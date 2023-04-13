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Вступление

Ещё 40 лет назад дети мечтали стать пожарными, лётчиками, космонавтами или слесарем шестого разряда, как папа на заводе. Сегодня тренды поменялись, многие хотят стать блогерами, актёрами и прочими лицедеями шоу-бизнеса. Всё это родилось не на пустом месте и перед многими стоят прототипы, которые пришли к успеху и продолжают «пилить контент». Что ж, у каждой эпохи свои герои. Творческая профессия не самая плохая, хоть и связана с определёнными рисками, как и любая другая.

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Тем не менее, сейчас для того, чтобы записывать видеоролики и вести трансляции, нужно не так много оборудования. Зачастую можно ограничиться смартфоном, который и так есть практически у всех. Понятно, что это только на начальном этапе, а потом уже можно увеличивать количество аппаратуры, использовать профессиональные решения, улучшая качество контента. Для большинства задач достаточно трёх компонентов: микрофона, камеры и освещения. Можно писать видео без звука и потом на этапе монтажа накладывать озвучку, можно писать просто звук без видео, поэтому дополнительное освещение в этом списке не так важно, но без него качество видео может быть не очень хорошим, поскольку при низкой освещённости у камеры появляются шумы.

Дополнительная подсветка часто применяется в различных студиях или при съёмках фильмов и это ни для кого не является секретом. В основном используются софтбоксы. Они обеспечивают равномерный рассеянный свет различной цветовой температуры. Однако в последнее время всё большую популярность набирают кольцевые лампы. Они позволяют разместить камеру в середине, и свет будет направлено расходиться от неё. Это экономит пространство и зачастую достаточно одной такой лампы, а не нескольких софтбоксов. Понятно, что у каждой отдельной задачи набор оборудования и осветительных приборов будет отличаться, но зачастую хочется обойтись минимальными затратами и получить хорошее качество на выходе.

Кольцевые лампы появились уже давно и представлены в разных размерах. Есть портативные устройства, существуют кольцевые вспышки для фотоаппаратов. Контент-мейкеры также переходят на более продвинутое оборудование, чтобы поддерживать свою аудиторию. Есть компании, которые специализируются на производстве оборудования для блогеров и одной из них является Streamplify. Я уже рассматривал микрофон и веб-камеру данного бренда, настала очередь кольцевой лампы.

Устройство называется Streamplify Light 14, где 14 – это диаметр в дюймах (а помимо него у компании есть модель поменьше – Light 10). Рассмотрим его более детально, но сначала взглянем на характеристики.

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Технические характеристики

Модель Streamplify Light 14 Размер Внешний диаметр 36 см/14 дюймов Количество светодиодов 72 шт. Потребляемая мощность (макс.) 36 Вт Источник питания 100 – 240 В Яркость (макс.) 2250 люмен CRI(Ra) ?90 Цветовая температура 3000 – 6000 К Уровень цветовой температуры 10 уровней Уровень яркости 10 уровней регулировки для каждого режима цветовой температуры Режим управления Сенсорная передняя панель и ИК-пульт дистанционного управления Штатив Да Высота, на которую раскладывается штатив 0.5–1.7 м USB-зарядка Да, 2 слота Поддержка размера смартфона Поддержка смартфонов шириной до 76 мм Поддержка башмака камеры Да Вспомогательные принадлежности Крепления на шаровую головку Совместимость со штативом Поддержка стандартной головки ¼ дюйма

Характеристики выглядят неплохо. Есть широкий диапазон регулировки цветовой температуры, два разъёма USB для подзарядки (5 В, 2 А), высокая максимальная яркость, универсальный штатив, пульт управления и сенсорная панель на самом устройстве.

Всё вместе звучит как фантастика, но это вполне реально и представлено в одном устройстве. Оно абсолютно самодостаточно и не привязано к какой-то операционной системе, для подключения нужна лишь сеть 220 В. Потребление характерно для обычной офисной лампы – 36 Вт.

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Крепление универсальное и на него можно установить смартфон или камеру. Как это всё работает, мы рассмотрим ниже.

Упаковка и комплектация

Коробка крупная. Не стоит забывать, что лампа диаметром 36 см комплектуется большим штативом. Разумеется, в комплекте много всякого крепежа и аксессуаров, поэтому габариты упаковки не удивляют. Фон упаковки преимущественно оранжевый. Теперь очевидно, что компания каждое устройство выделила своим цветом. По периметру проходит чёрная полоса с белой надписью Light 14.

Всё лаконично, а вся информация представлена по существу, но преимущественно на английском языке. Спереди есть изображение самого устройства в сборе. Кольцо подсветки установлено на штативе из пяти секций.

Правее изображения находятся четыре значка. Первый сообщает о том, что корпус устройства плоский. Второй рассказывает о максимальном световом потоке, который составляет 3400 люменов. Далее нам объясняют то, что цветовая температура регулируется в диапазоне от 3000 до 6000 К. Последний подчеркивает 10 промежуточных значений регулировок температуры. В самом низу можно заметить надпись, которая свидетельствует о том, что модель разработана в Германии.

Что с обратной стороны?

Здесь на нескольких языках представлено описание устройства. Ниже размещена его спецификация, которую мы уже видели выше. В самом низу можно заметить штрих-коды и артикул модели.

Пора заглянуть внутрь.

Тут можно увидеть чёрную нейлоновую сумку и три белые картонные коробки. В сумке скрыты инструкция и наплечный ремешок. В трёх коробках – оставшийся комплект поставки. В самой крупной расположен штатив.

Он чёрный, металлический с тремя ножками. Состоит из пяти секций, чтобы обеспечить высоту 1.7 м. Фиксаторы секций пластиковые. Сверху предусмотрена резиновая заглушка винтового соединения. Ещё на концах ножек есть три резиновые ножки.

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Остальной комплект солиден. Я уже отмечал, что внутри сумки находится наплечный ремень и инструкция.

Ещё в комплекте есть два разных шарнирных соединения и два различных держателя для смартфонов.

Поскольку устройство подключается к электросети, то в комплекте предусмотрен специальный кабель с вилкой без заземляющего контакта.

Устройство поставляется с пультом управления с инфракрасным передатчиком. Батареек в комплекте не оказалось, здесь используются две обычные AAA.

Дизайн и особенности устройства

Конструкция кольцевой лампы Streamplify Light 14 состоит из нескольких элементов. Прежде всего, это большой металлический штатив на трёх ножках опоры. Они складываются благодаря специальному механизму скольжения вдоль нижней секции.

В сложенном и разложенном состоянии механизм фиксируется специальным прижимным винтом с ручкой. Здесь сразу стоит отметить, что при монтаже и эксплуатации никаких инструментов не нужно. Все механизмы фиксируются руками и способов установки оборудования несколько. В том числе производитель заявляет, что штатив можно использовать как селфи-палку.

Из основного корпуса телескопически выдвигаются ещё четыре секции. Фиксация осуществляется специальными пластиковыми зажимами.

На кончике присутствует металлическое резьбовое соединение, закрытое резиновой заглушкой. Корпус верхнего элемента пластиковый. На него монтируется нижняя опора лампы.

Эта опора тоже пластиковая. На ней находится два винта. Один фиксирует положение устройства на штативе, а другой – наклон корпуса лампы относительно штатива.

Корпус лампы составной и также изготовлен из пластика. Передняя часть – белая матовая, задняя – чёрная. За передним белым матовым пластиком размещены 72 светодиода. С обратной стороны присутствует чёрная крышка, а в нижней части расположен рычаг опоры.

Выше мы видим плоскость с штекером под силовой кабель, механический выключатель, два порта USB для питания устройств 5 В, 2 А. Вся площадка заклеена толстой наклейкой с подписями к разъёмам и прочей информацией. Ещё в нижней части корпус сзади немного увеличен и расширяется внутрь кольца.

Внутри находится площадка с четырьмя прямоугольными вырезами с пазами, в которые может быть установлен один из шарниров с квадратной площадкой. Также в одном из них есть отверстие с резьбой, которое можно использовать для монтажа шарнира.

Этот выступ корпуса внутрь кольца можно заметить спереди. На нём расположена панель с сенсорными кнопками и логотип производителя.

Кнопками регулируется яркость и цветовая температура. Также можно заметить отверстие ИК-приёмника для пульта управления.

В комплекте с устройством поставляются два шарнира для монтажа устройств внутри кольца. В основании одного квадратная площадка, а у другого резьбовое соединение. Сверху у обоих стандартная резьба для крепления камеры.

Оба шарнира металлические и фиксируются винтом с ручкой. Также в верхней части есть пластиковое кольцо с мягкой площадкой, для плотной фиксации. Шарниры похожи и могут обеспечить поворот на 360° и наклон. Ещё в комплекте есть две рамки для зажима смартфонов. Одна из них под резьбовую фиксацию.

Она состоит из двух пластиковых деталей. Одна представляет собой опору, а другая – ухват. Последний зажимает смартфон одной боковиной на пружине. Для более прочного захвата есть мягкие губки.

Вторая рамка для смартфона поставляется в комплекте с гибкой трубкой. Трубка покрыта резиновой оболочкой. На одном конце присутствует стальной шар, а на другой – гайка, точнее даже втулка с внутренней резьбой.

С обратной стороны этой рамки захвата находится выступ с полостью, в которую устанавливается наконечник в форме стального шара. Образуется ещё одно шарнирное соединение. Фиксация осуществляется пластиковой гайкой.

В дополнение к этому в комплекте есть адаптер с квадратной площадкой, который можно установить в углубления с пазами, на площадке во внутренней части кольца.

Работа с устройством

Сборка Streamplify Light 14 вкупе с установкой осуществляется очень просто, вся процедура занимает две-три минуты. Поскольку можно устанавливать различные устройства, монтаж может отличаться. Я использовал для тестирования веб-камеру той же компании – Streamplify CAM.

Мне потребовался всего один шарнир с квадратной площадкой. Всё соединилось просто и быстро, после чего я стал испытывать различные режимы работы.

Далее было записано несколько видео и сделано несколько снимков в разных режимах. Различные белые поверхности я подготовил специально, чтобы лучше можно было видеть примеры работы.

Верхний свет 6500K, лампа на максимальной яркости, цвет 6000К

Фото:

Видео:

Верхний свет 6500K, лампа выключена

Фото:

Видео:

Абсолютно тёмное помещение, лампа на максимальной яркости, цвет 6000К

Фото:

Видео:

Абсолютно тёмное помещение, лампа на максимальной яркости, цвет 3000К

Фото:

Видео:

Даже в тёмной комнате лампа работает отлично и разницы с освещённым помещением почти не заметно. Новинка легко регулируется, проста в использовании и обеспечивает хороший результат.

Заключение

Модель Streamplify Light 14 предлагает отличную функциональность и простое использование. В комплект входит большой качественный штатив, который позволит установить устройство на любую высоту. Можно поставить пару таких ламп, делать запись с разных ракурсов и одновременно управлять устройствами с одного пульта или синхронизировать их. Иногда это очень удобно. И ничего не мешает менять настройки непосредственно на корпусе. В широких диапазонах изменяется яркость и цветовая температура. Качество изготовления хорошее, всё сделано аккуратно и красиво. В комплекте есть большой набор различных креплений для смартфона и разных камер.

Такая лампа больше подходит для напольной установки, а для настольной у компании есть модель поменьше – Streamplify Light 10. Её также можно использовать как ручной держатель для селфи-съёмки.

А у героя обзора предусмотрен отдельный пульт управления, где можно включить/выключить устройство, выбрать одну из предустановок режима подсветки или настроить всё вручную. Для этих же целей есть кнопки на корпусе. Они сенсорные и находятся спереди, что повышает удобство использования. Подключение осуществляется специальным кабелем к сети 220 В. Сзади есть механический выключатель и два порта USB 2.0 Type-A для питания 5 В, 2 А.

Штатив можно использовать как селфи-палку, но, на мой взгляд, вся конструкция с кольцом и камерой на конце получается тяжеловатой, чтобы удерживать её одной вытянутой рукой. В остальном модель достаточно универсальна, проста в использовании и установке.

Андрей Понкратов aka wildchaser