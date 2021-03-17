Оглавление

Вступление

Пока полки (как реальные, так и виртуальные) компьютерных магазинов с видеокартами продолжают оставаться пустыми, а редкие поступления сразу же раскупаются, несмотря на сильно завышенные цены, производители продолжают реализовывать свои планы по выпуску новых моделей.

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Старшие представительницы 6000-й серии Radeon RX были представлены еще в конце прошлой осени. А теперь линейка видеокарт AMD расширяется вниз – встречаем Radeon RX 6700 XT.

Перед нами модель верхне-среднего сегмента, призванная стать преемницей Radeon RX 5700 XT. Только заметно быстрее, с бо́льшим объемом видеопамяти и поддержкой всех необходимых современных технологий. Остановимся на всем этом подробнее.

Технические характеристики, технологии и позиционирование

Radeon RX с индексами 6800 и 6900 в свое время до нашей редакции не добрались, поэтому для меня это первое знакомство с текущей линейкой видеокарт AMD. Она основана на обновленной архитектуре RDNA 2 и теперь включает уже четыре модели.

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Если сравнивать с самой старшей – Radeon RX 6900 XT, – то наш сегодняшний герой выглядит существенно скромнее. По сути, перед нами половина старшего видеоядра, лишь объем Infinity Cash здесь меньше всего на четверть: 96 Мбайт против 128. А все остальное точно уполовинено: вычислительных блоков для трассировки лучей 40 штук, шейдерных процессоров – 2560.

Это не могло не сказаться и на сложности GPU: его площадь составляет 336 мм2, а состоит он из 17.2 млрд транзисторов. При этом выполненный по той же актуальной семинанометровой технологии видеопроцессор получился весьма энергоэффективным, что позволило поднять его частоту.

Ну а памяти AMD и вовсе не пожалела: Radeon RX 6700 XT оснащается 12 Гбайт GDDR6. Хотя шину сократили, оставив лишь 192-битной.

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Сведем основные характеристики в одну таблицу. Для сравнения, кроме Radeon RX 6700 XT, добавим в нее старшие модели Radeon RX 6800 и RX 6800 XT, а также предшественницу в виде RX 5700 XT.

Характеристики \ Модель Radeon RX 6700 XT Radeon RX 6800 Radeon RX 6800 XT Radeon RX 5700 XT Архитектура RDNA2 RDNA2 RDNA2 RDNA GPU Navi 22 XL Navi 21 Navi 21 Navi 10 Площадь GPU, мм2 336 519 519 251 Транзисторов, млрд 17.2 26.8 26.8 10.3 Блоков, шт. 40 60 72 40 Процессоров, шт. 2560 3840 4608 2560 Частоты, МГц 2424/2581 1815/2105 2015/2250 1750/1905 Память, Гбайт 12 16 16 8 Шина памяти, бит 192 256 256 256 Infinity Cash, Мбайт 96 128 128 Нет Тепловой пакет, Ватт 230 250 300 225 Рекомендованная цена, USD 479 579 649 399

Рекомендованная цена видеокарты для североамериканского рынка составит 479 долларов. Что откровенно свидетельствует о позиционировании Radeon RX 6700 XT: немногим дешевле, чем GeForce RTX 3070, и существенно дороже RTX 3060 Ti. Впрочем, любые рассуждения про рекомендованную стоимость в наше время способны вызвать у покупателей, знакомых с реальными редкими ценниками в магазинах, лишь грустную усмешку. Так что обойдемся без них, лишь отметив для себя потенциальных конкурентов героини тестирования.

Производитель заявляет Radeon RX 6700 XT как идеальный ускоритель для игр в разрешении 1440p (оно же 2560 х 1440 пикселей). При этом приводя сравнение производительности, из которого следует, что новинка во многих актуальных играх заметно превосходит по производительности GeForce RTX 2080 Super:

Выглядит солидно, хотя и неудивительно: ведь Radeon RX 6700 позиционируется выше, чем GeForce RTX 3060 Ti, а что эта видеокарта обеспечивает производительность уровня старшей «супер»-модели из предыдущей линейки, мы уже знаем.

Но главное, что новое поколение ускорителей AMD официально поддерживает аппаратную трассировку лучей. Ее производительность у Radeon 6000-й серии не такая блестящая, поэтому тут производитель в оценках более осторожен, приводя график с результатами тестов в более низком разрешении 1080p. Но зато в конкурентах на нем – как раз актуальные модели GeForce RTX 3070 и RTX 3060 Ti:

И несмотря на проигрыш конкурентам в большинстве этих тестов, цель графика – продемонстрировать, что Radeon RX 6700 XT везде обеспечивает достаточную для комфортной игры производительность.

А повысить ее в более высоких разрешениях призвана технология FidelityFX. Это идейный аналог NVIDIA DLSS, цель которого в том, чтобы без заметного снижения качества изображения путем умной оптимизации разрешения и расчета эффектов трассировки лучей повысить производительность системы в таких режимах.

В отличие от DLSS, AMD FidelityFX заявляется как открытая технология, поддержку которой разработчикам должно быть легче интегрировать в свои проекты. Говорится о том, что уже более 40 игр ее поддерживают.

Но тут все не так просто, поскольку FidelityFX включает в себя несколько технологий, и именно поддержку ускорения трассировки лучей (как и вообще RTX-эффекты) поддерживают далеко не все эти проекты.

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Однако сам факт подобных технологий не может не радовать. И, учитывая открытость FidelityFX, нет никаких сомнений в том, что разработчики будут все больше ее использовать.

Разумеется, поддерживает Radeon RX 6700 XT и все остальные технологии архитектуры RDNA 2. Это и Infinity Cash, про который я уже выше писал. Большой 96-мегабайтный встроенный кэш позволяет снизить обращение к видеопамяти, тем самым снижая задержки и повышая энергоэффективность видеокарты. При его использовании со 192-битной видеопамятью заявляется в 2.5 раза бо́льшая пропускная способность в сравнении с 256-битной GDDR6 при том же энергопотреблении.

И куда же в наше время без технологий снижения задержек между вводом и выводом изображения – ведь профессиональных игроков появляется все больше в каждой школе . Улучшение отзывчивости призваны обеспечить технологии Radeon Anti-Lag и Radeon Boost. А дополнительную плавность добавит AMD FreeSync.

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Первая отвечает за уменьшение очереди на вывод изображения и призвана снизить задержку вывода кадра после ввода команд игрока.

Вторая применяет динамическое изменение разрешения в наиболее активных сценах (например, при быстрой смене плана в игре) с целью увеличения производительности.

И неудивительно, что в высоких разрешениях активация снижения разрешения в определенные моменты дает суммарно бо́льшую производительность:

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Я был настолько впечатлен, что на всякий случай проверил, выключена ли Radeon Boost по умолчанию – чтобы получить корректные результаты тестов.

Активируются обе технологии в фирменном ПО Radeon. Но понадобятся они в основном для динамичных онлайн-игр.

Оно и понятно: нужно быть настоящим киберспортсменом, чтобы заметить разницу, когда FPS и так составляет под 200, 300 или 400 кадров в секунду:

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Впрочем, понятно, зачем это все появилось: у конкурента такие технологии есть, а значит, должны быть подобные и у AMD. Здесь главное другое: фирменное программное обеспечение Radeon с момента моего последнего с ним знакомства полтора года назад стало еще более функциональным, удобным и эстетичным. Да и стабильность работы видеокарты за все несколько дней тестирования не вызывала ни малейших вопросов.

На этом с теоретической частью все, можно, наконец, переходить к рассмотрению непосредственно видеокарты.

Упаковка и комплект поставки

Ко мне на тест попал референсный вариант Radeon RX 6700 XT самой AMD. Это полностью готовый отдельный продукт, который также может спокойно появиться в продаже – и покупатели у него найдутся.

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Видеокарта поставляется в коробке среднего размера со строгим дизайном. На ней приведена лишь самая необходимая информация о продукте, да его крупное изображение. И лучше бы все производители так оформляли свои коробки – выглядит это гораздо эстетичнее, чем утомляющая глаз агрессивная разноцветица.

Под внешней обложкой внутри скрывается основная коробка. Тут отдельной картонкой, выполненной в форме кожуха видеокарты, прикрыт уже сам отсек с Radeon RX 6700 XT.

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Видеокарта внутри коробки со всех сторон дополнительно защищена вспененным полиэтиленом. Хотя и обходится без какого-либо пакета.

Нет даже наклеек на глянцевых элементах. Присутствует лишь резиновая накладка разъема PCI-Express.

Из комплекта поставки у Radeon RX 6700 XT (привычно для подавляющего большинства современных видеокарт) лишь краткая информационная брошюрка.

Изучим референсный Radeon RX 6700 XT чуть подробнее.

Дизайн и конструкция видеокарты

AMD с эталонными версиями Radeon до последнего держалась за концепцию системы охлаждения с единственной турбиной, прогоняющей воздух через всю систему охлаждения и выдувающей его из корпуса ПК сквозь монтажную планку.

У этой концепции есть свои безусловные плюсы. Однако с ростом тепловыделения видеокарт минусы неизбежно перевесили. Места для радиатора в такой компоновке немного, и бесконечно увеличивать его габариты невозможно. При этом с продуванием есть проблема: и чтобы достаточно охладить компактный радиатор, и чтобы продуть более крупный, нужно увеличивать обороты турбины. А они и так при том же воздушном потоке по чисто аэродинамическим причинам шумнее стандартных вентиляторов. Как результат, тепловой режим референсной Radeon RX 5700 XT находился на грани, а уровень шума системы охлаждения при этом оставлял желать много лучшего.

Поэтому в 6000-й серии производитель применяет более привычные по нынешним временам системы охлаждения с двумя вентиляторами, напрямую обдувающими массивный радиатор на тепловых трубках.

Глядя на видеокарту, что с лицевой, что с обратной стороны, и не особенно всматриваясь в маркировку, не сразу поймешь, что перед тобой эталонная AMD Radeon.

Однако торец выдает видеокарту, что называется, с головой.

К слову, надпись Radeon еще и подсвечивается в работе. Конечно же, фирменным красным цветом. Подсветка никак не регулируется и не отключается, но это типично для референсных вариантов видеокарт от самих чипмейкеров.

Серебристая часть кожуха системы охлаждения с обеих сторон металлическая, пластиковые лишь черные торцевые части. Как результат, Radeon RX 6700 XT вышла увесистой. По ощущению тактильной надежности видеокарта не уступает референсным GeForce последних поколений.

Играют роль тут и ее размеры. И если в ширину ускоритель стандартен, а по толщине занимает давно привычные два слота, то длина в 27 сантиметров для устройства среднего, по сути, сегмента, выглядит внушительно.

Каких-либо вентиляционных отверстий на монтажной планке нет, весь нагретый воздух будет оставаться внутри, и его вывод за пределы корпуса отдан на откуп системе охлаждения последнего.

Тут, пожалуй, AMD чересчур кидает в другую крайность (в сравнении с турбинной системой охлаждения). Да, ребра радиатора расположены поперечно, но сделай производитель планку перфорированной, часть горячего воздуха все равно бы выходила из корпуса, и остальным компонентам было бы чуточку легче.

Набор портов стандартный на сегодняшний день: три Display Port и один HDMI.

Стандартно выглядят и разъемы питания. И это хорошо, поскольку эксперимент с их заменой у референсных GeForce пока явно вызывает больше вопросов. Здешние восьми- и шестиконтактные разъемы еще и расположены удачнее – в дальнем конце длинного торца видеокарты.

Печатная плата у Radeon RX 6700 XT явно полноразмерная, а не половинного формата, как у конкурента. Да что гадать – давайте просто разберем видеокарту и посмотрим.

Для этого первым делом нужно демонтировать заднюю защитную пластину. Откручиваем восемь винтов с обратной стороны, и готово:

При этом снимается именно лишь эта пластина, сам кулер остается на плате, он прикручен еще достаточно большим количеством винтов. Причем не только с обратной стороны платы, но и со стороны монтажной планки.

Открутив их все (и нарушив таким образом гарантийную пломбу, которая тут присутствует на одном из винтов GPU), можно, наконец, разделить печатную плату и систему охлаждения.

Кулер при этом остается цельным, лишь чувствуется, что радиатор внутри кожуха никак дополнительно не закреплен. Что ж, продолжаем разбирать систему охлаждения. Тут уже все проще: ее внешние панели удерживают вместе лишь четыре винта по углам.

