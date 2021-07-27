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Вступление

Известно, что за последние годы количество цифрового контента выросло на порядок. Мир накрыла волна блогинга, обучающих видео, развлекательного материала и других интересных роликов, которыми пользователи спешат поделиться с широкой аудиторией. Сейчас каждый продвинутый школьник считает себя блогером и владеет собственным каналом, который вот-вот должен начать приносить прибыль.

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Понятно, что у всех начинающих контентмейкеров, есть свой план, идея, а может даже целая концепция развития. Многие начинают этим заниматься, как хобби или как чем-то веселым и развлекательным, но процесс затягивает, появляются поклонники и желание все организовать иначе в расчете на растущую аудиторию. Здесь начинаются поиски себя в плане формы и наполнения, чтобы сделать контент интересным, разнообразным, качественным и уникальным, ведь сейчас очень большая конкуренция и нужно выделяться на общем фоне.

Для этих целей существует специальное программное обеспечение, которого становится все больше на рынке, из-за чего можно запутаться в этом разнообразии. Есть большие, громоздкие студии по монтажу изображений и видео, но они, как правило, очень дорогие, сложные в освоении и требуют много ресурсов – как в плане времени, так и компьютера. Поэтому появляется много небольших компаний, которые стремятся сделать этот процесс максимально простым и понятным, чтобы пользователь мог все делать практически на лету и без серьезных инвестиций.

Ясно, что уже сейчас есть огромные команды, которые обеспечивают один ресурс, и создавать один ролик могут 10 человек, если не больше, если считать весь вспомогательный персонал. Но это для больших фирм, которые работают на миллионные аудитории, а есть творцы попроще и поскромнее, которые не преследуют какой-то бизнес-проект, а просто хотят что-то донести до определенной аудитории или поделиться своими достижениями.

Есть более универсальные компании, которые работают с клиентами разного уровня, предлагая упростить процесс создания и подготовки материала, и одной из таких фирм является Wondershare, где название говорит само за себя.

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Фирма интенсивно развивается и сейчас у нее уже есть несколько разных продуктов, несколько офисов и большой штат сотрудников, а основная идея остается прежней – «делиться чудесными моментами жизни одним щелчком мыши». Звучит как песня, поэтому разберемся подробнее с этой компанией и ее программными продуктами.

Wondershare – универсальный помощник

Основатель компании и ее генеральный директор Tobee Wu сказал:

«Наша история началась с простой идеи: делиться чудесными моментами жизни одним щелчком мыши. Эта идея пробудила во мне страсть – создавать лучшие решения для жизненных проблем и событий. Вот так и родился Wondershare».

«На протяжении веков развитие науки и техники безвозвратно меняло человеческую жизнь. И в последние десятилетия технологическая индустрия подтолкнула эту трансформацию к новым высотам».

«Новая глобальная архитектура имеет свое ядро в облачных вычислениях. Передовые технические разработки и высокоскоростной интернет являются его частью. Эти достижения представляют значительные возможности и проблемы для человеческого рода. Они изменили то, как мы общаемся и развлекаемся. И рано или поздно весь мир вернется в «деревенскую эпоху». И миссия Wondershare состоит в том, чтобы быть лидером этих изменений для будущих поколений. С философией детского удивления во всем, что мы делаем, мы глубоко связаны с тысячелетней китайской культурой, чтобы создать истинную гармонию с усердной командой, которая поможет нам достичь этого. Желание стать ведущим мировым поставщиком программного обеспечения с глобальным видением – это только отправная точка. Отсюда мы знаем, что можем и будем достигать все большего. Эпические путешествия начинаются с одного шага. Как основатель Wondershare, я имел честь вызвать это вдохновение. Теперь, когда весь мир смотрит на нас, пришло время передать факел инноваций. И я верю, что дух Wondershare вызовет революцию в мировой индустрии».

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История компании не очень большая, но содержит ряд ключевых моментов. Основную деятельность можно считать с момента запуска приложения Wondershare UniConverter.

Понятно, что идея была в упрощении конвертации видеофайлов в разные форматы для последующего использования. Уже на этом этапе пришла мысль о том, что файлы эти нужно редактировать, а уже дальше создавать клипы, ролики, презентации и многое другое. Для чего пришлось работать над новыми продуктами, среди которых появилась программа Wondershare Filmora.

На этом сотрудники фирмы не остановились и начали работу над созданием различных утилит, которые упрощают пользователю повседневную жизнь.

Wondershare Filmora

Прежде чем начать знакомство с любой программой, необходимо ее скачать и установить. И тут все максимально просто и удобно. Установщик скачивается на официальном сайте.

Даже здесь есть инструкция, как запустить его и установить программу на компьютер. Установщик выполнит всю файловую работу за вас, и вы тут же сможете приступить к созданию видеороликов.

С первым запуском программы сразу же предоставляется небольшой «туториал» по созданию роликов, где можно своими руками сделать свой первый ролик. Выглядит неплохо.

Все начинается с того, что нужно добавить медиафайл, есть парочка готовых для тренировки, но дальше можете загружать свои, причем перевести их в нужный формат, разрешение и масштаб вы можете в самой программе. Можно сделать запись с веб-камеры, экрана компьютера или записать голос.

В целом удобно, просто нажимаешь на плюсик и добавляешь в дорожку, проигрыватель которых находится внизу. Он выглядит абсолютно стандартно: можно удобно перетаскивать каждую из дорожек, обрезать ее и накладывать на другие.

При нажатии правой кнопкой мыши на дорожку вылезают все необходимые для нее настройки, такие как скорость воспроизведения, настройка звука, коррекция цвета. Понятно и просто.

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Дальше идет аудио. И сразу хочется отметить обширную библиотеку мелодий различных жанров. От рэпа и рока до классики и техно. Музыку можно подобрать под совершенно любой видеоряд: спокойную и меланхоличную или взрывную и подвижную. Есть также возможность добавить свою и обработать ее как угодно.

Под музыку отведена отдельная дорожка, правда, список настроек на ней не так велик.

Любое видео приятно будет закончить титрами или заставкой, тут нас снова удивляет широкое разнообразие всевозможных вариантов, оформленных в разных стилях, подходящих для любого завершения, но если вам и этого мало, вы можете создать и добавить свои кастомные титры с необходимой анимацией.

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Предоставляется полный простор для творчества. Примечательно, что титры не входят в общий видеоряд, а представляют собой отдельную дорожку.

Эффекты и элементы призваны разнообразить видеоряд. Фильтры, подвижные стикеры, множество переходов и добавление захвата движения. Все это творит в кадре настоящую магию: можно заставить машину взлететь, как в фильме «Назад в будущее», или просто прокатиться с крыльями на самокате.

И опять: начинающий контентмейкер сможет найти абсолютно все, что его душе угодно. Все это разнообразие плюшек и возможностей просто незаменимо для людей, которые еще не научились делать это сами: обрабатывать музыку или создавать гифки. Для новичка подобные библиотеки контента, который можно вставлять в видео, просто незаменимы, а также дают возможность научиться создавать это самостоятельно на множестве примеров.

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Предусмотрена классная и необычная фишка – разделение экрана. Можете ставить одно видео, два, десять, и все они будут параллельно транслироваться на одном экране.

Подобная функция значительно расширяет простор для творчества и позволяет создавать наглядные сравнения или проведение ряда действий одновременно. Выполнено все очень удобно, снова есть ряд готовых шаблонов. Если честно, их настолько много, что даже не сразу разберешься, как их использовать.

Готовое видео можно сохранить в любом актуальном формате, разрешении, а также настроить частоту кадров ролика.

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Filmora не просто программа для создания видео. Это возможность научиться работе с видеоредакторами по видеоурокам, которые ответят на ваши вопросы и научат работе с приложением с нуля.

Если у вас все еще остались вопросы, вы можете обратиться в поддержку, где сотрудник оперативно и качественно ответит вам на них. Очень радует современная тенденция, заключающаяся в том, что программы становятся дружелюбнее и понятнее простым пользователям.

Каждый способен создавать что-то свое и порой это выливается в неординарные и интересные работы, которые создают целые новые жанры и направления. Даже я, не обладая особыми навыками работы в видеоредакторах, смог за несколько минут создать свой видеоролик.

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Есть и так называемая Pro версия. Вот она уже сильно напоминает профессиональные программы для обработки видео. У нее уже совершенно другие возможности и огромное количество интересных функций. Самое интересно, что и здесь производители не отходят от своей идеологии. Разобраться в программе относительно просто, а если будут трудности, то опять же есть возможность посмотреть гайды или обратиться за помощью.

На мой взгляд, очень удобно начать с классической версии, а после плавно начинать разбираться в профессиональной с перспективой перейти на нее, если есть такая необходимость. А возможность пользоваться приложением по подписке выгодно выделяет его на фоне большинства конкурентов.

Особого внимания заслуживает мобильная версия FilmoraGo. Да, по функциональности и фишкам она уступает компьютерной и выглядит как демоверсия старшего собрата, но эта простота делает ее еще доступнее в использовании и интуитивно понятной.

При первом же использовании каждый, кто хоть раз сталкивался с обработкой видео на телефоне, сразу осваивается и вполне свободно начинает пользоваться программой. Она особенно актуальна, когда ты куда-то выходишь или куда-то едешь, а компьютера или ноутбука с собой нет. И свою приставку «Go» она полностью оправдывает.

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У приложения приятный, понятный и свежий интерфейс. Есть все, что нужно и ничего лишнего. Инструменты не требуют обучения и очень просты в использовании. В приложении также есть готовая музыка и возможность добавить свою, есть фильтры и эффекты; правда, большая часть из них открывается с наличием подписки, но приложением можно пользоваться и бесплатно, что, несомненно, плюс.

Радует наличие камеры в приложении. Отснял и сразу приступил к монтажу, очень удобно. Если вам не терпится поделиться с кем-то яркими моментами жизни и срочно нужно склеить пару видео, наложив эффекты и музыку, то это просто отличный инструмент для таких задач. Доступно в App Store и Google Play.

Заключение

Wondershare Filmora – пример того, что софт может быть простым, понятным и дружественным по отношению к пользователю. Программа не бесплатная, но механизм ее использования простой и понятный, он подразумевает подписку. Сегодня я занимаюсь и плачу за это деньги, а завтра мне это не нужно, и я этим не пользуюсь. Это логично и экономически оправдано.

Естественно, деньги платятся не просто так, а за расширенную поддержку пользователей и постоянное гарантированное обновление программы, добавление новых элементов и модернизацию, чтобы оставаться в тренде. Для бизнеса и образования есть свои условия использования, где все оговаривается индивидуально. Помимо постоянной работы над улучшением функциональности, специалисты компании оперативно реагируют на замечания пользователей и всячески стремятся улучшить свой продукт, чтобы занимать лидирующие позиции на рынке. Все это для того, чтобы реализовать главную цель основателя фирмы – «делиться чудесными моментами жизни одним щелчком мыши».

Именно поэтому нельзя было ограничиться только одним продуктом и не расширить базу до нескольких программ, которые бы взаимодействовали друг с другом и позволяли пользователю работать в одной среде, чтобы это было еще проще и комфортнее для восприятия. Таким путем идут многие крупные фирмы, он оправдан и выглядит закономерным. Основное отличие Wondershare от прочих в этом плане – не срываться на избыточность функций и перегруженность интерфейса, а позволять все делать легко и эффективно, экономя время, ресурсы и сосредотачиваясь лишь на процессе, а не на поиски алгоритма реализации.

Поэтому программы Filmora, UniConverter, PDFelement, MobileTrans, Recoverit, Wutsapper становятся все популярнее. Они упрощают рядовому пользователю многие процедуры и не обещают того, чего не могут, предлагая лишь простую и понятную функциональность, чтобы оперативно решить задачи и сэкономить время для более ярких и незабываемых эпизодов в жизни.

Андрей Понкратов aka wildchaser