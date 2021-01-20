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Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT

Многим уже приелись обычные видеокарты, чем же способна удивить версия Radeon RX 6800 XT с необслуживаемой СВО на борту?
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Оглавление

Вступление

2020 год был знаменателен на события. Дело не только в пандемии и ее последствиях, а в появлении на рынке продукции нового поколения. Вместе с этим наметился серьезный дефицит и небывалая активизация перекупщиков. Купил PlayStation 5 в магазине – продал с рук на 10 000 дороже, нашел у вендора GeForce RTX 3070 за номинал – смело можно прибавлять 10 000 и продавать. Мне в этом плане не повезло, но зато многое удалось протестировать.

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Какие-то устройства были необычные, какие-то привычные и не сильно запомнились, но изменения наметились. Например, новым трендом в видеокартах стало прохождение воздуха сквозь систему охлаждения. Такая идея пришла в голову инженерам NVIDIA с целью оптимизировать воздушные потоки внутри корпуса. Что ж, поколение Ampere наделало много шума. Такой волны хайпа не было давно, но все это быстро забылось с выходом долгожданной игры Cyberpunk 2077. Сколько было ожиданий, сколько было шума и рекламы, тонны всякого «мерча» еще до выхода этого шедевра. В итоге – смешанные чувства после анонса и критика. Далее скандалы, интриги, расследования и несколько патчей.

А как дела у AMD? Эта компания в прошлом году сумела наделать много шума, не меньше чем NVIDIA потому, что был нанесен двойной удар. Первый пришелся по процессорному рынку. Удар был такой сильный, что все желающие купить процессор AMD 5000-серии до сих пор в шоке. С ценами приблизительно то же самое, что с видеокартами на базе NVIDIA Ampere. В компании AMD разумно предположили, что раз процессоры быстрее, чем у конкурента, значит они должны быть дороже. Все ждуны быстрого, нового и дешевого в 2020 году сильно обломались. Получилось дорого, да и с выбором не всегда гладко. А что с видеокартами у AMD? Тоже неплохо. Благодаря майнерам и кризису цены на Radeon RX 5700 выросли. Что касается новых графических ускорителей Radeon 6000-й серии, то их постигла та же участь: дефицит и заоблачная стоимость.

Может радовать лишь производительность, которая находится на уровне видеокарт поколения Ampere NVIDIA, и поэтому есть шанс, что с исчезновением дефицита наконец-то будет какая-то конкуренция. Пока мы будем только смотреть и изучать какие-то интересные решения. Одно из них – это новая видеокарта, а может даже целая серия видеоадаптеров компании ASUS. Речь идет о модификации ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT. На рынке много похожих решений, и вот теперь инженеры ASUS решили сделать нечто похожее, используя необслуживаемую СЖО. Ранее у этой фирмы уже были отличные модели Poseidon, которые были оборудованы комбинированной системой охлаждения. Однако там был по сути только водоблок, он же радиатор. Теперь концепцию решили изменить, и мы посмотрим, что из этого получилось.

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Что интересного придумали инженеры компании, чтобы привлечь покупателя к своей версии Radeon RX 6800 XT и продолжить поиски чего-то невероятного? Будем разбираться.

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Упаковка и комплектация

Коробка непривычно большая и тяжелая. Тем не менее оформление привычное и узнаваемое по другим моделям серии ROG Strix. Есть определенная стилистика, которая пересекается в других продуктах. А еще есть даже ручка для переноски.

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Коробка изготовлена из плотного картона. Фон упаковки преимущественно черный, а оформление похожее на то, что используется в материнских платах. Там тоже обычно спереди демонстрируется устройство, а на заднем фоне присутствует большой разноцветный, светящийся логотип серии ROG.

Основная информация об устройстве находится только спереди и сзади. С других сторон практически ничего нет. Давайте в этом убедимся.

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Спереди мы видим крупное изображение устройства. Это видеокарта от которой идут шланги к радиатору с вентиляторами. Может такая конструкция необычна в исполнении ASUS, но в истории компьютерной индустрии что-то подобное уже было. Из этого изображения можно понять, что видеокарта оборудована RGB подсветкой на кожухе, а еще она есть на вентиляторах у радиатора.

В правой части сверху указано, что перед нами ROG Strix GAMING Graphics Card. Ниже есть вставка, прямо как на видеокартах с графическим процессором NVIDIA, но на этот раз AMD. Здесь указано название видеочипа Radeon RX 6800 XT и то, что это архитектура RDNA 2. В левом верхнем углу находится логотип Republic Of Gamers, а внизу есть несколько значков, где мы можем кое-что узнать об этой карте. Предназначена она для игр в 4K, на борту 16 Гб памяти GDDR6, интерфейс PCI-e 4.0, поддержка ASUS AURA Sync и знак OC, что сообщает о повышенных тактовых частотах видеочипа.

С обратной стороны информации больше. Сверху мы снова видим надписи: ROG Strix GAMING Graphics Card и Radeon RX 6800 XT. Ниже мы видим схематичное изображение задней панели с видеовыходами и интерфейсом USB Type-C. К ним есть подписи и все понятно. Правее находятся четыре вставки с описанием ключевых особенностей. Основное внимание уделяется системе охлаждения и внешнему облику. Это очевидно. С некоторыми вещами я остался не вполне согласен. Например, первый слайд показывает основание водоблока и нам говорят о том, что это Full-cover. При этом производитель подразумевает под этим охлаждение графического процессора и памяти. А как же питание? Значит этот Cover не такой уж Full. Внизу есть еще одна красная вставка, почти как спереди, но только здесь вместо названия графического процессора представлены минимальные системные требования. Больше всего интересует блок питания – 750 Вт, терпимо.

Пора заглянуть внутрь.

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Сверху мы видим лист из вспененного полиэтилена и часть комплекта поставки. В центре листа есть углубление, где находится черный конверт с золотыми буквами ASUS.

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Под ним находится каркас, в который зажата видеокарта. Она находится в антистатическом пакете. Есть еще отсеки для кабелей и шлангов. Под этим каркасом находится еще один с секцией радиатора и вентиляторами.

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Еще здесь есть отсеки сверху и слева для аксессуаров. Вопреки ожиданиям их не так уж много. Лист с комплектом наклеек.

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Инструкция и благодарственная карта.

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Карточка ROG c описанием видеокарты, две липучки-стяжки, несколько нейлоновых стяжек и линейка из текстолита.

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Комплект нельзя назвать каким-то большим, необычным или уникальным. Драйверов нет, адаптеров и переходников – тоже. К этому уже все привыкли.

Дизайн и особенности видеокарты

Можно, конечно же, говорить про инновационность, необычность, оригинальность… Все может быть, но только по отношению к ASUS. Вообще же подобные карты в исполнении других компаний уже были. Такие – в смысле с необслуживаемой СЖО или гибридные. Лично мне нравилась концепция Poseidon. Это когда водоблок встроен, но им можно пользоваться по усмотрению, как на материнских платах Maximus Formula. Графические процессоры ничуть не холоднее обычных и поэтому использование СЖО – это разумная альтернатива воздушному охлаждению.

Но вот что удивительно. По идее сама видеокарта должна стать меньше и легче, ведь основной радиатор фактически вынесен за ее пределы. По факту мы видим массивное устройство с длинными шлангами, проводами и радиатором с вентилятором. Еще карта занимает 2,2 слота расширения. Габариты устройства составляют согласно спецификации: 277 x 130,8 x 43,6 мм, а размеры радиатора - 276 x 120 x 51,7 мм.

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Дли-и-и-инные трубки, аж 600 мм. Это очень хорошо. В целом от габаритов этого набора двоякие ощущения. С одной стороны, совершенно непонятно, зачем такие огромные размеры. Потом уже понимаешь, что все это необходимо для лучшего бескомпромиссного охлаждения.

Сам блок радиатора с вентиляторами ничем особо не примечательны и как-то особо не выделяются на фоне необслуживаемых СЖО.

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Вентиляторы с виду обычные, но оборудованы ARGB подсветкой. Каждый из них оснащается одним кабелем с двумя коннекторами. Один 4-Pin FAN и 3-Pin ARGB 5V.

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Светодиоды находятся внутри корпуса с крыльчаткой на плате двигателя. Крыльчатка белая матовая, поэтому эффекты получаются очень хорошо. Яркости вполне достаточно.

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Каждый вентилятор крепится четырьмя винтами к корпусу радиатора. Жестко, без всяких резинок. Однако, вибрации и шума нет, поэтому криминала в этом нет. Радиатор алюминиевый, окрашенный в черный цвет. Размер стандартный – 240 мм.

От радиатора в сторону карты идут две трубки. Вместе с ними два длинных провода они соединяются с разъемами вентиляторов приблизительно около подсоединения трубок к радиатору. Еще в углу можно заметить заглушку. Скорее всего она необходима для долива жидкости в систему при необходимости.

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С радиатором разобрались, теперь можно детальнее изучить саму карту. Спереди можно заметить пластиковый кожух с RGB подсветкой, а еще вентилятор турбинного типа. На разъемах можно увидеть пластиковые заглушки.

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Сзади устройства находится защитная пластина. На ней находится серебристый логотип серии ROG. Еще она заклеена специальной пленкой. Присутствует надпись, которая сообщает о том, что ее необходимо снять перед использованием.

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Сама пластина изготовлена из алюминиевого сплава и окрашена в черный цвет. На лицевой стороне помимо блестящего логотипа ROG есть серые принты. С обратной стороны есть вырезы в районе подключения питания, в области переключателя BIOS и X-образный в области крепежа водоблока с помощью специальной рамки сзади.

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На другой поверхности есть выступы, которые через специальные терморезинки контактируют с печатной платой в области распайки чипов памяти. Самих микросхем с обратной стороны нет, они только спереди. Задняя пластина крепится не к печатной плате, а к специальной раме, которая находится спереди и является одним из составляющих компонент системы охлаждения.

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Она отводит тепло от транзисторных сборок и дросселей, распаянных на печатной плате. Контакт осуществляется через терморезинки. Водоблок не крепится жестко к раме, но ограничивается в смещении двумя винтами.

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На теплосъемной поверхности водоблока находятся выступы для контакта с чипами памяти и кристаллом процессора. В качестве термоинтерфейса используются терморезинки и термопаста. С другой стороны, находится пластиковый корпус с помпой, к которому подсоединяются шланги. Из корпуса выходит двухжильный кабель. Это значит, что управление оборотами осуществляется при помощи DC, а скорее всего сама помпа работает с постоянной скоростью (тахометра нет).

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После того, как водоблок с шлангами снят, остается рама с вентилятором и пластиковый кожух.

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Еще видны провода от вентиляторов радиатора. Они подключаются к трем разъемам на печатной плате. Два для двигателей и один для RGB подсветки. Можно заметить, что подсветка передней панели тоже подключается к тому же разъему.

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Внешний кожух крепится несколькими винтами к раме. Последняя изготовлена из алюминиевого сплава и окрашена в черный цвет.

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Поскольку она отводит тепло, то внутри у нее есть ребра, образующие радиатор. Сквозь них и дует тихонечко турбина. Кто думает, что она какая-то детская и не настоящая, может повнимательнее посмотреть на характеристики 12В и 0,6А. До 4000 об/мин она не раскручивается и ее почти не слышно. Гораздо громче работают 120 мм вентиляторы на радиаторе, но это естественно, ведь на радиатор приходится основная нагрузка по охлаждению.

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Посмотрим теперь более детально саму печатную плату с компонентами. Основная часть из них находится спереди. Однако, сзади их тоже достаточно. Особенно много мелких керамических конденсаторов с обратной стороны графического процессора.

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Печатная плата заметно отличается от референсной. Основные различия не в принципиальной схеме и компонентах, а в размерах и компоновке. Для лучшего распределения тепла и охлаждения производитель увеличил печатную плату, и она стала заметно выше, чем у оригинала.

Фаз питания стало ненамного больше, но можно заметить компоненты с улучшенными характеристиками, например, катушки индуктивности. Если на референсной карте было всего 15 фаз питания, то здесь 17.

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памяти на одну меньше, а вот на графическом процессоре на три больше. Причем в левой части так и осталось шесть, а в правой все немного поменялось.

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Здесь используется та же самая комбинация из ШИМ-контроллеров, что на референсе. Среди них: Infeneon XDPE132G5D для видеочипа, International Rectifier IR35217 для памяти и CYPD5137 для питания USB Type-C.

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Транзисторные сборки тоже аналогичные используемым на референсе. Это International Rectifier TDA21472.

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По центру находится графический процессор AMD Radeon RX 6800 XT, он же Navi 21. Чип изготовлен на 43 неделе 2020 года.

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519 кв. мм, выполненных по 7 нм. Это вдвое больше, чем у RX 5700. Справа, сверху и снизу распаяно 8 микросхем памяти типа GDDR6, которые образуют не привычные 8 Гб, а целых 16 Гб. По этому показателю AMD всегда старается действовать с запасом. Можно вспомнить RX580, где уже были 8 Гб версии. Разумно, что теперь объем удвоили.

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Здесь используются микросхемы производства компании Samsung. Мне довелось попробовать несколько карт с GDDR6 и по моим наблюдениям Samsung чуть меньше греется и чуть лучше гонится. Однако, боюсь, что я набрал слишком мало статистики, чтобы утверждать это с уверенностью. Дополнительное питание подается на видеокарту через два разъема 8-pin + 8-pin PCI-e. Есть индикаторы подключения кабелей. Подключать обязательно оба.

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На задней панели находится практически привычный набор интерфейсов.

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  • 2x - Display Port;
  • 1x – HDMI;
  • 1х – USB Type-C.

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С другого торца карты можно обнаружить два разъема 4-Pin для дополнительных вентиляторов.

Тестовая конфигурация

Тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT 16 ГБ проводилось на следующей конфигурации:

  • Процессор: AMD Ryzen 7 3800X @ 4300 МГц;
  • Кулер: Noctua NH-D15;
  • Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • Материнская плата: ASUS ROG Strix B550-XE Gaming (Wi-Fi), версия BIOS 1401;
  • Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4133, A-Data XPG Spectrix D80 (Samsung B-die);
  • Видеокарта: ASUS ROG-Strix-LC-RX6800XT-O16G-Gaming (2110 / 2360 / 16000 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: SSD M.2 Samsung 981 1 Тбайт;
  • Блок питания: Seasonic SS-1000XP, 1 кВт.

Все вентиляторы, включая встроенный в БП, в ходе тестирования уровня шума были отключены. Тестирование видеокарт я всегда провожу на заводском термоинтерфейсе. Температура в помещении находилась на уровне 22°C, шум составлял 27.2 дБ.

Стандартные частоты и разгон

Видеокарта ASUS спокойно устанавливается на материнскую плату, никаких проблем с совместимостью нет. Они могут возникнуть с корпусом, но здесь все индивидуально.

Запустим новинку и взглянем на работу подсветки и системы охлаждения под нагрузкой.

На 100% мощности вентиляторы раскручиваются до 2500 об/мин, шум при этом составляет 50.2 дБ с расстояния 1 м. В «бублике» вертушки работают только на 37% от полной мощности, что соответствует 1040 об/мин. Даже в таком режиме обеспечивается комфортный уровень шума.

Видно, что подсвечиваются вентиляторы на радиаторе, подсвечивается логотип ROG сверху, а еще полосы с логотипом спереди на пластиковом кожухе карты. Синхронизация с материнской платой работает в полном объеме.

После того, как все собрано и запущено, оценим тестовый стенд при помощи утилит.

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Это не самая геймерская система. Сейчас лучше использовать процессор 5000-серии, но на момент тестирования я им еще не обзавелся. Зато немного разогнал систему.

У видеокарты есть собственная утилита, которая называется ASUS GPU Tweak II, именно она использовалась для настройки и мониторинга. Набор функций вполне приемлемый, режимы видеокарты в ней переключать проще простого. Кстати, по умолчанию стоит режим Gaming Mode.

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Еще в эту программу встроена утилита GPU-Z, что достаточно удобно (не надо скачивать ее отдельно). Теперь посмотрим на работу в нескольких тестах.

3DMark Time Spy:

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3DMark Time Spy Extreme:

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3DMark Port Royale:

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Unigine Superposition 8K:

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Разгон очень неплохой. По факту я уперся в частотные ограничения утилиты и все. Видеокарта явно может больше, поскольку по температуре есть запас.

Кстати, сам разгон обходится малой кровью, и видеокарта ненамного сильнее греется относительно номинала. Я бы предпочел тишину и отказался бы от разгона. Работает ли он вообще? Есть ли прирост?

3DMark Time Spy:

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3DMark Time Spy Extreme:

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3DMark Sky Diver:

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Я посмотрел на модель ASUS через тепловизор во время работы 3DMark Time Spy, и результат подтвердил мою догадку. Самое горячее место графического ускорителя – это пластина, которая отводит тепло от транзисторных сборок.

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Она разогревается до 55°C на открытом стенде, хотя мониторинг температуры графического процессора показывает 64°C в самой горячей точке. Задняя пластина нагревается не выше 45°C.

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Радиатор системы жидкостного охлаждения и шланги греются слабо.

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В заключение привожу график зависимости температуры от оборотов вентиляторов.

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Заключение

На мой взгляд, у ASUS получилась отличная видеокарта. Необслуживаемая СЖО здорово справляется с охлаждением графического процессора, благодаря чему обеспечены отличные показатели разгона при использовании данной системы охлаждения.

Модель под нагрузкой остается тихой и холодной, сама конструкция вышла интересной и симпатичной. А пластиковый кожух с подсветкой придает необычный внешний вид. Турбина на нем не должна вас пугать, ведь шума она практически не издает и при тестировании ни разу не напомнила о себе. Да, вентиляторы 120 мм на радиаторе при нагрузке набирают скорость, но шум очень умеренный, а в корпусе вообще еле уловим. Шума работы помпы также не отмечалось. Возможно, только при самом первом пуске было слабое шуршание. Достоинства новинки очевидны, но есть и неоднозначные моменты.

Видеокарта вместе с шлангами, радиатором и вентиляторами представляет собой сложную массивную конструкцию. Для комфортного размещения потребуется большой и просторный корпус. Далеко не в любой можно будет установить эту модель Radeon RX 6800 XT, поскольку она получилась высокой из-за большой печатной платы, а еще сверху выводятся шланги. Радиатор с вентиляторами тоже надо где-то разместить, но это не такая большая проблема, 240 мм – не так уж много. Еще у новинки есть уязвимое место – помпа. Без нее она будет неработоспособна. В этом плане Poseidon был гораздо надежнее и универсальнее. Тут же помпа – важный элемент. Если она выйдет из строя, то без нее можно забыть про нормальное функционирование.

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В остальном видеокарта красивая, мощная и тихая. Ее производительности хватит для раскрытия потенциала любой системы, в которой она станет жемчужиной. Хотя сам производитель почему-то именует свою модель левиафаном.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Выражаем благодарность:

  • Компании ASUS за предоставленную на тестирование видеокарту ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT.

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Ethereum демонстрирует параболический рост объема операций, опережая Bitcoin на $3 млрд за сутки
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Ethereum восстановился после обвала и показал рост до отметки в 1 378$ - бум майнинга продолжается
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«Ютубер» опубликовал разгромное видео, посвящённое недостаткам Cyberpunk 2077
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Европейский магазин раскрыл цены процессоров Intel 11-го поколения – Core i7-11700K дороже на 14.6%
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Аналитики ожидают рост Биткиона до $100 000 и исчезновение видеокарт из магазинов – Pantera Capital
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Алексей Соснов
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kemiisto
12:15
Очень глубокая аналитика, спасибо.
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ffe
12:14
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Ry Zen
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Dimkovski
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телеметрия это некая програмка или скрипт в среде который имеет разрешение запуска при определённых условиях и если запретить запуск и ограничить условия то скрипт прога незапустится.......обьяснил на...
5 причин, почему я отказался от Windows 10 на рабочем компьютере и вернулся на Windows 7
i_ran_past
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Опубликованы европейские цены настольных процессоров Intel Rocket Lake
VoidPtr
12:08
С тем что приносят Гордону Рамзи - такое себе удовольствие эти рестораны
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Ахтармерз Гварнарытус
12:07
Ну почем пиар-менеджер? Есть сайт статистики https://stats.wotapi.ru/stats/wot/ru/total Миллиона азиатов там что-то совсем не вижу (хотя не факт что там китай не идет отдельно). Но пики по 500к в РУ е...
Wargaming приглашает игроков протестировать режим стратегии для World of Tanks
Гарик Осинидзе
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Ага, ведь люди зная, что через пару дней случится армагедец, первым делом побегут за компьютерными железками.
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