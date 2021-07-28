Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti

Новинка ASUS это тихая и производительная модель, которая раскроет потенциал любой системы и превратит ее в геймерскую станцию.
2
Обвал цен: RTX 3060 уже дороже 50 тр
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке

Оглавление

Вступление

Видеокарты продолжают оставаться роскошью для геймеров. Цены немного пошли на спад, но они еще слишком далеки от рекомендованных. Брать модели б/у стало опаснее потому, что рынок переполнен устройствами от майнеров. При этом ремонтопригодность ускорителей снижается, а организации все чаще отказывают в гарантийном обслуживании. Поэтому ситуация продолжает оставаться напряженной. Все бы уже сидели на консолях, но и здесь наблюдается дефицит и сплошной реселлинг.

реклама

Радует лишь, что крупные AAA проекты только маячат на горизонте и не нужно думать, как запускать игру и сколько будет кадров на GeForce GTX 960. Еще ситуация усугубляется сильной жарой. Это хорошо, когда тепло, но видеокартам это не нравится. Хитрые майнеры ставят свои «риги» в подвалах или на цокольных этажах, но обычному человеку там находиться постоянно неудобно. Можно использовать кондиционер, но его тоже могут себе позволить немногие. Использовать СЖО – дорогое удовольствие. Ведь одна только система может стоить как бюджетная видеокарта. А производители все чаще стали уделять внимание гибридным системам.

Почему именно гибридные? Мне казалось, что проще сделать фуллкавер и дальше уже по классической схеме использовать внешнюю помпу и радиатор с вентиляторами. Такой вариант занимал бы меньше места по сравнению с гибридными системами. Однако все дело скорее всего в себестоимости. Фуллкавер плюс внешняя СЖО получается более дорогим, чем видеокарта плюс AIO (all in one) система, где водоблок совмещается с помпой. Раньше гибридными видеокартами считались устройства ASUS ROG Poseidon, где радиатор являлся водоблоком, и можно было просто выбирать варианты охлаждения.

Сейчас сам графический процессор и память охлаждаются необслуживаемой СЖО (AIO), а вся силовая часть – обычными радиаторами и турбиной. Именно такую концепцию реализуют устройства ASUS ROG Strix LC. Мы уже рассмотрели видеокарту ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT, и там охлаждение оказалось отличным. Модель была очень тихая, а из недостатков можно выделить только большие размеры. Причем к большим размерам видеокарты добавляются схожие размеры радиатора с вентиляторами, а между ними еще используются шланги.

Сегодня на тестирование попала новинка в виде ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti.

450x285 24 KB
анонсы и реклама
Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
3080 LHR мегадешево в Регарде
-125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке
-54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
-27 000р на 18Tb WD
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Посмотрим, как эта же система реализована здесь и насколько хорошо она покажет себя на этот раз.

Упаковка и комплектация

Коробка непривычно большая и тяжелая. Тем не менее, оформление привычное и узнаваемое по другим моделям серии ROG Strix. Есть определенная стилистика, которая пересекается в других продуктах. А еще есть даже ручка для переноски.

450x395 27 KB. Big one: 1000x878 90 KB

Коробка изготовлена из плотного картона. Фон упаковки преимущественно черный, а оформление похожее на то, что используется в материнских платах. Там тоже обычно спереди демонстрируется устройство, а на заднем фоне присутствует большой разноцветный, светящийся логотип серии ROG.

реклама

Основная информация об устройстве находится только спереди и сзади. С других сторон практически ничего нет.

450x268 29 KB. Big one: 1000x596 100 KB

Спереди мы видим крупное изображение устройства. Это видеокарта от которой идут шланги к радиатору с вентиляторами. Может, такая конструкция необычна в исполнении ASUS, но в истории компьютерной индустрии что-то подобное уже было. Из этого изображения можно понять, что видеокарта оборудована RGB подсветкой на кожухе, а еще она есть на вентиляторах у радиатора. В правой части сверху указано, что перед нами ROG Strix GAMING Graphics Card. Ниже есть вставка как на всех видеокартах с графическим процессором NVIDIA. Здесь указано название видеочипа RTX 3080 Ti.

