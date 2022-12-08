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Главные игры декабря 2022 года

Уже в первые дни декабря вышло несколько потенциальных хитов, а чуть позже к ним добавится парочка интересных игр.
2
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Gainward Phantom за 41 тр - надо брать
4080 MSI Gaming по цене Palit
Новейший i9 13900KF немного дешевле
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
3070 Ti за 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Оглавление

Вступление

Декабрь радует крупными проектами, но выкладывает свои козыри сразу: и «убийца» Dead Space от ее же отца, и тактика про супергероев от создателей XCOM, и возвращение проспавшей три года серии Need for Speed выходят уже в первые дни. Ближе к середине месяца появится также шутер с трещащим без умолку пистолетом.

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Какие еще герои составят нам компанию при подготовке к Новому году, расскажет наша традиционная статья.

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The Callisto Protocol

Жанр Экшен
Разработчик Striking Distance Studios
Издатель Krafton Game Union
Платформы PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series
Дата выхода 2 декабря 2022 года

«Анонс Dead Space я воспринял как комплимент. Но также я немного им огорчен. Ощущение очень странное, словно ты потерял связь со своей игрой. Ее хотят сделать лучше, чем сделал ты», - заявил в начале года Глен Скофилд, создатель Dead Space, ушедший из-под крыла Electronic Arts еще в 2009-м. Чувства руководителя Striking Distance Studios можно понять, но ирония в том, что его команда занимается примерно тем же – делает улучшенную Dead Space.

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The Callisto Protocol долго носила ярлык «игры во вселенной PUBG», но в итоге от связи с мультиплеерным хитом авторы отказались. В ней мы попадаем в 2320 год на луну Юпитера, где расположена колония особого режима. Космический корабль главного героя, перевозчика опасных грузов Джейкоба Ли, в результате террористической атаки терпит крушение на Каллисто, и мужчину без суда и следствия отправляют за решетку. Сидеть ему приходится недолго: заключенные, трансформирующиеся под влиянием неизвестной болезни, начинают громить тюрьму, системы охраны дают им сдачи, и в результате тотального хаоса Джейкоб выбирается из камеры – навстречу невероятным ужасам.

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Хотя в противниках теперь не некроморфы, а биофаги, принципы борьбы с ослизлыми мутантами схожие. Мы лишаем их конечностей, швыряем чудищ в разные стороны при помощи антигравитационного устройства и максимально рационально используем патроны. Правда, из-за еще более острого дефицита амуниции чаще приходится полагаться на ближний бой, благо Ли умеет уворачиваться от атак и блокировать их. Вовремя исполненная серия ударов дубинкой – и враги оставляют беззащитной особые области, отвечающие за мутацию. Тут-то и пригодится пистолет – только стрелять надо точно, иначе есть риск лишь ускорить превращение неприятеля в еще более сильное и агрессивное существо.

Особый акцент разработчики делают на непредсказуемом ИИ, не готовом смириться со статусом «жертвы». Монстры подстраиваются под стиль Джейкоба и любят с ним играть: скажем, демонстративно залезли в одно вентиляционное отверстие, а потом выскочили из другого. За счет этого The Callisto Protocol еще и изобилует пугающими сценками, причем резких моментов настолько много, что со временем устаешь, как утверждают некоторые журналисты. Но еще больше претензий к оптимизации – без патчей явно не обойтись.

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Marvel’s Midnight Suns

Жанр Тактика
Разработчик Firaxis Games
Издатель 2K Games
Платформы PC, PlayStation 5, Xbox Series
Дата выхода 2 декабря 2022 года

Играм во вселенной Marvel по диапазону качества еще очень далеко до Warhammer, однако никакой стабильностью тут уж точно не пахнет. Раззадорить неплохим «Человеком-Пауком», потом выдать отвратительную «гриндилку» про Мстителей, а затем, когда планка ожиданий улетела в тартарары, выпустить увлекательных «Стражей галактики» - с таким подходом только и жди подвоха. К счастью, Firaxis Games, как бы вы ни относились к промахам по инопланетянам при 95%-ной вероятности попадания, веников не вяжет, потому Midnight Suns из всей комиксовой компании последних лет вызывает наименьшие опасения.

При этом у нее самый необычный по тону сюжет – насквозь пропитанный мистикой. Ведьма Лилит, вернувшись с того света и раздобыв «Книгу грехов», пытается призвать Хтона – злобного Старшего бога и древнейшего знатока темной магии. Против злодейки и ее подручных выступает дюжина супергероев, в числе которых Железный человек, Капитан Америка, Блэйд, Призрачный гонщик и другие популярные персонажи. А главный козырь отряда (и главный герой игры) – Охотник, ребенок Лилит, когда-то сразивший собственную мать. За 70-часовую кампанию каждый получит свою минуту славы, и бесчисленные разговоры на базе с каждым из персонажей станут неотъемлемой частью прохождения.

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Помимо большого упора на взаимоотношения бойцов Midnight Suns отличает от XCOM и система сражений. Во-первых, супергероям не пристало сидеть в укрытии и просчитывать вероятность точной атаки – схватки проходят динамично и в открытую, а залогом успеха становятся быстрое уничтожение врагов и отвлечение их от своего слабейшего воина. Во-вторых, на миссии мы ходим втроем, и каждый персонаж берет с собой колоду из восьми карт, отвечающих за нападение или защиту. Ход команды состоит из использования трех карт и одного действия, связанного с передвижением, причем если ваш Человек-Паук теряет сознание, то вы не остаетесь с двумя картами на ход – просто кто-то из его товарищей будет тянуть лямку «за себя и за Сашку». В-третьих, чем активнее мы выводим из строя соперников, тем скорее получаем доступ к спецприемам и повышаем шансы зачистить карту до прибытия подкрепления.

Карточная система позволяет геймплею дольше сохранять свежесть, привнося элемент случайности. Разнообразия добавляют также стычки с боссами вроде Венома и второстепенные цели (нанести 250 единиц урона за два хода). Если битвы все же утомят, можно заняться исследованием обширной базы и разыскать на ней кусочки воспоминаний Охотника о матери. Для этого придется решать небольшие задачки и использовать четыре вида навыков, недоступных в бою. Впрочем, даже такие передышки не выглядят панацеей при столь длинной кампании. Firaxis Games рискует, уповая на отточенный баланс, и вместо ящика шампанского может получить толпу уставших игроков.

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Need for Speed: Unbound

Жанр Гонки
Разработчик Criterion Games
Издатель Electronic Arts
Платформы PC, PlayStation 5, Xbox Series
Дата выхода 2 декабря 2022 года

Need for Speed разрослась до 25 выпусков – впечатляющий показатель. Увы, за последние 10 лет ни одной из трех студий, бравшихся за серию, не удалось не то что повторить успех EA Black Box (она подготовила Underground, оригинальную Most Wanted), а хотя бы выпустить что-либо дельное. Не помогли ни прятки за названиями наиболее удачных частей, ни заигрывания с сюжетным режимом и QTE, и в итоге NFS взяла трехлетнюю паузу, чего не случалось с середины девяностых. Unbound – новая попытка прийти в чувство и вернуться на топ-уровень через уличные гонки.

Главной особенностью новинки стал гибридный визуальный стиль. С одной стороны, нас отправляют в реалистичный город и сажают в хорошо проработанные лицензированные автомобили: от BMW i8 Roadster 2018 года и Ferrari 488 Pista 2019-го до Chevrolet Bel Air 1955-го. С другой, персонажи оформлены при помощи cel-shading, экран пестрит надписями а-ля граффити, а машины выпускают облака дыма, будто нарисованные от руки. Некоторые эффекты позволяют отключить – и эта функция явно будет пользоваться спросом.

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Как и в Need for Speed: Heat, мы будем участвовать в дневных и ночных гонках, только полиция работает круглосуточно. Уровень внимания правоохранительных органов к нашей персоне сохраняется до следующего утра, так что, хорошенько подзаработав на нескольких соревнованиях, стоит отвезти деньги домой и тем самым их обезопасить от конфискации. Тем более стряхнуть копов с хвоста в случае чего куда сложнее, чем раньше, поскольку с трасс убрали многие привычные «интерактивные» элементы, а те, что остались, в основном почти не тормозят автомобили при столкновении (даже средней толщины деревья и валуны).

Сами гонки вертятся вокруг использования шкалы ускорения, баллы в которую привносят успешный дрифт, езда прямо за конкурентом, увороты от встречного транспорта в последний момент. Учитывая ограниченное число перезапусков (4 в день на среднем уровне сложности), на дорогах следует быть повнимательнее – иначе путешествие к главной уличной гонке Лэйкшора, рассчитанное на 4 внутриигровые недели, займет по факту куда больше времени. Впрочем, если гонять будет интересно, почему бы и не продлить знакомство с Unbound?

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High on Life

Жанр Шутер
Разработчик Squanch Games
Издатель Squanch Games
Платформы PC, Xbox One/Series
Дата выхода 13 декабря 2022 года

Джастин Ройланд, соавтор популярного анимационного сериала «Рик и Морти», вместе со своей студией Squanch Games уже совершил один заход в игровую индустрию. Trover Saves the Universe геймплеем увлекала с трудом, зато юмор попадал точно в сердца поклонников мультика. Была и обратная сторона: тем, кому приключения безумного ученого и его внука всегда казались попросту глупыми, стоило держаться подальше и от Тровера. Похоже, второй самостоятельный проект компании тоже будет отнюдь не для всех.

Его главный герой, закончив школу, не сумел найти работу и погружался в пучину бесславия, пока на Землю не напали пришельцы. Инопланетный наркокартель G3 узнал, что из людей получаются лучшие психоактивные вещества, и прибыл собирать урожай, однако не уследил за говорящим пистолетом. Озвученная самим Ройландом пушка попадает в руки протагониста и рассказывает, что в спасении нуждаются и другие общительные стволы. Нырнув в портал в собственном доме, герой отправляется в путешествие по новым мирам в поисках порабощенного оружия и лидеров картеля во главе с Гармантюозом.

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Отбитый у захватчиков огнестрел (а также разговорчивый нож) по-разному влияет на прохождение: одна пушка дает наводки на тайные пути, другая открывает доступ к новым зонам на уже изученных картах. Вдобавок у каждой из них свой набор улучшений и технические особенности. Все это придется кстати в боях против плюющихся фиолетовой кислотой жаборыб, вооруженных лазерными винтовками желтых гуманоидов и боссов наподобие прыгучего муравья-переростка.

Кричащая яркость High on Life контрастирует с мрачным тоном большинства последних шутеров, но не должна вводить в заблуждение насчет сложности: легкой прогулки никто не обещает. Хотя для тех, кому нужен лишь сюжет, предусмотрен специальный режим истории. Другое дело, что провести десяток часов в компании без умолку болтающих шутников – нагрузка, которая не каждому может быть по плечу.

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На сдачу

  • Moonshine Inc. – сюжетная управленческая стратегия про контрабандистов-самогонщиков (1 декабря 2022 года; PC).

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  • Swordship – в этой аркаде мы управляем катером, который не может отстреливаться, но умеет ловко уклоняться, подставляя неприятелей под перекрестный огонь (5 декабря 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

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  • Hello Neighbor 2 – во второй части слабого, но все же успешного псевдохоррора авторы помимо мрачного усатого соседа выпускают на охоту и его единомышленников, а перед героем-журналистом открывают целый город (6 декабря 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series).

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  • Knights of Honor 2: Sovereign – глобальная стратегия с боями в реальном времени предлагает завоевание средневекового мира во главе любой из двухсот стран (6 декабря 2022 года; PC).

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  • Ixion – стратегия про управление космической станцией, перед которой стоит задача найти человечеству новый дом (7 декабря 2022 года; PC).

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  • Togges – трехмерная аркада-головоломка, посвященная правильному расположению разноцветных кубов (7 декабря 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

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  • Crossfire: Legion – RTS во вселенной популярного сетевого шутера, хвастающаяся обилием многопользовательских режимов и сюжетом, выползает из «Раннего доступа» с низкими оценками (8 декабря 2022 года; PC).

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  • The Forest Quartet – приключенческая головоломка о развалившейся музыкальной группе, участники которой сражаются с депрессией (8 декабря 2022 года; PC, PlayStation 4/5).

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  • Wavetale – экшен про девушку-серфера, помогающую обитателям полузатопленного города в борьбе с морскими чудищами (12 декабря 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

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  • Master of Magic – ремейк классической 4X-стратегии про борьбу чародеев за власть над двумя мирами сразу (13 декабря 2022 года; PC).

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  • Aka – приключения красной панды на островах, где можно заниматься строительством, фермерским хозяйством, общением с капибарами-переростками и карточными мини-играми (15 декабря 2022 года; PC, Switch).

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  • Blacktail – экшен про становление Бабы-Яги – юной лучницы, изгнанной из деревни за колдовство и научившейся варить зелья (15 декабря 2022 года; PC, PlayStation 5, Xbox Series).

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Предыдущие выпуски «Главных игр».

Александр Кошта aka Top

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Лента материалов раздела

Главные игры декабря 2022 года
2
Обзор и тестирование смартфона Oukitel WP21
11
Знакомство с поколением NVIDIA Ada Lovelace на примере видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Suprim X 24G
64
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK400 Zero Dark Plus
10
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