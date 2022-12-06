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Вступление

Что ни говори, а современным смартфонам не хватает брутальности. Все они на одно лицо, и в большинстве случаев новые модели универсальны. Однако так было не всегда: на заре становления сотовой связи телефоны были большие и тяжёлые, пользовались ими в основном мужчины. Это же касается первых КПК с GSM модулем. У меня было подобное устройство, которое весило как кирпич и разряжалось за пару часов. Потом в Apple поняли, что коммуникатором может пользоваться кто угодно, если будет простой и понятный интерфейс.

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С этого момента смартфоны стали универсальными и потеряли изюминку. И все «мачо» загрустили, ведь стало непонятно, как демонстрировать свою брутальность с помощью мобильного устройства. Как ни странно, ответ пришёл из прошлого. Ностальгия по ушедшим временам Siemens ME45 навела на мысль о создании защищённого смартфона, который можно утопить, уронить и при этом он всё ещё будет функционален. Сейчас уже сложно удивить наличием пылевлагозащиты в устройстве, и многие флагманы ей оснащаются. Однако ниша брутальных суперзащищённых смартфонов осталась, и они пользуются популярностью.

Ориентированы такие модели в основном на мужчин. В случае девушек это всё равно, что ездить на карьерном самосвале в булочную. Смартфоны крупные, тяжёлые и просто так в карман их не положишь. Ещё они позиционируются для активного отдыха, путешествий и разного рода экстрима; выглядят сурово, мощно, брутально и мужественно. Сегодня мы рассмотрим одну такую модель более детально. Это один из самых интересных по начинке и функциональности смартфонов – Oukitel WP21.

Судя по характеристикам, перед нами без пяти минут флагман, а объём встроенного аккумулятора может обеспечить энергией целое государство. Кроме шуток, аппарат можно использовать как пауэрбанк и это лишь одна из множества функций.

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Также здесь огромный экран 6.78” с частотой обновления 120 Гц, 12 Гбайт оперативной памяти, процессор MediaTek Helio G99 и 64 МП камера. И всё за символические 24000 рублей.

Технические характеристики

Модель Oukitel WP21 Дисплей 1. Основной 6.78 дюйма, IPS; 1080 x 2460 точек,

396 ppi, емкостный мультитач, 120 Гц.

2. Круглый, AMOLED,

диаметр 35 мм, емкостный мультитач Защитное стекло н/д Процессор MediaTek Helio G99: восемь ядер (2 x Cortex-A76, частота 2.2 ГГц + 6 x Cortex-A55, частота 2.0 ГГц) Графический контроллер Mali-G57 MC2 Оперативная память 12 Гбайт LPDDR4X, 2 канала Flash-накопитель 256 Гбайт (UFS 2.1) Поддержка карт памяти Да (microSD) Разъемы USB Type-C SIM-карта Две, nano-SIM Сотовая связь 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц;

CDMA 800 МГц Сотовая связь 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 МГц;

CDMA 2000 Сотовая связь 4G LTE: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 Сотовая связь 5G Нет Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2.4 и 5 ГГц) Bluetooth 5.0, A2DP NFC Есть Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS Датчики Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр Сканер отпечатков пальцев Есть, в боковой кнопке включения Модуль с основными камерами 64 МП, f/1.9 (Sony IMX686) + 2 МП, f/2.4 (макро) + 20 МП, f/2,0 (Sony IMX350), фазовый автофокус с главной камерой, тройная светодиодная вспышка Фронтальная камера 20 МП, f/2,2 (Sony IMX350) фиксированный фокус, одинарная светодиодная вспышка Аккумулятор Несъемный аккумулятор, 9 800 мА·ч Размеры 177.3 x 84.3 x 18.4 мм Масса 398 г Защита корпуса IP68, IP69K, MIL-STD-810H Операционная система Android 12 Актуальная цена ~24 000 рублей

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По характеристикам это обычный современный смартфон. Хорошо заметно несколько стандартов защиты корпуса устройства, но это даётся не бесплатно, ведь по толщине и массе он вдвое больше обычного смартфона с экраном 6.7”.

Упаковка и комплектация

Упаковка устройства выглядит минималистично. Коробка изготовлена из плотного картона, цвет фона белый. Спереди и с двух торцов серебристыми буквами обозначен логотип компании.

С обратной стороны есть наклейка с основной информацией. Там обозначено наименование модели, находятся штрихкоды и краткая спецификация. Если быть точнее, то наклеек две.

На другой ещё можно найти номера IMEI.

Открыв коробку, мы видим сверху белый лист из плотного мягкого материала толщиной около 1 см. Из такого же материала выполнен защитный каркас внутри упаковки.

Весь комплект поставки аккуратно упакован и расположен в соседней нише со смартфоном.

Он не очень богатый, ведь в нём присутствуют:

Кабель USB Type-С - USB Type-C;

Адаптер питания на 66 Вт;

Документация.

Есть всё, чтобы сразу начать пользоваться устройством. Кстати, с защитным стеклом можно не торопиться потому, что на смартфоне уже есть защитная плёнка и пока можно использовать устройство с ней.

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Дизайн

Смартфон сразу шокирует своими габаритами и весом. Сразу вспоминается фильм «Большой куш» и персонаж «Борис Бритва». Взяв смартфон в руки, я сразу начал искать под руками какой-нибудь орех, чтобы расколоть. Это вполне реально сделать боковыми торцами, которые усилены планками из анодированного алюминия. Сам корпус преимущественно пластиковый, а сзади можно увидеть симпатичную панель, выполненную под карбон.

Устройство изготовлено очень качественно. Всё выполнено аккуратно, зазоры маленькие. Кнопки тактильно приятные на ощупь. Все разъёмы герметично закрыты, поэтому не удивительно, что устройство соответствует таким суровым стандартам как IP68, IP69K и MIL-STD-810H. Сканер отпечатка пальцев встроен в боковую кнопку включения. Устройство выпускается в одном цвете.

Oukitel WP21 выполнен в очень толстом корпусе. Понятно, что здесь обеспечена хорошая защита и установлен ёмкий аккумулятор. С такими характеристиками сложно было сделать устройство компактнее. Вес тоже солидный – почти 400 г. Это вдвое выше, чем у стандартного смартфона с экраном 6,7”. Здесь экран тоже большой, а рамки относительно тонкие. При этом стекло еле заметно утоплено в корпус и даже кажется, что выполнено заподлицо с боковой панелью, но проведя пальцем ощущается небольшой выступ боковой рамки. Одной рукой пользоваться устройством почти невозможно из-за большой толщины корпуса. У меня получалось дотянуться средним пальцем левой руки к кнопке включения со сканером, но не факт, что это могут проделать все.

По бокам предусмотрены две металлические пластины, окрашенные под титан и прикрученные винтами. Они дополнительно усиливают конструкцию, а ещё создают иллюзию, что весь смартфон внутри металлический. На задней панели тоже есть вставки под металл, но они пластиковые. Тем не менее, всё смотрится гармонично и красиво.

Сзади находится ещё один круглый экран. На него можно выводить циферблат часов, компас и другие полезные функции, например, кнопки управления плеером. Этот экран заметно утоплен в корпус, а по бокам от него расположены камеры и вспышка. Второе предназначение последней стандартно – фонарик.

Сама задняя панель выполнена из пластика с узором под карбон. Справа расположены две независимые кнопки громкости, а под ними кнопка включения, в которую интегрирован сканер отпечатка пальцев. Все кнопки заметно выступают, а две отдельно выделены красным цветом и шероховатой поверхностью, их можно настроить отдельно для различных функций. Сканер отпечатка срабатывает быстро, для чего достаточно просто прикоснуться к кнопке.

На нижнем торце есть разъем для зарядки. Он закрыт заглушкой с резиновым уплотнением, чтобы избежать попадания влаги. Разъёма для гарнитуры 3,5 мм джек нет, иначе бы пришлось герметизировать и его. Можно погрустить на эту тему, то лично я сам уже давно пользуюсь беспроводными гарнитурами, которые здесь отлично работают.

С верхнего торца расположен спикерфон. Слот для двух nano-SIM карт и одной MicroSD находится с левого торца. На сим-лотке видна резинка.

Экран у телефона ровный и прямой, со скосами по углам и отверстием сверху под фронтальную камеру. Сверху нанесена заводская защитная плёнка. Телефон приятно лежит в руке, и даже не пытается выскользнуть из неё. Мне так показалось потому, что образуется несколько острых граней, а боковые пластины тоже не гладкие, а с рёбрами. Кстати, на кнопку включения мне было удобнее нажимать средним пальцем левой руки или большим право. Смартфон достаточно тяжёлый и это обусловлено отчасти габаритами 177,3 x 84,3 x 18,4 мм. Экран занимает 92% поверхности, и он большой – 6,78”. Для этой нишевой модели - очень хороший показатель. В целом смартфон выглядит очень симпатично.

Дисплей

Основной экран здесь в целом хороший и яркий, но используется IPS матрица, а не AMOLED. Соотношение сторон 20,5:9, практически стандартное (21:9), разрешение 1080х2460. Максимальная яркость – 470 кд/м2, охват цветового пространства – 100% sRGB. Я не нашёл информации про тип используемого защитного стекла, но оно точно есть. Также на экране присутствует заводская защитная плёнка. Ещё в экран встроена фронтальная камера, но она не сильно мешает.

Диагональ экрана по современным меркам уже не кажется огромной, но для подобных устройств она достаточно крупная. Ещё у экрана достаточно узкие рамки. Плотность пикселей тоже высокая и составляет 396 ppi. Экран покрывает 100% цветовой гаммы sRGB. Дисплей хорошо показывает себя на солнце.

Частота обновления экрана – 120 Гц, время отклика – 1 мс, в настройках можно выбрать частоту обновления: 60, 90 или 120 Гц. Это значительно помогает сэкономить зарядку в нужный момент.

Тачскрин устройства тоже работает очень шустро, а ещё он легко распознаёт одновременно 10 нажатий.

Цвета на экране очень естественные, как на рядовых IPS матрицах. Цветопередача в целом неплохая, но главное, что хорошо настроен баланс белого. Углы обзора максимально широкие, точность цветопередачи при взгляде под углом заметно не нарушается.

С помощью колориметра я провёл замеры яркости подсветки и протестировал точность заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость черного, cd/m2 Яркость белого, cd/m2 Контраст, x:1 100 1.75 470.18 263.9 75 1.14 335.35 263.6 50 0.97 114.47 263.3 25 0.28 50.48 262.9 0 0.07 19.13 262.8

Запас яркости на хорошем уровне. Никаких затруднений не возникает и с читаемостью дисплея в условиях яркого окружающего освещения – хорошо помогают качественные светофильтры.

Цветовая температура немного завышена – это делается для создания эффекта большей контрастности. Такая ситуация типична для подавляющего большинства современных дисплеев.

Цветовой диапазон также типичен для IPS матрицы – покрывается весь диапазон sRGB.

Паразитные оттенки могут присутствовать, но не создадут дискомфорта пользователю.

Смартфон оснащается дополнительным экраном, на который может выводится разная информация. Пользоваться им очень удобно, чтобы быстро посмотреть время, включить компас или перемотать трек в плеере.

Также на дополнительном экране запускается приложение камеры и можно делать снимки как фронтальной камерой, так и основной, а это значит, что передняя селфи-камера по сути не нужна.

Аппаратная платформа и производительность

Смартфон базируется на современной игровой SoC платформе MediaTek Helios G99. Это восьмиядерный чип, который изготовлен по 6 нм техпроцессу.

Если в настольных процессорах гетерогенные ядра появились относительно недавно, то в мобильных они уже существуют давно. Здесь мы видим два быстрых ядра Cortex-A76 с частотой 2,2 ГГц и шесть эффективных Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц. За обработку графики отвечает видеоядро Mali-G57 MC2. Это графика среднего уровня с производительностью уровня Adreno 618.

Смартфон оборудован солидным объёмом оперативной памяти для модели среднего уровня. Здесь используется память типа LPDDR4X объёмом 12 Гб, которая работает в двухканальном режиме.

Перейдём к результатам бенчмарков Oukitel WP21 и оценим общий уровень производительности получившейся конфигурации.

Результаты характерны для модели средне-начального уровня. Даже самые ресурсоёмкие приложения работают достаточно быстро, а игры идут без явных рывков. При этом какого-то сильного нагрева устройства не наблюдается. Возможно, это обусловлено тем, что SoC MediaTek Helio G99 выпускается по-современному 6 нм техпроцессу.

Смартфон успешно проходит нагрузочные тесты и нет даже намёка на появление троттлинга. Все тесты были проведены при обычной комнатной температуре 22С. Никакого дополнительного охлаждения не использовалось.

Программное обеспечение и прошивка

В качестве операционной системы выступает Google Android 12 со стандартной оболочкой. Кстати, это первое подобное устройство, которое я встречаю на обновлённой системе. Визуально изменения не сильно заметны.

Здесь можно использовать навигацию жестами или классическую при помощи трёх виртуальных кнопок.

Пользователю системы Android со стажем будет легко привыкнуть к управлению жестами потому, что в основном все они уже интуитивно знакомы и встречаются в других версиях системы.

Оболочка работает плавно, оптимизация хорошая и всё работает очень чётко. Никаких зависаний, лагов или задержек при использовании я не обнаружил. Я устанавливал разные приложения, из «маркета» и с накопителя, при этом никаких проблем не возникло.

Разумеется, смартфон поставляется с российским программным обеспечением. Сейчас это очень актуально и есть всё, что нужно для использования. Например, система Mir Pay, которая отлично работает. Также есть приложение «Госуслуги», антивирус Касперского, мессенджер ICQ и популярные российские соцсети. Браузер по умолчанию Яндекс, но есть и классический Chrome.

Безопасность

Набор средств аутентификации стандартен для современных продвинутых аппаратов. Сканер отпечатка пальцев размещен в кнопке включения, на правой грани. Лично для меня такое расположение не очень удобно, но всё дело привычки. Когда смартфон был у меня в руках, то удобнее всего было включать его средним пальцем левой руки или большим пальцем правой. Достаточно просто прикоснуться к сенсору и смартфон разблокируется. Даже нажимать кнопку не нужно, а просто прикоснуться. Разблокировка происходит практически мгновенно.

Для тех, кто не любит пользоваться таким сканером, альтернативой может получить вариант разблокировки по лицу, он срабатывает тоже быстро, но как это будет работать с шарфом на носу зимой сказать сложно. Если же вы боитесь утечки ваших биометрических данных, то есть стандартный пин-код или графический ключ.

Беспроводные интерфейсы и связь

Все поддерживаемые беспроводные интерфейсы уже знакомы. Это стандартный набор для современного устройства. Есть поддержка мобильных сетей 3 и 4G. Что касается известных стандартов GSM и LTE, то здесь нет каких-то сюрпризов. Всё работает отлично. Уверенный приём и высокая скорость там, где сеть хорошая. Здесь можно установить сразу две карты nano-SIM.

Ещё можно заметить резиновое уплотнительное кольцо, которое предотвращает попадание влаги через слот для SIM карт. Традиционно, я прокатился с устройством по трём областям: Московской, Тульской, Липецкой и каких-то проблем со связью, которые бы зависели от устройства я не заметил. Если по пути не было сети, то её не было и у других моих попутчиков. Связь в целом хорошая.

Приложение телефона простое и понятное, позволяет быстро ориентироваться в списке контактов.

Естественно, современный смартфон уже не воспринимается без модуля NFC для бесконтактных платежей. Здесь он присутствует и всё отлично работает с картами МИР и приложением MirPay. Также пополняется карта «Тройка». Со спутниковой навигацией также не возникло никаких сложностей. Устройство быстро обнаруживает множество спутников. Заявлена поддержка всех современных навигационных систем, среди которых GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo и другие.

Смартфон отлично справляется с функциями навигатора. Спутники устойчиво обнаруживаются, подвисаний и задержек нет. Всё работает корректно и с этой стороны никаких нареканий нет. Кроме этого, большой экран облегчает восприятие, смартфон умеренно тяжёлый, боковины не скользкие и он хорошо фиксируется в автомобильном держателе.

Файловая система

Смартфон поставляется с одним вариантами объёма постоянной памяти - 256 Гб типа UFS 2.1. Память действительно быстрая и все операции чтения/записи работают очень шустро.

По современным меркам 256 Гб - это хороший показатель, но здесь производитель сделал сказочный подарок и добавил поддержку карт памяти MicroSD до 1 Тб. Они сейчас уже немного подешевели и можно просто увеличить объём. Теперь можно записывать аудиокниги, много видео, игр и не волноваться, что мессенджер съел половину всего объёма. Заполнилась карта – «выплюнул» её из смартфона и вставил новую, при этом можно пользоваться сразу двумя SIM-картами разных операторов.

Скорость работы встроенного накопителя находится на высоком уровне. Здесь нет каких-то рекордных показателей, но быстро и стабильно.

Время автономной работы

В комплекте со смартфоном Oukitel WP21 поставляется мощный адаптер питания на 66 Вт. Это уже не рекорд по современным меркам; тем не менее зарядка осуществляется достаточно быстро. Также здесь установлен ёмкий аккумулятор на 9 800 мАч. Процессор не самый производительный, однако и не самый энергоэффективный, поэтому чудес можно не ждать. Да и экран не самый скромный.

Посмотрим на результаты тестирования автономности. В качестве теста я использовал приложение PC Mark и тест Work 3.0 battery life.

17 часов и 28 минут – это не то, чего я ожидал от новинки. От такого емкого аккумулятора ждешь большего. Полученные результаты могут расстроить, но не стоит падать духом. Всё не так просто: эти цифры были получены при работе экрана на частоте 120 Гц.

Теперь переключаем на 60 Гц и снова запускаем тест. Теперь это больше похоже на хороший результат, которым может похвастать далеко не любое устройство.

Показатели автономности можно немного улучшить, если снизить яркость экрана. При обычном повседневном использовании: 30 минут разговоров, 2 часа прослушивания аудиокниги, 1 час веб-серфинга, 1 час просмотр YouTube, несколько фотоснимков, 15 минут мессенджера и ещё что-то по мелочам мне легко хватало заряда на два дня, и ещё оставалось 37%. За каждую ночь было съедено по 3%, но я не отключал беспроводной модуль.

Можно пользоваться смартфоном три-четыре дня, если ограничить использование экрана и мало играть.

Нельзя сказать, что аппарат ориентирован исключительно на экстрим или ориентирование на местности. Игры идут хорошо благодаря не очень высокому разрешению экрана и производительному процессору, который не перегревается и не уходит в троттлинг. Потребление энергии при этом будет выше обычного, поэтому придётся заряжать устройство чаще.

Время автономной работы напрямую зависит от особенностей использования смартфона. Нужно лишь помнить, что зарядить за 15 минут не получится, придётся подождать примерно 1.5 часа.

Камера

В смартфоне их несколько, но это не «камерофон», который ориентирован на получение высококачественных снимков. Сенсоры используются достаточно хорошие, но сам аппарат не специализируется на съёмке, о чём свидетельствуют режимы записи видео. Режим видеозаписи в 4K отсутствует, максимумом является 2K (2560 x 1440) 30 кадров в секунду.

Фронтальная камера Sony IMX350, 20 МП (диафрагма f/2.2) Запись видео: поддержка записи видео с разрешением FHD (1980 x 1080 пикселей) со скоростью 30 кадров в секунду. Разрешение фото: поддержка до 5184 x 3880 пикселей. Основная камера 64 МП (Sony IMX686) (автофокусировка с диафрагмой f/1.9) + 2 МП, f/2,4 (макро) + 20 МП, f/2,0 (Sony IMX350) ночная с ИК-подсветкой. Режим масштабирования: цифровой зум. Запись видео: поддержка видеозаписи 2K (2560 x 1440 пикселей) со скоростью 30 кадров в секунду. Разрешение фото: поддержка до 9248 x 6944 пикселей.

В приложении камеры можно запустить режим Google Lens для поиска в интернете информации о предметах вокруг. Список параметров настроек типичен и не поражает воображение. Порадовало, что штамп производителя на снимках по умолчанию отключен.

Лучше всего оценивать качеством работы камеры по тестовым снимкам, можем обратить на них внимание ниже.

Тест камеры Oukitel WP21

Примеры снимков с фронтальной камеры:

Примеры снимков основной камеры (дневные). Основной модуль:

Примеры видеосъемки. Фронтальная:

Основной модуль:

Заключение

Oukitel WP21 – интересная самобытная модель, которая однозначно стоит своих денег до последней копейки. По сути смартфон продаётся по цене обычного устройства с экраном 6.7” на платформе MediaTek Helio G99 и предлагает защищённый корпус, два экрана и емкий аккумулятор. Хотя лично для меня именно размеры и вес оказались основными недостатками. Ситуацию мог бы спасти специальный чехол с креплением на пояс, но подбирать его придется самостоятельно.

В остальном Oukitel WP21 это современный смартфон с поддержкой всех современных технологий и особенностью в виде второго экрана с обратной стороны. Это реализовано действительно хорошо и удобно для использования. Не нужно включать основной экран, чтобы посмотреть часы, количество пройденных шагов, воспользоваться компасом или переключить трек. Всё это можно делать именно на маленьком экране и это по-настоящему функционально. Маленький экран выполнен по технологии AMOLED, а вот передний – обычный IPS с высокой частотой обновления. Основной экран хороший, яркий и с неплохой цветопередачей. Объём памяти солидный и она достаточно быстрая. Также есть возможность установки MicroSD карты. Обе камеры снимают отлично в любое время дня. Производитель постарался и не поскупился на сенсоры Sony. А что касается 4K видео, то оно не всем нужно.

Новинка Oukitel работает шустро и долго. За аппаратную часть отвечает свежий и бодрый восьмиядерник MediaTek Helio G99, выполненный по технологии 6 нм. Оболочка работает быстро, хорошо настраивается и содержит много интересных решений. Например, управлять можно при помощи жестов или виртуальных кнопок, к которым все привыкли. В приложении камеры есть большой выбор режимов. Это справедливо и для фронтальной камеры. Зарядка устройства осуществляется не очень быстро по двум причинам. Это объём аккумулятора и мощность зарядки. Однако всё относительно, и за час аппарат можно подзарядить с 30 до 100%. Разумеется, если постоянно играть или пользоваться навигатором, заряда может не хватить на сутки.

Смартфон выглядит мощно и брутально. Он тяжёлый, но если взять его в руки, ощущается надёжность. Корпус очень крепкий и усилен металлическими пластинами по бокам. Разумеется, его можно намеренно разбить, но от случайного падения он защищён хорошо. Может не повезти и смартфон упадёт экраном вниз, а там будет камень, но это уже из разряда случайностей. Пользоваться комфортно, хотя для переноски нужен чехол или кобура на пояс, поскольку он влезет не в любой карман.

В целом идея такого устройства неплохая. Однако, исходя из практики, в поход собираешь всё с минимумом веса. А если в зоне маршрута нет интернета и мобильной связи, то такое устройство может уступить обычному кнопочному телефону в герметичном пакете.

Андрей Понкратов aka wildchaser