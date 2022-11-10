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Вступление

Компания MSI, которая в недавнем прошлом ассоциировалась только с видеокартами и материнскими платами, окончательно превратилась в глобального игрока на поле компьютерного «железа». Сегодня в ассортименте этого производителя есть практически любые комплектующие, периферия и сопутствующие аксессуары. Разумеется, в этом списке нашлось место и для блоков питания.

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На новый для себя рынок MSI вышла сразу же с «продвинутыми» и достаточно дорогими и моделями — это проверенный способ быстро заработать хорошую репутацию. Устройства дебютной серии MSI MPG, представленные в прошлом году, обладают высокой мощностью и сертификатом 80 Plus Gold. С одной из моделей мы познакомились сразу же после релиза. Спустя год, компания представляет более доступные блоки питания среднего класса, рассчитанные на самые распространенные игровые конфигурации с одиночной видеокартой.

В линейку входят два блока питания начального уровня A500DN и A600DN (80 Plus), а также две чуть более продвинутых модели — A550BN и A650BN, получившие сертификат 80 Plus Bronze. Знакомство с новинками мы начнем с «бронзового» блока мощностью 550 Вт.

Упаковка и комплектация

MSI A550BN поставляется в небольшой коробке из плотного картона. Оформление упаковки — спокойное, без ярких цветов и лишних дизайнерских элементов. Информативность — на достойном уровне, о блоке сообщаются все необходимые сведения, приводятся краткое описание основных особенностей модели, таблица мощностных характеристик и перечень разъемов.

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От «дорожных происшествий» устройство защищают картонные стенки коробки и пакет из пузырчатой пленки. Как показывает опыт, для блока питания этого вполне достаточно, даже если вы планируете заказывать устройство по почте.

Комплект поставки не преподносит сюрпризов, в него входят кабель питания, инструкция и крепежные винты.

Внешний вид и особенности конструкции

Моддинг победил – то, что десяток лет назад было уделом немногих энтузиастов, сегодня выпускается массово. Компьютерные корпуса с «застекленными» окошками или прозрачными стенками предлагаются во всех ценовых категориях, поэтому даже не дорогой блок питания просто обязан выглядеть интересно.

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Дизайнеры MSI ограничились несколькими простыми, и эффектными штрихами. Вырез для вентилятора имеет восьмиугольную форму, корпус украшает незамысловатая, но стильная графика, а на боковые стенки нанесено рифление.

Пожалуй, придраться можно только к качеству покраски — полосы нарисованы не слишком ровно. В остальном A550BN смотрится отлично, особенно, если принять во внимание невысокую стоимость.

Габариты блока - 149 х 139 х 86 мм, масса – 1725 г. Он выполнен по стандартной (немодульной) схеме. Вряд ли это можно считать существенным минусом с учетом цены и мощности модели: кабелей не так уж и много, так что все они окажутся задействованы даже при сборке системы среднего класса с одиночной видеокартой.

На тыльной панели корпуса размещены клавиша питания и разъем для подключения сетевого шнура.

Блок оснащается семилопастным вентилятором Yate Loon D12SH-12. Это весьма распространённая вертушка типоразмера 120 х 25 мм, которую без труда можно найти в магазинах как самостоятельный продукт. Заявленный производителем диапазон скоростей вращения – 850-2200 об/мин. В конструкции используется простой подшипник скольжения.

Из-под вентилятора выглядывает досаточно «свежая» платформа CWT CSB-A, которая, тем не менее, уже успела завоевать популярность среди многих производителей «контрактных» БП, благодаря привлекательной стоимости и высокой надежности. К примеру, ее можно встретить в моделях XPG Pylon, Corsair CX-М, Deepcool PK-D, Thermaltake Smart BM2. Это современное решение с активным корректором мощности и DC-DC преобразователями напряжений, сертифицированное по стандарту 80 Plus Bronze, что позволяет рассчитывать на высокое качество стабилизации, высокий КПД и неплохие шумовые характеристик.

Рассмотрим таблицу мощностных характеристик. Блок снабжен мощной единой линией 12 В, максимальная сила тока на которой может достигать 45,5 А, что соответствует мощности 546 Вт или 99,3% от номинала блока — это отличный показатель.

Сила тока на линиях 3.3 В и 5 В ограничена на уровне 20 А, их суммарная нагрузочная способность 110 Вт. Блок сертифицирован по стандарту 80 Plus Bronze и поддерживает все необходимые «защиты» OCP / OVP / OPP / OTP / SCP.

Как уже отмечалось выше, MSI A550BN рассчитан на игровые системы среднего класса. Набор разъемов полностью соответствует назначению модели. Для подключения к материнской плате предусмотрены составные коннекторы ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin.

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Для подключения видеокарт предназначен одиночный шнур с двумя коннекторами PCIe 6+2-pin.

Под периферию отведены 5 разъемов SATA, 2 Molex и один коннектор Floppy-дисковода (он может пригодиться для питания некоторых специфических плат расширения), вперемежку размещенные на двух кабелях. Их длину можете оценить на следующей схеме. Если кратко – она достаточно для сборки системы в корпусе среднего формата, но почти без запаса, с некоторыми системами кабель-менеджмента могут возникнуть проблемы и шнуры внутри системного блока придется тянуть по старинке.

Подведем промежуточный итог. MSI продолжает осваивать новый для себя рынок блоков питания с разумной осторожностью. Новая модель среднего класса построена на очень популярной платформе CWT, что должно «застраховать» компанию от проблем с качеством и надежностью. В остальном, перед нами типичная модель своего класса, предлагающая достойные характеристики, вполне приличное внешнее оформление и весьма скудный (но достаточный) набор разъемов. Осталось проверить, как блок показывает себя на практике — именно этим мы займемся далее.

Краткие технические характеристики

Наименование модели MSI MAG A550BN OEM-производитель CWT Заявленная мощность, Вт 550 Нагрузочная способность линии 12 В, Вт 546 Отношение нагрузочной способности

линии 12 В к общей мощности блока, % 99.3 Заявленный класс эффективности (сертификат) 80 Plus Bronze Габариты, мм 139 х 149 х 86 Типоразмер вентилятора 120 х 25 Модульная конструкция Нет Разъемы 20+4-pin Mainboard;

4+4-pin CPU;

2 х 6+2-pin PCIe;

5 х SATA;

2 х Molex;

1 х Floppy Полная длина шнуров, мм 600 (Mainboard);

600 (CPU);

750 (PCIe);

850 (SATA/Molex)

Конфигурация тестового стенда

Материнская плата: Gigabyte X399 Aorus Gaming 7;

Процессор: AMD Ryzen Threadripper 1950X;

Система охлаждения процессора: Arctic Freezer 50TR;

Оперативная память: Kingston HyperX Fury (DDR4-2400, 2 x 8 Гбайт, двухканальный режим);

Видеокарта: Radeon HD 6970 (одиночная видеокарта и два ускорителя в связке CrossFire);

Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;

Блок питания: MSI MAG A550BN, 550 Ватт;

Корпус: открытый стенд.

Программное обеспечение:

Операционная система: Windows 10 x64 Ultimate;

Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 15.7.1;

Вспомогательные утилиты: MSI Afterburner 4.6.2, Prime 95 v.29.8, Furmark 1.21.2.

Инструментарий и методика тестирования

С обновленной методикой тестирования вы можете ознакомиться в отдельном материале.

Результаты тестов MSI MAG A550BN

Блок питания без малейших затруднений выдержал всю программу тестирования с нагрузкой до 550 Вт. Устройство способно работать и с «перегрузом» до 600 Вт, но при этом ему явно становится нехорошо – обороты вентилятора значительно возрастают, так что я не могу рекомендовать этот режим даже для кратковременным экспериментов по разгону

MSI MAG A550BN



КПД

При разных уровнях нагрузки

%





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Значение КПД колеблется в приделах от 82 до 86% — типичные результаты для современного БП с сертификатом 80 Plus Bronze. В наиболее важных режимах со средним уровнем нагрузки (250-400 Вт) можно рассчитывать на цифры ~85%.

MSI MAG A550BN



Напряжение на линиях 3.3/5/12 В

При разных уровнях нагрузки

В





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Качество стабилизации – отличное, и я даже не стану придираться к тому, что напряжение «заранее» чуть завышены и довольно заметно проседают с ростом нагрузки. Итоговые отклонения от «идеала» измеряются сотыми долями вольта, еще недавно такой уровень предлагали только флагманские блоки питания. Свою роль здесь, несомненно, играют DC-DC преобразователи, которые наконец-то стали широко использоваться и на бюджетных моделях.

MSI MAG A550BN



Скорость вращения вентилятора

При разных уровнях нагрузки

Об/мин





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«Базовая» скорость вращения вентилятора составляет чуть менее 900 об/мин. Показатель выдерживается вплоть до нагрузки ~300 Вт, а затем начинает плавно возрастать. Заметный «скачок» наблюдается только при самых высоких уровнях нагрузки — 500-550 Вт.

MSI MAG A550BN



Уровень шума

С расстояния 150 мм

При разных уровнях нагрузки

дБ





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Данные по скорости вращения вентилятора хорошо коррелируют с графиком уровня шума. Блок питания работает почти неслышно при нагрузке 150-350 Вт. В режимах 400-450 Вт появляется тихий гул вентилятора, который различим только с близкого расстояния и будет незаметен в абсолютном большинстве систем с воздушным охлаждением.

Негромкое «гудение» появляется только при нагрузке 500-550 Вт. Так что, если блок питания будет использоваться хотя бы с небольшим запасом по мощности, вы его вряд ли услышите.

Сравнение результатов

В нашей подборке БП мощностью 550 Вт, протестированных по той же методике ранее, немало моделей с сертификатом 80 Plus Bronze, которые являются прямыми конкурентами для MSI MAG A550BN. Среди них можно отметить популярные Aerocool VP-550, Hiper M550, Cooler Master G550M и Chieftec BPS-550C2.

Минимальная нагрузка - 150 Вт:

КПД при нагрузке 150 Вт

%





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Напряжение на линиях 3.3/5/12 В при нагрузке 150 Вт

В





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Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 150 Вт

Об/мин





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Уровень шума при нагрузке 150 Вт

С расстояния 150 мм

дБ





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При низкой нагрузке «аномалии» в работе могут показать только откровенно слабые участники (или весьма «пожилые» модели наподобие FSP ATX-550PNR). MSI MAG A550BN к ним явно не относится. Тем не менее, отмечу, что блок показывает чуть меньшую эффективность в сравнении с большинством прямых конкурентов. Впрочем, 1-2% КПД при нагрузке 150 Вт почти не сказываются на итоговом потреблении системы. С качеством стабилизации и шумовыми характеристиками у новинки все в полном порядке.

Следующий режим, нагрузка чуть выше средней – 300 Вт.

КПД при нагрузке 300 Вт

%





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Напряжение на линиях 3.3/5/12 В при нагрузке 300 Вт

В





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Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 300 Вт

Об/мин





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Уровень шума при нагрузке 300 Вт

С расстояния 150 мм

дБ





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При среднем уровне нагрузки (отмечу, что это характерный уровень потребления для игровых систем с мощной одиночно видеокартой) MSI MAG A550BN раскрывается и спокойно догоняет конкурентов по показателю КПД. Также новинка оказывается лучшим решением в своей категории по качеству стабилизации и одним из лучших – по шумовым характеристикам.

Высокая нагрузка – 450 Вт (такой режим выбран, чтобы представить на графике максимальное количество участников теста, некоторые бюджетные модели просто не могут работать с большей нагрузкой).

КПД при нагрузке 450 Вт

%





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Напряжение на линиях 3.3/5/12 В при нагрузке 450 Вт

В





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Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 450 Вт

Об/мин





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Уровень шума при нагрузке 450 Вт

С расстояния 150 мм

дБ





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И вновь новинка демонстрирует отличное качество стабилизацию. По эффективности и шумовым характеристикам блок MSI не уступает лучшим из конкурентов. Это очень достойный результат, даже без скидки на то, что компания впервые представила блок питания среднего класса.

Заключение

Начнем с краткого перечисления достоинств и недостатков протестированного блока питания.

Плюсы MSI MAG A550BN

Полное соответствие заявленным мощностным характеристикам (БП легко справляется с максимальным потреблением и даже может работать с некоторым «перегрузом»);

Достаточно высокий по меркам ценовой категории показатель КПД (82-86%);

Отличные шумовые характеристики при нагрузке до 400-450 Вт;

Отличное качество стабилизации;

Наличие всех необходимых разъемов для производительной игровой системы с одиночной видеокартой;

Стандартные габариты;

Фирменная пятилетняя гарантия.

Минусы:

Существенных недостатков не выявлено.

Может не устроить:

Довольно заметное (но не критичное) ухудшение шумовых характеристик при высокой нагрузке (более 500 Вт).

Итак, по итогам сегодняшнего обзора можно заключить, что стратегия MSI полностью себя оправдывает. Ранее компания вышла на рынок мощных «флагманских» БП, используя удачную платформу CWT уровня 80 Plus Gold, а теперь повторила успех в другом ценовом сегменте, также с платформой CWT, но на сей раз класса 80 Plus Bronze.

Новинка определенно удалась: в очень конкурентной среде MSI MAG A550BN чувствует себя отлично и успешно выдерживает сравнение с «бронзовыми» моделями от компаний, которые занимают блоками питания не первый год. Разумеется, открытым остается вопрос надежности, которую мы не можем оценить в ходе кратковременных тестов, но и здесь у MSI есть «козырь» в виде длительной пятилетней гарантии.

Константин Назаров aka Лакс Наваху

По итогам обзора блок питания MSI MAG A550BN получает награду: