Оглавление

Вступление

В преддверии появления следующей линейки видеокарт компании NVIDIA, мы продолжаем знакомиться с устройствами RTX4000 серии, которые давно уже продаются и обрели популярность. К слову, эта самая популярность пропорциональна стоимости самой видеокарты и чем она дешевле, тем выше спрос. Поэтому терпеливые ребята копят денежки на новую RTX 4070, а дерзкие, наглые и расторопные уже играют на таких устройствах, но с маленькой приставкой Ti.

реклама

Нельзя сказать, что за новым поколением видеокарт выстроилась огромная очередь потому, что после бума майнинга на вторичном рынке оказалась просто лавина карт прошлых поколений. Зачем платить больше, если можно сэкономить и купить подержанную видеокарту после майнинга, сделать даунвольтинг и получать удовольствие. Поэтому другая половина дерзких, наглых и расторопных пользователей затарилась картами GTX 1660 и RTX 2060 Super, также ни в чём себе не отказывая, если речь идёт о разрешении FHD. А как насчёт 4K и каких-нибудь Hogwarts Legacy? Тут может даже не помочь та самая RTX4070 Ti, но всегда можно снизить настройки качества или воспользоваться новой технологией DLSS 3.0, чтобы получать удовольствие от игрового процесса.

Если разработка новых чипов немного замедлятся, то производители самих видеокарт стремятся выпустить как можно больше различных модификаций на одном графическом процессоре, чтобы максимально охватить целевую аудиторию. Хочешь белую карту – пожалуйста, подешевле – да, на здоровье. Здесь важно лишь помнить народную мудрость, что скупой платит всего пару раз, а кто-то даже постоянно. Здесь приходит понимание определённых рисков. Купишь старую карту – гарантии нет никакой, купишь новую без гарантии – рискуешь просто большей суммой. Логично, что наученные жизнью покупатели выбирают проверенные магазины, где какая-то гарантия есть или можно рискнуть относительно небольшой суммой и поиграть в Б/У лотерею. Кстати, такие видеокарты как GTX 1660 и RTX 2060 Super вообще сейчас не резон ремонтировать потому, что его стоимость может приблизиться к стоимости самой карты.

Поэтому пользователи идут в магазин и покупают RTX 4070 Ti. Возможно, даже компании MSI потому, что в этом поколении она выпустила действительно хорошие карты, если сравнивать их с конкурентами. Если уж реально хочется сэкономить на покупке, есть вариант рассмотреть обычную MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio, которая доступнее белой версии.

Можно ли сэкономить на цвете, если он не так важен или белая версия ещё чем-то принципиально отличается, помимо декоративных элементов? Этот вопрос интересует многих, и мы сегодня на него ответим.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Упаковка и комплектация видеокарты

У каждой серии продуктов есть свой стиль в оформлении. Это же касается серии Gaming X Trio. Однако, здесь есть две версии: стандартная и лимитированная белая. В оформлении между ними тоже есть различия.

Коробка крупная, а ручки для транспортировки не предусмотрено. Спереди мы видим крупное изображение устройства на тёмном фоне с яркими разноцветными полосами, которые сочетаются с элементами подсветки на кожухе устройства. В левом верхнем углу находится эмблема серии Gaming. Слева внизу крупными символами обозначено название модели, а справа находится вставка с указанием графического процессора.

реклама

На обратной стороне коробки также есть небольшое изображение устройства, где видна RGB подсветка спереди видеокарты. Ещё здесь описаны ключевые особенности устройства: TRI FROZR 3, TORX FAN 5.0, Core Pipe и MSI Center. Внизу есть очень компактная спецификация, а системные требования не указаны. На сайте мы узнаём, что рекомендуется блок питания на 700 Вт.

Открыв коробку, сверху видим лист из вспененного полиэтилена. Убрав его, обнаруживаем каркас из такого же материала.

В нём и ещё дополнительно в антистатическом пакете зажата видеокарта. Ниже есть отсек, где упакованы части комплекта поставки. Если быть точнее, то это поддерживающая карту специальная планка и легендарный переходник 12VHPWR. Последний находится в отдельном пакете, где снаружи чётко показано, что от блока питания к каждому разъёму должен идти независимый кабель.

Инструкции находятся на самом дне упаковки под видеокартой в небольшом углублении. Как монтировать эту штангу из комплекта, показано именно там.

Дизайн и особенности видеокарты

Габариты видеокарты составляют: 337 х 140 х 77 мм, вес – 1594г. Для сравнения те же характеристики у версии White: размеры -– 337 х 140 х 62 мм, а вес – 1599г

Разницы в габаритах нет вообще, а по весу она в пределах погрешности. Визуально карта больше похожа на MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio, которую я также рассматривал. Все разъёмы задней панели и сам разъём PCI-e x16 закрыты чёрными пластиковыми заглушками.

Во внешнем оформлении мы видим узнаваемые черты. Схожим образом реализована подсветка на кожухе. Здесь также используется новый разъём питания 12VHPWR, как на старших адаптерах. Однако, переходник из комплекта подключается к двум коннекторам 8-pin PCI-e. Карта занимает три слота расширения. Для усиления жёсткости конструкции в комплекте поставляется специальная стальная пластина, окрашенная в чёрный цвет.

реклама





Сзади видеокарты мы снова видим защитную пластину (бекплейт). Она также выполняет функцию теплоотвода. Здесь совсем другое оформление наружной поверхности, по сравнению с белой картой. Ещё здесь нет защитной плёнке на лицевой поверхности, но есть внутри и есть несколько термопрокладок, которые расположены неподалёку от графического процессора с обратной стороны

Ещё с обратной стороны платы находится пара ШИМ-контроллеров. Есть места для нескольких светодиодов в левой части, но они распаиваются только на модификации Suprim. Танталовых конденсаторов в большом количестве на плате нет. Они твердотельные капсульные и все находятся спереди.

Кулер снимается очень просто. Для этого нужно сначала снять заднюю пластину, а затем открутить специальную монтажную рамку на четырёх винтах. После этого снимается кулер, но остаётся ещё одна рамка спереди. Кулер изготовлен по классической схеме. Три секции и шесть тепловых трубок. За теплоотвод отвечает обычная медная никелированная пластина. Графический процессор контактирует с ней напрямую через термопасту, а с чипами памяти через термопрокладки.

Далее уже от неё расходятся тепловые трубки и пронизывают несколько массивов алюминиевых рёбер. Трубки медные, никелированные диаметром 6 мм.

Сами пластины тоже достаточно крупные и их много. Поэтому радиатор крупный, но те такой большой как у Suprim. Все элементы также пропаяны.

Акцент явно сделан на эффективность и возможность отвода большого количества тепла, но большого запаса здесь уже не ощущается. В спецификации указано 285 Вт, а в BIOS стоит лимит на 305 Вт. Исходя из этих показателей, рассчитывались возможности теплоотвода кулера.

Пластиковый кожух чёрный с серыми вставками. Он крепится шестью винтами к специальным креплениям на радиаторе спереди. Если вы думаете, что вентиляторы крепятся к кожуху, то это не так. Здесь они также напрямую крепятся к специальным монтажным приспособлениям на радиаторе.

Кулер достаточно тихий и производительный. Здесь используются три вентилятора Power Logic PLD10020B12H с техническими характеристиками 12 В, 0,40А. Максимальная скорость 2800 об/мин, а шум на расстоянии 1 м – 48 дБ.

Да, это не мало, но обеспечивает сильный воздушный поток и есть небольшой запас по мощности, ведь вертушки в нагрузке трудятся приблизительно наполовину мощности. Они также оборудованы специальной крыльчаткой TORX FAN 5.0. Спереди на всех находятся серебристые наклейки с драконом MSI Gaming.

Судя по заявлениям производителя, они обеспечивают больший поток при той же скорости вращения и уровне шума. И это хорошо потому, что рёбра у радиатора расположены очень плотно друг к другу.

Над радиатором тоже поколдовали и верхние грани пластин выполнены волнообразно и расположены со сдвигом. Получается, как бы чешуя и сквозь не воздушный поток легче проникает и шума меньше. После демонтажа кулера, видно, что на плате осталась ещё одна небольшая чёрная пластина. У белой карты она серебристая.

Она выполняет функцию увеличения жёсткости и отвода тепла от транзисторных сборок в левой и правой частях карты. Да, подсистема питания снова разделена на две части и на этот раз абсолютно ассиметрично. В левой части находятся 10 каналов питания графического процессора.

Ещё две фазы питания памяти находятся в правой части карты. Это также как у обычной карты, но отличается от модификации Suprim, где мы могли видеть 12 и три фазы соответственно.

ШИМ-контроллеры распаяны сзади. Это один uPI Semi uP9512R и uPI Semi uP9529Q.

На каждую фазу приходится по одной транзисторной сборке Alfa&Omega на 50А и одной ферритовой катушке индуктивности. Силовые элементы распаяны не все, но пустых мест немного.

По центру находится графический процессор NVIDIA AD104-400-A1, он же RTX 4070Ti. Чип изготовлен на 49 неделе 2022 года.

295 кв. мм выполненных по 4 нм техпрцессу TSMC. Для сравнения у AD102 площадь 608 кв. мм. Шесть микросхем памяти типа GDDR6X распаяно только спереди. При этом заметны два пустых места, что подразумевает возможность наращивания объёма до 16 Гб.

Используются микросхемы производства компании Micron. Дополнительное питание подаётся на видеокарту через новый, но уже легендарный разъём 12VHPWR.

В комплекте есть переходник на 2 линии по 8-pin PCI-e. У видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X такой переходник на 3 линии 8-pin PCI-e.

На задней панели находится классический набор видеовыходов.

3x - Display Port;

1x – HDMI 2.1.

В верхней части рядом с разъёмами питания находится переключатель двух режимов работы устройства: тихий и игровой. В последнем режиме вентиляторы работают чуть агрессивнее, но также останавливаются, когда нагрузки нет.

Тестовая конфигурация

Тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio 12 Гб проводилось на следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core i5-13600K;

Охлаждение: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: GD900-1;

Материнская плата: ASUS ROG Z690 MAXIMUS APEX;

Память: 2 x 16Гб DDR5-6400, Team (SKhynix);

Видеокарта: MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio 12 Гб (2310 / 2745 / 1313 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель: Samsung PM9A1 1Тб;

Блок питания: MSI MPG A1000G PCIE5;

Тестирование видеокарт я всегда провожу на заводском термоинтерфейсе. Температура в помещении находилась на уровне 22С, а шум составлял 27,1 дБ.

Стандартные частоты и разгон

Видеокарта меньше по размерам и легче по сравнению с Suprim, поэтому она отлично устанавливается и никаких проблем с совместимостью нет. Вентиляторы включаются только при старте системы. Затем они останавливаются.

Такая схема используется не впервые и большой массивный радиатор может справится даже с мощным чипом в пассиве, если частоты его падают до 300 МГц. При достижении 50°C, вентиляторы запускаются. С режимом без нагрузки всё ясно, а теперь запустим бублик и заодно посмотрим на работу карты с вентиляторами.

Я уже сообщал, что на 100% мощности вентиляторы раскручиваются до 2800 об/мин, шум при этом составляет 48 дБ с расстояния 1 м. В «бублике» вентилятор работает только на 68% от полной мощности, что составляет 2087 об/мин. Даже в таком режиме получается приемлемый уровень шума – 42,7 дБ на расстоянии 30 см. В «волосатом бублике» карта потребляет около 300 Вт. Да, это не мало, но смотря с чем сравнивать.

Сверху кожуха находится небольшая вставка с RGB подсветкой двух логотипов. Также есть ещё два модуля с RGB подсветкой спереди на кожухе. Подсветка настраивается через приложение MSI Center. Режимов работы очень много и можно поэтому можно всё настроить на свой вкус. Также есть синхронизация подсветки с материнской платой.

Пора переходить к тестированию.

3DMark Time Spy Extreme:

3DMark Time Spy:

3DMark Port Royal:

Superposition FHD Extreme:

Superposition 4K:

Metro Exodus 4K, RTX:

Metro Exodus 4K, Extreme:

Cyberpunk 2077, 4K, трассировка средняя:

Cyberpunk 2077, 4K, трассировка ультра, DLSS выкл.:

Hogwarts Legacy, 4K, ультра:

Разгон у видеокарты есть, причём неплохой. Она может легко уйти за 3 ГГц по чипу и при этом потребление может достигать практически 300 Вт. Именно поэтому здесь такая мощная система охлаждения. Однако при обычной игровой эксплуатации я бы не разгонял карту, а сконцентрировался на даунвольтинге и оптимизации напряжений.

3DMark Time Spy Extreme:

3DMark Time Spy:

3DMark Port Royal:

Superposition 4K:

Metro Exodus 4K, RTX:

Metro Exodus 4K, Extreme:

Посмотрим на карту через тепловизор. Самое горячее место – катушка индуктивности, которая виднеется внутри.

Она разогревается до 62°C на открытом стенде, при том, что мониторинг температуры графического процессора показывает 68°C.

Задняя пластина нагревается практически до 47°C, а внутренняя до 51°C. Область за графическим процессором разогревается до 57°C.

Заключение

MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio ничем не отличается от версии MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio White за исключением кожуха и пластин. По компоновке это абсолютно аналогичная модель. Видеокарта мощная, тихая и производительная. Тут мы видим мощную систему охлаждения, которая без труда справляется с отводом тепла разогнанного до 3 ГГц графического процессора, но солидного запаса я не заметил и в целом получается шумнее, чем модификация Suprim.

Видеокарта по-прежнему крупная, большая и может быть установлена не во все системы. Испарительной камеры нет, а число тепловых трубок доходит до шести. В пике устройство способно потреблять до 300 Вт, о чём есть упоминание в BIOS. Тем не менее, в штатном режиме потребление не выходит за рамки в 280 Вт, и карта работает с приемлемым уровнем шума. Также устройство ведёт себя в разгоне, поэтому система охлаждения тут справляется, но о каком-то запасе уже говорить не приходится.

Во время эксплуатации я традиционно заметил, что лучше не разгонять устройство, а сконцентрироваться на даунвольтинге и оптимизации кривой частот/напряжений. Это позволит карте проработать дольше, при этом потреблять меньше энергии и работать тише. По опыту прошлого поколения и обзору карт этого можно сказать, что модификации Gaming X Trio наиболее сбалансированы. Они сделаны на той же печатной плате, что Suprim, но используют меньшее число фаз и другую систему охлаждения, которая отлично балансирует на грани тишина/производительность. Более дешёвая серия VENTUS уже заметно проигрывает по всем показателям, хотя многие ими довольны.

В конце скажу несколько слов о 4000-серии в целом, поскольку основная часть флагманских продуктов уже рассмотрена, а на подходе лишь бюджетнын решения. Поколение Ada Lovelace компании NVIDIA получилось спорным. Достойно выглядят лишь модели GeForce RTX 4090 и с натяжкой RTX 4080. А вот 12 Гбайт видеопамяти сегодня смотрятся скромно и разумно только на GeForce RTX 3060, и те, кто планирует покупать карту на 3-5 лет вперёд, могут немного почитать историю про GTX 1060 3 Гбайт, осознать всю боль владельцев RTX 2060, RTX 3070 Ti и задуматься о маркетинговой составляющей компании NVIDIA.

Мораль тут простая: памяти много не бывает, и когда сегодня ты уже видишь фризы на новенькой карте, пусть даже в плохо оптимизированной ААА-игре, какой смысл тогда вообще её покупать и не взять ли просто приставку, цена на которую упала? Здесь каждый решает сам, но задуматься на эту тему точно стоит.

Андрей Понкратов aka wildchaser