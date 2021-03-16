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Обзор и тестирование блока питания ASUS ROG Strix 750W (ROG-STRIX-750G)

Линейка ROG Strix (80 Plus Gold) должна развить успех модели Thor и укрепить позиции ASUS на новом для компании рынке мощных геймерских блоков питания.
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Оглавление

Вступление

Подразделение ASUS ROG, выпускающее разнообразные комплектующие для геймеров и энтузиастов, вышло на рынок блоков питания совсем недавно – около двух лет назад. Первой моделью стал могучий ROG Thor 1200W (80 Plus Platinum) – логичный шаг, чтобы громко заявить о себе на новом поприще. Он побывал на тестировании в нашей лаборатории и оставил отличное впечатление, по праву заняв место среди других «топов» ведущих производителей.

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Развить успех флагмана призвана линейка блоков Strix PSU, ориентированная на производительные игровые системы самых распространенных «калибров». В серию входят модели мощностью от 550 Вт (для сборок с одиночной видеокартой среднего класса) до 1000 Вт (для систем с двумя флагманскими ускорителями). Все устройства выполнены по полностью модульной схеме, сертифицированы по стандарту 80 Plus Gold и снабжены полупассивной системой охлаждения.

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Для знакомства с линейкой Strix мы выбрали одну из старших модификаций мощностью 750 Вт. По ее результатам можно будет составить первое впечатление и о возможностях других устройств серии. Давайте рассмотрим этот необычный БП во всех подробностях и сравним его с конкурирующими моделями того же уровня.

Упаковка и комплектация

Блок питания поставляется в картонной коробке средних размеров, оформленной в фирменных черно-красных тонах. Смотрится броско – как и положено упаковке «геймерского» продукта.

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Яркое оформление не пошло во вред информативности, на коробке сообщаются все необходимые сведенья об устройстве. Надежность упаковки также не вызывает нареканий: блок надежно защищен от ударов двойными стенками и мягкими вставками из вспененного пластика. Само устройство и комплектные кабели поставляются в матерчатых чехлах с логотипом ROG.

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Комплект поставки включает шнур питания, крепежные винты, матерчатые и пластиковые стяжки для кабелей, магнитный логотип ROG а также стикеры для украшения корпуса БП. О них мы еще поговорим чуть ниже.

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Итак ROG-STRIX-750G надежно упакован и снабжен всем необходимым для установки. Перейдём к рассмотрению самого блока.

Внешний вид и особенности конструкции

Оригинальный дизайн – немаловажная особенность всех устройств, выпускаемых подразделением ROG. Что и говорить, Strix выглядит интересно, пусть и не так вычурно, как старшая модель THOR.

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Даже при беглом осмотре в глаза бросаются оригинальная форма «гриля» и фирменные красные полосы. А если вы хотите сделать устройство более заметным, на боковой решетке корпуса можно разместить логотип ROG или один из магнитных стикеров, входящих в комплект.

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К сожалению, надписи будут читаться только в корпусах с нижним расположением БП, в противном случае они окажутся перевернуты. Думаю, производителю стоит учесть этот момент и добавить в комплект еще один стикер.

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Дополнительные наклейки, водящие в комплект, предназначены для задней стенки корпуса – для них предусмотрено специальное место около разъема для кабеля питания

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Длина корпуса блока составляет 160 мм. Таким образом, эта модель на 20 мм длиннее стандартных моделей форм-фактора ATX. Этот момент стоит держать в голове при покупке, но его вряд ли можно расценивать как минус конструкции. Такие габариты типичны для качественных модульных БП, к тому же ASUS оснащает Strix крупным 140-мм вентилятором.

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Устройство выполнено по полностью модульной схеме, то есть отключаемыми являются все кабели, в том числе основной шнур с разъемом ATX Mainboard. Все разъемы подписаны для удобства сборки.

За охлаждение преобразователя отвечает вентилятор EverFlow FB14025BH типоразмера 140 х 25 мм с шарикоподшипником (2-Ball Bearing). Форма крыльчатки с большим количеством тонких лопастей явно оптимизирована для работы на низких оборотах. Для того чтобы повысить давление потока в «медленных» режимах, производить использует ограничительное кольцо, соединяющее концы лопастей. Похожие вентиляторы устанавливаются на некоторых «нереференсных» видеокартах ASUS, которые также носят имя Strix. Выглядит многообещающе – совсем скоро мы узнаем, как эта необычная вертушка показывает себя на практике.

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В дополнение отмечу, что система охлаждения может работать как в активном, так и в полупассивном режиме (переключатель находится на задней стенке корпуса), а решетка, накрывающая вентилятор, сделана несъемной, что несколько усложняет чистку БП от пыли.

Теперь рассмотрим мощностные характеристики.

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Линия 12 В не разделена на дополнительные каналы, что исключает проблемы с распределением нагрузки между требовательными компонентами. Сила тока на ней может достигать 62 А, что соответствует 99,2% от «номинала» БП – показатель близок к идеалу. Сила тока на линях 3.3 В и 5 В ограничена на уровне 20 А. В сумме по ним можно подать до 100 Вт мощности. На той же наклейке сообщается, что блок поддерживает все самые необходимые «защиты» от неполадок - OPP, OVP, SCP, OCP и OTP.

Внимательные читатели, следящие за обзорами нашей лаборатории, уже могли догадаться, что при создании линейки Strix ASUS заручилась поддержкой специалистов Seasonic. В конструкции новинки используется популярная платформа Seasonic FX, отлично зарекомендовавшая себя в сегменте «золотых» БП. Компания-производитель применяет ее и на собственных моделях линеек Focus Plus Gold и Focus GX.

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Для того чтобы выделить Strix на фоне конкурентов, ASUS заказали плату, выполненную на черном текстолите, и снабдили платформу массивными радиаторами (они установлены на основных диодных сборках и элементах APFC). В остальном, это все тот же Focus, выполненный по схеме с асинхронным выпрямителем и DC-DC преобразователями для основных линий. Качество изготовления – на отличном уровне, в конструкции используются твердотельные конденсаторы японского производства, на блок предоставляется 10-летняя гарантия.

Хотя изменения, внесенные ASUS, кажутся чисто косметическими, они могут значительно повлиять на характеристики БП. Напомню, что оригинальный Seasonic Focus показывает отличные результаты в тестах КПД, качества стабилизации, кросс-нагрузки и пульсаций, однако работает довольно шумно в тяжелых режимах. Здесь эта проблема может оказаться решена благодаря использованию крупных радиаторов и 140-мм вентилятора оригинальной формы.

ASUS ROG-STRIX-750G рассчитан на использования в мощных игровых системах и снабжен для этого всеми необходимыми разъемами. ATX Mainboard 20+4-pin дополняет пара коннекторов CPU 4+4-pin для питания самых требовательных процессоров класса HEDT. Для видеокарт предназначены 4 коннектора PCIe 6+2-pin.

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Для подключения «периферии» предлагается использовать восемь разъемов SATA и три Molex. Не слишком много по мелкам «золотых» блоков высокой мощности, но вполне достаточно почти для любой домашней системы.

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Итак, по итогам осмотра мы выяснили, что перед нами очередная инкарнация популярного Seasonic Focus Gold. Впрочем, модификации, выполненные ASUS способны значительно улучшить шумовые характеристики блока, да и дизайн устройства определённо удался! Перейдем к тестовому разделу и проверим, как Strix показывает себя на практике.

Краткие технические характеристики

Наименование модели ASUS ROG Strix 750W
Индекс модели ROG-STRIX-750G
Заявленная мощность, Вт 750
Нагрузочная способность линии 12 В, Вт 744
Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % 99.2
Заявленный класс эффективности (/сертификат) 80 Plus Gold
Габариты, мм 159 х 149 х 86 (+20 мм)
Типоразмер вентилятора 136 х 25
Модульная конструкция Да (полностью)
Разъемы 20+4-pin Mainboard;
2 х 4+4-pin CPU;
4 x 6+2-pin PCIe;
8 х SATA;
3 х Molex
Длина шнуров, мм 600 (Mainboard);
1000 (CPU);
750 (PCIe);
850/700 (SATA/Molex)

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Конфигурация тестового стенда

  • Материнская плата: Gigabyte X399 Aorus Gaming 7;
  • Процессор: AMD Ryzen Threadripper 1950X;
  • Система охлаждения процессора: Arctic Freezer 50TR;
  • Оперативная память: Kingston HyperX Fury (DDR4-2400, 2 x 8 Гбайт, двухканальный режим);
  • Видеокарта: Radeon HD 6970 (одиночная видеокарта и два ускорителя в связке CrossFire);
  • Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
  • Блок питания: ASUS ROG Strix 750W, 750 Ватт;
  • Корпус: открытый стенд.

Программное обеспечение:

  • Операционная система: Windows 10 x64 Ultimate;
  • Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 15.7.1;
  • Вспомогательные утилиты: MSI Afterburner 4.6.2, Prime 95 v.29.8, Furmark 1.21.2.

Инструментарий и методика тестирования

С обновленной методикой тестирования вы можете ознакомиться в отдельном материале.

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Результаты тестов ASUS ROG-STRIX-750G

Блок питания без малейших затруднений отработал программу тестирования с нагрузкой до 750 Вт. Более того – устройству покорился и режим 800 Вт. Результаты не приведены на графиках, так как это противоречит условиям гарантии, но могу отметить, что показатели, полученные при 750 и 800 Вт почти идентичны.

ASUS ROG-STRIX-750G

КПД
При разных уровнях нагрузки
%


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Уровень КПД типичен для современных «золотых» БП высокого класса. Устройство слегка превосходит обязательные требования стандарта 80 Plus Gold, хотя и не дотягивает до Platinum.

ASUS ROG-STRIX-750G

Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
При разных уровнях нагрузки
В


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Качество стабилизации – на высоком уровне. Как и другие модели, построенные на платформе Seasonic FX, Strix может похвастаться полным отсутствием просадок. Напряжения, наоборот, чуть возрастают с увеличением нагрузки.

ASUS ROG-STRIX-750G

Скорость вращения вентилятора
При разных уровнях нагрузки
Об/мин


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А вот и ключевой момент, отличающий Strix от «прародителя» Focus Gold. Этот блок включает вентилятор гораздо позже, а его обороты оказываются заметно ниже во всем диапазоне нагрузок.

ASUS ROG-STRIX-750G

Уровень шума
С расстояния 150 мм
При разных уровнях нагрузки
дБ


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Модификации системы охлаждения, сделанные ASUS, значительно улучшили шумовые характеристики устройства. Даже при нагрузке на уровне 600-650 Вт ROG-STRIX-750G работает почти неслышно, тихий «шелест» вентилятора проявляется только после отметки 700 Вт. Отличный результат для блока с сертификатом 80 Plus Gold!

Сравнение результатов

В нашей подборке 750-ваттных блоков, протестированных по массовой методике, есть сразу несколько моделей, которые годятся на роль прямых конкурентов для ROG-STRIX-750G. Среди них Cooler Master V750, FSP Epsilon F4 750W, Deepcool DQ750, EVGA SuperNOVA NEX750G и Fractal Design Edison M 750W. Особый интерес представляет сравнение новинки с Seasonic X-750 и SilverStone Strider Gold 750 W, построенными на схожей платформе.

Минимальная нагрузка – 150 Вт.

КПД при нагрузке 150 Вт
%


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Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 150 Вт
В


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Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 150 Вт
Об/мин


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Уровень шума при нагрузке 150 Вт
С расстояния 150 мм
дБ


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Помимо ROG-STRIX-750G еще три модели в подборке оснащены полупассивной системой охлаждения. Эти устройства работают почти бесшумно. При низкой нагрузке блок питания ASUS показывает отличный уровень эффективности, не уступая некоторым «платиновым» соперникам.

Средняя нагрузка – 350 Вт.

КПД при нагрузке 350 Вт
%


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Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 350 Вт
В


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Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 350 Вт
Об/мин


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Уровень шума при нагрузке 350 Вт
С расстояния 150 мм
дБ


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В сравнении с предыдущим режимом общая картина изменилась незначительно. При среднем уровне нагрузки ROG Strix продолжает работать в пассивном режиме СО, оказываясь одним из лидеров теста по шумовым характеристикам. КПД все также высок: неподвижный вентилятор и современная платформа помогают ASUS держаться на одном уровне с устройствами, сертифицированными по стандарту 80 Plus Platinum.

Высокий уровень нагрузки – 650 Вт. Мощность ограничена, чтобы представить на графике максимальное количество участников теста – некоторые модели в нашем списке не способны работать с потреблением 700-750 Вт.

КПД при нагрузке 650 Вт
%


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Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 650 Вт
В


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Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 650 Вт
Об/мин


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Уровень шума при нагрузке 650 Вт
С расстояния 150 мм
дБ


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В этом случае все блоки запускают вентиляторы. ROG Strix оказывается в группе устройств, показывающих скорость вращения крыльчатки менее 1000 об/мин. Все они работают почти неслышно. С эффективностью и качеством стабилизации все также в полном порядке. По обоим параметрам новика входит в тройку лидеров – и это с учетом того, что ей приходится противостоять сразу нескольким «платиновым» флагманам!

Заключение

Подведем итог, выделив достоинства и недостатки протестированного блока питания.

Плюсы ASUS ROG Strix 750W:

  • Полное соответствие заявленной мощности, кратковременно устройству доступны и режимы выше номинала – вплоть до 800 Вт;
  • Высокий КПД – 89-92%, блок превосходит обязательные требования стандарта 80 Plus Gold, в некоторых режимах вплотную приближаясь к 80 Plus Platinum;
  • Высокое качество стабилизации напряжений – просадки под нагрузкой отсутствуют;
  • Полупассивная СО (при комнатной температуре вентилятор неподвижен до 350-400 Вт), тихая работа при высокой нагрузке;
  • Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с двумя флагманскими видеокартами;
  • Полностью модульная конструкция;
  • Высокое качество изготовления, надежная элементная база, 10-летняя гарантия;
  • Оригинальный внешний вид, богатый комплект поставки.

Минусы блока питания:

  • Существенных недостатков не отмечено.

Может не устроить:

  • Увеличенная длина блока (+20 мм), что может стать препятствием для установки в компактные корпуса.

Итак, используя хорошо зарекомендовавшую себя платформу Seasonic, специалистам ASUS удалось создать мощный блок питания, достойный занять место в самых производительных игровых сборках.

Крупный низкооборотный вентилятор и массивные радиаторы позволили улучшить охлаждение компонентов и сделать устройство по-настоящему тихим во всем диапазоне нагрузок. К этому можно добавить традиционные козыри платформы Focus Gold – надежность, высокий КПД и отличное качество стабилизации, а также оригинальный дизайн и фирменную 10-летнюю гарантию.

Константин Назаров aka Лакс Наваху

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Выражаем благодарность:

  • Компании ASUS за предоставленный на тестирование блок питания ASUS ROG Strix 750W (ROG-STRIX-750G).

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