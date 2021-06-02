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Обзор и тестирование NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti – лучшая видеокарта для геймера?

Производительность GeForce RTX 3090, а цена должна быть, как у GeForce RTX 3070.
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RTX 3070 - смотри ЦЕНУ сидя на огнеупорном
Сравнялись цены 3060 и 2060
-40000р на RTX 3080 в Ситилинке
3Tb WD - цена упала <b>в полтора раза</b>
-10000р на 6Tb Seagate в Ситилинке

Оглавление

Вступление

Ты, геймер, верь: зайдет она,    
Звезда эфирового счастья,        
И на обломках криптовластья
Джифорсов вниз пойдет цена.

Но пока на действительно отличные современные видеокарты подавляющему большинству игроков приходится лишь облизываться. Впрочем, NVIDIA, как может, старается стабилизировать ситуацию на рынке.

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Первая попытка ввести защиту от майнинга с GeForce RTX 3060 не увенчалась успехом – она была быстро обойдена. Но производитель не сдается, и улучшенным механизмом снижения производительности при добыче этериума будут снабжаться все новые модели видеокарт, а также специальные ревизии уже существующих. Если ее не взломают, то конкретно протестированная сегодня мной GeForce RTX 3080 Ti станет лучшим выбором для энтузиаста. Пусть и все равно дорогая, но уже не настолько запредельно, как сейчас RTX 3080 и RTX 3090.

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Что же представляет собой NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti?

Характеристики и позиционирование

Производитель в официальных документах предпочитает сравнивать новинку с предшественницей – GeForce RTX 2080 Ti. На ее фоне разница действительно выглядит особенно впечатляюще. Заявлено общее полуторакратное преимущество GeForce RTX 3080 Ti в производительности над флагманом предыдущего поколения.

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Но всех, конечно, больше интересует сравнение с «соседками» новинки по актуальному модельному ряду поколения NVIDIA Ampere. Перед нами усиленная версия GeForce RTX 3080. Однако новый вариант не претендует на верхнюю ступеньку в линейке – там все еще властвует GeForce RTX 3090.

Характеристики \ Модель GeForce RTX 3080 GeForce RTX 3080 Ti GeForce RTX 3090
GPU GA102 GA102 GA102
Транзисторов, млрд 28.3 28.3 28.3
Ядра CUDA, шт. 8 704 10 240 10 496
Ядра RT, шт. 68 80 82
Объем памяти, Гбайт 10 12 24
TDP, Ватт 320 350 350
Рекомендованная цена $699 $1199 $1499

Из сравнения характеристик явственно следует, что новинка ближе к GeForce RTX 3090, чем к RTX 3080. Да, GPU у всех трех один. Но в GeForce RTX 3080 Ti включено почти столько же блоков, как во флагмане. И шина памяти стала такой же – 384-битной. Хотя объем GDDR6 тут вдвое меньше (впрочем, и здешних 12 Гбайт будет более чем достаточно для всех текущих игр, и это все-таки немного, но больше 10 Гбайт в обычной RTX 3080).

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Правда, и рекомендованная цена в 1199 долларов располагается гораздо ближе к $1499 для GeForce RTX 3090, чем к $699 для RTX 3080. Хотя в наше время тотального дефицита и оторванных от реальности розничных цен это не столь принципиально. Тут главное, чтобы двукратное снижение производительности при майнинге не удалось обойти, а видеокарт производили как можно больше. И тогда цены GeForce RTX 3080 Ti на фоне ближайших конкурентов станут привлекательны сами собой.

А ее аудиторией являются далеко не только геймеры. Новый субфлагман GeForce RTX в полной мере готов проявить все свои возможности в самых разных сферах. Включая профессиональное применение. У NVIDIA есть даже специальный драйвер (а точнее, это пакет ПО), носящий название Studio.

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В нем в GeForce Experience добавляются не только игры, но и поддерживаемые профессиональные пакеты.

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И в нужных можно оптимизировать настройки для максимального использования аппаратных возможностей видеокарты.

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Поддерживается аппаратное кодирование видео.

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В 3D-рендере современный GeForce RTX может помочь с устранением цветового шума.

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Или аппаратно ускорить добавление эффектов вроде размытия в движении.

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Так, в сравнении с предшественницей GeForce RTX 2080 Ti новинка и в целом-то более чем вдвое быстрее выдает результат, а на применение Motion Blur ей требуется всемеро меньшее время.

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Не забыты и «профессиональные применения для геймеров». Все продвинутые функции NVIDIA Broadcast любой представитель семейства Ampere без проблем выполняет на лету, не исключение тут, конечно, и субфлагманская GeForce RTX 3080 Ti.

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А профессиональные спортсмены, которые зарабатывают не на трансляциях, а реальными результатами своей игры, давно оценили технологию NVIDIA Reflex, призванную снизить задержку между действиями игрока и изменением картинки на экране монитора. Все больше сетевых игр получают ее поддержку, реальное снижение латентности в них нередко можно заметить невооруженным глазом.

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Ну а традиционный показатель FPS в просто красивых играх для обычных геймеров отлично поднимает технология DLSS. Мы это неоднократно проверяли в своих исследованиях, в том числе и я в недавнем сводном тестировании.

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DLSS позволяет без потерь в качестве картинки реально поднять производительность во всех поддерживаемых играх, даже независимо от наличия в них эффектов трассировки лучей. И прекрасно, что обе эти технологии (и RT, и DLSS) получают все большее распространение.

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На этом с обязательной теоретической частью все, можно переходить к непосредственному знакомству с GeForce RTX 3080 Ti в референсном варианте Founders Edition.

Упаковка и комплект поставки

Упаковка и комплект поставки здесь точно такие же, как и у эталонной GeForce RTX 3080. Различается лишь маркировка.

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И неудивительно, ведь внутри нас встречает почти идентичная сестра-близнец видеокарты GeForce RTX 3080:

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Из дополнительной защиты тут – лишь резиновая заглушка PCI-Express. Нет даже антистатического пакета. Хотя к надежности упаковки из прочного картона, полностью заполненной плотным пенистым полимером, никаких вопросов нет.

Комплект поставки уже знакомо прячется под видеокартой. В продолговатой черной коробочке привычно скрывается минимальный комплект документации и переходник питания.

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Да, NVIDIA верна себе, и референсная GeForce RTX 3080 Ti оснащается тем же единственным 12-контактным разъемом питания, что и остальные модели Ampere.

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Саму видеокарту рассмотрим так же быстро.

Дизайн и конструкция NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

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Если не сравнивать напрямую с «референсом» GeForce RTX 3080, кажется, что перед нами та же видеокарта. Нет, понятно, что внутри на так же укороченной плате со сверхкомпактной компоновкой распаяна дополнительная микросхема памяти, да и фаз питания явно больше.

Но есть отличия и внешние. Чуть изменился цвет серой окантовки кожуха системы охлаждения, а монтажная планка перестала быть черной и сделана в тон самой видеокарте.

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Ну, и выдают старшую модель логотипы, само собой. В остальном перед нами та же достаточно длинная (около 28 см) видеокарта, полностью стандартной ширины и толщины (два слота).

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Система охлаждения здесь идентична таковой у референсной GeForce RTX 3080. При только официально на 30 Вт большем тепловом пакете.

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Все так же эффектно располагающийся на обратной стороне второй вентилятор все так же призван прогонять воздух через систему охлаждения насквозь, отправляя половину тепла вверх в область центрального процессора в корпусе.

Тут в очередной раз напомню, что при использовании с референсными вариантами старших NVIDIA GeForce 3000-й серии лучше заранее позаботиться о достаточном охлаждении CPU и его системы питания на материнской плате.

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Второй вентилятор на схеме производителя красиво выбрасывает весь воздух напрямую из корпуса через монтажную планку. Хотя часть его явно останется в корпусе, выходя через диагональные секции радиатора по бокам. Так что с 350-ваттной видеокартой лучше позаботиться о качественном продуве своего ПК.

Вентиляционные вырезы в монтажной планке действительно внушительные. Чтобы оставить им как можно больше места, порты вывода изображения максимально прижаты к печатной плате.

