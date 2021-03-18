Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS GeForce GTX 1080
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В данном материале будет рассмотрено противостояние новичка GeForce RTX 2060 Super с сородичем прошлого поколения GeForce GTX 1080.
Тесты проводились в разрешениях 1920х1080, 2560х1080 и 2560х1440.
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Посмотрим, кто выйдет победителем из этого противостояния.
Результаты тестов: сравнение производительности
Crysis Remastered
- Версия 1.2.0.
- DirectX 11
- Сглаживание - ТАА.
- Качество текстур - максимально высокое.
- Качество объектов - максимально высокое.
- Качество теней - максимально высокое.
- Качество физики - максимально высокое.
- Качество шейдеров - максимально высокое.
- Трассировка лучей - выключена.
- Качество объемногоо освещения - максимально высокое.
- Качество спецэффектов - максимально высокое.
- Качество пост-обработки - максимально высокое.
- Качество частиц - максимально высокое.
- Качество воды - максимально высокое.
- Качество растительности - максимально высокое.
- Размытие в движении - выключено.
Far Cry Primal
- Версия 1.3.3.
- DirectX 11
- Полноэкранное сглаживание - FXAA.
- Качество текстур - высокое.
- Качество теней - ультра высокое.
- Качество пост-эффектов - высокое.
- Качество геометрии - ультра высокое.
- Качество земли - очень высокое.
- Качество воды - очень высокое.
- Качество окружающей среды - высокое.
- Качество объемного тумана - высокое.
- Размытие движения - включено.
Horizon Zero Dawn
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- Версия 1.06.
- DirectX 12.
- Угол обзора - 70.
- Масштаб кадра - 100%.
- Качество текстур - максимальное.
- Качество моделей - максимальное.
- Качество анизотропной фильтрации - среднее.
- Качество теней - максимальное.
- Качество отражений - высокое.
- Качество облаков - максимальное.
- Сглаживание - TAA.
- Эффект скорости - включен.
- Затенение фонового света - максимальное.
Iron Harvest
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- Версия 1.0.0.1632.
- DirectX 11.
- Качество текстур - высокое.
- Качество теней - высокое.
- Качество сглаживания - высокое.
- Качество эффектов - высокое.
- Качество рельефа - высокое.
- Качество физики - высокое.
- Плотность объектов - высокая.
- Качество размытия в движении - высокое.
- Физика разрушений - высокая.
- Плотность эффектов - высокая.
- Плотность снарядов - высокая.
- Сглаживание - ТАА.
Mafia Remastered
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- Версия 1.01.
- DirectX 11.
- Угол обзора - 65.
- Глубина резкости - выключена.
- Размытие в движении - выключено.
- Качество геометрической детализации - высокое.
- Качество растительности - высокое.
- Качество декалей - высокое.
- Качество прямого освещения - высокое.
- Качество непрямого освещения - высокое.
- Качество теней - высокое.
- Качество отражений - высокое.
- Качество объемных эффектов - высокое.
- Качество сглаживания - высокое.
Project CARS 3
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- Версия 1.0.0.0591u2.
- DirectX 11.
- Качество текстур - высокое.
- Анизотропная фильтрация - х16.
- Качество отражений - ультра высокое.
- Карта окружающего мира - ультра высокая.
- Детализация машин - ультра высокая.
- Детализация трассы - ультра высокая.
- Детализация теней - ультра высокая.
- Размытие в движении - ультра высокое.
- Детализация травы - высокая.
- Качество частиц - высокое.
- Упреждающий рендеринг - 1.
Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint
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- Версия 1.09.
- Vulkan.
- Сглаживание - включено.
- Резкость - выключена.
- Качество обтекающего затенения - ультра высокое.
- Уровень детализации - ультра высокий.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Анизотропная фильтрация текстур - х16.
- Скринспейсовые тени - включены.
- Качество ландшафта - ультра высокое.
- Качество травы - ультра высокое.
- Качество скринспейсовых отражений - очень высокое.
- Качество теней от солнца - ультра высокое.
- Качество ткани - высокое.
- Размытие в движении - включено.
- Свечение - включено.
- Качество рассеивания света объектами - очень высокое.
- Качество дальних теней - наилучшее.
- Объемный туман - ультра высокий.
- Фоновое размытие тумана - включено.
Total War Saga: Troy
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- Версия 1.2.0.
- DirectX 11.
- Сглаживание - FXAA.
- Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.
- Качество текстур - максимальное.
- Качество теней - максимальное.
- Качество воды - максимальное.
- Качество тумана - высокое.
- Сложное затенение (SSAO) - включено.
- Качество солнечных лучей - высокое.
- Глубина резкости - включена.
- Качество ландшафта - максимальное.
- Качество построек - максимальное.
- Качество деревьев - максимальное.
- Качество травы - максимальное.
- Качество эффектов - максимальное.
- Качество интерактивной воды - высокое.
- Виньетирование - включено.
- Резкость - включена.
- Зона резкости - включена.
- Свечение - включено.
- Марево - включено.
- Тени от облаков - включены.
- Интерактивная трава - включена.
Среднегеометрическая производительность видеокарт в восьми играх1% low и average FPS
По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт в восьми играх видно, что графические ускорители показали очень близкие результаты.
Теперь давайте рассмотрим противостояние карт в отдельно взятых играх.
- Видеокарта GeForce RTX 2060 Super была быстрее ускорителя GeForce GTX 1080 в играх Crysis Remastered, Project CARS 3 и Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint.
- Видеокарта GeForce RTX 2060 Super показала относительно равные результаты с ускорителем GeForce GTX 1080 в играх Far Cry Primal, Horizon Zero Dawn, Iron Harvest, Mafia Remastered и Total War Saga: Troy.
Видеокарта GeForce RTX 2060 Super опередила GeForce GTX 1080 в трех играх из восьми и в пяти проектах ускорители показали равные результаты.
Участники тестирования обеспечили высокие результаты в таких проектах, как Far Cry Primal, Iron Harvest , Mafia Remastered, Project CARS 3, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint и Total War Saga: Troy. Игры Crysis Remastered и Horizon Zero Dawn предъявили настолько высокие требования к графической подсистеме, что в разрешении 2560х1440 оказались "не по зубам" героям тестирования.
Видеокарта GeForce RTX 2060 Super на аппаратном уровне поддерживает новые технологии NVIDIA RTX + DLSS, которые уже реализованы в таких ААА-играх, как Battlefield V, Call of Duty: Modern Warfare, Control, Metro Exodus, Shadow of the Tomb Raider и Wolfenstein Youngblood.
В ускоритель GeForce RTX 2060 Super заложены следующие новые технологические возможности:
- Традиционно видеокарты GeForce отличаются не только высокой производительностью в играх и энергоэффективностью, но и широкой поддержкой приложений для работы с фото/видео и компьютерной графикой. Специальная драйверная программа NVIDIA STUDIO отслеживает обновления всех популярных приложений для работы с контентом (от Adobe, Autodesk и др.). Драйверы STUDIO также проходят дополнительное тестирование на стабильность и надежность работы, в том числе при работе с несколькими приложениями. Переключиться на STUDIO можно в меню GeForce Experience.
- NVIDIA Adaptive Shading - адаптивное затенение, которое позволяет увеличить производительность без видимой потери качества изображения. В основе новой техники лежит аппаратно-ускоренная возможность архитектуры Turing под названием "Изменяемая частота затенения" (Variable Rate Shading или VRS). VRS разбивает экран на множество плиток по "16 на 16" пикселей и позволяет изменять количество обрабатываемых пикселей для каждой плитки в отдельности. Так, если в "плитке" находится однотонный участок изображения, количество обрабатываемых пикселей можно снизить без видимой потери качества, за счет чего и достигается более высокая производительность. Технология уже применена в играх Wolfenstein II: New Colossus и Wolfenstein: Youngblood.
- Mesh Shading - полностью программируемый конвейер обработки геометрии. Task и Mesh шейдеры позволяют вывести количество полигонов и объектов в сцене на новый, ранее недоступный уровень и разгрузить центральный процессор за счет переноса расчетов уровня детализации объектов и других на GPU.
- Multi-View Rendering - это более гибкая реализация технологии Simultaneous Multi-Projection. Без этой технологии объекты выводятся по несколько раз для каждого глаза в VR-режиме (проекции для каждого экрана/зоны экрана в VR-шлеме). При использовании технологии объекты выводятся сразу в 4 плоскости за один раз, это позволяет увеличить скорость вывода объектов до 4 раз. Технология ускоряет стерео рендеринг для VR-шлемов и шлемов с несколькими экранами для широкого обзора. Но также она востребована в "классическом" рендеринге для быстрой генерации теней.
- Texture-Space Shading - затенение в пространстве текстур. Технология сохраняет результаты шейдинга в текстуры, затем эти текстуры можно повторно использовать в следующем кадре для повышения производительности. Также эта технология эффективна для рендеринга виртуальной реальности.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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