Это уже вторая модель, которая оснащена различными типами RAM

ASRock продолжает обгонять большую троицу вендоров, предлагая уникальные и интересные версии привычных устройств. Ранее на CES 2026 компания анонсировала материнскую плату H610M COMBO с разъемами DDR4 и DDR5, а теперь выпустила аналогичную модель H610M COMBO II, которая ориентирована на бюджетный сегмент.

Новинка, как и предшественница, выполнена в форм-факторе Micro-ATX, однако конструктив был упрощен. Вместо четырех слотов оперативной памяти DDR5 здесь имеется только два, чего все равно более чем достаточно. Слот DDR4, рассчитанный на пересиживание дефицита RAM, как и прежде, представлен в единственном экземпляре.

Одним из преимуществ ASRock H610M COMBO II можно назвать наличие у нее армированного слота PCI-E x16 5.0. В секторе недорогих материнских плат подобное — редкость. Конечно, оно не превращает "малышку" в полноценное игровое решение, так как даже топовым GPU хватает и PCI-E 4.0. Но будущие бюджетные видеокарты с 8 линиями PCI-E могут сказать спасибо.

Прочие характеристики ASRock H610M COMBO II соответствуют ее ориентации на бюджетные ПК. Колодка USB Type-E отсутствует, SSD M.2 ограничен интерфейсом PCI-E 3.0 x4, а VRM не рассчитан на полное раскрытие потенциала CPU мощнее Core i5-14400.

По итогу в целом можно похвалить компанию ASRock за продолжение экспериментов с комплектующими, которые открывают новые возможности для пользователей. В свое время материнские платы N68-*-UCC позволяли разблокировать ядра Athlon II и Phenom II, а модель H55M-LE бустила Core i3 1-го поколения до внушительных 4,3 ГГц.