Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT8
Страницы материала
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид, конструкция и особенности устройства
- Тестирование
- Нагрев и шум
- Заключение
Вступление
Для повседневного использования компьютера совсем не нужна мощная машина. Вполне достаточно скромного по характеристикам ПК со встроенной графикой. Когда-то графический процессор распаивался на материнской плате, потом он перебрался в чипсет, точнее в северный мост, далее он обосновался на одной подложке с ЦП, а позднее графика переехала на общий кристалл с вычислительными ядрами. Так компания Intel стала самым массовым производителем GPU. Понятно, что это не отдельные чипы, а встроенные решения, но за несколько поколений выпуска CPU их вышло огромное количество, и даже если человек пользуется дискретной видеокартой, у него может оказаться «встройка». Для большинства офисных приложений этого хватит.
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Тут сразу запускается логическая цепочка. Если не нужна дискретная видеокарта, то зачем большой системный блок?… И так далее. В итоге мы приходим к пониманию, что нужна лишь возможность наращивания объема оперативной памяти, которой обладают современные мини-ПК. В своё время компания Intel это хорошо уловила и представила первое поколение компьютеров и плат «всё в одном» – NUC. Решения оказались удачными и быстро обрели популярность. Разумеется, это было бы невозможно, если не удалось бы обеспечить новый уровень соотношения производительность/энергоэффективность, ведь в маленьком корпусе отвести большое количества тепла сложно.
На каком-то этапе удалось банально ограничиться определёнными тепловыми рамками и обеспечить удовлетворительный уровень производительности. Многих не устраивали первые процессоры Intel Atom, но, по сути, это был просто вектор нового направления. Переломный момент наступил с выходом поколения Kaby Lake, когда была выпущена целая гора мобильных процессоров с низким энергопотреблением. Снова были представлены решения с GPU на одной подложке с ядрами, но на этот раз видеочип был от конкурента, а называлось это чудо Kaby Lake-G. Кстати, в них было и есть собственное графическое ядро Intel HD 630.
Дальше всё развивалось, но какие-то решения остаются актуальны даже сегодня, особенно если речь о работе в офисных приложениях. Совсем недавно я рассматривал мини-ПК Geekom MiniAir 11, который достаточен для большинства повседневных задач, но у компании есть похожие устройства уровнем выше, позволяющие расширить функциональность. Например, для кого-то обязательным атрибутом является возможность установки 2.5” накопителя (особенно, когда есть старый диск и нужно планомерно переносить с него данные). Сегодня мы рассмотрим ещё одну модель фирмы – Geekom Mini IT8.
Система построена на основе процессора Intel Core i5-8279U. Он обладает 4 ядрами и 8 потоками, а также интегрированной графикой Intel Iris Plus Graphics 655. Его TDP составляет 28 Вт, максимальная частота Turbo Boost может достигать 4.1 ГГц. Устройство поставляется в трёх комплектациях, и у меня оказалась самая максимальная с 16 Гбайт оперативной памяти DDR4 и SSD-накопителем M.2 2280 объёмом 512 Гбайт. Рассмотрим этот мини-ПК более детально.
Технические характеристики
|Модель
|Geekom Mini IT8
|Тип устройства
|Мини-ПК
|Процессор
|Intel Core i5-8279U
|Видеопроцессор
|Интегрированный Intel Iris Plus Graphics 655
|Операционная система
|Microsoft Windows 11 Pro
|Оперативная память
|Максимум 32 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 2933 МГц (2 х 8 ГБ SODIMM DDR4-2666 в комплекте)
|Накопители
| SSD M.2 PCI-e Gen3 x4 или SATA;
(HDD или SSD 2.5” SATA3)
|Интерфейсы
| 3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A;
2 x USB 3.2 Gen 2 Type-C;
1 x Audio Jack;
1 x K-Lock(side);
1 x SD card slot;
1 x HDMI 2.0b;
1 x mini-DP;
1 x RJ45 LAN;
1 x DC-in 19V
|Беспроводные интерфейсы
|Wi-Fi 5 (802.11 ac); Bluetooth v4.2
|Размеры
|117 x 112 x 46.5 мм
|Масса
|572.6 г
|Цена
|Н/Д*
* Конечная стоимость зависит от конкретной модификации.
Модель Geekom предлагает отличные для своего класса характеристики и современные скоростные интерфейсы в компактном корпусе. Пусть она и уступает мощным игровым компьютерам, но цели и задачи у нее совсем другие.
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Упаковка и комплектация
Компьютер поставляется в небольшой цветной картонной коробке. Она напоминает ту, что я встречал у Geekom MiniAir 11. Разве что немного крупнее, поскольку сам компьютер чуть толще. Это в свою очередь обусловлено тем, что добавилась корзина для 2.5” накопителя, поэтому все эти вещи связаны. Сама коробка дополнительно упакована в прозрачную плёнку.
Оформление простое и лаконичное. Спереди мы видим крупную надпись Mini IT8, а в левом верхнем углу – логотип производителя Geekom. С обратной стороны фон отличается, находятся несколько наклеек с штрихкодами и различной информацией. На одной из них указана конфигурация устройства.
Посмотрим на упаковку со всех сторон.
По бокам информации не так много, но есть изображения компьютера спереди и сзади.
Верхняя крышка легко снимается и коробка разделяется на две половины. В нижней части остаётся сам компьютер и комплект поставки.
Мини-ПК Geekom Mini IT8 зажат в каркас из мягкого пористого материала.
Под ним скрыт картонный разделитель, под которым покоится остальной комплект поставки.
Прежде всего в комплекте есть адаптер питания на 19 В, 3.42 А. Он мощный, получается почти 65 Вт, но этого вполне достаточно для устройства, ведь его потребление в тяжёлой нагрузке не больше 40 Вт.
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Также в комплекте поставляется кабель HDMI. Это очень приятный подарок и в магазин за ним бежать не придётся. Можно сразу подключать ПК к любому телевизору.
Ещё в комплекте находится инструкция, благодарственная карта и несколько комплектов винтов. Два специальных винта вкручиваются в корпус, а затем он монтируется в специальные отверстия на монтажной пластине. Четыре нужны для крепления монтажной пластины к монитору в посадочные отверстия VESA 75 и 100.
И, конечно же, в комплекте предусмотрена стальная монтажная пластина с удобным механизмом снятия. У Geekom MiniAir 11 был ещё чехол, а здесь его нет. Сложно сказать, с чем это связано; возможно, этот компьютер просто крупнее.
Внешний вид, конструкция и особенности устройства
Уже не первый раз я сталкиваюсь с подобным ПК, и у меня было несколько различных Intel NUC. Geekom Mini IT8 тоже поразил меня своим сходством. При этом у компании Intel даже в пределах одной модели бывали разные корпуса: с возможностью дополнительно установить 2.5” накопитель и без нее. Логичным образом в первом случае корпус был просто немного толще.
В целом всё совпадает до мелочей. Здесь есть сеточки по бокам для обеспечения лучшего охлаждения и защиты от пыли. А сверху – традиционная пластиковая крышка, которую нет никакого смысла снимать. Чтобы она не поцарапалась, присутствует специальная плёнка.
С обратной стороны по углам находятся четыре резиновых ножки. В них интегрированы винты крепления для разборки устройства. Также здесь можно увидеть маркировочную табличку с информацией. Конкретно о модификации ничего не известно, но есть название модели и серийный номер.
Сам корпус серый, а верхняя и нижняя крышки чёрные. На верхней размещен логотип бренда Geekom.
На нижней крышке есть два отверстия для монтажных винтов. С двух боковин практически ничего нет, кроме сетки чёрного цвета. Хотя на одной можно заметить углубление для замка кенсингтона, а на другой – слот для карт памяти SD.
Будем считать сторону с кнопкой включения передней, хотя это всё условно. Внутри неё скрыт светодиод. Ещё один расположен слева, но в выключенном состоянии его не видно. Он отображает индикацию активности накопителя. Оба светодиода синие и не очень яркие.
Также мы видим разъём миниджек 3.5 мм для гарнитуры, USB 3.2 Gen2 Type-C и USB 3.2 Gen2 Type-A. С противоположной стороны находятся оставшиеся разъёмы.
В их числе HDMI, mini Display Port, два USB 3.2 Gen2 Type-A, один USB 3.2 Gen2 Type-C, гигабитный Ethernet и разъём питания. Набор отличный. Ещё компьютер поддерживает одновременную работу сразу с двумя мониторами через HDMI и mini Display Port.
Откручиваем четыре винта снизу (в резиновых ножках) и снимаем крышку.
Мы видим корзину для накопителя 2.5”. Она закрыта и на верхней её части можно увидеть терморезинку для отвода тепла от M.2 накопителя. Это способствует лучшему охлаждению.
Корзина оборудована разъёмом SATA с питанием. От него идёт шлейф, который подключается к материнской плате. Шлейф хорошо зафиксирован, но сильно тянуть за него не стоит, чтобы не повредить разъём на плате. Он достаточно длинный, что заметно облегчает разбор устройства.
Задняя крышка стальная, верхняя – пластиковая. Это же касается всего корпуса.
Разбирать устройство до последнего болта нет никакой необходимости. Память, накопитель и беспроводной модуль располагаются прямо сверху, а больше тут менять нечего. Всё распаяно непосредственно на плате.
Здесь уже распаяно много контроллеров, процессор и беспроводной модуль. С обратной стороны можно увидеть лишь крупный радиатор с вентилятором и двумя медными тепловыми трубками внутри. Ещё можно найти батарейку CMOS.
Внутренняя часть корпуса стальная – аналогично Intel NUC, чтобы улучшить теплоотвод от устройства, хотя ещё есть вентиляционные отверстия.
С эргономической точки зрения тут всё продумано. Все основные компоненты меняются без каких-либо усилий. Для этого не нужно специального инструмента и большого количества времени.
Пора собирать систему и переходить к тестам.
Тестирование
Изначально компьютер поставлялся с двумя модулями памяти DDR4-2666 по 8 Гбайт каждый и накопителем NVMe на 512 Гбайт. Накопитель я сразу заменил на PCI-e Gen4 x4, чтобы проверить работу интерфейса PCI-e. Использовалась операционная система Microsoft Windows 11 с последними обновлениями. Перед началом работы рекомендуется обновить всё через центр обновлений.
Оболочка меню BIOS очень простая и настроек не так много. Она практически такая же, как на Geekom MiniAir 11, поэтому я не стал её переснимать. Настроек немного, больше всего удручает отсутствие мониторинга.
Изображение я выводил на 4K монитор, и с этим никаких проблем не было. После загрузки операционной системы всё работает чётко и плавно. Под нагрузкой устройство работает тихо, нагрев очень умеренный.
Результаты тестирования Geekom Mini IT8
CPU-Z:
AIDA64 GPGPU:
AIDA64 Cache & Memory:
AIDA64 CPU Queen:
Geekbench 5:
Cinebench R20:
Cinebench R23:
PCMark 10:
3DMark CPU Profile:
3DMark Night Raid:
CrystalDiskMark:
Corona 1.3:
Metro Exodus (1280 x 720), Low:
Нагрев и шум
При интенсивной нагрузке уровень шума умеренный. Как и у Geekom MiniAir 11, в режиме бездействия вентилятор не крутится, шум отсутствует.
При исчезновении нагрузки все температуры быстро падают, вентилятор останавливается. В простое потребление процессора очень маленькое.
Теперь перейдем к нагреву. Для наглядности продемонстрирую работу мини-ПК через тепловизор после длительной нагрузки посредством Prime.
Нагрев модели аналогичен конкурирующим вариантам, поскольку есть определённые стандартизированные категории тепловых пакетов. Блок питания предусмотрен с запасом и греется несильно. Температуры SSD-накопителя также в норме.
Процессор по паспорту выдаёт 28 Вт, но в пике потребляет около 38 Вт, а потом этот показатель снижается до заявленных. В обычных офисных задачах вентилятор практически не включается.
Лично мне производительности оказалось достаточно для комфортной работы.
Заключение
Geekom Mini IT8 – это средняя модель в линейке бренда. В ее конфигурацию входит интересный процессор, который обладает производительной графикой (по сравнению с используемой в младшей модели Geekom MiniAir 11). Разумеется, речь не идёт о производительности уровня GeForce GTX 1650, но разница будет чувствоваться при работе с контентом на высоких разрешениях. Да и вычислительная мощность выше благодаря большему числу потоков и более высокой максимальной частоте, что положительно скажется на комфорте работы.
Помимо использования процессора и беспроводного модуля Intel, сходство с Intel NUC начинается прямо с упаковки. Почти аналогичен комплект. Те же крепление устройства к монитору с монтажными отверстиями VESA 100, блок питания и кабель HDMI. Производители компонентов могут отличаться, но их характеристики схожи. Что касается корпуса, то с первого взгляда можно счесть, что это Intel NUC. Тот, кто видел продукт Intel, легко вспомнит стальной поддон с резиновыми ножками, фиксирующими винтами в них и верхнюю пластиковую крышку. Внутри скрыто металлическое шасси и почти та же корзина для 2.5” накопителя, только тут шлейф подключения длиннее и удобнее.
Подчеркну еще раз возможность установки 2.5” накопителя. Его установка и замена производятся очень просто, и я в очередной раз убедился, что это калька с компьютеров Intel NUC, которые стали заметно дороже. А здесь нет наценки на бренд и само устройство предлагается по хорошей цене. К слову, к качеству изготовления не придраться. Сами элементы расположены похожим образом, но не точь-в-точь. Тут схожая тихая система охлаждения с одним вентилятором и парой медных тепловых трубок в радиаторе.
Оболочка BIOS простая, с минимальными настройками и скромными возможностями мониторинга. С другой стороны, у компьютера хороший набор интерфейсов, включая два слота под память, а в слот M.2 можно устанавливать быстрые накопители NVMe PCI-e Gen3 x4. Судя по тестам, скорость соответствует максимальным возможностям интерфейса и ничем не ограничена. Разбор мини-ПК осуществляется просто, основные элементы лежат в прямой доступности. Единственное – беспроводной модуль впаян, заменить его так легко не выйдет.
Плюсы Geekom Mini IT8 очевидны: хорошие возможности расширения, отличная для своего класса производительность, низкий уровень шума и слабый нагрев. Что же выбрать, Geekom Mini IT8 или Geekom MiniAir 11? С учетом того, что цена отличается практически вдвое, всё зависит от ваших задач. Если нужна поддержка 2.5” накопителей, более эффективная многозадачность, большее число скоростных интерфейсов и работа планируется исключительно с 4K монитором, то выбор очевиден.
Для тех читателей, кого заинтересовал Geekom Mini IT8, и кто хочет дополнительно сэкономить 1500 рублей, действует скидка до 30 апреля по промокоду IT8ZW. Приобрести этот мини-ПК можно на сайте компании Geekom.
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