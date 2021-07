Оглавление

Вступление

Видеокарты продолжают оставаться роскошью для геймеров. Цены немного пошли на спад, но они еще слишком далеки от рекомендованных. Брать модели б/у стало опаснее потому, что рынок переполнен устройствами от майнеров. При этом ремонтопригодность ускорителей снижается, а организации все чаще отказывают в гарантийном обслуживании. Поэтому ситуация продолжает оставаться напряженной. Все бы уже сидели на консолях, но и здесь наблюдается дефицит и сплошной реселлинг.

Радует лишь, что крупные AAA проекты только маячат на горизонте и не нужно думать, как запускать игру и сколько будет кадров на GeForce GTX 960. Еще ситуация усугубляется сильной жарой. Это хорошо, когда тепло, но видеокартам это не нравится. Хитрые майнеры ставят свои «риги» в подвалах или на цокольных этажах, но обычному человеку там находиться постоянно неудобно. Можно использовать кондиционер, но его тоже могут себе позволить немногие. Использовать СЖО – дорогое удовольствие. Ведь одна только система может стоить как бюджетная видеокарта. А производители все чаще стали уделять внимание гибридным системам.

Почему именно гибридные? Мне казалось, что проще сделать фуллкавер и дальше уже по классической схеме использовать внешнюю помпу и радиатор с вентиляторами. Такой вариант занимал бы меньше места по сравнению с гибридными системами. Однако все дело скорее всего в себестоимости. Фуллкавер плюс внешняя СЖО получается более дорогим, чем видеокарта плюс AIO (all in one) система, где водоблок совмещается с помпой. Раньше гибридными видеокартами считались устройства ASUS ROG Poseidon, где радиатор являлся водоблоком, и можно было просто выбирать варианты охлаждения.

Сейчас сам графический процессор и память охлаждаются необслуживаемой СЖО (AIO), а вся силовая часть – обычными радиаторами и турбиной. Именно такую концепцию реализуют устройства ASUS ROG Strix LC. Мы уже рассмотрели видеокарту ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT, и там охлаждение оказалось отличным. Модель была очень тихая, а из недостатков можно выделить только большие размеры. Причем к большим размерам видеокарты добавляются схожие размеры радиатора с вентиляторами, а между ними еще используются шланги.

Сегодня на тестирование попала новинка в виде ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti.

Посмотрим, как эта же система реализована здесь и насколько хорошо она покажет себя на этот раз.

Упаковка и комплектация

Коробка непривычно большая и тяжелая. Тем не менее, оформление привычное и узнаваемое по другим моделям серии ROG Strix. Есть определенная стилистика, которая пересекается в других продуктах. А еще есть даже ручка для переноски.

Коробка изготовлена из плотного картона. Фон упаковки преимущественно черный, а оформление похожее на то, что используется в материнских платах. Там тоже обычно спереди демонстрируется устройство, а на заднем фоне присутствует большой разноцветный, светящийся логотип серии ROG.

Основная информация об устройстве находится только спереди и сзади. С других сторон практически ничего нет.

Спереди мы видим крупное изображение устройства. Это видеокарта от которой идут шланги к радиатору с вентиляторами. Может, такая конструкция необычна в исполнении ASUS, но в истории компьютерной индустрии что-то подобное уже было. Из этого изображения можно понять, что видеокарта оборудована RGB подсветкой на кожухе, а еще она есть на вентиляторах у радиатора. В правой части сверху указано, что перед нами ROG Strix GAMING Graphics Card. Ниже есть вставка как на всех видеокартах с графическим процессором NVIDIA. Здесь указано название видеочипа RTX 3080 Ti.

В левом верхнем углу находится логотип Republic Of Gamers, а внизу есть логотип самого производителя – компании ASUS. Рядом находится три значка. Первый сообщает о поддержке технологии ASUS AURA Sync, второй уточняет, что это версия с заводским разгоном, и последний рассказывает о 12 Гб памяти типа GDDR6X на борту. Теперь хотя бы по объему флагманы начали подтягиваться до моделей среднего уровня типа RTX 3060.

С обратной стороны информации больше. Сверху мы снова видим надписи: ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti. Ниже мы видим четыре вставки с описанием ключевых особенностей. Основное внимание уделяется системе охлаждения и внешнему облику. Это очевидно. С некоторыми вещами я остался не вполне согласен. Например, первый слайд показывает основание водоблока и нам говорят о том, что это Full-cover. При этом производитель подразумевает под этим охлаждение графического процессора и памяти. А как же питание? Ниже находится схематичное изображение задней панели с видеовыходами. Системные требования не указаны, но на сайте можно прочесть, что блок питания нужно не меньше 850 Вт.

Пора заглянуть внутрь.

Сверху мы видим лист из вспененного полиэтилена и часть комплекта поставки. В центре листа есть углубление, где находится черный конверт с золотыми буквами ASUS.

Под ним находится каркас, в который зажата видеокарта. Она находится в антистатическом пакете. Есть еще отсеки для кабелей и шлангов. Под этим каркасом находится еще один с секцией радиатора и вентиляторами.

Еще здесь есть отсеки сверху и слева для аксессуаров. Вопреки ожиданиям их не так уж много. Инструкция и благодарственная карта, карточка ROG c описанием видеокарты, две липучки-стяжки, несколько нейлоновых стяжек и линейка из текстолита.

Комплект нельзя назвать каким-то большим, необычным или уникальным. Драйверов нет, адаптеров и переходников – тоже, но к этому уже все давно привыкли.

Дизайн и особенности видеокарты

Карта во многом напоминает уже ранее рассмотренную ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT и если б не упаковка, то можно было бы сказать, что это близнецы. Думаю, что рядом эти карты можно будет отличить только по надписям Radeon и RTX на корпусе. Лично мне больше по душе концепция Poseidon. Это когда водоблок встроен, но им можно пользоваться по усмотрению, как на материнских платах Maximus Formula.

Графические процессоры ничуть не холоднее обычных и поэтому использование СЖО – это разумная альтернатива воздуху. Но вот, что удивительно. По идее сама видеокарта должна стать меньше и легче, ведь основной радиатор фактически вынесен за ее пределы. По факту мы видим массивное устройство с длинными шлангами, проводами и радиатором с вентилятором. Еще карта занимает целых 2,6 слота расширения.

Габариты устройства составляют согласно спецификации: 293 x 133 x 52 мм, а размеры радиатора - 272 x 121 x 54 мм.

Еще здесь длинные трубки по 580 мм. Это очень хорошо. В целом от габаритов этого набора двоякие ощущения. С одной стороны, совершенно непонятно, зачем такие огромные размеры. Потом уже понимаешь, что все это необходимо для лучшего бескомпромиссного охлаждения.

Сам блок радиатора с вентиляторами ничем особо не примечательны и как-то особо не выделяются на фоне необслуживаемых СЖО.

Вентиляторы с виду обычные, но оборудованы ARGB подсветкой. Каждый из них оснащается одним кабелем с двумя коннекторами. Один 4-Pin FAN и 3-Pin ARGB 5V.

Светодиоды находятся внутри корпуса с крыльчаткой на плате двигателя. Крыльчатка белая матовая, поэтому эффекты получаются очень хорошо. Яркости вполне достаточно.

Каждый вентилятор крепится четырьмя винтами к корпусу радиатора. Жестко, без всяких резинок. Однако вибрации и шума нет, поэтому криминала в этом нет.

Радиатор алюминиевый, окрашенный в черный цвет. Размер стандартный – 240 мм. От радиатора в сторону карты идут две трубки.

Вместе с ними два длинных провода они соединяются с разъемами вентиляторов приблизительно около подсоединения трубок к радиатору. Еще в углу можно заметить заглушку. Скорее всего, она необходима для долива жидкости в систему при необходимости.

С радиатором разобрались, теперь можно детальнее изучить саму карту. Спереди можно заметить пластиковый кожух с RGB подсветкой, а еще вентилятор турбинного типа. На разъемах можно увидеть пластиковые заглушки.

Сзади устройства находится защитная пластина. На ней находится серебристый логотип серии ROG. Еще она заклеена специальной пленкой. Присутствует надпись, которая сообщает о том, что ее необходимо снять перед использованием.

Сама пластина изготовлена из алюминиевого сплава и окрашена в черный цвет. На лицевой стороне помимо блестящего логотипа ROG есть серые принты. С обратной стороны есть вырезы в районе подключения питания, в области переключателя BIOS и X-образный в области крепежа водоблока с помощью специальной рамки сзади.

На другой поверхности есть выступы, которые через специальные терморезинки контактируют с печатной платой в области распайки чипов памяти. Самих микросхем с обратной стороны нет, они только спереди.

Задняя пластина крепится не к печатной плате, а к специальной раме, которая находится спереди и является одним из составляющих компонент системы охлаждения.

Она отводит тепло от транзисторных сборок и дросселей, распаянных на печатной плате. Контакт осуществляется через терморезинки. Сам водоблок не крепится к раме, а просто устанавливается в специально отведенное место и держится на кабелях.

На теплосъемной поверхности водоблока находятся выступы для контакта с чипами памяти и кристаллом процессора. В качестве термоинтерфейса используются терморезинки и термопаста. С другой стороны, находится пластиковый корпус с помпой, к которому подсоединяются шланги. Из корпуса выходит трехжильный кабель.

После того, как водоблок с шлангами снят, остается рама с вентилятором и пластиковый кожух.

Еще видны провода от вентиляторов радиатора. Все компоненты подключаются к двум разъемам на печатной плате. Один для двигателей вентиляторов, помпы и подсветки, а другой для RGB подсветки пластикового переднего кожуха.

Внешний кожух крепится несколькими винтами к раме. Последняя изготовлена из алюминиевого сплава и окрашена в черный цвет.

Поскольку она отводит тепло, то внутри у нее есть ребра, образующие радиатор. Сквозь них и дует тихонечко турбина. Кто думает, что она какая-то детская и не настоящая, может повнимательнее посмотреть на характеристики 12 В и 0.6 А. До 4000 об/мин она не раскручивается и ее почти не слышно. Гораздо громче работают 120 мм вентиляторы на радиаторе, но это естественно, ведь на радиатор приходится основная нагрузка по охлаждению.

Посмотрим теперь более детально на саму печатную плату с компонентами. Основная часть из них находится спереди.

Однако сзади их тоже достаточно. Особенно много мелких керамических конденсаторов с обратной стороны графического процессора.

Печатная плата заметно отличается от референсной. Основные различия не в принципиальной схеме и компонентах, а в размерах и компоновке. Для лучшего распределения тепла и охлаждения производитель увеличил печатную плату, и она стала заметно выше, чем у оригинала.

Фаз питания стало не намного больше, но можно заметить компоненты с улучшенными характеристиками, например, катушки индуктивности. Если на референсной карте было всего 18 фаз питания, то здесь их 22.

При этом фазы питания памяти как-то странно разнесены. Их две справа и две слева от GPU. Общая конфигурация получается, как 18+4.

Здесь используется та же самая комбинация из ШИМ-контроллеров, что обычно. Графический процессор обеспечивают два контроллера Monolith Power Systems MPS2037, а на памяти один uPI Semiconductor uP9512.

Транзисторные сборки используются тоже знакомые. Это Texas Instruments CSD95481 на фазах питания графического процессора и ON Semiconductor NCP303151 для питания памяти.

По центру находится графический процессор NVIDIA RTX 3080 Ti, он же GA102-225-A1. Чип изготовлен на 16 неделе 2021 года. Это говорит о том, что их набирают не из числа RTX 3090.

Чип очень большой и сложный. Со всех сторон распаяно 12 микросхем памяти типа GDDR6X, которые образуют целых 12 Гб. По этому показателю флагманская версия наконец догнала карту среднего уровня RTX3060. По современным меркам этот объем уже не кажется таким большим, ведь у конкурентов давно уже 16 Гб.

Здесь используются микросхемы производства компании Micron. Дополнительное питание подается на видеокарту через три разъема 8-pin+8-pin+8-pin PCI-e. Есть индикаторы подключения кабелей. Подключать обязательно все.

На задней панели находится практически привычный набор интерфейсов.

3x - Display Port;

2x – HDMI.

С другого торца карты можно обнаружить два разъема 4-Pin для дополнительных вентиляторов.

Тестовая конфигурация

Тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC проводилось на следующей конфигурации:

Материнская плата: ASUS TUF Gaming B450M-PRO S, версия BIOS 3002;

Процессор: AMD Ryzen 5 5600X @ 4400 МГц;

Кулер: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: Arctic MX-5;

Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4600, Kingston HyperX Predator (Samsung B-die);

Видеокарта: ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC 12 Гбайт (1365 / 1830 / 1188 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель: SSD M.2 Kingston KC2500 500 Гбайт;

Блок питания: Seasonic SS-1000XP, 1 кВатт.

Все вентиляторы, включая встроенный в БП, в ходе тестирования уровня шума были отключены. Тестирование видеокарт всегда проводится на заводском термоинтерфейсе. Температура в помещении находилась на уровне 28°C, шум составлял 27.2 дБ.

