Borderlands 3 и Rage 2: тестирование лучших игровых компьютеров
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В данном обзоре будет проведено сводное тестирование лучших связок видеокарт и процессоров, из игровых сборок от 50 000 до 100 000 рублей, в играх Borderlands 3 и Rage 2.
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Материал носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.
Borderlands 3
- Версия 1.21.
- DirectX 12.
- Масштаб разрешения - 100%.
- Поле зрения - 90.
- Сглаживание - FXAA.
- Эффект повышения четкости FidelityFX - отключен.
- Эффект скорости камеры - отключен.
- Трансляция текстур - ультра высокая.
- Анизотропная фильтрация - 16х.
- Сложность материалов - ультра высокая.
- Качество теней - ультра высокое.
- Дальность прорисовки - ультра высокая.
- Качество пейзажей - ультра высокое.
- Качество рельефа - ультра высокое.
- Качество растительности - ультра высокое.
- Качество персонажей - ультра высокое.
- Объемное освещение - ультра высокое.
- Качество объемного тумана - ультра высокое.
- Отражения в экранном пространстве - ультра высокие.
1920х1080Разгон Номинал
2560х1440Разгон Номинал 1% low и average FPS
Rage 2
- Версия 1.09 update 4.
- Vulkan.
- Поле зрения - 110.
- Размытие в движении - включено.
- Хроматическая аберрация - включена.
- Масштаб разрешения - ручной.
- Анизотропная фильтрация ландшафта - включена.
- Геометрические детали - ультра высокие.
- Глобальное освещение - включено.
- Глубина резкости - включена.
- Сложное затенение (SSAO) - ультра высокое.
- Сглаживание - FXAA.
- Тень игрока - включена.
- Динамические отражения - включены.
- Разрешение теней - ультра высокое.
- Число теней - ультра высокое.
- Качество теней - высокое.
- Мягкие частицы - включены.
1920х1080Разгон Номинал
2560х1440Разгон Номинал 1% low и average FPS
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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