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Вступление

Не так давно была представлена новая платформа компании AMD. Пока она ещё набирает популярность, но уже известно, что процессоры не стали холоднее. В целом тенденция во многом похожа на ситуацию с графическими процессорами. Мощности заметно растут, энергопотребление и тепловыделение возрастают. Новые техпроцессы позволяют плотнее размещать транзисторы, но их число неизбежно растёт, и баланс сместился в сторону увеличения мощности, чтобы заметно поднять производительность.

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Наиболее ярко это видно при сравнении видеокарт, основанных на NVIDIA GeForce RTX 3090 и RTX 4090. Система охлаждения претерпела заметные изменения: она стала больше и производительнее, ей нужно отвести ещё больше тепла, а также обеспечить запас. То же самое мы наблюдаем с процессорами. Переход компании Intel на 10 нм техпроцесс не сделал флагманские процессоры холоднее. Наоборот, лимиты питания были увеличены, подросли они и у новых процессоров AMD, что ещё раз показывает, что возросшая производительность не даётся даром. Именно поэтому производители не только вносят изменения в архитектуру, но и увеличивают мощность, чтобы прирост быстродействия был заметен невооружённым глазом.

Производители систем охлаждения не остаются без работы и придумывают, как относительно небольшими усилиями можно повысить эффективность своих устройств и обеспечить запас. С флагманами всё ясно – там без СЖО будет сложно, но там пользователи более обеспеченные и могут себе это позволить, а вот в среднем и начальном сегментах нужно будет выкручиваться с воздушным охлаждением. Поэтому некоторые бренды решили выпустить улучшенные версии своих кулеров, чтобы расширить модельный ряд и заполнить промежуточные ниши между соседними версиями, увеличив ассортимент продукции.

Компания Deepcool пошла по простому и эффективному пути. Специалисты решили добавить ещё один вентилятор в комплект, чтобы увеличить производительность. Это выглядит логично, учитывая большую разницу между моделями AK400 и AK500. Явно напрашивался промежуточный вариант и его представили под именем Deepcool AK400 Zero Dark Plus.

Чтобы повысить привлекательность устройства, производитель окрасил радиатор в чёрный цвет, и теперь его с виду не отличить от более дорогих устройств других компаний. Кроме того, черный радиатор и дополнительный вентилятор способны повлиять на эффективность в лучшую сторону. Сегодня мы рассмотрим новинку детальнее и поищем отличия от обычной версии Deepcool AK400.

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Упаковка и комплектация

Снаружи мало что изменилось: оформление очень похоже на модель AK400 и даже сами коробки схожи по размеру.

Здесь она также изготовлена из белого плотного картона. Информации на ней немного.

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Спереди находится изображение самого кулера – классической «башни» с двумя вентиляторами. Картинка не передаёт размеров, но конструкция понятна и перекликается с версией AK400.

На сходстве и различиях мы остановимся чуть позже, а пока на упаковке можно заметить название новинки – Deepcool AK400 Zero Dark Plus, и указание, что это производительный двухвентиляторный процессорный кулер.

С обратной стороны приведена спецификация устройства, её же можно найти на сайте производителя. Вся информация здесь исчерпывающая и многое объясняет. Указаны все основные характеристики.

Модель Deepcool AK400 Zero Dark Plus Тепловые трубки (количество и диаметр) 4 х 6 мм Оребрение Алюминиевые пластины 54 шт., толщина 0.4 мм Габариты устройства 127 х 123 х 155 мм Габариты радиатора 120 х 45 х 152 мм Масса 802 г Совместимые сокеты Intel: LGA 115X, LGA 1200, LGA 1700;

AMD: Socket AM4, Socket AM5 Размер вентилятора 120 х 120 х 25 мм Скорость вращения 500-1650 об/мин, ШИМ-управление Воздушный поток 59.46 CFM Воздушное давление 1.62 мм водяного столба Уровень шума 29 дБ Тип подшипника Гидродинамический Номинальное напряжение 12 В Номинальная сила тока 0.1 А Потребляемая мощность 1.2 Вт Коннектор вентилятора 4-pin PWM

В правом нижнем углу размещен штрих-код с артикулом модели. Больше на коробке снаружи нет ничего интересного, поэтому посмотрим теперь, что внутри.

Мы видим каркас из вспененного полиэтилена, в котором зажат кулер, а сверху в пакете располагается комплект поставки. На этот раз кулер сразу вышел с поддержкой новой платформы LGA 1700, помимо поддержки прошлого поколения Intel и AMD AM4 (другое уже не особо актуально).

В упаковке находится основной комплект и инструкция. В ней перечислен весь набор и ещё наглядно показано: что, куда и в каком порядке устанавливается. Теперь посмотрим, что в комплекте:

Универсальный «бэкплейт» для платформ Intel;

Четыре втулки-адаптера для AMD;

Четыре винта для платформы AMD;

Четыре втулки-адаптера для Intel LGA 1200/115X;

Четыре втулки-адаптера для Intel LGA 1700;

Четыре винта для платформы Intel;

Одна универсальная монтажная рамка;

Инструкция.

Термопасты в комплекте нет, поскольку она уже нанесена на основание радиатора. И, в отличие от обычной модели Deepcool AK400, тут в комплекте нет дополнительных скобок для установки второго вентилятора. Они сразу смонтированы на нём. В итоге для монтажа есть всё самое необходимое.

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Для платформ AMD используется их штатная пластина. Сначала устанавливаются пластиковые втулки, потом рамка затягивается другими более длинными винтами сверху.

Устройство и особенности кулера

Мы видим классическую модель, которая напоминает Noctua NH-U12p. Разумеется, это не клон, а абсолютно другая модель, но визуально сходство есть.

Например, радиатор также рассчитан на вентилятор 120 мм, поэтому габариты устройства соответствующие. Теплорассеиватель абсолютно такой же, как у модели AK400, но здесь он окрашен в чёрный цвет.

Сверху мы по-прежнему видим две пластиковые декоративные крышки, точнее одну, но из двух элементов. Они закрывают концы тепловых трубок.

Сделано это правильно, ведь высота увеличивается незначительно, но внешний вид становится привлекательнее.

Конструкция радиатора знакома. Из алюминиевого основания расходится четыре медных никелированных тепловых трубки диаметром 6 мм. Все они как следует пропаяны в основании. Теплосъёмника нет, есть прямой контакт тепловых трубок с верхней крышкой процессора. Основание ровное, трубки сделаны заподлицо и никаких стыков нет.

Эти четыре тепловые трубки загибаются буквой U и пронизывают массив алюминиевых рёбер. Следов пайки я не заметил, но есть покраска. Краска используется специализированная, с хорошей теплопроводностью. Понятно, что это не заменит пайку, но может улучшить контакт тепловых трубок с пластинами. Кстати, поменялось ли их число и размеры?

54 пластины размером 12 х 4.5 см образуют около 2900 квадратных сантиметров. У модели AK400 аналогичные показатели, поэтому радиатор, по сути, тот же самый. Площадь сама по себе немаленькая, но её нужно еще продуть, а тут очень плотное расположение пластин.

Производитель попытался немного выйти из положения и на входе сделал аналог шахматной поверхности, что хорошо заметно на снимках. Такое решение должно немного снизить сопротивление и соответственно уменьшить шум. Также здесь добавили второй вентилятор, чтобы усилить поток воздуха.

Подсветки нет, но кулер и так смотрится неплохо. Термоинтерфейс уже нанесён на основание, а чтобы он не смазался, предусмотрена специальная пластиковая крышка.

Конструкция самого кулера очень проста: два вентилятора крепятся стальными скобками за специальные выступы радиатора. Один обеспечивает приток воздуха, а другой отток, и таким образом обеспечивается хорошая продуваемость.

Изначально смонтированы сразу оба, но снять их всё равно придётся, чтобы обеспечить доступ к крепёжным винтам.

Вентиляторы такие же, как у модели Deepcool AK400, но не совсем. Абсолютно аналогичная конструкция, совпадает даже маркировка, но используются разные двигатели. Здесь они немного слабее, их максимальная скорость составляет 1650 об/мин, а не 1850, как у обычной модели.

Артикул и характеристики написаны сзади на наклейке за электродвигателем. Каждый из двух возможных вентиляторов фиксируется двумя стальными скобками.

Процедура обычная. С двух сторон скобки крючками цепляются за отверстия в углах вентиляторов, а изгибом вставляются в специальные вырезы на пластинах.

Тестовый стенд

Тестирование кулера Deepcool AK400 Zero Dark Plus проводилось со следующими компонентами:

Материнская плата: ASUS ROG Maximus Z690 Hero, версия BIOS – 0702;

Процессор: Intel Core i9-12900K;

Кулер: Deepcool AK400 Zero Dark Plus;

Термоинтерфейс: штатный;

Память: 2 x 16 Гб DDR5-5200 A-DATA (Micron);

Видеокарта: ASUS GT 1030 2 Gb GDDR5

Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тb;

Блок питания: ASUS ROG Strix 750W Gold.

Тестирование

Прежде чем приступать к тестированию, нужно всё это собрать. Эта процедура проходит очень просто. На платформе AMD AM4 нужно просто выкрутить 4 винта, снять пластиковые рамки с выступами. Далее установить четыре оранжевые пластиковые втулки, положить сверху металлическую универсальную рамку и стянуть винтами. После этой процедуры можно даже поставить процессор потому, что рамка не мешает рычагу.

Дальше уже просто устанавливается сверху радиатор и прижимается двумя винтами слева и справа. Кстати, крепление осуществляется не жёстко, а есть жёсткие пружины.

На платформы Intel всё устанавливается похожим образом, только проще потому, что ничего снимать не надо. Однако, здесь сперва нужно установить процессор, а потом уже монтировать систему охлаждения. Дальше остаётся только установить радиатор и закрепить вентиляторы.

После всех процедур собираем систему и запускаем.

Вентиляторы работают на 100%, что соответствует 1650 об/мин. Это нормально, ведь процессор потребляет много и может даже с удовольствием поглотить 300 Вт.

Здесь ему приходится туго, ведь кулер не рассчитан на такую мощность, но зато теоретически можно понять потолок потребления. Если снять второй вентилятор, то картина только усугубляется.

На самом деле нужны более радикальные меры и будем ограничивать аппетиты этого обжоры. Для этого в BIOS платы нужно просто включить все лимиты и энергосберегающие функции.

Изначально при такой нагрузке он начинает сразу потреблять 165 Вт. После пары минут работы потребление снижается до 125 Вт и замирает. Теперь хорошо видно, что кулер рассчитан именно на такие режимы работы с этим процессором, а на самом деле предназначается для моделей среднего уровня, где никаких лимитов включать не нужно, а всё работает по умолчанию из коробки. Видно, что кулер превращается в тихий и эффективный.

Кстати, процессор не скальпирован и поэтому он не дошёл до 200 Вт. После замены термоинтерфейса на жидкий металл это было бы вполне реально. После демонтажа радиатора отпечаток очень ровный, но я использовал альтернативную прижимную рамку Thermalright.

Результаты тестов

Для разогрева процессора я решил использовать утилиту Prime95 Small FFT. В тестировании принимали участие следующие комбинации:

Intel Core i9-12900K (default, 2 вентилятора);

Intel Core i9-12900K (default, 1 вентилятор);

Intel Core i9-12900K (125Вт, 2 вентилятора);

Intel Core i9-12900K (125Вт, 1 вентилятор).

Уровень шума

С расстояния 30 см, дБ



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Меньше – лучше





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С расстояния 100 см, дБ



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Меньше – лучше





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Температура

Температура CPU, °C



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Меньше – лучше





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Температура транзисторов, °C



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Меньше – лучше





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Скорость вращения крыльчатки

Обороты вентиляторов, об/мин



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Меньше – лучше





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Заключение

Процессорный кулер Deepcool AK400 Zero Dark Plus можно воспринимать по-разному. Кто-то может считать его «работой над ошибками», кто-то – предполагать, что это специальная версия. Это может быть сиквел удачной модели либо промежуточное звено между AK400 и AK500. И все это будет справедливо.

Однако самое главное – радиатор, который практически не изменился. Его окрасили в чёрный цвет, что повлияло лишь на внешний вид. В остальном в конструкции нет особых изменений и ждать чуда не стоит. Это всё тот же Deepcool AK400, но с дополнительным комплектным вентилятором. Последнее обеспечивает чуть большую гибкость в конфигурировании, поскольку в каких-то системах можно будет обойтись одним вентилятором, а где-то лучше добавить второй. И тогда уже не нужно бежать в магазин, ведь в штатной поставке идут две вертушки.

Не стоит думать, что краска или второй вентилятор перевели новинку в другой сегмент. Тут, пожалуй, нужны более серьёзные изменения в конструкции, и по этому пути уже шла компания Noctua, где в конце мы увидели модель NH-U12a chromax.black. Если сравнить её с NH-U12p, то это будет небо и земля. Здесь мы видим немного другой подход, ведь следует вспомнить, что у Noctua на этот переход ушло более десяти лет.

Второй вентилятор, как ни странно, должен снижать уровень шума. Всё дело в том, что в тандеме крыльчатки создают больший поток на меньших скоростях и в целом шум становится ниже. Однако всё не так просто. Если мощность высока, то обе вертушки будут работать на 100%, как следствие, шума будет только больше. Поэтому кому-то два вентилятора необходимо, чтобы добиться приемлемого уровня акустического комфорта.

Если говорить о штатном режиме работы процессора, в котором он потребляет всего 80 Вт, то кулер работает просто бесшумно. Поэтому модель Deepcool AK400 Zero Dark Plus с уверенностью можно назвать универсальной. Она справляется с высокой нагрузкой и обеспечивает низкий уровень шума при умеренной. Комфортно будет в любом случае.

Андрей Понкратов aka wildchaser