Выкрутив их, можно по отдельности рассмотреть рамку с вентиляторами и алюминиевую пластину с радиаторами-выштамповками для охлаждения модулей памяти и элементов системы питания видеокарты.

Вентиляторы 80-миллиметровые, именитого производителя Delta – они наверняка без проблем прослужат многие годы. Отдельно отмечу стандартный профиль здешних девяти лопастей: мой опыт показывает, что именно такие вентиляторы с самыми типичными лопастями обеспечивают наилучшее соотношение эффективности и уровня шума.

А что же радиатор? Он, на удивление, очень небольшой и совсем уж легкий – учитывая массу всей видеокарты, я ожидал несколько иного. Однако выглядит в целом неплохо. Нанизанные на три шестимиллиметровые медные тепловые трубки тонкие алюминиевые никелированные ребра стремятся занять тут все доступное пространство.

Основание под сам GPU медное и оставлено некрашеным.

А вот сверху весь радиатор, включая тепловые трубки, тут, как и остальные элементы системы охлаждения видеокарты, окрашен в черный цвет.

И перед завершением бросим взгляд на стандартную печатную плату Radeon RX 6700 XT. Она тут скомпонована так же, как у старших моделей, но своя собственная. Никаких нераспаянных микросхем памяти, которые можно было ожидать увидеть; нет и отсутствующих дросселей системы питания.

Здешних 11 фаз (две из которых приходится на память) более чем достаточно для не самого горячего ускорителя. Элементная база на высоте: все конденсаторы сплошь твердотельные, система питания на управляемых мосфетах (DrMOS), а с обратной стороны GPU я впервые видел такую плотность полимерных алюминиевых конденсаторов.

Производитель заявляет использование высокоэффективного термоинтерфейса, способного менять агрегатное состояние (phase-change). По-видимому, при нагреве он разжижается. Это тут явно кстати, потому что изначально после разборки Radeon RX 6700 XT возникает опасение, что термопаста напрочь засохла.

Как обычно у меня, видеокарта тестировалась до разборки, поэтому все результаты соответствуют таковым «из коробки». Впрочем, после замены термопасты на нашу штатную Gelid GC-Extreme в этом плане ничего не изменилось (в пределах погрешности измерения). Так что изначальный термоинтерфейс действительно является эффективным.

К рассказу о тестировании плавно и переходим.

Тестовый стенд

Видеокарты тестировались в составе следующей системы:

Центральный процессор: Intel Core i9-10900K (разгон по схеме 54-54-53-53-52-52-51-51-50-50);

Система охлаждения CPU: Arctic Liquid Freezer II 280 с термоинтерфейсом Gelid GC-Extreme;

Материнская плата: ASUS Maximus XII Apex Wi-Fi (Intel Z490);

Оперативная память: G.Skill Trident Z Royal DDR4-3600 32 Гбайт (16 x 2) @ 4000 МГц;

Накопитель: AMD R5 960 Гбайт;

Блок питания: SeaSonic Prime TX-1000 (1000 Ватт);

Операционная система: Microsoft Windows 10 Pro 64 bit (ver.2004);

Драйверы: AMD Radeon Software 20.50, NVIDIA GeForce Driver 461.64.

Здесь нужно оговориться по поводу платформы. Да, AMD сделала доступной на своих системах технологию Smart Access Memory, которая способна обеспечить их видеокартам на «домашней» платформе чуть более высокую производительность.

Но у нас в текущем поколении стенд для тестирования игровой производительности – на Intel Core i9-10900K, и все предыдущие видеокарты тестировались на нем. Поэтому и новинка AMD тестировалась на той же системе – просто чтобы получить результаты, которые можно сравнивать между собой. Да и как-то это логично, когда платформа от независимого производителя, а не одного из разработчиков тестируемых видеокарт.

К слову о последних. Итого в тестировании принимали участие:

AMD Radeon RX 6700 XT;

Sapphire Radeon RX 6800 XT Nitro+;

MSI Radeon RX 5700 XT Gaming X;

NVIDIA GeForce RTX 3070;

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti.

Понятно, что вместо Radeon RX 6800 XT уместнее здесь смотрелась бы обычная RX 6800. Но найти ее на тест в наше сложное с точки зрения доступности видеокарт время не удалось. Повезло еще, что появилась возможность протестировать Radeon RX 6800 XT.

А с остальными моделями все понятно: Radeon RX 5700 XT нужна для того, чтобы понять, насколько преемник получился удачнее. Модели же GeForce RTX 3060 Ti и RTX 3070 – просто две ближайших к новинке по цене из актуальной линейки NVIDIA.

Энергопотребление, охлаждение, шум и разгон

Как видно на фото работающей системы, референсная Radeon RX 6700 XT, как и большинство современных видеокарт, начиная со среднего уровня, умеет останавливать вентиляторы в простое. Охлаждается негорячий GPU быстро, поэтому при отсутствии нагрузки вертушки подавляющую часть времени не будут вращаться.

Температура GPU в простое при этом редко заметно превышает 40 градусов.

Чтобы создать тяжелую нагрузку, используем MSI Kombustor (аналог Furmark). Результаты после прогрева Radeon RX 6700 XT получаются следующие:

Реальная рабочая частота в штатном режиме превышает 2500 МГц – отличный результат! Правда, температура GPU под 80 градусов кого-то может насторожить. Однако в большинстве реальных игр она будет ниже. Что касается уровня шума, то 230-ваттная видеокарта шумит весьма умеренно для такого режима работы, выдавая с расстояния в один метр от плоскости видеокарты значение в 41 дБ.

Напомню, что уровень шума я всегда измеряю для всей работающей системы. Фоновый уровень шума в помещении составляет 30 дБ. Итоговые значения до 35 можно назвать очень тихими; до 40 – тихими, в типичной игровой системе такая видеокарта под нагрузкой не будет выделяться своим шумом; до 45 – терпимыми.

Далее проверим, что у новинки AMD с разгоном.

Специализированные утилиты вроде MSI Afterburner уже поддерживают мониторинг Radeon RX 6700 XT, но управлять ее характеристиками пока не позволяют. К счастью, это тот случай, когда штатное программное обеспечение предоставляет не худшие (если не лучшие) возможности, чем стороннее.

На последней закладке Performance на первой подвкладке доступен полноценный мониторинг (Metrics).

А на второй – Tuning – видеокарту можно полноценно настроить: и частоты, и систему охлаждения, и даже напряжение GPU.

Для менее опытных (или просто не желающих заморачиваться) пользователей доступны простенькие пресеты: тихий и сбалансированный.

Есть возможность в автоматическом режиме произвести одно из трех действий: даунвольтинг GPU, автоматический разгон видеопроцессора или памяти. Только жаль, что нельзя сделать все вместе: сначала понизить напряжение, затем при данном вольтаже автоматически подобрать максимальную стабильную частоту GPU, а напоследок разогнать еще и видеопамять. Вот это была бы отличная функциональность.

Причем автоматическое определение максимальной частоты GPU работает очень неплохо. В моем случае даже ее повышение на 10 МГц относительно найденного драйвером значения вызывало нестабильность в некоторых тестах. По памяти же просто не хватает диапазона регулировки – здешние максимальные +150 МГц недостаточны: все современные Radeon обычно с ними стабильно работают.

К счастью, доступно ручное управление всеми параметрами. Применив вручную данные значения, заодно установим напряжение GPU в найденное же утилитой значение. Ну, и привычно повысим лимит потребляемой мощности.

У меня были опасения по поводу стабильности такого режима – с одновременным разгоном и даунвольтингом GPU. На практике же все оказалось отлично. А энергопотребление системы в MSI Kombustor осталось таким же (с точностью до погрешности измерения), как и до разгона.

И это при немного (все-таки разгонный потенциал – не сильное место современных Radeon), но увеличившейся производительности. А температура GPU под нагрузкой и вовсе понизилась.

Почти все видеокарты тестировались как в штатном режиме, так и при разгоне (уточнение «OC» после названия на всех графиках). Radeon RX 6800 XT производства Sapphire разгонялась по той же схеме. Ее настройки в разгоне выглядели так:

Разгон Radeon RX 5700 XT – это боль, которую я не могу забыть еще с первого моего теста этой видеокарты. Была надежда, что монструозный MSI Gaming X с огромным кулером покажет себя лучше турбинного «референса», но она не оправдалась. После тщетных попыток получить стабильную производительность, хотя бы на процент-два выше, чем в штатном режиме, я забросил это дело – Radeon RX 5700 XT тестировался лишь в штатном режиме.

У NVIDIA GeForce RTX 3000-й серии дела с разгоном обстоят неплохо. Как разгоняются наши экземпляры RTX 3060 Ti и RTX 3070, подробно описано в соответствующих обзорах (раз, два).

Уровень шума и температуры GPU совершенно разных моделей видеокарт сравнивать – занятие малоосмысленное. Тот же самый ускоритель Radeon RX 6700 XT может быть как холодным и практически бесшумным (к примеру, в топовом варианте ASUS Strix, MSI Gaming X или Sapphire Nitro+), так и греться и шуметь сильнее эталонной версии (младшие модели некоторых производителей). И это касается всех GPU, начиная от начальных до флагманских.

А вот на энергопотребление системы посмотрим. Оно, как обычно у меня, измерялось для всей системы, сколько блок питания ПК потребляет от розетки. Учитывая, что остальная конфигурация была неизменной, разница в энергопотребление системы определяется именно видеокартой.

Энергопотребление современной мощной игровой системы в простое составляет 50–60 Вт, тут сравнивать что-либо бесполезно. А вот под нагрузкой ситуация может быть интереснее:

Энергопотребление, Kombustor



Тестовая система с видеокартой, Вт

Меньше – лучше



Что ж, новинка действительно демонстрирует умеренное энергопотребление. И самое низкое в тестировании – при разгоне. Несмотря на чуть больший тепловой пакет, чем у Radeon RX 5700 XT, система с RX 6700 XT в Kombustor демонстрирует даже несколько меньшее энергопотребление. В общем, тут все отлично.

Осталось лишь узнать, что у новинки с производительностью.

Тестирование производительности

Все игры тестировались на максимальных «пресетах» качества в двух разрешениях: 2560 х 1440 (1440p) и 3840 x 2160 (4K). По поводу разрешения видеокарте почти за пятьсот долларов (а на практике в российских магазинах сейчас это может быть и 100 тысяч рублей) поблажек давать не будем – никаких 1080p. Но вот с трассировкой лучей в каждом отдельном случае придется разбираться отдельно. А также, поскольку я впервые тестирую Radeon 6000-й серии, буду чаще останавливаться на анализе конкретных результатов.

Каждый тест в каждой конфигурации запускался как минимум три раза. В зачет шло среднее значение, близкое к наиболее типовому.

Что ж, поехали. Начнем с синтетических тестов:

3DMark Time Spy Extreme



Graphics Score

Больше – лучше



Честно говоря, я ожидал большего. И сначала было подумал, что у меня с системой что-то не так. Но нет, Radeon RX 6800 XT демонстрирует ожидаемую производительность – он заметно быстрее GeForce RTX 3070 и показывает результат уровня RTX 3080, что соответствует его позиционированию. А RX 6700 XT пусть и минимально, но отстает даже от RTX 3060 Ti.

Быть может, в исторически более благоприятствующем Radeon тесте Fire Strike будет лучше?

3DMark Fire Strike Ultra



Graphics Score

Больше – лучше



И ведь да! Тут наш герой горделиво встает вровень с GeForce RTX 3070, в штатном режиме даже немного опережая конкурента, хоть и минимально уступая после разгона. Ну, а Radeon RTX 6800 XT – просто вне конкуренции, его преимущество над ближайшими соперниками близко к полуторакратному.

3DMark Port Royal



Graphics Score

Больше – лучше



И вот первый тест с упором на трассировку лучей. И снова ситуация противоречивая. RX 6700 XT демонстрирует не самый высокий результат, заметно отставая даже от RTX 3060 Ti. Хотя RX 6800 XT – единоличный лидер в данном тестировании, он в полтора раза быстрее своего младшего брата.

Radeon RX 5700 XT, напомню, аппаратную трассировку лучей и вовсе не поддерживает, поэтому в данном тесте не участвует.

К счастью для него, существуют и другие реализации трассировки. Как, к примеру, в следующих двух тестах:

Neon Noir Ray Tracing Benchmark



Встроенный тест, RT Ultra, очки

1440p | 4K, больше – лучше



World of Tanks encore RT



Встроенный тест, RT Ultra, баллы

1440p | 4K, больше – лучше



В обоих ситуация повторяется: Radeon RX 6700 XT в лучшем случае способен конкурировать с младшей моделью GeForce. Хотя его старший брат спокойно опережает даже RTX 3070. Ждем более оптимизированные драйверы?

А, может, в реальных играх все лучше уже сейчас?

Metro Exodus я обычно тестирую в пресете «RTX». Так будет и сейчас. Но дополнительно протестируем и в режиме без трассировки лучей – с настройками «Ultra».

Metro Exodus



Встроенный бенчмарк, RTX

1440p | 4K, больше – лучше



Metro Exodus



Встроенный бенчмарк, Ultra

1440p | 4K, больше – лучше



«Метро» поддерживает DLSS, и в пресете RTX он по умолчанию включен. И результат не мог быть другим: производительность обоих GeForce существенно выше именно из-за поддержки этой технологии.

Что интересно, на Radeon RX 5700 XT тест в режиме RTX даже запустился. Только соответствующие эффекты отсутствовали. Поэтому его результат приводить нет смысла.

Без трассировки лучей у обеих Radeon все существенно лучше. И хотя RX 6700 XT снова способен конкурировать лишь с GeForce RTX 3060 Ti, зато RX 6800 XT возвращает себе уверенное лидерство.

Shadow of the Tomb Raider



Max, DLSS OFF

1440p | 4K, больше – лучше



Поддерживает DLSS и эта игра. И до этого все видеокарты тестировались с активированной данной опцией. Впрочем, как выяснилось, производительность GeForce RTX при ее отключении не меняется, поэтому в этот раз все видеокарты тестировались с деактивированным DLSS. И результаты оказались интересными.

Здесь они зависят от разрешения. В 1440p у Radeon RX 6700 XT все неплохо: она опережает GeForce RTX 3060 Ti, приближаясь по производительности к RTX 3070-му. А RX 6800 XT и вовсе наголову опережает всех. Но при переходе к 4K герой обзора начинает сдавать, минимально уступая RTX 3060. А преимущество Radeon RX 6800 XT над GeForce RTX 3070, хоть и сохраняется, но снижается до минимального.

Tom Clancy’s The Division 2



DX12, Max

1440p | 4K, больше – лучше



К счастью, на этом игры с поддержкой «вражеских» технологий в моей методичке методике заканчиваются. Так, The Division 2 при загрузке вообще встречает игрока логотипом AMD. Однако тут ситуация в целом повторяет предыдущую. За исключением того, что Radeon RX 6800 XT даже в 4K сохраняет уверенное лидерство. А вот у RX 6700 XT все так же: она способна конкурировать лишь с GeForce RTX 3060 Ti.

Assassins Creed Odyssey



Ultra High

1440p | 4K, больше – лучше



В Assassins Creed Odyssey дела у новинки идут лучше: ее результаты располагаются практически посредине между GeForce RTX 3060 Ti и RTX 3070, что полностью соответствует позиционированию.

F1 2020



Ultra High

1440p | 4K, больше – лучше



В симуляторе «королевских гонок» – снова примерный паритет с RTX 3060 Ti. Но тут производительность такая, что даже для 4K подавно хватает и более слабых видеокарт.

Far Cry New Dawn



Max Quality

1440p | 4K, больше – лучше



Расстановка сил в Far Cry New Dawn очень напоминает таковую для Assassins Creed Odyssey. Здесь обе Radeon 6000-й серии выступают очень сильно, полностью соответствуя позиционированию и оправдывая свою цену.

Horizon Zero Dawn



Ultimate Quality

1440p | 4K, больше – лучше



Однако «качели» продолжаются, и в Horizon ситуация снова возвращается к более привычной: Radeon RX 6700 XT конкурирует с GeForce RTX 3060 Ti, в 1440p демонстрируя паритет и минимально отставая в 4K. А RX 6800 XT на голову производительнее всех, включая RTX 3070.

Gears 5



Ultra

1440p | 4K, больше – лучше



В Gears 5 модель GeForce RTX 3060 Ti у меня продолжает показывать аномальную производительность, обходя даже старшего брата в виде RTX 3070. Как итог, Radeon RX 6700 XT не может составить ему конкуренцию. Но при этом, уже привычно, RX 6800 XT уверенно опережает всех конкурентов.

Если подводить итоги тестирования производительности, то нужно не забывать, что условия тестирования видеокарт AMD были далеки от идеальных. Мы используем платформу Intel, поэтому модели Radeon не могли получить преимущество от использования технологии Smart Access Memory. Не стали давать поблажек при выборе разрешений и оставили только 1440p и 4K. И решили не обходить острые углы при тестировании с использованием трассировки лучей. Однако я искренне считаю нашу методику объективной: в основе тестового стенда находится независимая платформа (да, кто не знает, Intel – это не NVIDIA), которая не дает преимуществ ни одному производителю видеокарт. А тестовые приложения используются самые разнообразные, с поддержкой различных технологий.

И нужно отметить, что тому же Radeon RX 6800 XT ничто не помешало в большинстве тестов уверенно опередить всех соперников. RX 6700 XT же в среднем демонстрирует производительность на уровне GeForce RTX 3060 Ti. В высоких разрешениях и при наличии эффектов трассировки лучей даже нередко уступая сопернику. О конкуренции с RTX 3070 речь может идти лишь в отдельных играх. Впрочем, все это не мешает Radeon RX 6700 XT быть хорошей видеокартой. И вот почему.

Заключение

Возрождение AMD и уверенное наступление компании по всем фронтам вовсю продолжается, несмотря на все кризисы с дефицитом полупроводников. Процессоры Ryzen уже достигли (а во многом и превзошли) по производительности аналогичные решения конкурента. И сейчас производитель старается проделать то же с видеокартами.

Не нужно забывать, что Ryzen потребовалось четыре поколения и несколько лет, чтобы догнать Intel Core по пиковой игровой производительности. А видеокарты на архитектуре RDNA разменяли лишь второе поколение. И успехи уже очевидны, я бы сказал, что Radeon RX 6700 и RX 6800 XT на фоне прямых конкурентов смотрятся не хуже, чем в свое время CPU Ryzen 2000-й серии. В сравнении с Radeon 5700 XT сделан огромный шаг вперед. И осталось, на самом деле, совсем немного. Я не тестировал Radeon RX 6900 XT, но не удивлюсь, если во многих случаях он действительно способен бросить вызов GeForce RTX 3090. Потому что RX 6800 XT в большинстве тестов демонстрирует производительность, сравнимую с таковой у RTX 3080.

Но данное тестирование было посвящено ускорителю Radeon RX 6700 XT. И с ним ситуация несколько сложнее. Он практически пропорционально медленнее RX 6800, насколько меньше блоков содержит его GPU (что, кстати, говорит об отличной масштабируемости архитектуры). И он даже должен стоить примерно пропорционально дешевле. На первый взгляд все нормально. Но проблема в том, что рекомендованная стоимость младших версий GeForce RTX при движении вниз по модельному ряду падает в среднем быстрее, чем их производительность.

И в результате GeForce RTX 3060 Ti и RTX 3070 по этим самым рекомендованным ценам многим покажутся более выгодной покупкой. Пусть и с оговорками, что на современной платформе AMD «родные» видеокарты получают преимущество, да и предназначен RX 6700 XT для более низких разрешений. А еще большой объем видеопамяти – хороший задел на перспективу.

Впрочем, главная оговорка состоит в другом. В нынешние времена ориентироваться на рекомендованные цены попросту бессмысленно. Все равно купят все, что появится в магазинах за хоть сколько-то разумные (а иногда и нет) деньги.

А уж о Radeon RX 6700 XT, который, на минуточку, в среднем превосходит по производительности GeForce RTX 2080 Super, за эквивалент рекомендованных 479 долларов приходится и вовсе мечтать, это был бы просто подарок. Ну, а я с еще бо́льшим нетерпением и интересом буду ждать следующее поколение видеокарт AMD.

Евгений Яковлев

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