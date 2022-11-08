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Главные игры ноября 2022 года

Ноябрь не должен разочаровать тех, кто следит за новостями.
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Оглавление

Вступление

Ноябрь поднимает задранную октябрем планку еще выше. Нас ждут новая часть God of War (потенциально – лучший проект года), продолжение «королевской битвы» на фундаменте Call of Duty, несколько перспективных ужастиков и шутеров, а также стильный детектив студии Obsidian Entertainment.

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Куда еще обратить пылающий страстью к играм взор, расскажет наша традиционная статья.

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The Chant

Жанр Экшен
Разработчик Brass Token Games
Издатель Prime Matter
Платформы PC, PlayStation 5, Xbox Series
Дата выхода 3 ноября 2022 года

Фильмы и книги про культы и общины давно стали важной частью хоррор-индустрии, получив множество печальных подкреплений в реальной жизни. От «Ребенка Розмари» до «Плетеного человека», от «Детей кукурузы» до «Солнцестояния» – тему опасных сектантов раскрывали сотни произведений. Игры тоже не остались в сторонке, достаточно вспомнить Silent Hill или Outlast 2. А теперь в их рядах пополнение – The Chant, дебютный проект ванкуверской студии под руководством бывшего творческого директора Sleeping Dogs Майка Скупы.

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Сценаристы отправят нас на идиллический остров у тихоокеанского побережья Северной Америки и столкнут с демонами, питающимися негативной энергией. Хотя беды ничто не предвещало: главная героиня прибыла на семинар по духовному росту в расчете на избавление от тяжких воспоминаний, повстречала приятных людей и неплохо проводила время. Увы, один из ритуалов духовного очищения открыл портал во Мрак – кишащее чудищами и поклоняющимися им сектантами измерение. Теперь нам предстоит не только попытаться спасти себя и других выживших, но и раскрыть тайны пропавшей в 1970-х коммуны хиппи.

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Чтобы узнать жуткие секреты и найти способ обернуть ритуал вспять, придется исследовать почти весь остров. Некоторые области поначалу закрыты, и для получения доступа где-то нужно подобрать специальный ключ, где-то – восстановить подачу электроэнергии. Встреченные на пути к цели монстры (как человекоподобные, так и совсем сюрреалистичные) станут проблемой сами по себе, а усложнит все дефицит ресурсов и материалов для крафта. Дополнительные хлопоты доставит необходимость следить за своим физическим, психологическим и духовным состоянием – от них в том числе зависит концовка.

The Chant тяготеет к survival horror, однако и зрелищными схватками не брезгует. Постоянно соприкасаясь со Мраком, героиня обнаружит в себе телекинетические способности и научится расшвыривать противников легким движением руки. Впрочем, чаще придется отмахиваться зачарованными палками и пылающими вениками. В целом же, если у Brass Token Games выйдет сбалансировать геймплей и придумать небанальный сюжет (что как раз вызывает наибольшие сомнения), мы получим неплохой подарок на Хэллоуин.

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God of War: Ragnarok

Жанр Экшен
Разработчик SIE Santa Monica Studio
Издатель Sony Interactive Entertainment
Платформы PlayStation 4/5
Дата выхода 9 ноября 2022 года

God of War 2018 года удивила уже тем, что вместо привычной идеи-фикс «боги, я покараю вас!» придала едва ли не философской глубины приключениям Кратоса. Популярный герой обустроился в Мидгарде и завел семью, а сам проект прописался в Асгарде игровой индустрии. На днях Sony отрапортовала о 23 миллионах проданных копий – а это элитный показатель, плюс-минус на уровне всех предыдущих выпусков, вместе взятых. Примечательно, что разработчики решили «не доить» серию в ее нынешнем виде и ограничились только сиквелом, а не трилогией.

God of War: Ragnarok положит конец приключениям Бога войны на севере – и потому фанфары должны быть особенно громкими. Сценаристы мобилизуют самых звездных персонажей скандинавской мифологии: Тора, Фенрира, Тюра и самого Одина. Да и некоторые герои прошлой серии, которым Кратос и его непростой сынишка Атрей успели насолить, не намерены сидеть сложа руки. И фоном для столкновения характеров станет неосознанно приближенный нами Рагнарёк, из-за которого за минувшие пару лет Мидгард основательно замело снегом.

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Впрочем, необходимости постоянно мерзнуть в царстве людей нет. Перед нами распахнут двери все девять миров – и те, в которых мы уже побывали, и те, которые волею Одина были закрыты. А значит, предстоит сойтись в бою с новыми соперниками, и будем надеяться, что ими станут не в очередной раз перекрашенные тролли и ящерицы. Тем более что Кратос тщательно готовился к серьезным заварушкам: топор и клинки получили особо мощные стихийные атаки льдом и огнем соответственно, а арсенал пополнили два щита, один из которых больше подходит любителям парировать атаки, другой – блокировать. Какие-то трюки наверняка освоит и лучник Атрей.

Нет сомнений в том, что God of War: Ragnarok станет самой проработанной, масштабной и красивой игрой серии, поскольку SIE Santa Monica Studio выжимает максимум из PlayStation 4 («пятерка» получит улучшенную версию, но не в разы). Смущает лишь желание Кори Барлога и компании сделать предельно «безопасный» сиквел – настолько, что журналисты с трудом находили разницу между частями при личном знакомстве. От добра добра не ищут?

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Pentiment

Жанр Приключение
Разработчик Obsidian Entertainment
Издатель Xbox Game Studios
Платформы PC, Xbox One/Series
Дата выхода 15 ноября 2022 года

Всякий раз, когда Obsidian Entertainment берется не за RPG, а за иные жанры, становится слегка не по себе. В 2022 году американская студия решила поиграть с огнем аж дважды. К счастью, кооперативный экшен Grounded оказался вполне неплохим, и потому надежды на успех Pentiment, двухмерной приключенческой игры от директора Fallout: New Vegas Джоша Сойера и его небольшой команды, не кажутся призрачными.

События разворачиваются в Баварии XVI века. Андреас Малер, окончив университет, приезжает в сельский монастырь для иллюстрирования рукописей. Работать по специальности ему толком не дают: вскоре после прибытия парня втягивают в расследование убийства высокопоставленной персоны, главным подозреваемым в котором стал близкий товарищ художника. Сюжет охватит 25-летний отрезок, и принятые решения будут иметь как сиюминутные, так и долгосрочные последствия для Малера и окружающих.

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Pentiment не намерена утруждать пользователей сложным геймплеем, все предельно доступно и комфортно – чтобы мы окунались в историю, а не боролись с игрой. К примеру, нас могут попросить помочь пожилой вдове развесить в доме картины – и это настолько же простая задачка, насколько звучит. Другое дело, что она завернута в толстый слой фирменных диалогов, варианты в которых зависят от выбранных навыков, знаний и предыстории Андреаса (куда ж без ролевых элементов!). И следить за словами лучше повнимательнее: начнете перебирать все опции подряд – собеседник сочтет вас навязчивым занудой и, вполне вероятно, сохранит такое отношение до финальных титров.

Obsidian Entertainment уделила пристальное внимание мелочам, способствующим погружению, и от выбора происхождения героя зависит даже шрифт: причудливый «почерк» выходца из высших сословий разобрать крайне непросто, в то время как у простолюдина все корявенько, но читабельно. Правда, для тех, кого такая аутентичность в восторг не приводит, предусмотрены послабления. Как и обширный глоссарий – для не увлекающихся историей. Такое сочетание дружелюбности, оригинальности, прекрасного оформления и интересного сюжета способно превратить Pentiment в одно из самых приятных приключений в этом году.

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Evil West

Жанр Шутер
Разработчик Flying Wild Hog
Издатель Focus Entertainment
Платформы PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series
Дата выхода 22 ноября 2022 года

Многообразие проектов про Дикий Запад похвально, однако проблемы с их именованием влекут ненужную путаницу. Судите сами: только за 2022-й мы получили ролевой экшен Weird West, тактику Hard West 2, а теперь на подходе и шутер Evil West. Вдобавок лишний раз помозолили глаза вообще не имеющая отношения к делу Horizon: Forbidden West и готовящиеся к выходу Black Gold: Wild West Story и Wild West Dynasty. От такого «коллективного Запада» в глазах рябит!

Evil West занимаются разработчики трилогии Shadow Warrior, так что легкая сумасшедшинка просочилась и в нее. Мы влезаем в шкуру Джесси Рантье – одного из последних агентов сверхсекретной службы, созданной его отцом для истребления вампиров и прочей нечисти. На мужчину взвалена тяжкая ноша: спасти Соединенные Штаты, отбив наступление армии тьмы на Фронтир. В помощь ему выделены научно-фантастические технологии, заметно опередившие время, в том числе чудесная электроперчатка. По мере возрождения своей организации Джесси будет открывать все более навороченное оружие, а также прокачивать уже полученное.

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Боевая система способствует сочетанию разных приемов: одних упырей – расстрелять из винтовки и револьвера, другим – накостылять в ближнем бою, третьих – закидать взрывчаткой. Правда, почти каждый тип оружия и способностей обладает независимым «кулдауном» – следить за восстановлением трех-четырех показателей во время батальных сцен вряд ли так уж удобно. Зато придется активно пользоваться умением Рантье уворачиваться, блокировать и парировать удары. Особенно это кстати при стычках с боссами вроде гигантской летучей мыши.

Flying Wild Hog не стала заигрывать с открытым миром и превратила Evil West в линейное приключение. Но все же локации не совсем коридорные – есть где порыскать в поисках скрытых коллекционных предметов, денег и расходников. В целом же игра сделана по старомодным лекалам, не предусматривающим фразы «развлеки себя сам». Авторы за ручку отведут нас в заброшенные шахты, опустошенные поселения или к обломкам дирижабля и возьмут на себя ответственность за происходящее. Хватило ли фантазии им – поймем уже скоро.

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Warhammer 40,000: Darktide

Жанр Шутер
Разработчик Fatshark
Издатель Fatshark
Платформы PC
Дата выхода 30 ноября 2022 года

Для Fatshark, несколько лет лепившей проходные проекты, сотрудничество с Games Workshop оказалось настоящей золотой жилой. Warhammer: End Times – Vermintide, несмотря на явные параллели с Left 4 Dead, оказалась крепкой игрой с долгосрочной поддержкой, а сиквел ее превзошел почти по всем статьям (по техническим проблемам тоже, увы). В Warhammer 40,000: Darktide шведы изобретать велосипед не стали, ограничившись переездом в другой сеттинг и рядом не очень крупных изменений и дополнений.

На сей раз четверку бойцов, трех из которых при необходимости может взять под свое крыло ИИ, закидывают в город-улей Терциум. Мы выступаем в роли заключенных на побегушках у Инквизиции, получивших задание выжечь любые проявления Хаоса и в особенности – еретический культ Admonition. Для работы над историей привлекли Дэна Абнетта, одного из самых кассовых писателей на тему Warhammer, и он вместе с остальными сценаристами настрочил свыше 75 тысяч строчек диалогов. В результате между представителями разных классов (псайкер, ветеран, фанатик и огрин) частенько будут разгораться познавательные дебаты с привязкой к контексту: от прошлых успехов до уровня персонажа.

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К слову, выбор, за кого играть, не так важен, как селекция экипировки. Каждый класс получит по несколько уникальных видов оружия ближнего и дальнего боя, плюс к нашим услугам будут выпадающие во время миссий пушки и целый магазин на корабле Инквизитора – орбитальной базе, где заодно позволят поменять что-нибудь в образе бойца, поболтать с NPC и выбрать следующую миссию. Не обойдется и без посещения мастерской с целью обвесить ствол полезными модификаторами, в том числе открутив их от одной лазвинтовки и прикрутив к другой.

Подготовка к вылазкам нужна основательная – они полны сюрпризов. Локации повторяются и пересекаются, однако благодаря специальной системе условий и настроек в знакомых декорациях то и дело происходит что-то новенькое вроде внезапного отключения освещения. И это вполне соответствует идее отряда – пушечного мяса, попадающего в самые неприятные неприятности. Борьба за свободу и самый ценный «лут» стартует в конце осени – точите цепные мечи!

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На сдачу

  • WRC Generations – в 2022 году в ралли главное новшество за десятки лет – гибридные силовые установки, и Kylotonn отразила это в свежей гоночной игре (3 ноября 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series).

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  • Space Tail: Every Journey Leads Home – вдохновленный историей Белки и Стрелки платформер про собаку – космическую путешественницу (3 ноября 2022 года; PC, Switch).

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  • Ghost Song – жутковатая метроидвания c Мертвоскафандром в главной роли и усеянной пещерами, лабораториями и необычными монстрами луной Лорианой в качестве исследовательского полигона (3 ноября 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

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  • From Space – кооперативный изометрический шутер о войне с розовыми пришельцами (3 ноября 2022 года; PC, Switch).

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  • The Entropy Centre – напоминающая Portal головоломка про перемещение предметов во времени (3 ноября 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series).

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  • Football Manager 2023 – самым ярким новшеством очередной серии лучшего футбольного менеджера стали лицензированные клубные турниры УЕФА, а вот дебют на PlayStation 5 отложили в последний момент (8 ноября 2022 года; PC, Xbox One/Series, Mac).

600x338 84 KB. Big one: 1920x1080 475 KB
  • Sonic Frontiers – пробежки Соника по лугам и древним руинам будут разбавлены испытаниями в киберпространстве и решением загадок (8 ноября 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

600x338 99 KB. Big one: 1920x1080 726 KB
  • Bound by Blades – двухмерная смесь экшена и RPG сосредоточит наше внимание на битвах с боссами и производстве экипировки из собранных материалов (15 ноября 2022 года; PC).

600x338 107 KB. Big one: 1920x1080 728 KB
  • Do Not Open – нас одновременно будут пугать и заставлять искать выход из комнаты со случайно генерируемыми головоломками (15 ноября 2022 года; PC, PlayStation 5).

600x338 85 KB. Big one: 1920x1080 733 KB
  • Floodland – управленческая стратегия про выживание на перенесшей мировой потоп Земле предполагает не только экономическое, но и политическое развитие общины уцелевших (15 ноября 2022 года; PC).

600x338 67 KB. Big one: 1920x1080 433 KB
  • Somerville – один из руководителей разработки Limbo и Inside, ушедший из Playdead из-за конфликта, подготовил постапокалиптическую игру в знакомом стиле (15 ноября 2022 года; PC, Xbox One/Series).

600x338 39 KB. Big one: 1920x1080 210 KB
  • Call of Duty: Warzone 2.0 – бесплатное продолжение популярной «королевской битвы» предложит гигантскую карту «Аль-Мазра», заплывы по рекам и разделение локации на несколько спасительных кругов (16 ноября 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series).

600x338 68 KB. Big one: 1920x1080 109 KB
  • Goat Simulator 3 – к буйной козе присоединяются еще три (локально или по сети), и вместе они идут проходить мини-игры, кошмарить NPC и наслаждаться новой физической моделью (17 ноября 2022 года; PC, PlayStation 5, Xbox Series).

600x338 96 KB. Big one: 1920x1080 299 KB
  • Oakenfold – пошаговая тактика-«рогалик» с перемоткой времени и процедурной генерацией инопланетных уровней (17 ноября 2022 года; PC).

600x338 81 KB. Big one: 1920x1080 538 KB
  • The Dark Pictures: The Devil in Me – в четвертом выпуске хоррор-антологии мы посетим копию «Замка убийств» – гостиницы, где орудовал первый зарегистрированный американский маньяк (18 ноября 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series).

600x338 56 KB. Big one: 1920x1080 150 KB
  • Gungrave G.O.R.E. – брутальный южнокорейский шутер с лихими комбо и несметными полчищами врагов (22 ноября 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series).

600x338 123 KB. Big one: 1920x1080 1015 KB
  • Just Dance 2023 Edition – в серию танцевальных игр от Ubisoft завезли полноценный сетевой мультиплеер на шесть персон (22 ноября 2022 года; PlayStation 5, Xbox Series, Switch).

600x338 91 KB. Big one: 1920x1080 232 KB
  • Ship of Fools – кооперативная аркада с элементами «рогалика» приглашает стать капитаном корабля и исследовать полные чудищ воды в поисках десятков артефактов (22 ноября 2022 года; PC, PlayStation 5, Xbox Series, Switch).

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Александр Кошта aka Top

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