В левом верхнем углу находится логотип Republic Of Gamers, а внизу есть логотип самого производителя – компании ASUS. Рядом находится три значка. Первый сообщает о поддержке технологии ASUS AURA Sync, второй уточняет, что это версия с заводским разгоном, и последний рассказывает о 12 Гб памяти типа GDDR6X на борту. Теперь хотя бы по объему флагманы начали подтягиваться до моделей среднего уровня типа RTX 3060.

450x269 24 KB. Big one: 1000x598 93 KB

С обратной стороны информации больше. Сверху мы снова видим надписи: ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti. Ниже мы видим четыре вставки с описанием ключевых особенностей. Основное внимание уделяется системе охлаждения и внешнему облику. Это очевидно. С некоторыми вещами я остался не вполне согласен. Например, первый слайд показывает основание водоблока и нам говорят о том, что это Full-cover. При этом производитель подразумевает под этим охлаждение графического процессора и памяти. А как же питание? Ниже находится схематичное изображение задней панели с видеовыходами. Системные требования не указаны, но на сайте можно прочесть, что блок питания нужно не меньше 850 Вт.

Пора заглянуть внутрь.

450x248 16 KB. Big one: 1000x552 79 KB

Сверху мы видим лист из вспененного полиэтилена и часть комплекта поставки. В центре листа есть углубление, где находится черный конверт с золотыми буквами ASUS.

450x243 18 KB. Big one: 1000x539 68 KB

Под ним находится каркас, в который зажата видеокарта. Она находится в антистатическом пакете. Есть еще отсеки для кабелей и шлангов. Под этим каркасом находится еще один с секцией радиатора и вентиляторами.

450x242 15 KB. Big one: 1000x537 53 KB

Еще здесь есть отсеки сверху и слева для аксессуаров. Вопреки ожиданиям их не так уж много. Инструкция и благодарственная карта, карточка ROG c описанием видеокарты, две липучки-стяжки, несколько нейлоновых стяжек и линейка из текстолита.

450x278 20 KB. Big one: 1000x617 77 KB

Комплект нельзя назвать каким-то большим, необычным или уникальным. Драйверов нет, адаптеров и переходников – тоже, но к этому уже все давно привыкли.

реклама



Дизайн и особенности видеокарты

Карта во многом напоминает уже ранее рассмотренную ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT и если б не упаковка, то можно было бы сказать, что это близнецы. Думаю, что рядом эти карты можно будет отличить только по надписям Radeon и RTX на корпусе. Лично мне больше по душе концепция Poseidon. Это когда водоблок встроен, но им можно пользоваться по усмотрению, как на материнских платах Maximus Formula.

Графические процессоры ничуть не холоднее обычных и поэтому использование СЖО – это разумная альтернатива воздуху. Но вот, что удивительно. По идее сама видеокарта должна стать меньше и легче, ведь основной радиатор фактически вынесен за ее пределы. По факту мы видим массивное устройство с длинными шлангами, проводами и радиатором с вентилятором. Еще карта занимает целых 2,6 слота расширения.

Габариты устройства составляют согласно спецификации: 293 x 133 x 52 мм, а размеры радиатора - 272 x 121 x 54 мм.

450x401 34 KB. Big one: 1000x892 115 KB

реклама

Еще здесь длинные трубки по 580 мм. Это очень хорошо. В целом от габаритов этого набора двоякие ощущения. С одной стороны, совершенно непонятно, зачем такие огромные размеры. Потом уже понимаешь, что все это необходимо для лучшего бескомпромиссного охлаждения.

Сам блок радиатора с вентиляторами ничем особо не примечательны и как-то особо не выделяются на фоне необслуживаемых СЖО.

450x421 31 KB. Big one: 1000x935 110 KB

Вентиляторы с виду обычные, но оборудованы ARGB подсветкой. Каждый из них оснащается одним кабелем с двумя коннекторами. Один 4-Pin FAN и 3-Pin ARGB 5V.

450x362 25 KB. Big one: 1000x804 87 KB

реклама

Светодиоды находятся внутри корпуса с крыльчаткой на плате двигателя. Крыльчатка белая матовая, поэтому эффекты получаются очень хорошо. Яркости вполне достаточно.

450x240 21 KB. Big one: 1000x534 71 KB

Каждый вентилятор крепится четырьмя винтами к корпусу радиатора. Жестко, без всяких резинок. Однако вибрации и шума нет, поэтому криминала в этом нет.

Радиатор алюминиевый, окрашенный в черный цвет. Размер стандартный – 240 мм. От радиатора в сторону карты идут две трубки.

450x219 22 KB. Big one: 1000x486 74 KB

реклама

Вместе с ними два длинных провода они соединяются с разъемами вентиляторов приблизительно около подсоединения трубок к радиатору. Еще в углу можно заметить заглушку. Скорее всего, она необходима для долива жидкости в систему при необходимости.

450x252 20 KB. Big one: 1000x561 70 KB

С радиатором разобрались, теперь можно детальнее изучить саму карту. Спереди можно заметить пластиковый кожух с RGB подсветкой, а еще вентилятор турбинного типа. На разъемах можно увидеть пластиковые заглушки.

450x277 21 KB. Big one: 1000x615 75 KB

Сзади устройства находится защитная пластина. На ней находится серебристый логотип серии ROG. Еще она заклеена специальной пленкой. Присутствует надпись, которая сообщает о том, что ее необходимо снять перед использованием.

реклама

450x202 21 KB. Big one: 1000x448 76 KB

Сама пластина изготовлена из алюминиевого сплава и окрашена в черный цвет. На лицевой стороне помимо блестящего логотипа ROG есть серые принты. С обратной стороны есть вырезы в районе подключения питания, в области переключателя BIOS и X-образный в области крепежа водоблока с помощью специальной рамки сзади.

450x184 11 KB. Big one: 1000x409 35 KB

На другой поверхности есть выступы, которые через специальные терморезинки контактируют с печатной платой в области распайки чипов памяти. Самих микросхем с обратной стороны нет, они только спереди.

Задняя пластина крепится не к печатной плате, а к специальной раме, которая находится спереди и является одним из составляющих компонент системы охлаждения.

реклама

450x211 20 KB. Big one: 1000x469 69 KB

Она отводит тепло от транзисторных сборок и дросселей, распаянных на печатной плате. Контакт осуществляется через терморезинки. Сам водоблок не крепится к раме, а просто устанавливается в специально отведенное место и держится на кабелях.

450x251 24 KB. Big one: 1000x558 86 KB

На теплосъемной поверхности водоблока находятся выступы для контакта с чипами памяти и кристаллом процессора. В качестве термоинтерфейса используются терморезинки и термопаста. С другой стороны, находится пластиковый корпус с помпой, к которому подсоединяются шланги. Из корпуса выходит трехжильный кабель.

После того, как водоблок с шлангами снят, остается рама с вентилятором и пластиковый кожух.

450x217 15 KB. Big one: 1000x483 49 KB

Еще видны провода от вентиляторов радиатора. Все компоненты подключаются к двум разъемам на печатной плате. Один для двигателей вентиляторов, помпы и подсветки, а другой для RGB подсветки пластикового переднего кожуха.

Внешний кожух крепится несколькими винтами к раме. Последняя изготовлена из алюминиевого сплава и окрашена в черный цвет.

450x222 23 KB. Big one: 1000x494 80 KB

Поскольку она отводит тепло, то внутри у нее есть ребра, образующие радиатор. Сквозь них и дует тихонечко турбина. Кто думает, что она какая-то детская и не настоящая, может повнимательнее посмотреть на характеристики 12 В и 0.6 А. До 4000 об/мин она не раскручивается и ее почти не слышно. Гораздо громче работают 120 мм вентиляторы на радиаторе, но это естественно, ведь на радиатор приходится основная нагрузка по охлаждению.

Посмотрим теперь более детально на саму печатную плату с компонентами. Основная часть из них находится спереди.

450x253 62 KB. Big one: 1500x846 241 KB

Однако сзади их тоже достаточно. Особенно много мелких керамических конденсаторов с обратной стороны графического процессора.

450x253 59 KB. Big one: 1000x564 117 KB

Печатная плата заметно отличается от референсной. Основные различия не в принципиальной схеме и компонентах, а в размерах и компоновке. Для лучшего распределения тепла и охлаждения производитель увеличил печатную плату, и она стала заметно выше, чем у оригинала.

Фаз питания стало не намного больше, но можно заметить компоненты с улучшенными характеристиками, например, катушки индуктивности. Если на референсной карте было всего 18 фаз питания, то здесь их 22.

450x305 40 KB. Big one: 1000x677 149 KB

При этом фазы питания памяти как-то странно разнесены. Их две справа и две слева от GPU. Общая конфигурация получается, как 18+4.

450x258 35 KB. Big one: 1000x573 130 KB

Здесь используется та же самая комбинация из ШИМ-контроллеров, что обычно. Графический процессор обеспечивают два контроллера Monolith Power Systems MPS2037, а на памяти один uPI Semiconductor uP9512.

450x427 41 KB

Транзисторные сборки используются тоже знакомые. Это Texas Instruments CSD95481 на фазах питания графического процессора и ON Semiconductor NCP303151 для питания памяти.

450x302 35 KB. Big one: 1000x671 121 KB

По центру находится графический процессор NVIDIA RTX 3080 Ti, он же GA102-225-A1. Чип изготовлен на 16 неделе 2021 года. Это говорит о том, что их набирают не из числа RTX 3090.

450x450 33 KB. Big one: 1000x1000 141 KB

Чип очень большой и сложный. Со всех сторон распаяно 12 микросхем памяти типа GDDR6X, которые образуют целых 12 Гб. По этому показателю флагманская версия наконец догнала карту среднего уровня RTX3060. По современным меркам этот объем уже не кажется таким большим, ведь у конкурентов давно уже 16 Гб.

450x292 34 KB

Здесь используются микросхемы производства компании Micron. Дополнительное питание подается на видеокарту через три разъема 8-pin+8-pin+8-pin PCI-e. Есть индикаторы подключения кабелей. Подключать обязательно все.

450x266 24 KB. Big one: 1000x590 81 KB

На задней панели находится практически привычный набор интерфейсов.

450x164 15 KB. Big one: 1000x364 54 KB
  • 3x - Display Port;
  • 2x – HDMI.

450x180 14 KB. Big one: 1000x401 57 KB

С другого торца карты можно обнаружить два разъема 4-Pin для дополнительных вентиляторов.

Тестовая конфигурация

Тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC проводилось на следующей конфигурации:

  • Материнская плата: ASUS TUF Gaming B450M-PRO S, версия BIOS 3002;
  • Процессор: AMD Ryzen 5 5600X @ 4400 МГц;
  • Кулер: Noctua NH-D15;
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-5;
  • Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4600, Kingston HyperX Predator (Samsung B-die);
  • Видеокарта: ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC 12 Гбайт (1365 / 1830 / 1188 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: SSD M.2 Kingston KC2500 500 Гбайт;
  • Блок питания: Seasonic SS-1000XP, 1 кВатт.

Все вентиляторы, включая встроенный в БП, в ходе тестирования уровня шума были отключены. Тестирование видеокарт всегда проводится на заводском термоинтерфейсе. Температура в помещении находилась на уровне 28°C, шум составлял 27.2 дБ.

Стандартные частоты и разгон

Видеокарта отлично устанавливается в материнскую плату, никаких проблем с совместимостью нет. Они могут возникнуть с корпусом, но тут все индивидуально. Запустим новинку и посмотрим на работу системы охлаждения в нагрузке и подсветку.

При 100% мощности вентиляторы раскручиваются до 2500 об/мин, шум при этом составляет 50.2 дБ с расстояния 1 м. В «бублике» вентиляторы работают только на 67% от полной мощности, что соответствует 1257 об/мин. В таком режиме обеспечивается очень комфортный уровень шума.

Видно, что подсвечиваются вентиляторы на радиаторе, подсвечивается логотип ROG сверху, а еще полосы с логотипом спереди на пластиковом кожухе карты. Синхронизация с материнской платой работает в полном объеме.

После того, как все собрано и запущено, оценим работу тестового стенда при помощи утилит.

450x336 45 KB. Big one: 1000x747 183 KB

Это не самая геймерская система. Сейчас лучше использовать процессор AMD 5000 серии, но на момент тестирования я им еще не обзавелся. Зато немного разогнал систему.

У видеокарты есть собственная утилита, которая называется ASUS GPU Tweak II. Для настройки и мониторинга я использовал ее. Функционал вполне приемлемый, а режимы видеокарты здесь переключать проще простого. Кстати, по умолчанию стоит режим Gaming Mode. Еще в эту программу встроена утилита GPU-Z, что достаточно удобно и не надо скачивать ее отдельно.

450x176 13 KB. Big one: 1000x390 52 KB

Теперь посмотрим на работу в нескольких тестах.

3DMark Time Spy:

450x264 31 KB. Big one: 1500x879 223 KB

3DMark Port Royale:

450x263 30 KB. Big one: 1500x878 209 KB

Metro Exodus, RTX:

450x323 41 KB. Big one: 1000x717 164 KB

Metro Exodus, RTX, 4K:

450x322 74 KB. Big one: 1000x717 160 KB

Разгон очень неплохой. Новинка ASUS может явно больше потому, что по температуре запас есть. Кстати, сам разгон обходится малой кровью, и видеокарта не намного сильнее греется относительно номинала. Я бы предпочел тишину и отказался бы от разгона. Работает ли он вообще? Есть ли прирост?

3DMark Time Spy:

450x277 34 KB. Big one: 1500x924 252 KB

3DMark Port Royale:

450x281 31 KB. Big one: 1500x935 219 KB

Metro Exodus, RTX:

450x329 41 KB. Big one: 1000x732 168 KB

Metro Exodus, RTX, 4K:

450x329 41 KB. Big one: 1000x732 158 KB

Теперь взглянем на героя обзора через тепловизор во время работы Furmark. Самое горячее место на устройстве – это пластина, которая отводит тепло от транзисторных сборок.

450x300 33 KB. Big one: 960x640 87 KB

Она разогревается до 68°C на открытом стенде, при том что мониторинг температуры графического процессора показывает 66°C в самой горячей точке. Задняя пластина нагревается не выше 60°C.

450x300 31 KB. Big one: 960x640 82 KB

Радиатор СЖО и шланги греются слабо.

450x300 29 KB. Big one: 960x640 75 KB

Остается лишь привести график зависимости температуры от скорости вращения вентилятора.

450x174 25 KB. Big one: 1439x557 156 KB

Что касается прочих результатов GeForce RTX 3080 Ti в играх, то с ними можно ознакомиться в соответствующем обзоре.

Заключение

Видеокарта ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti впечатляет не только своей крутизной, но и стоимостью. Последнее полностью оправданно. Пользователя ждут отличные температурные показатели и очень низкий уровень шума даже при сильной нагрузке. Это отличный вариант для гейминга, но нужно учитывать, что для такой модели понадобится большой и просторный корпус.

Штатная необслуживаемая СЖО отлично справляется с охлаждением графического процессора и его разгоном. Видеокарта в нагрузке остается тихой и холодной. Да и сама новинка получилась интересной и симпатичной. А пластиковый кожух с подсветкой придает ей необычный внешний вид. Турбина на нем не должна вас пугать, поскольку шума при использовании она практически не издает. И пусть вентиляторы 120 мм, установленные на радиаторе, под нагрузкой увеличивают обороты, но шум очень умеренный, а в корпусе еле уловим. Шум от работы помпы также не слышен. Достоинства модели ASUS очевидны, но есть и неоднозначные моменты.

Видеокарта вместе со шлангами, радиатором и вентиляторами представляет собой сложную массивную конструкцию. Для комфортного размещения потребуется большой и просторный корпус. Далеко не в любой можно будет ее установить, ведь сама она высокая из-за большой печатной платы, а еще сверху выводятся шланги. Радиатор с вентиляторами тоже надо разместить, но это не такая большая проблема потому, что 240 мм – не так уж много. И самый важный элемент – помпа. Если она выйдет из строя, то без нее можно забыть про нормальное функционирование.

В остальном ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti – красивая, мощная и функциональная видеокарта. Это тихая и производительная модель, которая раскроет потенциал любой системы и превратит ее в геймерскую станцию.

Андрей Понкратов aka wildchaser

200x57 13 KB

Выражаем благодарность:

  • Компании ASUS за предоставленную на тестирование видеокарту ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

обзор тест asus ampere wildchaser rog сжо сво geforce rtx 3080 ti strix ga102 republic of gamers asus rog strix lc geforce rtx 3080 ti

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti
2
Grand Theft Auto V: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
6
Обзор приложения для видеомонтажа Wonderhare Filmora
18
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 3 3300Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
16
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool Gamer Storm Castle 360EX White
19
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 590
8

Интересные материалы

Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
20 июля 2021 67
Тестирование процессора Ryzen 7 5800Х в актуальных играх
25 июля 2021 54
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX55
23 июля 2021 38
Обзор телефона Philips Xenium E111
16 июля 2021 39
Обзор и тестирование блока питания Seasonic PRIME TX-850 (80 Plus Titanium)
19 июля 2021 48
Тестирование процессоров Core i9-11900КF и Core i7-11700КF в актуальных играх
22 июля 2021 57

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Цены на видеокарты падают – GeForce RTX 3080 с блокировкой майнинга со скидкой до 35 000 рублей
29
Видеокарты NVIDIA продолжают дешеветь в магазинах РФ – скидки на серию LHR доходят до 52 000 р
32
GeForce RTX 3060 Ti в России уже стоят дешевле, чем GeForce RTX 3060
44
Стали известны различия между Windows 11 Home и Windows 11 Pro
12
Увеличение fps за счёт FidelityFX Super Resolution работает только на видеокартах AMD
44
Microsoft обещает блокировать Windows 11, если компьютер не соответствует минимальным требованиям
31
74 смартфона Xiaomi, Redmi и POCO получат прошивку MIUI 13
+
Intel представила дорожную карту с новыми обозначениями своих будущих техпроцессов
14
Хакеры слили исходный код FIFA 21 и дали скидку в 90% для EA
6
Американские горки возвращаются – Киты манипулируют курсом Биткоина
8
Amazon опровергла слухи о приёме Bitcoin, и стоимость всех криптовалют сразу же обвалилась
38
Доступ к трейлерам Atomic Heart с песней «Музыка нас связала» заблокируют по решению Московского городского суда
27
Intel намекнула на октябрьский запуск процессоров 12-го поколения и показала одну из моделей
41
Intel будет производить процессоры Qualcomm на техпроцессе Intel 20A
34
Ubisoft выпустили патч к Assassin's Creed Valhalla и назвала дату выхода нового DLC
1
К началу 2025 года Intel освоит техпроцесс 18A с новой структурой транзисторов
61
Intel изменила схему именования своих узлов — 10-нм Enhanced SuperFin теперь Intel 7
27
OUKITEL представила 5G-смартфон с аккумулятором на 15 600 мА*ч
3
New World выводит из строя видеокарты GeForce RTX 3080 Ti, Radeon RX 6800 XT и Radeon 6900 XT
24
На фоне скандала в Activision Blizzard стоимость акций холдинга резко снизилась
11

Сейчас обсуждают

Renegade1979
12:27
Учитывая что игра вышла еще и на PS3, то можно сказать, игра 2006 года, и потому идет на любом ведре. А уже Фар Край 5 однозначно не выходил на пастген
Grand Theft Auto V: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
Андрей Маликов
12:27
через 2 месяца поступят Aмпер Супер-рефреш, карты с норм кол-вом VRAM для игр. через 4 месяца карты от Интел. А эти карты пускай "зажиточным майнерам" сливают, им играться в хеши и 8gb vram хватит.
Глава AMD подтверждает выход процессоров Zen 4 и видеокарт RDNA 3 в 2022 году
Vasyan
12:26
а можно аромат Немезиса после залпа из базуки?)
Пахни, как Леон Кеннеди: Capcom выпустила в Японии линейку парфюма на тему героев Resident Evil
Honda
12:25
Ты не в теме
3 сборки ПК по рецептам Ютуба
Ренат Речапов
12:24
Что за бред? А как же свобода рынка? Зря что ли коммунизм не достроили?)))
Цены на видеокарты падают – GeForce RTX 3080 с блокировкой майнинга со скидкой до 35 000 рублей
Renegade1979
12:24
Может все проще и публика перетекла в Варзону, читаков я думаю кругом одинаково
PUBG могут перевести на условно-бесплатную модель распространения
Дмитрий Истомин
12:24
Зачем? Да возьмём те же 8-ми ядерники Intel для примера. Размер кристалла i9 9900K 178 мм², размер 11900K на ≈100 мм² больше. Меньший терпроцесс это не только больше ядер, но и больший их транзисторны...
Intel будет производить процессоры Qualcomm на техпроцессе Intel 20A
DarkShaman
12:24
Совсем не дорого и главное есть подсветка ))
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti
Honda
12:23
Да это чисто стёб, зря не читал
3 сборки ПК по рецептам Ютуба
Сергей Боровой
12:23
блин, я думал в начале года обновляться, но пока они выйдут, цены на старте.. короч наверное только ближе к концу весны апгрейд (
Глава AMD подтверждает выход процессоров Zen 4 и видеокарт RDNA 3 в 2022 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем