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Вступление

Из всех компьютерных компонентов с начала года сильнее всего и заметнее подорожали видеокарты. Об остальных компонентах пока такого не скажешь и если есть какой-то рост, то он больше связан не со спекуляциями и майнингом, а скорее с колебаниями валюты и инфляцией. Так или иначе покупатели не спешат расставаться с деньгами и предпочитают экономить. Корпус – это не самая большая статья расходов, но есть времена, когда начинаешь считать каждую копейку. К тому же давно известно, что дешево – это еще не значит плохо.

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А еще хочется, чтобы было недорого и красиво. С таким сочетанием потребностей модель стоит разыскивать лишь среди моделей AeroCool. Компания производит добротные корпуса, которые стоят своих денег и зачастую смотрятся существенно дороже. В частности, производитель не отказывается от использования закаленного стекла и очень часто применяет его в своих моделях, хотя я бы в некоторых случаях предпочел акрил. Кто-то постоянно недоволен толщиной металла. Такое ощущение, что сразу же после покупки его хотят сдать в металлолом и получить с этого прибыль. Это даже звучит смешно. Кроме этого, недорогие модели предполагают однократную сборку, а не постоянную игру в конструктор.

Даже не знаю когда пошла эта мода на тоннель снизу? Возможно, это произошло немного позже того момента, когда блок питания перебрался вниз. Да, раньше в корпусах часто блоки питания устанавливались сверху. Они захватывали воздух из корпуса, прогоняли его через себя и осуществляли выхлоп назад. Теперь очень часто предполагается, что блок питания захватывает воздух снизу и также выпускает его сзади, но из этой цепочки пропадает теплообмен с внутренним пространством корпуса. Поэтому теперь все чаще ставят вентилятор сзади сверху. Раньше это была лишь опция и предполагалось, что это будут устройства 80 или 92 мм. Теперь уже 120 – это норма. Исходя из этого некоторые считают, что тоннель снизу – это зло и по большому счету он не нужен. Однако, я считаю, что с ним сборка системы проходит проще и туда можно спрятать часть кабелей, иначе их придется как-то прятать за боковой панелью, а это не всегда возможно по расстоянию до внутренней стенки. Однако, опыт сборки системы в таком корпусе у меня был при обзоре модели AeroCool Prime.

Сегодня мы повторим эксперимент и рассмотрим другую похожую модель AeroCool Mecha.

Может это не «меча», а мечта любого сборщика? Давайте посмотрим так ли это и что получилось у компании AeroCool на этот раз.

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Упаковка и комплектация

Коробка достаточно компактная для корпуса размера Mid Tower и относительно легкая для модели с закаленным стеклом. Прорезей в картоне, которые образуют ручки для переноски, нет. Даже несмотря на это, одному с ней обращаться очень комфортно.

Она изготовлена из обычного картона. Габариты составляют 475 х 246 х 408 мм, а вес 4,81 кг. Если б не закаленное стекло, то вес был бы еще меньше. Однако, за ним проще ухаживать, и оно практически не царапается в отличие от акрила.

Оформление уже привычно, но к нему до сих пор есть претензии. Самая главная заключается в том, что есть несколько изображений корпуса на упаковке, но по ним невозможно понять суть этого устройства, как оно устроено и что внутри и снаружи.

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Сверху и снизу коробка заклеена прозрачным скотчем. Там нет никакой информации кроме транспортировочных значков. Поэтому будем изучать боковые стенки.

Несмотря на небольшие габариты коробки, корпус относится к формату Mid Tower, а еще в описании обозначено, что это высокопроизводительная модель и есть даже подсветка ARGB. Боковая панель из закаленного стекла. Также нам сообщают, что в корпусе предусмотрена поддержка систем СЖО.

На другой боковой поверхности мы видим изображение корпуса, но на этот раз с правого бока и под углом. Как раз там, где находится глухая стальная панель, в левой части опять находится огромная таблица со спецификацией. В ней указано, что толщина металла 0,5 мм, что похоже на правду. Передняя панель сделана из пластика ABS, основной цвет черный, глубина ниши для укладки кабелей справа – 18,9 мм. Также тут много другой полезной информации.

Снизу на нескольких языках, включая русский, сообщается следующая информация:

RGB LED дизайн на передней панели;

Поддержка систем жидкостного охлаждения;

Максимальное количество поддерживаемых вентиляторов – 4;

Максимальная высота системы охлаждения процессора - 159 мм;

Поддержка видеокарт премиум класса длинной до 302 мм;

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Давайте теперь посмотрим на коробку со всех сторон.

На одной боковой стороне мы видим информацию о комплектации устройства, а на другой просто есть место для транспортировочных наклеек. Открыв коробку сверху, я обнаружил, что корпус расположен передней панелью верх.

В качестве каркаса используется пенопласт. Статика образуется, но не критично. Извлечение корпуса из упаковки не вызывает проблем. Комплект поставки находится внутри корпуса. Он состоит из небольшой инструкции и пакета с аксессуарами. Инструкцию эту можно изучить непосредственно на сайте компании.

Что касается аксессуаров, то их не так много.

Несколько стяжек;

Втулки для крепления материнской платы к шасси;

Комплект разных винтов.

Заглушки для карт расширения здесь выламываются, как в любой бюджетной модели. Вставляющихся запасных в комплекте нет.

Дизайн и особенности

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В очередной раз корпус не похож ни на что виденное ранее. Передняя панель – это лицо любого корпуса. Можно даже не заметить, что все остальное уже где-то было. Самое главное, что не было еще такого «лица». Дизайн действительно какой-то футуристичный, а еще напоминает какие-то аксессуары бэтмена. Передняя панель симметрична относительно вертикальной оси. По центру проходит полоса с ARGB подсветкой. Есть собственный контроллер, который синхронизируется с установленным единственным вентилятором с ARGB.

Габариты устройства, согласно спецификации, составляют 370 х 205 х 442 мм. Вес - 4,1 кг. В данном случае все параметры приблизительно соответствует действительности. Только корпус получается немного шире из-за винтов крепления стекла, которые выпирают сбоку.

В описании не указано, что одна боковая стенка из стекла, но есть маркер в обозначении комплектации. Это указывает на то, что могут быть различные модификации. Сам корпус размера Mid Tower с нижним расположением блока питания. Рама устройства стальная, а передняя панель пластиковая с вставкой из белой полосы посередине с ARGB подсветкой. В местах соединения элемента каркаса рамы и других элементов используются заклепки.

Толщина металла заявлена производителем как 0,5 мм, что соответствует действительности. Металл тонкий, но не совсем фольга. Он не мнется и не гнется так просто, но есть слабое место – винтовые соединения. В местах фиксации винтом карт расширения металл такой же как везде. В итоге крепление получается одноразовым. Это касается не только этой конкретной модели, а многих, в том числе премиальных, где используют тонкий металл.

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В остальном ничего не гнется, не мнется и нет люфтов между элементами. Изготовление очень хорошее: все ровно подогнано, нет ни щелей не заусенцев и прочих производственных дефектов/недоработок.

Еще в описании к корпусу сказано, что он высокопроизводительный и предназначается для геймерских сборок. Отчасти я с этим утверждением согласен потому, что испытал это устройство, но сама формулировка размыта и не совсем понятно, какую сборку считать геймерской? Все очень относительно и надо разумно подходить к каждой конкретной ситуации. Внешний вид интересный, особенно это касается передней панели, на которой есть элемент ARGB подсветки.

Боковая стеклянная панель здесь крепится по-простому четырьмя барашками прямо через отверстия в стекле. На самих барашках есть резиновые втулки, которые фиксируются в стекле, а еще на стойках рамы есть резиновые шайбы.

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Стекло сверху заклеено защитной пленкой. Оно немного тонировано и поэтому смотрится еще интереснее, чем просто прозрачное.

Вторая боковая панель изготовлена из стали и окрашена в черный цвет. Она крепится двумя барашками сзади.

Фиксация осуществляется ими, а также тремя небольшими выступами спереди, которые задвигается в специальные вырезы в передней стойке рамы.

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Производитель заявляет, что за правой стальной боковиной находится ниша глубиной 18,9 мм для комфортной укладки кабеля.

Цифры вроде внушительные, но по факту кабели я еле убрал, однако этому есть и другое объяснение. Например, внизу нет тоннеля, к которому многие привыкли, в том числе и я.

Каждый раз я пытаюсь найти два одинаковых шасси, где отличались бы только панели. И на этот раз мне похоже повезло. Корпус очень похож всем кроме передней панели на AeroCool Prime. Это действительно его точная копия во всем, кроме передней панели. Рама здесь также тонкая, легкая и в ней много отверстий и проемов.

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Внутреннее убранство компактное, поэтому объем скромный и нужна хорошая вентиляция при использовании производительной системы.

Здесь мы видим, что конструкция стоек не такая простая. По периметру есть изгибы на боковых планках. Они образуют сложный профили и увеличивают жесткость. В местах соединения профилей каркаса корпуса присутствуют заклепки.

Для начала посмотрим на корпус снизу. Здесь мы ожидали увидеть стандартную стальную сетку, которую компания AeroCool использует в большинстве моделей. Обычно она вставляется в металлические направляющие. Так вот, направляющие есть, а сетки нет. Бюджетный вариант, извините.

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Корпус опирается на четыре пластиковые ножки из совсем уж дешевого пластика. Мягкие площадки для лучшей устойчивости отсутствуют. Каждая ножка крепится при помощи саморезов непосредственно к основанию. Корпус стоит устойчиво, но сдвинуть его не трудно потому, что пластик неплохо скользит.

А вот сверху картина привычная. Здесь находится стальная сетка на магнитной полоске. Держится она очень неплохо, но если при работе с корпусом нечаянно за нее ухватиться, то она легко сдвинется.

Сверху можно установить один вентилятор 120 мм, а вот радиатор СЖО уже не влезет. Сетка здесь больше нужна для того, чтобы мусор сверху не сыпался вниз, а не как защита от пыли потому, что теплый воздух выходит из нее, а не поступает в корпус. Еще сверху находятся кнопки, разъемы и индикаторы.

Здесь они смонтированы в один модуль, который крепится к верхней панели корпуса. Есть кнопки Power, Reset, два USB 3.0, два разъема миниджек для наушников и микрофона. Индикаторы питания и активности диска представляют из себя две точки.

Передняя панель легко снимается.

Она изготовлена из ABS пластика. Внутри находится модуль с ARGB подсветкой и контроллером, от которого идут кабели за правую боковую крышку.

Ни в панели, ни за ней нет никакой дополнительной сетки для улавливания пыли. Прямо за передней панелью находится рама, куда крепятся вентиляторы.

Их можно установить три штуки диаметром 120 мм спереди и один сзади. Спереди они штатно не установлены. Здесь есть только один сзади. Это модификация AeroCool Duo 12 ARGB.

Однако он не совсем обычный и у него нестандартный 4-контактный разъем. Через него он соединяется с контроллером в передней панели, а тот в свою очередь подключается к питанию через SATA и еще синхронизируется через обычный разъем ARGB. Сзади каждого устройства указаны характеристики: 12В, 1,4Вт.

Сзади находятся семь заглушек для карт расширения. Все нужно выламывать, а вместо них устанавливаемых в комплекте нет.

Здесь же находится проем для установки заглушки задней панели материнской платы. Поскольку этот корпус с нижним расположением блока питания, то монтажная рамка для него находится внизу.

За правой боковой панелью находится ниша для укладки кабелей. Здесь она углубляется на 18,9 мм. Кажется, что это много, но на самом деле в данном случае катастрофически мало. Кабели приходится буквально запихивать, а панель закрывается с большими усилиями.

Внизу находится корзина для установки двух жестких дисков размера 3.5”. Один устанавливается внутрь, а другой сверху.

Еще один накопитель 2.5” можно закрепить на боковую панель, для чего предусмотрена специальная монтажная планка. Он монтируется изнутри и это не совсем удобно.

Тестовый стенд

Тестирование корпуса AeroCool Mecha проводилось со следующими компонентами:

Процессор: AMD Ryzen 7 5800X (3800 / 4700 МГц база/турбо);

Кулер: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Материнская плата: ASUS TUF GAMING B450M-PRO S, версия BIOS – 2807;

Память: 2 x 8Гб G.Skill Royal DDR4 F4-4000C17D (Samsung B-die);

Видеокарта: ASUS ROG STRIX GTX1660Ti (1500 / 1860 / 12002 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель SSD M.2: Samsung 981 1 Тб;

Блок питания: AeroCool AERO BRONZE 750 Вт.

Сборка системы

Не могу сказать, достаточно ли солидное и производительное железо я подобрал по меркам производителя, но думаю, что вполне, чтобы проверить этот корпус как следует. Надо отметить, что со сборкой не возникло проблем, которых бы я уже не ожидал.

Да, был уже опыт с AeroCool Prime, но каждый раз собирать подобную систему в таком небольшом корпусе – это испытание на терпение и кропотливость. В прошлый раз я заявил, что еще раз такой челендж не повторил бы, а оказалось, что сделал это, но не могу сказать, что с удовольствием.

Очень мало места и все влезает впритык и еле-еле. Тем не менее, по факту, все удалось разместить, а значит все соответствует заявленному. Все же не повторяйте мой эксперимент и учитывайте особенности этого корпуса. Выберите для сборки систему попроще, чтобы было комфортнее.

На этот раз я оставил корзину снизу, но засунул в нее большую часть проводов от блока питания. Благодаря этому закрыть боковину мне удалось легче, чем в прошлый раз.

Последовательность установки компонент в корпус такая: диск 3,5”, блок питания, Материнская плата в сборе с кулером, памятью и накопителем, в последнюю очередь видеокарта. Лучше если, как и я, вы будете использовать материнскую плату формата mATX.

Теперь предлагаю посмотреть видео работающей сборки и режимы работы подсветки.

Еще одно видео я записал с открытой боковой панелью потому, что кому-то постоянно кажется, что она не закрывается с этим кулером. Да, он впритык, но закрывается даже со стеклом, которое особо не гнется.

Я изначально понимал, что с одним вентилятором внутри будет жарко, поэтому дооснастил сборку спереди еще одним вентилятором на 140 мм, который оказался под руками. Это был Fractal Dynamic X2 GP-14 на 1000 об/мин без PWM контроллера.

Результаты тестов

Для тестов было решено использовать несколько разных пакетов, которые будут равномерно разогревать по отдельности процессор и видеокарту: Prime95 и Furmark.

Помимо этого было проверено несколько вариантов использования штатных вентиляторов AeroCool Mecha и проведено сравнение корпуса с открытым стендом.

Открытый стенд (ОС);

Штатный вентилятор (Def);

Штатный вентилятор + 140мм (Def +140);

Все корпусные вентиляторы отключены (OFF).

Уровень шума

Уровень шума 100 см, дБ



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Температура

Температура CPU, °C



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Температура GPU, °C



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Видно, что дополнительный вентилятор необходим как воздух. Да, нужен именно свежий воздух, чтобы вентиляция заработала по-новому.

Заключение

Конечно, сборка заставит попотеть бережливого покупателя, но такова цена выбора. Сэкономил деньги – потратил время. Всего этого можно избежать, если не гнаться за мощным «железом» и использовать компоненты попроще.

Что касается материнской платы mATX – это был правильный выбор, поскольку снизу стало достаточно свободного пространства. А видеокарта еще в прошлый раз с моделью AeroCool Prime влезла еле-еле. Зато система охлаждения Noctua NH-D15 установилась без проблем, боковое стекло закрылось впритык. Часть кабелей снизу мне пришлось затолкать в пустую корзину, производителю стоило просто увеличить расстояние сбоку или сделать боковую крышку немного выпуклой. Тем не менее, все удалось разместить. Однако в таких ситуациях предпочтительнее модульный блок питания, хотя бы частично.

Все свидетельствует о том, что корпус компактный и для высокопроизводительной или системы среднего уровня подходит не очень удачно. Скорее всего, он предполагает использование более простых компонентов, которые будут в нем чувствовать свободнее. С моими «железками» такого не получилось, и от этого надо отталкиваться при выборе начинки, а также стоит учитывать, если у вас уже есть комплектующие и планируется покупка данного корпуса.

Все можно организовать, если подойти к этому с умом и творчеством. Также не следует забывать о дополнительном охлаждении, которое здесь не будет лишним. Установите хотя бы один дополнительный вентилятор на приток, чтобы улучшить вентиляцию. Это не такая серьезная модификация, зато она хорошо скажется на температурном режиме.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: