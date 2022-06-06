Оглавление

Вступление

Июнь щеголяет неплохой подборкой проектов, но чисто количественно их мало – чувствуется, что пришло лето! Встретить его можно в компании обреченных на страдания подростков из The Quarry, теряющего рассудок Чувака из новой Postal или бородатых викингов из Frozenheim. Также 20-го числа на PC впервые заглянет Uncharted – точнее, четвертая знаменитой серии.

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Чем еще порадует первый летний месяц – расскажет наша традиционная статья.

Postal: Brain Damaged

Жанр Шутер Разработчик Hyperstrange, CreativeForge Games Издатель Running With Scissors, Hyperstrange Платформы PC Дата выхода 9 июня 2022 года

В последний раз, когда Running With Scissors отдавала свое детище в руки другого разработчика, получилась мерзкая (в плохом смысле, а не в «посталовском») Postal 3, преданная анафеме в том числе прародителями. Про «Штопор Жж0т!», оплаченную «Акеллой» коммерческую модификацию второй части, вспоминать не принято даже в кругу ненавистников «тройки» – хотя она и отношения к приключениям Чувака не имеет, чего уж там. И вот серию опять заносит к сторонним компаниям – только на сей раз польским, а не российским.

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К счастью, у создателей Postal: Brain Damaged за плечами есть более-менее приличные проекты вроде Phantom Doctrine и Elderborn. Да и цели повторить привычную концепцию нет. Главный герой теперь занят исключительно отстрелом неприятелей у себя в воображении – никакого открытого мира или работы над сюжетом ждать не стоит. Игра ломится в нишу шутеров с закосом «под девяностые», причем тех, которые не только организационно, но и визуально пытаются подражать первопроходцам жанра - грубыми текстурами, активным использованием одних и тех же элементов окружения. Естественно, не забыты и лаконичные, но едкие комментарии ведущего персонажа.

Чувак, в жизни изнывая от некоего недуга на диване у себя в трейлере, в воображении носится по психбольнице, парящим в воздухе кускам провинциального городка, заводам, пустыням и даже Зоне 51. И везде смачного заряда дроби просят какие-нибудь негодяи: вооруженные фаллоимитаторами сумасшедшие, престарелые маньячки с ходунками, члены Ку-клукс-клана, собакоподобные монстры да инопланетяне. Для каждого из них герой найдет и пол-литра урины – ею можно как сбивать врагов с толку, так и тушить файерболы.

А вот в плане передвижения по картам Postal: Brain Damaged на удивление современна. Чувак умеет скользить по полу, совершать рывки, резко уходить в сторону и даже подтягиваться к врагам при помощи крюка – прямо как в Doom: Eternal. Последний хит id Software игра напоминает также темпом боев, тяжелым саундтреком и где-то даже дизайном чудищ (взять хотя бы медсестер, срисованных с манкубусов). Что ж, будет интересно посмотреть, насколько далеко зайдет эта пародия.

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The Quarry

Жанр Приключение Разработчик Supermassive Games Издатель 2K Games Платформы PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series Дата выхода 10 июня 2022 года

Supermassive Games оказалась то ли заложницей собственного успеха, то ли просто не так хороша, как хотелось бы о ней думать. Неожиданный прорыв Until Dawn повторить за семь лет так и не удалось. Были и возвращения в Блэквуд-Пайнс в VR-формате, и шутер Bravo Team, и цикл страшилок Dark Pictures – но в лучшем случае реакция была «ну, все-таки не то» (а иногда и «что это вообще за позорище»). С другой стороны, британцы хотя бы экспериментировали – например, предлагали использовать смартфон при кооперативном прохождении.

The Quarry в этом смысле похожа на жест отчаяния: мы, мол, пытались-пытались, но ничего не остается, кроме как вернуться на знакомую тропу. Нас снова ждет молодежный ужастик из эпохи видеокассет – со стереотипными героями, жестокими убийствами, взвизгиваниями и глупыми решениями в духе «пойду посмотрю, что за шум в кустах». Юные вожатые с бушующими гормонами собираются устроить прощальную вечеринку в летнем лагере посреди леса, а паранормальные сущности, монстры и жестокие люди сделают так, чтобы выжившие запомнили ее навсегда.

Героев всего девять, и шансы спасти их всех есть. Для этого придется тщательно обдумывать (иногда – угадывать) решения на бесчисленных развилках, старательно осматривать окрестности в поисках полезных объектов, ловко справляться с QTE-сегментами и метко стрелять – впрочем, экшен-сцены разрешат отключить. И даже незначительная, казалось бы, деталь, может аукнуться спустя несколько глав и привести не к 43-й, а к 94-й из 186 концовок. А вот если вам решать ничего не хочется, припасен режим фильма: в начале приключения задаете поведенческие шаблоны для персонажей и затем просто наслаждаетесь просмотром.

Благо The Quarry обещает стать самым кинематографичным проектом Supermassive Games. Авторы не забыли ни про общее качество картинки, ни про операторскую работу, ни про мимику моделей (ей занимались люди, ответственные за Таноса из «Мстителей»), а в качестве звезд пригласили Дэвида Аркетта из «Крика» и Тэда Рейми из «Зены – королевы воинов». В общем, все основания считать эту игру Until Dawn 2.0 есть – дело за реализацией.

The Hand of Merlin

Жанр Тактика/RPG Разработчик Room-C Games, Croteam Издатель Versus Evil Платформы PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch, Mac Дата выхода 14 июня 2022 года

Если апрельская King Arthur: Knight’s Tale не утолила жажду британских мифов, то пора обратиться к Room-C Games и Croteam. Хорватские разработчики предлагают еще более экспериментальный взгляд на времена рыцарей Круглого стола, чем венгры из NeocoreGames. В их концепции параллельно существует множество реальностей, и великий маг Мерлин, единственный и неповторимый, пытается все эти вселенные держать под контролем. Но проникать в них начинает скверна, порождающая лавкрафтовских чудищ, и, пока дело не зашло слишком далеко, избранные волшебником спасители должны запечатать источник зла.

Решить проблему должна доставка святого Грааля в Иерусалим. Для этого придется прогуляться по землям Альбиона, Испанской марке и Аль-Андалусу. В путь выдвигаются три заготовленных героя, соответствующих традиционным классам: воин, маг и разбойник. По мере продвижения и выполнения задач нам откроют доступ к дополнительным персонажам, и суммарно их будет минимум девять. Правда, бойцы как прибывают, так и убывают, поскольку смерть здесь всамделишная, до конца кампании. Погибли вообще все – этот мир обречен, добро пожаловать в новый!

Карта мира усеяна активными точками: в одних нужно пройти текстовый квест, во вторых можно поправить здоровье и улучшить снаряжение, в третьих вообще может никого не оказаться, а в четвертых кровопролития не миновать. Давать отпор грабителям и порождениям скверны предстоит в пошаговом режиме. У каждого участника битвы есть показатели брони и здоровья, и если первые восстанавливаются по окончании заварушки, то вторые – нет, поэтому и распоряжаться двумя очками действий важно с умом, дабы не подставляться лишний раз. Успехи на поле боя приносят репутационные баллы, необходимые для открытия навыков из случайной колоды.

Еще один важный аспект – чувство голода. Подопечных нужно своевременно кормить, иначе они начнут терять здоровье при переходах между точками карты. Впрочем, микроменеджменту уделена не столь существенная роль (вот и славно), да и в целом The Hand of Merlin производит впечатление достаточно доступной игры, которую можно без чрезмерного напряжения пройти несколько раз. Полноценный забег займет часа 3-4 – а там уже все будет зависеть от объема контента.

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Frozenheim

Жанр Стратегия Разработчик Paranoid Interactive Издатель Hyperstrange Платформы PC Дата выхода 16 июня 2022 года

В последние годы раннесредневековая Скандинавия превратилась в один из самых популярных сеттингов, если не сказать заезженных (хотя до постапокалипсиса ей еще очень далеко). Примерно за тот же период стратегии в реальном времени окончательно утратили статус одного из основных жанров. Поляки из Paranoid Interactive решили, что тренды им не помеха, и занялись RTS про викингов – интересная задачка для дебюта!

Несмотря на то, что Frozenheim позиционируется в первую очередь как градостроительная стратегия, она намного ближе к проектам типа Age of Empires, чем к SimCity. Мы берем шефство над небольшой группой воинов, находим удачное место для поселения и возводим усадьбу ярла. Затем начинается привычная суета: рабочие отправляются рубить деревья и добывать пищу, ребята покрепче выдвигаются исследовать мир и устрашать соседей. С возведением полезных построек вокруг главного здания мы открываем новые возможности и благодаря этому готовимся как защищать свою базу, так и громить чужие.

Одной из интересных особенностей проекта стала система сезонов. Во время зимы обитатели поселения больше кушают и постоянно мерзнут, если не снабжать их теплой одеждой, а осенью особую активность проявляют дикие звери (в том числе хищники) и разбойники. Другая любопытная «фишка» - выбор специализации для деревни. Скажем, если наш клан решает следовать «путем волка», то получает возможность нанимать берсерков, возводить полевые лагеря и вербовать разбойников, а если выбирает «путь оленя», то обеспечивает себя дополнительной провизией, что особенно ценно при наступлении морозов.

Правильно поданные северные декорации – всегда весомый аргумент в пользу игры, и Paranoid Interactive здорово справилась с задачей. Frozenheim выглядит дорого, ухоженно и атмосферно и не производит впечатление проекта, созданного маленькой независимой студией. Хочется верить, что реализация остальных аспектов также будет на приличном уровне – качественные стратегии всегда на вес золота.

На сдачу

Police Shootout – симулятор полицейского, опрашивающего свидетелей на месте преступления и в пошаговом режиме отстреливающегося от негодяев (1 июня 2022 года; PC).

Gravitar: Recharged – ремейк космического shoot ‘em up 1982 года выпуска (2 июня 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

Card Shark – приключенческая игра о шулерах, которые с риском для жизни пытаются добраться до карточного стола самого короля Франции (2 июня 2022 года; PC, Switch, Mac).

Mythbusters: The Game – Crazy Experiments Simulator – логическая игра по мотивам популярного научного шоу «Разрушители легенд» (8 июня 2022 года; PC).

DNF Duel – файтинг во вселенной Dungeon Fighter Online, созданный при участии производителей Guilty Gear и BlazBlue (28 июня 2022 года; PC, PlayStation 4/5).

Escape Academy – логическая игра про школу, в которой учат сбегать из запертых и напичканных головоломками помещений (28 июня 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series).

MX vs. ATV: Legends – серия, посвященная гонкам на мотоциклах, багги и вездеходах по бездорожью, получит переделанную «Карьеру» и новый режим под названием Trails (28 июня 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series).

Александр Кошта aka Top