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Их тут стандартный по нынешним временам набор из трех Display Port и одного HDMI. Последний – новейшего стандарта 2.1 и поддерживает режим 8K.

Тот самый новомодный разъем питания все так же располагается не слишком удобно в середине внешнего торца видеокарты.

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Но хотя бы он компактный, а мне со стендовым блоком питания Seasonic и любезно предоставленным производителем нативным кабелем для него с соответствующим разъемом не приходится использовать переходник.

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«Референсы» NVIDIA не славятся обилием подсветки (этим, в том числе, они мне и нравятся). GeForce RTX 3080 Ti также обходится лишь подсветкой логотипа GeForce RTX на торце. Да подсвечивается X-образная рамка радиатора снизу.

Признаться, когда я тестировал первые GeForce RTX 3080 и RTX 3090 в референс-вариантах, эту дополнительную подсветку даже не заметил. И углядел ее только тут. Хотя у эталонной версии RTX 3080 она также есть.

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Вот тестовая система и собрана, можно перечислить ее компоненты, да и переходить к тестам.

Тестовый стенд

Видеокарты тестировались в составе следующей системы:

  • Материнская плата: ASUS ROG Maximus XIII Hero;
  • Центральный процессор: Intel Core i9-11900K (4.3/5.1 ГГц);
  • Система охлаждения CPU: Arctic Liquid Freezer II 280;
  • Оперативная память: Patriot Viper Steel 3600 МГц 32 Гбайт (16 x 2);
  • Накопитель: WD Black SN850 NVMe 2 Тбайт;
  • Блок питания: Seasonic Prime Platinum 1300 Ватт;
  • Операционная система: Microsoft Windows 10 Pro 64 bit (ver.2004);
  • Драйвер NVIDIA: 466.54.

Тестировавшиеся видеокарты:

  • NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Reference;
  • NVIDIA GeForce RTX 3080 Reference;
  • NVIDIA GeForce RTX 3090 Reference.

Прежде, чем перейти к исследованию производительности новинки, как обычно, проверим ее остальные потребительские характеристики. Посмотрим, как у референсной GeForce RTX 3080 Ti обстоят дела с температурным режимом, энергопотреблением, шумом и разгоном.

Энергопотребление, охлаждение, шум и разгон

При отсутствии нагрузки вентиляторы системы охлаждения NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Founders Edition, как сейчас заведено, останавливаются, и видеокарта становится бесшумной. Температура GPU при этом держится в интервале 40–45°C (при комнатных 23–24 градусах, что я поддерживаю во время всех своих тестов). А энергопотребление системы в простое не превышает 100 Вт.

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Напомню, что энергопотребление я всегда измеряю для всей конфигурации – сколько блок питания получает от розетки, с учетом потребления других компонентов и КПД самого БП (но без монитора). При этом значения округляются до 10 Вт. Учитывая, что в тестовом стенде при этом различаются лишь видеокарты и их режимы работы, разница в значениях на графиках и составляет различие в энергопотреблении видеокарт.

Нагрузку привычно поможет создать MSI Kombustor (аналог Furmark). В штатном режиме показатели стабилизируются на следующих значениях:

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Реальные 1770 МГц в Kombustor при заявленной штатной Boost Clock в 1665 МГц – отличный результат. Но все-таки 78 градусов без разгона – это достаточно много. При том, что вентиляторы также крутятся совсем не медленно: для поддержания хотя бы такой температуры GPU им пришлось разогнаться до 2100 об/мин.

Но это не остановит нас от проверки разгонного потенциала видеокарты, ведь ее все равно нужно будет вернуть производителю:

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Разгонный потенциал NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Founders Edition оказался очень неплох. Даже жаль, что производитель не установил сюда систему охлаждения побольше (к примеру, от «референса» же GeForce RTX 3090). Частоту GPU удается поднять на добрые 210 МГц (и реальные 1920 МГц в Kombustor выглядят неплохо). Однако, как результат, растет и его температура, и обороты вентиляторов. До 81°C и ~2150 RPM соответственно. Это не может не сказаться на уровне шума.

Сведем все данные на графиках, добавив туда же соперников новинки. Про разгон и эффективность системы охлаждения референсных NVIDIA GeForce RTX 3080 и RTX 3090 я подробно рассказывал в их обзоре. В нем вы найдете все необходимые данные.

Температура GPU, Kombustor

Графический процессор, °C
Меньше – лучше

Как итог сочетания горячего видеоядра и младшей системы охлаждения – самые высокие температуры из трех топовых моделей Founders Edition. Впрочем, значения в рамках допустимого, так что пока ничего страшного.

А что с уровнем шума?

Он измерялся для всей системы с загруженной лишь одной видеокартой и остановленными вентиляторами системы охлаждения CPU и БП. Измерения проводились с расстояния в 100 см от плоскости видеокарты.

Уровень шума с расстояния в 1 м, Kombustor

Тестовая система с видеокартой, дБ
Меньше – лучше

Что ж, 42 дБ даже без разгона – это средний показатель для современной видеокарты. Но NVIDIA за последние годы приучила нас к тому, что ее модели по уровню акустической эргономики могут конкурировать с лучшими нереференсными вариантами. Здесь же об этом говорить не приходится, особенно в разгоне.

Что покажет тест энергопотребления? (тут не буду в очередной раз повторять дисклаймер про измерение потребления всей системы в моих тестах).

Энергопотребление, Kombustor

Тестовая система с видеокартой, Вт
Меньше – лучше

А вот и возможная разгадка повышенных температур и уровня шума. Да, тепловой пакет GeForce RTX 3080 Ti увеличился на 30 Вт относительно обычной RTX 3080 и совпадает с таковым для RTX 3090. На деле система с референсной новинкой потребляет в обоих режимах даже больше, чем с RTX 3090 – еще на те же 30 Вт. Я неоднократно перепроверил данные, переставляя видеокарты в одной и той же системе. Но такие результаты – это повторяемый и объективный факт. И ситуация явно заслуживает дальнейшего изучения при тестировании других моделей RTX 3080 Ti.

Ну а мы на этом можем переходить к тестированию производительности новинки.

Тестирование производительности

В наше время, чтобы оценить рыночные перспективы новой видеокарты, достаточно одного теста. И вот его результаты:

Ethereum Hashrate

Решений в секунду, Mh/s
Меньше – лучше

Защита от майнинга явно работает. И новинка лишь немного опережает в абсолютном отношении GeForce RTX 3070. И это – при в 2.4 раза большей рекомендованной цене. Результат прекрасный! А значит, можно смело переходить к заключению.

Заключение

С игровой производительностью, очевидно, располагающейся где-то в промежутке между GeForce RTX 3080 и RTX 3090 – перед нами одна из лучших современных игровых видеокарт. А лучшей для геймеров ее может сделать цена. Ведь ценность GeForce RTX 3080 Ti для майнеров находится в районе RTX 3070 (у новинки чуть больше хэшрейт, но и заметно более высокое энергопотребление).

А значит, после некоторого периода стабилизации у нас есть шансы увидеть GeForce RTX 3080 Ti в магазинах по аналогичным для RTX 3070 ценам. И это будет лучшее соотношение игровой производительности и стоимости на рынке. Главное, чтобы защиту от майнинга не взломали так же быстро, как в случае с RTX 3060.

Евгений Яковлев

200x57 13 KB

Выражаем благодарность:

Компании NVIDIA за предоставленную на тестирование видеокарту.

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В наше время даже trollface должен быть с трассировкой лучей.

Ладно-ладно, в играх GeForce RTX 3080 Ti я тоже протестировал. Хотя приведенных выше результатов и выводов в действительности было бы достаточно.

Каждый тест с каждой видеокартой запускался минимум три раза. На графиках – близкое к типичному среднее значение (а не наибольшее). В 3DMark настройки по умолчанию. А в остальных тестах – на скриншотах. Это максимальные настройки в разрешении 4К, с той разницей, что в случае наличия поддержки трассировки лучей ее настройки дополнительно выкручивались на максимум. А DLSS везде, где он есть, включался в режиме Balanced.

Как я люблю, сначала приведем все графики, а после на основе сводной таблицы все проанализируем.

3DMark Time Spy Extreme

Graphics Score
Больше – лучше

3DMark Port Royal

Graphics Score
Больше – лучше

Neon Noir Ray Tracing Benchmark

600x338 132 KB. Big one: 3840x2160 1812 KB

Встроенный тест, 4K, RayTracing Ultra, очки
Больше – лучше

World of Tanks encore RT

600x338 207 KB. Big one: 1920x1080 1808 KB

Встроенный тест, 4K, RT Ultra, баллы
Больше – лучше

Metro Exodus Enhanced Edition

600x471 152 KB

Встроенный бенчмарк, 4K, RTX
Больше – лучше

Assassin's Creed Valhalla

600x338 193 KB. Big one: 3840x2160 3105 KB

600x338 193 KB. Big one: 3840x2160 3115 KB

Benchmark, 4K, Highest
Больше – лучше

Borderlands 3

600x338 256 KB. Big one: 3840x2160 8437 KB

600x338 248 KB. Big one: 3840x2160 8186 KB

Benchmark, 4K, Badass
Больше – лучше

Crysis Remastered

600x338 134 KB. Big one: 3840x2160 1401 KB

600x338 144 KB. Big one: 3840x2160 1470 KB

4K, Can It Run Crysis?, DLSS Balanced
Больше – лучше

Cyberpunk 2077

600x338 124 KB. Big one: 3840x2160 7821 KB

600x338 142 KB. Big one: 3840x2160 8030 KB

600x338 139 KB. Big one: 3840x2160 7985 KB

4K, Ray Tracing Ultra, Ray-Traced Lighting Psycho, DLSS Balanced
Больше – лучше

Tom Clancy's The Division 2

600x338 213 KB. Big one: 3840x2160 7041 KB

600x338 213 KB. Big one: 3840x2160 6978 KB

Benchmark, 4K, Ultra, V-Sync Off
Больше – лучше

Far Cry New Dawn

600x338 242 KB. Big one: 3840x2160 4734 KB

Benchmark, 4K, Ultra
Больше – лучше

F1 2020

600x338 91 KB. Big one: 3840x2160 3087 KB

600x338 88 KB. Big one: 3840x2160 2713 KB

Benchmark (default), 4K, Ultra High, DLSS, AF16X
Больше – лучше

Gears 5

600x338 146 KB. Big one: 3840x2160 2164 KB

Benchmark, 4K, Ultra
Больше – лучше

Horizon Zero Dawn

600x338 228 KB. Big one: 3840x2160 5875 KB

600x338 223 KB. Big one: 3840x2160 5793 KB

Benchmark, 4K, Ultimate
Больше – лучше

Shadow of the Tomb Raider

600x338 303 KB. Big one: 3840x2160 7725 KB

600x338 311 KB. Big one: 3840x2160 7860 KB

Benchmark, 4K, Highest, DLSS
Больше – лучше

Watch Dogs: Legion

600x338 197 KB. Big one: 3840x2160 2363 KB

600x338 210 KB. Big one: 3840x2160 2538 KB

600x338 255 KB. Big one: 3840x2160 3642 KB

Benchmark, 4K, Ultra, RT Ultra, DLSS Balanced
Больше – лучше

Wolfenstein: Youngblood

600x338 308 KB. Big one: 3840x2160 9444 KB

600x338 313 KB. Big one: 3840x2160 9371 KB

Benchmark Lab X, 4K, Mein leben!, DLSS Balanced
Больше – лучше

Да, тестов в этот раз было много – не пропадать же играм, накупленным за последний год для всевозможных тестов производительности.

Как и было обещано, сведем соотношения производительности в одну таблицу для удобства анализа:

Тест \ Преимущество или отставание GeForce RTX 3080 Ti GeForce RTX 3080 Stock GeForce RTX 3080 OC GeForce RTX 3090 Stock GeForce RTX 3090 OC
3DMark Time Spy Extreme, Graphics Score 12 12 -2 -4
3DMark Port Royal, Graphics Score 12 11 -1 -4
Neon Noir (4K, RT Ultra) 13 11 -2 -4
World of Tanks enCore RT (4K, RT Ultra) 12 11 -2 -4
Metro Exodus (RTX, 4K) 13 11 -2 -3
Assassins Creed Valhalla (4K, Ultra High) 9 9 2 2
Borderlands 3 (4K, DX12, Badass, VSync Off) 11 10 -2 -4
Crysis Remastered (4K, Can it run Crysis?, DLSS Balanced) 10 11 -2 -1
Cyberpunk 2077 (4K, RT Ultra, Psycho+DLSS Balanced) 11 13 0 -2
The Division 2 (DX12, 4K, Ultra, VSync Off) 10 14 -1 0
Far Cry New Dawn (4K, Max, VSync Off) 7 9 -2 -1
F1 2020 (4K, Ultra High) 10 13 -1 0
Gears 5 (4K, Ultra, VSync OFF) 7 10 0 0
Horizon Zero Dawn (4K, Ultimate Quality) 12 12 0 0
Shadow of the Tomb Raider (4K, Highest, RTX DLSS On) 11 13 -1 -1
Watch Dogs: Legion (4K, Ultra, RT Ultra, DLSS Balanced) 7 11 -2 0
Wolfenstein Youngblood, Mein Leben! (RTX On, DLSS Balanced, Lab X) 8 5 -1 -1
Среднее 10 11 -1 -2

Здесь везде «подобное сравнивается с подобным». Если идет сравнение с разогнанным вариантом, скажем, GeForce RTX 3080 OC, то и за основу берутся результаты RTX 3080 Ti после оверклокинга. И, соответственно, наоборот.

Результаты достаточно однородны, поэтому вывод можно сделать общий: новинка примерно на 10% быстрее базовой модели и демонстрирует производительность, слабо отличимую от таковой для флагмана GeForce RTX 3090. Тот более или менее заметно впереди лишь в синтетических тестах. Да и то речь идет о разрыве в 2–4% производительности. А в реальных играх видеокарты идут вровень. И это, напомню, в тяжелейших режимах: с максимальными настройками и в разрешении 4K.

Возможно, в 8K GeForce RTX 3090 продемонстрирует заметное преимущество над RTX 3080 Ti. Но это все-таки пока редкая экзотика. А в 4K все протестированные видеокарты во всех современных играх обеспечивают достаточную для комфортной игры производительность. Так что выбирать можно то, что удастся найти дешевле. И, если защиту от майнинга GeForce RTX 3080 Ti не обойдут, то это должна быть она.

Заключение

Второй вариант заключения не принесет откровений. Перед нами отличная видеокарта с близкой к максимальной на данный момент игровой производительностью. И при этом потенциально (скрестим пальцы) – не более интересная майнерам, чем GeForce RTX 3070. А значит, имеющая все шансы продаваться по сравнимой с ней цене. Да, сейчас это все равно больше рекомендованных для GeForce RTX 3080 Ti 116 900 руб. Но разница хотя бы уже не многократная.

Что касается конкретно референсного варианта NVIDIA Founders Edition, то вот тут к нему у меня возникли вопросы. Нет, дизайн GeForce RTX 3080 все еще великолепен. Но заметно более горячую видеокарту стоило снабдить более производительной системой охлаждения. Поэтому в случае с новинкой мне уже сложно называть именно эталонный вариант лучшим. Все еще самый красивый – да. Но для реального использования (и тем более в разгоне) лучше присмотреться к массивным топовым оригинальным версиям партнеров NVIDIA. Тем более что уже завтра у нас на сайте выйдут обзоры сразу двух таких.

Ну а через неделю ждите тестирование GeForce RTX 3070 Ti. Если у нее все пройдет по той же схеме – производительность в играх уровня RTX 3080, а в майнинге ниже, чем у RTX 3060 – то это будет невиданное в наши сложные времена чудо.

Пока же самой модели GeForce RTX 3080 Ti, пусть и с некоторым авансом, выдаем награду «Выбор энтузиаста».

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Евгений Яковлев

Выражаем благодарность:

Компании NVIDIA за предоставленную на тестирование видеокарту.

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