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Вступление

Разработчики процессоров постоянно преподносят сюрпризы и не торопятся делать свои изделия холоднее. Вместо этого они, наоборот, считают, что системы охлаждения стали производительнее за долгие годы развития.

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На самом деле, на каком-то этапе развитие замерло – наблюдается определенная стагнация. Воздушные кулеры давно достигли своего предела, и гонка лидеров прекратилась. Можно, конечно, сделать третью и четвертую башню, только непонятно, как все это размещать. Были достигнуты пределы по габаритам и возможностям теплоотвода. Активнее развиваются системы жидкостного охлаждения замкнутого типа, но их предел тоже уже давно достигнут кастомными системами. Радиаторы одинаковые, теплоноситель тоже, водоблок трудно придумать какой-то другой, и остается только помпа. Тут идут все разными путями, но классическим считается установка помпы в один корпус с водоблоком, и это разумно.

Кстати, в основном все необслуживаемые СЖО черного цвета. Между тем, корпуса бывают белые, и там лучше смотрелась бы такая же белая система. Тогда создавалось бы ощущение, что она буквально интегрирована в него и представляет с ним одно целое. Однако белых устройств не так много, и все, что я тестировал, было черным. Сегодня мне повезло – на тестирование попала СЖО компании Gamer Storm. Это дочерний бренд компании Deepcool, которая стала одним из ведущих игроков на рынке систем охлаждения.

Deepcool предлагает недорогие и эффективные устройства охлаждения, рассчитанные на любой кошелек. Устройства абсолютно разные, а сегодняшнее нацелено на премиальный сегмент. Поэтому компания продвигает его под брендом решений для геймеров. Это Gamer Storm Castle 360EX White.

Судя по названию, система оборудована радиатором на 360 мм. Это явно не лишнее для охлаждения процессора Intel Core i5-11600K. Думаю, что все будет отлично, а теперь давайте убедимся в этом.

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Упаковка и комплектация

Внешний вид упаковки напоминает все модели компании, которые я рассматривал ранее. Все выполнено в стиле фирмы.

Упаковка крупная, потому что такие системы неразборные и занимают внутри много места, требуют тщательную упаковку и специальный каркас внутри.

Внешнее оформление традиционно для компании – это зеленый фон и белые надписи. Посмотрим на упаковку со всех сторон.

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Не на всех плоскостях есть информация об устройстве. Верхняя и нижняя, а для кого-то они могут показаться боковыми, несут на себе только название фирмы-производителя и модели. Спереди мы видим крупное изображение продукта. Заметно, что не все белое – отдельные элементы черные.

С противоположной стороны коробки на нескольких языках представлена короткая информация об устройстве. Еще здесь есть спецификация, а также схематичные изображения компонентов с проставленными размерами.

На одной из боковин приведено подробное описание технологии Anti-Leak. Это переводится как защита от протечек, но на самом деле смысл немного другой. Речь идет о стабилизации давления внутри системы, когда температура теплоносителя растет и увеличивается давление внутри. Описание этой запатентованной технологии есть на специальной странице на сайте производителя.

Пора заглянуть внутрь.

Тут мы видим картонный лоток из специальной формы под упаковку комплекта оборудования. Большие габариты объясняются тем, что оборудование не разбирается, присутствует большой радиатор и длинные шланги. Все располагается практически в готовом виде. Можно лишь отдельно разместить вентиляторы и комплект поставки внутри, а само устройство растянуть по краю.

Каждый отдельный компонент отдельно упакован в пакет, а вентиляторы и аксессуары находятся дополнительно в коробках. Посмотрим, что включает комплект поставки:

Универсальный стальной «бэкплейт» для платформ Intel и AMD;

Четыре винта для «бэкплейта»;

Четыре пластиковые заглушки для фиксации винтов «бэкплейта»;

Четыре втулки-адаптера для платформ AMD;

Четыре втулки-адаптера для платформ Intel LGA 2011 / 2066;

Четыре винта для крепления монтажных пластин;

Две монтажные пластины для Intel;

Две монтажные пластины для AMD;

Набор винтов для крепления радиатора и вентиляторов;

Разветвитель 4-pin для трех вентиляторов;

Переходник питания пульта подсветки;

Пульт подсветки;

Деталь кастомизации эмблемы в корпусе водоблока-помпы;

Инструкция по монтажу;

Наклейка на корпус.

Инструкцию можно найти отдельно на сайте производителя.

Устройство и особенности СЖО

Все конструкции необслуживаемых моделей СЖО похожи друг на друга, поскольку принцип работы у них одинаков. В основном отличается форма водоблока и расположение помпы. Радиаторы, вентиляторы и шланги практически везде одинаковы.

В данном случае расположение помпы классическое. Она находится в одном корпусе с водоблоком.

Монтажные отверстия на раме радиатора есть с двух сторон потому, что с любой стороны можно разместить вентиляторы, а вот сам радиатор к корпусу можно закрепить только выводами внутрь, потому что к стенке они не прижмутся.

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Соответственно вентиляторы лучше устанавливать со стороны выводов трубок, а на приток или вытяжку надо решать по ситуации. Однако, несколько раз я делал «бутерброд», когда рама корпуса оказывалась между вентиляторами и радиатором.

Вентиляторы очень производительные и тихие. Модель очень популярная и знакомая, но с определенной спецификой: повышены обороты относительно базовых.

ARGB подсветки у вентиляторов нет, поэтому у каждого устройства всего один разъем 4-pin PWM FAN. Используются фирменные двухуровневые вентиляторы, которые создают мощный воздушный поток.

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По углам присутствуют мягкие антивибрационные подушки черного цвета. Кроме того, вентиляторы премиальные, и они хорошо отбалансированы. Лопасти сложной формы и их здесь девять штук. Каждый вентилятор крепится четырьмя винтами к радиатору.

У радиатора 360 мм три вентилятора, а у моделей 280 и 240 мм – два. Соответственно винтов крепления в разных комплектах – различное количество.

Питание на вентиляторы подается через 4-pin коннекторы. У пользователя есть большой выбор в подключении. Например, каждый вентилятор можно подключить отдельно к материнской плате, и они будут работать независимо. Можно использовать разветвитель из комплекта поставки. Это также позволяет управлять вентиляторами независимо от помпы.

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От помпы-водоблока идет два кабеля. Один для питания помпы 3-pin FAN, а другой – 3-pin ARGB 5B.

Теоретически узел водоблока с помпой разборный. Стандартные обороты – 2550 об/мин.

Не стоит пугаться этих цифр потому, что шума от ее работы почти нет. Его нет даже при первом пуске, когда прокачивается жидкость по системе. Конструкция и принцип работы ее также уже знакомы. Есть подробное изображение устройства на сайте.

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На поверхность теплосъемника нанесен термоинтерфейс. Поэтому изначально поверхность контакта закрыта специальной пластиковой крышкой. Сама поверхность очень ровная, но не зеркальная.

После тестирования проверяем отпечаток. Заметно, что штатная термопаста не очень густая.

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Тестовый стенд

Тестирование СЖО Gamer Storm Castle 360EX White проводилось со следующими компонентами:

Материнская плата: ASUS ROG Strix B560-I Gaming WIFI, версия BIOS 0503;

Процессор: Intel Core i5-11600K (3900 / 4900 МГц база/турбо);

Охлаждение процессора: Gamer Storm Castle 360EX White;

Термоинтерфейс: Deepcool;

Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4600, Kingston HyperX Predator (Samsung B-die);

Видеокарта: ASUS ROG Strix GeForce GTX 1660 Ti (1500 / 1860 / 12002 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель: SSD M.2 Kingston KC2500 500 Гбайт;

Блок питания: Seasonic SS-1000XP, 1 кВатт.

Тестирование

Для начала нужно все это собрать, благо инструкция проста и понятна. Для платформы LGA 1200 есть свой крепеж, все устанавливается легко.

Оценим работу системы в штатном режиме при помощи утилит.

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Крепление надежное и простое. После сборки системы запускаем и смотрим, как все работает. При первом запуске никакого шума от системы нет. Обычно бывает громкий звук от прокачки жидкости по контуру, но тут он отсутствует.

На первый взгляд такая мощная СЖО легко справится с разгоном процессора Intel Core i5-11600K, жаль только, что он об этом не знал и не согласился с этим. В итоге после достижения 100°C с экстримом пришлось заканчивать.

Раньше многие полагали, что все беды от термоинтерфейса под крышкой. Сейчас используется припой, но ситуацию это не спасает. Процессор продолжает оставаться горячим в штатном режиме, и поэтому ему приходится принудительно снижать напряжение, выставляя их вручную для нормального функционирования системы.

Можно видеть работу подсветки на корпусе водоблока-помпы. Подсвечивается вся окружность внутри, кроме небольшого диска с логотипом компании. Уже после тестирования я немного доработал систему, чтобы она была ощутимо тише. Для этого достаточно обычного резистора от воздушного кулера.

Очевидно, что система стала значительно тише, причем на температуре это почти не сказалось. Точнее, она стала больше всего на три градуса, что вполне терпимо.

Intel Core i5-11600K 1.35 B Default:

Для снижения уровня шума нужно использовать просто менее оборотистые вентиляторы или снизить скорость штатных. Самое главное, чтобы помпа качала на максимальных оборотах, а вентиляторами можно регулировать эффективность, хотя в диапазоне 1500-2000 об/мин я сильной разницы не заметил.

Результаты тестов

Для разогрева процессора использовалась утилита Prime95 Small FFT. Режимы работы CPU были следующие:

Intel Core i5-11600K 1.35 B Default;

Intel Core i5-11600K 1.35 B Silent.

Уровень шума

С расстояния 100 см, дБ



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Температура

Температура CPU, °C



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Температура транзисторов, °C



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Меньше – лучше



Скоростью вращения можно управлять, но смысла в этом нет. Мы уже выяснили, что у помпы только 3-контактный разъем. Поэтому на материнской плате она управляется именно как помпа через регулировку DC.

Что касается вентиляторов, то они управляются через ШИМ. Также можно выбрать несколько предустановок в BIOS материнской платы, но разницы между режимами Standard и Silent не отмечалось.

Скорость вращения

Скорость вращения вентиляторов, об/мин



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Обороты помпы , об/мин



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Заключение

Gamer Storm Castle 360EX White – очень интересная и красивая модель. Она не только хорошо смотрится в системе, но и отлично справляется с охлаждением. По всем признакам перед нами премиальный продукт, который поставляется с полным комплектом и очень качественно изготовлен.

При разработке данной системы жидкостного охлаждения были учтены многие нюансы, чтобы сборка прошла максимально быстро и просто. И нет никаких проблем с совместимостью. Все устанавливается просто и без заморочек. Выводы немного упираются в радиатор модуля памяти, но это не критично. В штатном режиме СВО работает не совсем бесшумно, но акустический комфорт можно заметно улучшить. Для этого достаточно установить резистор, чтобы вертушки работали на 7 В. Тогда все будет просто супер, что демонстрируют результаты тестов.

Отдельного внимания заслуживает подсветка водоблока с помпой. Выглядит интересно, эффекты можно синхронизировать с материнской платой, для чего есть специальный 3-pin коннектор для адресного разъема. Если на плате его нет, можно использовать специальный пульт, предусмотренный в комплекте. Основание водоблока идеально ровное и на нем уже нанесен отличный термоинтерфейс. Он немного жидкий и прекрасно заполняет все пустоты.

Единственное, что показалось странным – это то, что белый цвет не везде. Например, белой сеткой можно было оплести шланги. И полностью белыми могли бы стать вентиляторы. Можно было пойти до конца и сделать абсолютно все белым, но получился компромисс. В остальном все отлично, никаких нареканий нет.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: