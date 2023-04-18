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Обзор и тестирование корпуса MSI MEG Prospect 700R

На что способна флагманская модель известного производителя компьютерных компонентов?
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Оглавление

Вступление

Для создания мощной игровой сборки обычно требуется большой и просторный корпус. Да, все компоненты часто можно разместить в компактном, но я много раз сталкивался с тем, что возникают проблемы с охлаждением процессора и видеокарты. Эти проблемы тоже можно решить, но тогда придётся пожертвовать производительностью. Большой корпус больше нужен для топовых сборок на флагманских компонентах, чтобы свободно можно было разместить крупные современные видеокарты и производительную систему охлаждения. Зачастую это касается именно кастомного жидкостного охлаждения, где необходимо ещё разместить резервуар с помпой.

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Также без крупного корпуса не обойтись владельцам больших материнских плат формата E-ATX, которые могут разместиться далеко не во всяком компактном корпусе. Производители прекрасно понимают эту ситуацию и поэтому действительно большие корпуса стоят дорого. Поэтому если пользователь готов раскошелиться, то бонусом ему можно увеличить функционал, добавив различные интересные решения, которые могут даже быть эксклюзивными и необычными. Я рассматривал уже много разных моделей и у каждой есть какие-то свои интересные моменты.

Прогресс не стоит на месте, и производители постоянно пытаются нас чем-то удивить, добавив что-то новое. Также многим известно, что корпуса производят специализированные компании, для которых это является основным бизнесом и крупные производители различных компьютерных компонент, для которых важно обеспечить покупателю возможность сделать сборку на безе компонент от одной компании, чтобы всё было в едином стиле.

Например, так поступает фирма MSI, которая на сегодняшний день предлагает полный набор элементов, за исключением разве что самого процессора и оперативной памяти. Это зачастую удобно, красиво и объединено какой-то одной общей концепцией. Отчасти поэтому выбор всех компонент от одного производителя выглядит заманчиво. Чтобы угодить как можно большей аудитории, компаниям приходится выпускать несколько моделей. Таким образом получается попасть в каждый сегмент, а у пользователя есть из чего выбрать. Сегодня мы рассмотрим флагмана компании MSI – корпус MEG Prospect 700R.

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Данная модель рассчитана на сборку мощных высокопроизводительных систем с возможностью установки СЖО. Ещё у него есть множество интересных особенностей. Посмотрим, что нового и необычного нам здесь предложит производитель.

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Упаковка и комплектация

Коробка очень большая и тяжёлая. Она изготовлена из плотного картона, но с цветной полиграфией снаружи. Её габариты составляют 690 х 365 х 645 мм, а вес - 21,55 кг. По бокам есть прорези для ручек, что очень удобно, но не для одного человека.

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Оформление отличное потому, что есть цветная полиграфия. Сверху и снизу коробка заклеена скотчем. Там нет вообще никакой информации, кроме названия модели и логотипа производителя. Поэтому будем изучать боковые стенки, которые тоже одинаковые, и на них находятся изображение устройства. Здесь также указана модель и присутствует крупный логотип MSI Gaming. Всё это выполнено золотой краской, чно намекает на премиальный статус устройства.

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Вся основная информация по модели находится с двух торцов. На одном из них представлена спецификация.

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На другом торце на нескольких языках, включая русский, указана ссылка на сайт производителя для того, чтобы получить более подробную информацию. Ещё есть несколько значков с подписями, которые немного раскрывают функционал этого корпуса.

Открыв коробку, я обнаружил, что корпус расположен передней панелью вверх. На этот раз вместо пенопласта используется каркас из чёрного вспененного полиэтилена. По углам есть специальные усиленные уголки из МДФ.

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Извлечение корпуса из упаковки не вызывает проблем, но одному это будет сделать тяжеловато.

Комплект поставки разделён на две части. Одна из них находится в отдельной коробке, которая расположена между деталями каркаса из вспененного полиэтилена, а другая ещё в одной коробке, которая спрятана внутри корпуса.

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В первой коробке находятся две детали.

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Одна из них представляет собой вставку-расширитель для модификации внутренней панели корпуса. Она необходима для того, чтобы можно было установить плату формата E-ATX.

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Другая пластина также позволяет модифицировать внутреннюю панель так, чтобы в передней части стало больше свободного места.

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Внутри корпуса есть ещё одна коробка с дополнительными аксессуарами.

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Что в комплекте?

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  • Несколько стяжек.
  • Комплект разных винтов.
  • Адаптер для закручивания втулок.
  • Кабель-разветвитель для вентиляторов.
  • Крестообразная отвёртка.
  • Руководство по установке.

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Это ещё не всё. В комплекте поставляется специальный адаптер для установки видеокарты вертикально. Однако, для полного функционала не хватает райзера PCI-e x16. Его придётся покупать отдельно (такая практика у всех производителей).

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Часть компонентов уже смонтирована в корпусе: вентиляторы, контроллер подсветки корзина с лотками для жёстких дисков.

Дизайн и особенности корпуса

Сам корпус не такой огромный как упаковка и на самом деле очень удобный. Его габариты составляют согласно спецификации 585 х 257 х 537 мм, а вес – 15,95 кг. Это по-прежнему кажется очень много, но обе боковые панели на петлях и просто снимаются.

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В описании указано, что одна боковая стенка из стекла другая стальная. Корпус размера Mid Tower с нижним расположением блока питания. Рама корпуса стальная, передняя панель тоже, но за ней есть сеточка внутри. В местах соединения используются заклёпки. Я не нашёл информации о толщине металла, но сам намерил 0,7 мм. Судя по весу, это похоже на правду и реальный диапазон 0,6-0,7 мм плюс краска, слой которой очень толстый. За время тестирования ничего не поцарапалось. Металл не кажется фольгой, ничего не гнётся, мнётся и не люфтит.

Качество изготовления и материалов очень хорошее. Всё ровно подогнано, нет ни щелей не заусенцев и прочих производственных дефектов/недоработок.

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Передняя панель сделана в виде трапециевидного профиля. На наклонные плоскости накладываются специальные выступы боковых панелей. Сделано всё очень интересно и такую конструкцию я встречаю впервые. Сама передняя панель также стальная, сетчатая с крупной ячейкой. Это не страшно потому, что внутри находится мелкая нейлоновая сетка для улавливания пыли. Всё легко снимается без инструментов, а конструкций фиксации тут две. Прежде всего – это магниты. Магниты находятся на пластиковых рамках сеток. Второй вариант – это фиксация металлических выступов с шариками в пластиковых гнёздах, расположенных на раме корпуса. Так крепится верхняя и передняя панели. Спереди уже установлено три вентилятора 140 х 140 мм с подсветкой на приток и ещё один сзади на вытяжку. Всего в корпус можно установить 10 вентиляторов 120 мм или 7 вентиляторов 140 мм.

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Также корпус подразумевает установку радиатора СЖО спереди, сверху, сзади и на внутренней панели. Везде есть свои сетки, кроме задней панели потому, что там вентилятор должен работать на вытяжку тёплого воздуха из корпуса. Боковая стеклянная панель здесь сделана в форме дверцы на петлях. Такая конструкция очень удобная потому, что позволяет быстро организовать доступ.

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Стекло приклеено к двум стальным пластинам. На одной находятся петли, а на другой металлические выступы с шариками. Фиксация очень надёжная и требуется значительное усилие для открытия. Стекло обклеено плёнкой, и оно абсолютно прозрачно. Если и есть тонировка, то она совсем незначительная. Ещё по периметру есть чёрная рамка шириной около 20 мм. Ещё на обоих дверцах есть загиб в сторону передней панели. Он скомбинирован из металла и пластика и немного выступает относительно основной панели.

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Надёжно ли приклеены эти стальные планки? Да, очень даже хорошо, а передняя дополнительно крепится винтами к загибающейся панели. Вариант фиксации получается надёжнее чем магниты потому, что держится очень хорошо, а открывается с приличным усилием. Мне такой вариант открытия и фиксации боковой двери нравится больше, чем винты насквозь или барашки сзади. Правая стальная стенка крепится аналогичным образом, только зеркально. Ещё на панели есть вырезы, а чтобы пыль не проникала предусмотрена специальная сетка на магнитах.

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Стальная боковая дверца очень похожа на стеклянную наличием петель и загибающейся частью на переднюю панель корпуса. Она также легко снимается с петель.

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Внизу находится тоннель, где спрятан блок питания и часть его проводов. Мы видим, что конструкция стоек не такая простая. По периметру есть изгибы на боковых планках. Они образуют сложный профили и увеличивают жёсткость. В местах соединения профилей каркаса корпуса присутствуют заклёпки. Метал здесь совсем не кажется тонким и в целом рама получилась крепкая, прочная и жёсткая. Внутри мы можем увидеть резиновые шторки в проёмах, как на большинстве премиальных моделей корпусов.

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Давайте сначала посмотрим на корпус снизу. Здесь мы видим традиционную сетку для защиты от пыли. Она расположена в месте захвата воздуха блоком питания. Ещё она легко снимается, её можно мыть и пылесосить. Её каркас изготовлен из пластика, и она задвигается по направляющим и фиксируется. Сама сетка изготовлена из нейлона с очень мелкими ячейками.

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Ещё снизу видны винты прорези для корзины жёстких дисков. Её можно передвигать, для этого предусмотрена система направляющих и пазов, а фиксация производится защёлками. Если у вас нет 3,5” накопителей, то лучше будет её просто снять. Корпус стоит на четырёх крупных пластиковых ножках, на которых есть четыре площадки из мягкой резины для устойчивости. При передвижении корпуса по поверхности стола следы у меня не оставались.

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Каждая из опор крепится при помощи саморезов к основанию. Корпус даже пустой стоит очень хорошо и сдвинуть его трудно. С собранной в нём системой он стоит как прикрученный.

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Сверху корпус тоже очень хорошо вентилируется. Для этого здесь находится просто огромная решётка стальная панель с большим количеством отверстий. Под ней расположена ещё одна нейлоновая сетка на пластиковом каркасе. Что мне больше всего понравилось – сетки взаимозаменяемы.

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Все сетки с магнитным креплением на пластиковой рамке. Они легко снимаются и очищаются.

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Верхняя панель крепится к раме, где установлены специальные пластиковые гнёзда, куда вставляются стальные шарики выступов на панелях. Сверху места достаточно для того, чтобы свободно разместить радиатор с вентиляторами. До места крепления платы солидное расстояние и ничего не должно мешать. Ограничения могут быть лишь по толщине радиатора.

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Также сверху находятся разъёмы и кнопки. Они расположены ближе к передней панели, что логично. Спереди на скос ещё идёт панель с экраном. Она выполнена отдельным модулем с пластиковым корпусом.

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Есть кнопки Power, переключатель режимов подсветки и Reset, а из разъёмов присутствуют два USB 3.2 Gen1 Type-A, один USB 3.2 Gen2x2 Type-C. Кроме этого есть два джека для наушников и микрофона. Изнутри это всё выглядит не так красиво. Передняя панель легко снимается.

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Она также стальная и окрашена в тот же цвет, что и весь корпус, поэтому может создаться иллюзия, что он монолитный. Когда используется пластик, то на нём сложнее создать ту же фактуру и цвет, что на основном шасси. Здесь такой проблемы нет потому, что также используется металл. Спереди мы видим узоры из мелких треугольных отверстий.

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Фиксация передней панели также осуществляется пластиковыми гнёздами и шариками на панели. Сетка фиксируется на магнитах к раме.

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Всё это обеспечивает лёгкость и простоту при сборке. За передней панелью здесь находятся три вентилятора с подсветкой. Все они одинаковые размера 140 х 140 мм. Каждый оборудован ARGB подсветкой, и все подключаются к одному хабу, который находится на правой стальной дверцей.

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Ещё один такой вентилятор находится сзади и работает на выхлоп горячего воздуха. У каждого вентилятора по два кабеля: один 4-pin FAN с ШИМ управлением, а другой 3-pin ARGB 5В.

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В комплекте есть разветвитель, чтобы все четыре вентилятора вывести на один канал, но изначально они все были подключены к одному хабу. Блок питания устанавливается в тоннель изнутри, для чего есть специальная монтажная рамка с барашками. Блок крепится сначала к рамке, а потом уже она сама к раме корпуса.

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Выше находится вырез для заглушки задней панели материнской платы и заглушки слотов расширения. Корпус самого высокого уровня, поэтому они снимаются, а не выламываются. Ещё возможна установка специального каркаса для размещения видеокарты в вертикальном состоянии. Приспособление есть в комплекте и устанавливается в штатный проём с заглушками. Часть заглушек снимается и вставляется данный модуль. Также в корпусе между заглушек нет стальных разделительных полос, поэтому всё устанавливается отлично.

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С обратной стороны в тоннеле находится корзина для установки двух жёстких дисков 3,5”. Каждый сначала устанавливается в пластиковый лоток, потом задвигается в корзину. Ещё два накопителя 2,5” можно установить на внутренней панели за правой стенкой. Для этого предусмотрены специальная монтажная пластина. Основные особенности посмотрели, думаю пора переходить к сборке.

Тестовый стенд

Тестирование корпуса MSI MEG Prospect 700R проводилось со следующими компонентами:

  • Процессор: Intel Core i5-13600K;
  • Кулер: Noctua NH-D15;
  • Термоинтерфейс: GD900-1;
  • Материнская плата: ASUS ROG Maximus Z690 APEX, версия BIOS 3501;
  • Память: 2 x 16Гб DDR5-6400, TEAM (SKhynix);
  • Видеокарта: MSI RTX 4070Ti GAMING X TRIO 12 Гб;
  • Накопитель: Samsung PM9A1 1Tb;
  • Блок питания: MSI MPG A1000G PCIE5;

Сборка системы

Сборка системы доставляет сплошное удовольствие. Корпус очень просторный, доступ отличный и везде без труда можно подлезть. Все манипуляции проводятся очень комфортно. Сверху есть даже пространство, чтобы просунуть руку и подключить коннектор дополнительного питания.

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Корпус очень удобный для сборки и нет абсолютно никаких нюансов или подводных камней, с которыми пришлось столкнуться. Даже за правой стенкой всё отлично укладывается, и она легко закрывается потому, что пространства достаточно.

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Система собрана, теперь можно запустить и посмотреть на её работу. Самого пристального внимания заслуживает верхний экран с тачскрином, где реализовано множество различных функций. Кроме этого, экран может отображать анимацию, время, погоду и мониторинг различных значений.

Местами хотелось бы получить больше информации с датчиков материнской платы, но возможно функционал со временем будет расширяться и появятся новые функции. Пока есть отдельная термопара и температуру с неё можно вывести на экран. Также есть мониторинг вентиляторов и возможность управлять их скоростью. Всё работает отлично, тачскрин хорошо реагирует, яркость достаточная, разрешение экрана тоже хватает.

Стеклянная панель легко закрывается, и в таком режиме корпус получается немного тише. Есть несколько собственных режимов подсветки, но в меню можно переключиться на режим синхронизации с материнской платой.

Результаты тестов

Для тестов использовалось несколько разных пакетов, которые равномерно разогревали процессор и видеокарту по отдельности. Prime95 и Furmark соответственно неплохо справились с поставленной задачей.

Помимо этого было проверено несколько вариантов использования штатных вентиляторов MSI MEG Prospect 700R и проведено сравнение корпуса с открытым стендом.

  • Открытый стенд (ОС);
  • Все корпусные вентиляторы включены (MAX);
  • Все корпусные вентиляторы включены (LOW);
  • Все корпусные вентиляторы отключены (OFF).

Уровень шума

С расстояния 100 см, дБ

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Температура

Температура CPU, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Температура GPU, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Заключение

MSI MEG Prospect 700R – это по-настоящему флагманская модель известного производителя компьютерных компонентов. Корпус очень большой, хорошо вентилируемый и прекрасно оснащённый. При этом выглядит он очень круто, но больше мне понравился его функционал и эргономика. С ним очень удобно работать, а собирать систему вообще сплошное удовольствие. Здесь всё отлично продумано, а кабель-менеджмент один из лучших. За правой стенкой мы реально видим несколько трасс для укладки кабелей. Там же находится плата контроллера управления вентиляторами и подсветкой.

При этом управление осуществляется не кнопками, а при помощи сенсорного экрана в передней верхней части. Это вообще отдельная история. Понятно, что сама панель смотрится здорово и необычно сама по себе, но на неё можно выводить разную информацию о системе, осуществлять не только мониторинг, но и регулировки. Управлять можно режимами подсветки и скоростью вращения вентиляторов. При этом на экране отображаются показания с тахометра вентиляторов. Всё сделано просто, понятно, но для полного функционала необходимо установить фирменное ПО. В целом это понятно и логично. Сам функционал панели вполне достаточен, а работать с ней комфортно. Тачскрин работает хорошо.

Штатно в корпусе спереди установлено три вентилятора 140 х 140 мм. Это отличное решение, которое теоретически позволяет разместить радиатор на 420 мм во фронтальной части, хотя производитель официально заявляет в спецификации только о 360 мм. Качество изготовления очень хорошее. Все детали идеально подогнаны, зазоры минимальны, краска ровная, а её слой достаточно толстый. Организован хороший кабель-менеджмент, а ещё многие технологические отверстия закрыты резиновыми шторками.

Также можно заметить, что везде присутствуют сетки для улавливания пыли, а боковая дверца сделана на петлях для удобства обслуживания. Да, в премиальных моделях местами используют алюминий, но это на функционал никак не влияет, а только на внешний вид. Ещё здесь предусмотрен отдельный хаб со своим контроллером для управление эффектами подсветки. Он синхронизируется с материнской платой. Хаб закреплён на внутренней панели, но ничего не мешает его снять и перенести в другое место.

В корпусе удобно осуществлять сборку потому, что всё легко разбирается, везде хороший доступ и само шасси не очень тяжёлое. Корпус получился очень объёмным, а видеокарту можно установить как вертикально, так и горизонтально, для чего в комплекте есть специальный адаптер, но, к сожалению, нет райзера PCI-e x16.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора корпус MSI MEG Prospect 700R получает награду:

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очевидно же - российским даже стрелять не придётся, лохлы заранее сами себя сожгут.
Из-за неумелых действий украинского экипажа немецкому Leopard оторвало башню на полигоне в Польше
llucul
10:53
" И что это за дыры на боковой поверхности?" А ты на корпус внимательно посмотри внутри - там напротив этих дыр три 120мм вентиля ставится )))
Обзор и тестирование корпуса MSI MEG Prospect 700R
хахахер
10:53
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