части. Там же есть отверстие для стыковки с базовой станцией, чтобы перегрузить пыль из контейнера робота в мешок-пылесборник, который установлен в базовой станции.

В целом корпус сделан очень добротно и по качеству изготовления и материалов придраться невозможно. Сверху находится глянцевая панель с градиентным переходом от синего к тёмно-синему. Смотрится очень здорово, а дополнительный стиль придают серебристые буквы логотипа производителя. Здесь всё выполнено на высоте и как у самых дорогих премиальных моделей, а местами может даже и лучше. Например, это заметно внизу.

Первое что бросается в глаза – это информационная табличка на крышке, под которой находится аккумулятор. Здесь очень удачное, на мой взгляд, решение потому, что он сделан съёмным и его легко заменить.

В центре находится щётка. Изначально установлена классическая турбо-щётка с щетиной и резиновыми ламелями. Очень мягкая и эффективная для уборки разных поверхностей. Лучше подходит для ковровых покрытий и отлично справляется с шерстью, мехом и волосами.

Контейнер находится в задней части. Он универсальный и предназначен для сбора пыли, а ещё служит как резервуар для воды. Швабра пристёгивается к нему и пылесос может мыть полы.

Вода заливается через специальное отверстие, которое закрыто силиконовой заглушкой. Ещё на контейнере можно обнаружить QR-код для загрузки приложения, которое позволяет управлять пылесосом.

Робот оборудован отличными крупными колёсами с пружинной подвеской и резиновыми шинами. Они мягкие и упругие и проходимость устройства очень хорошая. Небольшие препятствия устройство не замечает.

С лакированного пола на ковёр или с плитки на ковёр заезжает без буксов или каких-то проблем. Преодолевает бруски толщиной 20 мм – это предел его возможностей потому, что при большей высоте, он уже банально упирается бампером, хотя он едет не совсем горизонтально и задняя часть ниже передней.

В передней части находится ещё одно опорное колесо, которое больше напоминает шар. Также здесь есть контакты для заряда на базе и два выступа разных цветов для установки боковых щёток. Левая и правая отличаются по цвету. Почему так? Дело в том, что щетинки расположены с небольшим поворотом, как лопасти вентиляторов и поэтому они работают так, чтобы подгребать мусор под устройство, а не разбрасывать его в разные стороны. Однако, если скорость вращения их велика, то получаться может именно так. С роботом всё понятно и конструкция его схожа с другими моделями. Осталось рассмотреть более детально базовую станцию.

Это, по сути, ещё один пылесос, который опустошает контейнер робота, когда он пристыкован к станции. Он значительно более мощный и при его включении раздаётся шум как от реактивного самолёта. Поэтому учитывайте это сразу. Однако в настройках можно осуществлять разные алгоритмы самоочистки, вплоть до того, что можно её отключить или делать это вручную.

Внизу базовой станции находятся два выступа с контактами для подзарядки робота, есть специальный направляющий выступ для правильной стыковки устройств, резиновый гофрированный приёмник. Последний необходим для плотного прижима с отверстием для забора пыли из контейнера. Также спереди есть индикатор работы.

Сбоку находятся отверстия для выхлопа воздуха.

Сверху расположена крышка с резиновым уплотнительным кольцом. Она свободно открывается, пока не происходит забор пыли из робота. Тогда открыть её невозможно. Внутри нанесена информация о порядке замены мешка-пылесборника.

Дополнительная информация находится снизу. Здесь мы видим характеристики заряда и питания самой станции. Заряд робота обеспечивает встроенный блок питания на 19В, 0,6А. Это немного, но ёмкость аккумулятора меньше, чем у модели ILIFE A11, а заряжается он столько же.

Под верхней крышкой базовой станции находится отсек, куда устанавливается мешок для сбора пыли. Мешки приобретаются отдельно, в комплекте есть два, и они одноразовые.

Мешок устанавливается за приклеенную картонную рамку по специальным направляющим.

Для извлечения нужно потянуть за картонную полоску клапана, он закроется и можно будет достать мешок. Очень продуманный механизм и пыль никуда не просыпается.

Настройка и эксплуатация

Устройство включается сверху корпуса кнопкой включения. Для сброса беспроводных настроек и подключения через приложение нужно зажать сразу две кнопки. Сам робот подаёт голосовые уведомления о том, что собирается делать. Язык уведомлений настраивается в приложении.

В который раз само приложение другое. Это не совсем удобно, но в данном случае оно гораздо более универсальное и предназначено для различных устройств в составе «умного дома».

Для установки приложения нужно отсканировать QR-код с информационной таблички на крышке контейнера, скачиваем его, регистрируемся и можно приступать к работе. Для соединения с устройством необходимо зажать на нём сразу две кнопки и подключиться к его WIFI сети. Дальше всё просто.

Если при сопряжении что-то пойдёт не так, то в приложении есть подсказки, есть также подробная инструкция, а для сброса устройства можно воспользоваться кнопкой Reset сбоку.

В самой программе используется русский язык. Он же применяется для голосового сопровождения устройства, но на начальном этапе его нужно скачать и выбрать. Также сразу предлагается обновить программное обеспечение самого устройства. Да, устройство может сообщать о том, что оно собирается предпринять. Громкость сигналов и команд тоже регулируется. На этот раз озвучка мне не сильно понравилась. Однако она мне сильно напомнила старый ЖД вокзал, где диспетчер объявляет через громкоговоритель так, что едва-едва понятно.

Сначала отправляем робота в разведку, сканировать площадь уборки и создать карту, а тем временем разберёмся с функционалом программного обеспечения. Многие функции становятся доступными после того, как устройство отсканирует пространство, покатается везде и создаст карту, с которой потом нам нужно будет работать. Поскольку этих роботов у вас может быть 100 штук, то при входе в приложение нужно выбрать тот, который планируется наставлять дальше на путь работы.

Я уже сделал карту, и на ней обозначены помещения. Да, они не идеально прямоугольные потому, что на полу были какие-то посторонние предметы, мебель, и прочие вещи, которые помешали радару, и поэтому отразилась именно такая конфигурация, но самое главное устройство практически идеально разделило его на разные комнаты.

В верхнем правом углу находится пиктограмма для смены названия устройства. Меню находится ниже по правой стороне. Сначала идут две самые популярные кнопки, а третья открывает основное меню. Первая открывает редактор областей.

Здесь можно задать область для уборки или наоборот установить виртуальное пространство, куда робот заезжать не будет. Вторая кнопка – редактор карты.

В самом конце находится кнопка ещё, которая открывает расширенное меню. Здесь осуществляются все дополнительные настройки.

Меню не очень большое, но все необходимые функции есть. Например, здесь есть редактор комнат. Есть функция поиска робота, если вдруг он где-то потерялся, хотя его положение обычно отображается на карте.

Отдельно настраивается мощность всасывания и интенсивность смачивания тряпки. Для этого есть два пункта, с нескольким вариантом настроек. Кстати, на ковре робот автоматически увеличивает мощность всасывания сам.

Пора переходить непосредственно к уборке. Робот немного изучил пространство и теперь он заезжает на базу, чтобы подзарядиться.

После подзарядки можно приступать к уборке. У меня она начинается сразу с ковра и поэтому мне приходится устанавливать мощность всасывания на максимум. Шум в режиме максимальной мощности на расстоянии 1,5 м составляет 50,7 дБ. Это всё равно получается тише, чем обычный пылесос, а на половинной мощности и вовсе 39,6 дБ.

Через несколько минут уже набирается полный контейнер и также нужно очистить щётку, от накопившихся волос. Вся процедура проводится достаточно просто.

После уборки или принудительно робот возвращается на базу для опустошения контейнера. Вот на этом этапе второй пылесос в базовой станции уже работает очень громко, но функцию сбора пыли можно отключить в меню программы.

Там же можно принудительно вернуть его на базу и очистить контейнер робота.

Контейнер также можно вытрясти вручную. Он просто снимается с пылесоса для чего нужно нажать на синюю кнопку сзади.

Пыль и частицы оседают в контейнере, он легко открывается и его можно спокойно вытрясти, а в самом конце уборки промыть. Не нужно мочить только белый фильтр. Поролон и мелкую нейлоновую сеточку можно помыть. Также можно вымыть щётку. Теперь одеваем швабру и отправляем устройство мыть пол. Контейнер представляет из себя ёмкость, которая заполняется жидкостью. Для этого есть специальное отверстие и пробка. Я бы рекомендовал использовать воду с моющим концентратом, для лучшего варианта и ещё раз хочу отметить, что пол должен быть ровный и без въевшихся пятен. Тогда всё получится хорошо.

При влажной уборке робот не пылесосит, но мусор подметает в специальную нишу в контейнере. Поэтому часть мусора остаётся там и его нужно будет убирать. Вот эта процедура самая неприятная потому, что подлезть туда сложно, а мусор, уже смоченный жидкостью и не такой сыпучий. Что касается шума, при влажной уборке, то она ощутимо меньше и составляет 35,4 дБ на расстоянии 1,5 метра.

Я сам поэксплуатировал это устройство около недели и сделал для себя ряд наблюдений и выводов. Прежде всего я буду сравнивать его с моделью ILIFE A11. По качеству уборки я разницы не заметил. Также нет разницы по времени автономной работы. Если любое устройство отправляется в своё первое боевое крещение, то в первую очередь оно сразу забивает контейнер и поэтому разумно отправляется на базу.

Только A11 будет ждать пока его почистят, а здесь он перекидывает мусор и сразу погнал дальше. Заряда хватает где-то на пять таких вылазок, осле чего в принципе мешок уже получается наполовину забит. Дальше он подзаряжается и продолжает уборку. За день он отлично убирает помещение, а мешок уже становится полным. Разумеется, все тесты проходили в реальных условиях при серьёзном загрязнении, где пылесосить нужно вручную около полутора часов. В такой ситуации A11 просто стоял бы на базе с полным контейнером и ждал. Здесь вся работа проделывается автоматически и в конце нужно почистить швабру, щётку и выкинуть мешок. В этом плане получается очень удобно потому, что в течении для пока никого нет дома вся работа выполняется и дома сразу становится чисто. При дальнейшем поддержании чистоты уже нужно просто устанавливать таймеры и настраивать алгоритм опустошения контейнера. Робот отлично ориентируется в пространстве. Может сам заехать под стул, развернуться и выехать. За всё время использования он ни разу нигде не з

астрял, хотя я пытался сделать чтобы он запутался в половике на скользком полу. Все препятствия он проходит уверенно. При заезде на ковёр автоматически увеличивается мощность всасывания, что также очень удобно. Также при длительном использовании приходится реже чистить щётку потому, что все волосы он собирает ещё при первом проходе. На одном заряде робот проезжает площадь порядка 100-120 м2. У A11 похожие показатели и это очень странно, учитывая, что аккумулятор модели ILIFE T10s меньше. Причина этого скорее всего комплексная, но есть очевидные вещи. Этот робот легче и максимальная мощность всасывания ниже, хотя на качестве уборки это не сказывается.

Заключение

У меня уже есть какой-то опыт пользования различными роботами-пылесосами и поэтому можно оценить по достоинству функционал этой модели. ILIFE T10s продолжает лучшие традиции компании и представляет собой новую флагманскую модель, где упор сделан на максимальное удобство использования. Производитель изучает рынок, а также учитывает отзывы и пожелания. Так, например, из комплекта пропал пульт. Почему? На самом деле он просто не нужен и у меня всегда валялся без дела. Устройством всегда проще управлять со смартфона потому, что он всегда под рукой, а пульт, даже если его не нужно искать, лишён львиной доли функционала.

По сути, мы видим, как компания планомерно усовершенствует свои устройства, постоянно добавляя новые функции. Это было заметно при переходе от A10s к A11 и сейчас от A11 к T10s. У компании это первая модель с базовой станцией для самоочистки бункера, которая представляет из себя дополнительный пылесос со своим пылесборником, которым является мешок на 2,5 литра. Это позволило сделать сам контейнер на роботе меньше, чтобы снизить габариты и вес устройства. Также это позволило увеличить ёмкость с водой для влажной уборки. Помимо этого, ещё одним важным дополнением стала возможность использовать голосовые помощники для управления и интеграцию в систему умного дома. Это ещё один огромный шаг в сторону автоматизации и простоты использования.

Скорость и чувствительность сенсора стала ещё выше по сравнению с моделью ILIFE A11. Заметно улучшилась фильтрация. Теперь воздух проходит сразу через три фильтра, а не один. Ёмкость аккумулятора снижена, но теперь к нему появился простой доступ. Кроме этого, за счёт сниженной максимальной мощности всасывания и оптимизации алгоритмов время автономной работы получается сопоставимым, о чём заявляет сам производитель. Этому же способствует уменьшенная масса устройства. Также аккумулятор заряжается по времени столько же. Изменения затронули даже приложение. Оно объединяет в себе целую систему умного дома с возможностью настройки различных сценариев и интеграции голосового ассистента. Софт работает стабильно, никаких вылетов, всё просто и понятно настраивается, в самом приложении есть подсказки, как это можно подключить устройство к сети и даже инструкция не нужна.

Стоит ещё раз подчеркнуть, что устройство очень хорошо ориентируется в пространстве, хорошо маневрирует и обладает хорошей проходимостью, благодаря крупным колёсам с высоким протектором и мягкой резиной. Пылесос отлично передвигается по ковру, по голому дереву, по лаку, по краске, по плитке и другим скользким поверхностям. Разумеется, пол должен быть сухой и нужно не допускать, чтобы он ездил по лужам. Что касается влажной уборки, то всё отлично работает на плитке, но без фанатизма и глубоко въевшуюся грязь он не отмоет. Также в комплекте не оказалось концентрата моющего средства и лучше его использовать при влажной уборке, чтобы не было разводов и качество было выше.

Кстати, про качество. Изготовление традиционно отличное. Сам робот выглядит красиво, все элементы ровные и аккуратные. Это не какое-то кустарное изделие с дешёвым плохим пластиком, а очень красивое и аккуратное устройство с приятной отделкой и материалами. В ILIFE T10s качество осталось на том же высоком уровне, но само устройство стало, на мой взгляд, привлекательнее благодаря симпатичному цвету корпуса. Комплект поставки снова включает в себя, дополнительную тряпку и фильтры. Робот-пылесос ILIFE T10s получился мощным, быстрым, простым комфортным и в целом очень хорошим. При всех достоинствах модели A11 добавился функционал очистки контейнера и сбора пыли в отдельный мешок с клапаном, который можно легко сменить и просто выкинуть весь мусор вместе с ним.

Андрей Понкратов aka wildchaser