Стандартные частоты и разгон

Видеокарта отлично устанавливается в материнскую плату, никаких проблем с совместимостью нет. Они могут возникнуть с корпусом, но тут все индивидуально. Запустим новинку и посмотрим на работу системы охлаждения в нагрузке и подсветку.

При 100% мощности вентиляторы раскручиваются до 2500 об/мин, шум при этом составляет 50.2 дБ с расстояния 1 м. В «бублике» вентиляторы работают только на 67% от полной мощности, что соответствует 1257 об/мин. В таком режиме обеспечивается очень комфортный уровень шума.

Видно, что подсвечиваются вентиляторы на радиаторе, подсвечивается логотип ROG сверху, а еще полосы с логотипом спереди на пластиковом кожухе карты. Синхронизация с материнской платой работает в полном объеме.

После того, как все собрано и запущено, оценим работу тестового стенда при помощи утилит.

Это не самая геймерская система. Сейчас лучше использовать процессор AMD 5000 серии, но на момент тестирования я им еще не обзавелся. Зато немного разогнал систему.

У видеокарты есть собственная утилита, которая называется ASUS GPU Tweak II. Для настройки и мониторинга я использовал ее. Функционал вполне приемлемый, а режимы видеокарты здесь переключать проще простого. Кстати, по умолчанию стоит режим Gaming Mode. Еще в эту программу встроена утилита GPU-Z, что достаточно удобно и не надо скачивать ее отдельно.

Теперь посмотрим на работу в нескольких тестах.

3DMark Time Spy:

3DMark Port Royale:

Metro Exodus, RTX:

Metro Exodus, RTX, 4K:

Разгон очень неплохой. Новинка ASUS может явно больше потому, что по температуре запас есть. Кстати, сам разгон обходится малой кровью, и видеокарта не намного сильнее греется относительно номинала. Я бы предпочел тишину и отказался бы от разгона. Работает ли он вообще? Есть ли прирост?

3DMark Time Spy:

3DMark Port Royale:

Metro Exodus, RTX:

Metro Exodus, RTX, 4K:

Теперь взглянем на героя обзора через тепловизор во время работы Furmark. Самое горячее место на устройстве – это пластина, которая отводит тепло от транзисторных сборок.

Она разогревается до 68°C на открытом стенде, при том что мониторинг температуры графического процессора показывает 66°C в самой горячей точке. Задняя пластина нагревается не выше 60°C.

Радиатор СЖО и шланги греются слабо.

Остается лишь привести график зависимости температуры от скорости вращения вентилятора.

Что касается прочих результатов GeForce RTX 3080 Ti в играх, то с ними можно ознакомиться в соответствующем обзоре.

Заключение

Видеокарта ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti впечатляет не только своей крутизной, но и стоимостью. Последнее полностью оправданно. Пользователя ждут отличные температурные показатели и очень низкий уровень шума даже при сильной нагрузке. Это отличный вариант для гейминга, но нужно учитывать, что для такой модели понадобится большой и просторный корпус.

Штатная необслуживаемая СЖО отлично справляется с охлаждением графического процессора и его разгоном. Видеокарта в нагрузке остается тихой и холодной. Да и сама новинка получилась интересной и симпатичной. А пластиковый кожух с подсветкой придает ей необычный внешний вид. Турбина на нем не должна вас пугать, поскольку шума при использовании она практически не издает. И пусть вентиляторы 120 мм, установленные на радиаторе, под нагрузкой увеличивают обороты, но шум очень умеренный, а в корпусе еле уловим. Шум от работы помпы также не слышен. Достоинства модели ASUS очевидны, но есть и неоднозначные моменты.

Видеокарта вместе со шлангами, радиатором и вентиляторами представляет собой сложную массивную конструкцию. Для комфортного размещения потребуется большой и просторный корпус. Далеко не в любой можно будет ее установить, ведь сама она высокая из-за большой печатной платы, а еще сверху выводятся шланги. Радиатор с вентиляторами тоже надо разместить, но это не такая большая проблема потому, что 240 мм – не так уж много. И самый важный элемент – помпа. Если она выйдет из строя, то без нее можно забыть про нормальное функционирование.

В остальном ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti – красивая, мощная и функциональная видеокарта. Это тихая и производительная модель, которая раскроет потенциал любой системы и превратит ее в геймерскую станцию.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: