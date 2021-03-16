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Вступление

Подразделение ASUS ROG, выпускающее разнообразные комплектующие для геймеров и энтузиастов, вышло на рынок блоков питания совсем недавно – около двух лет назад. Первой моделью стал могучий ROG Thor 1200W (80 Plus Platinum) – логичный шаг, чтобы громко заявить о себе на новом поприще. Он побывал на тестировании в нашей лаборатории и оставил отличное впечатление, по праву заняв место среди других «топов» ведущих производителей.

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Развить успех флагмана призвана линейка блоков Strix PSU, ориентированная на производительные игровые системы самых распространенных «калибров». В серию входят модели мощностью от 550 Вт (для сборок с одиночной видеокартой среднего класса) до 1000 Вт (для систем с двумя флагманскими ускорителями). Все устройства выполнены по полностью модульной схеме, сертифицированы по стандарту 80 Plus Gold и снабжены полупассивной системой охлаждения.

Для знакомства с линейкой Strix мы выбрали одну из старших модификаций мощностью 750 Вт. По ее результатам можно будет составить первое впечатление и о возможностях других устройств серии. Давайте рассмотрим этот необычный БП во всех подробностях и сравним его с конкурирующими моделями того же уровня.

Упаковка и комплектация

Блок питания поставляется в картонной коробке средних размеров, оформленной в фирменных черно-красных тонах. Смотрится броско – как и положено упаковке «геймерского» продукта.

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Яркое оформление не пошло во вред информативности, на коробке сообщаются все необходимые сведенья об устройстве. Надежность упаковки также не вызывает нареканий: блок надежно защищен от ударов двойными стенками и мягкими вставками из вспененного пластика. Само устройство и комплектные кабели поставляются в матерчатых чехлах с логотипом ROG.

Комплект поставки включает шнур питания, крепежные винты, матерчатые и пластиковые стяжки для кабелей, магнитный логотип ROG а также стикеры для украшения корпуса БП. О них мы еще поговорим чуть ниже.

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Итак ROG-STRIX-750G надежно упакован и снабжен всем необходимым для установки. Перейдём к рассмотрению самого блока.

Внешний вид и особенности конструкции

Оригинальный дизайн – немаловажная особенность всех устройств, выпускаемых подразделением ROG. Что и говорить, Strix выглядит интересно, пусть и не так вычурно, как старшая модель THOR.

Даже при беглом осмотре в глаза бросаются оригинальная форма «гриля» и фирменные красные полосы. А если вы хотите сделать устройство более заметным, на боковой решетке корпуса можно разместить логотип ROG или один из магнитных стикеров, входящих в комплект.

К сожалению, надписи будут читаться только в корпусах с нижним расположением БП, в противном случае они окажутся перевернуты. Думаю, производителю стоит учесть этот момент и добавить в комплект еще один стикер.

Дополнительные наклейки, водящие в комплект, предназначены для задней стенки корпуса – для них предусмотрено специальное место около разъема для кабеля питания

Длина корпуса блока составляет 160 мм. Таким образом, эта модель на 20 мм длиннее стандартных моделей форм-фактора ATX. Этот момент стоит держать в голове при покупке, но его вряд ли можно расценивать как минус конструкции. Такие габариты типичны для качественных модульных БП, к тому же ASUS оснащает Strix крупным 140-мм вентилятором.

Устройство выполнено по полностью модульной схеме, то есть отключаемыми являются все кабели, в том числе основной шнур с разъемом ATX Mainboard. Все разъемы подписаны для удобства сборки.

За охлаждение преобразователя отвечает вентилятор EverFlow FB14025BH типоразмера 140 х 25 мм с шарикоподшипником (2-Ball Bearing). Форма крыльчатки с большим количеством тонких лопастей явно оптимизирована для работы на низких оборотах. Для того чтобы повысить давление потока в «медленных» режимах, производить использует ограничительное кольцо, соединяющее концы лопастей. Похожие вентиляторы устанавливаются на некоторых «нереференсных» видеокартах ASUS, которые также носят имя Strix. Выглядит многообещающе – совсем скоро мы узнаем, как эта необычная вертушка показывает себя на практике.

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В дополнение отмечу, что система охлаждения может работать как в активном, так и в полупассивном режиме (переключатель находится на задней стенке корпуса), а решетка, накрывающая вентилятор, сделана несъемной, что несколько усложняет чистку БП от пыли.

Теперь рассмотрим мощностные характеристики.

Линия 12 В не разделена на дополнительные каналы, что исключает проблемы с распределением нагрузки между требовательными компонентами. Сила тока на ней может достигать 62 А, что соответствует 99,2% от «номинала» БП – показатель близок к идеалу. Сила тока на линях 3.3 В и 5 В ограничена на уровне 20 А. В сумме по ним можно подать до 100 Вт мощности. На той же наклейке сообщается, что блок поддерживает все самые необходимые «защиты» от неполадок - OPP, OVP, SCP, OCP и OTP.

Внимательные читатели, следящие за обзорами нашей лаборатории, уже могли догадаться, что при создании линейки Strix ASUS заручилась поддержкой специалистов Seasonic. В конструкции новинки используется популярная платформа Seasonic FX, отлично зарекомендовавшая себя в сегменте «золотых» БП. Компания-производитель применяет ее и на собственных моделях линеек Focus Plus Gold и Focus GX.

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Для того чтобы выделить Strix на фоне конкурентов, ASUS заказали плату, выполненную на черном текстолите, и снабдили платформу массивными радиаторами (они установлены на основных диодных сборках и элементах APFC). В остальном, это все тот же Focus, выполненный по схеме с асинхронным выпрямителем и DC-DC преобразователями для основных линий. Качество изготовления – на отличном уровне, в конструкции используются твердотельные конденсаторы японского производства, на блок предоставляется 10-летняя гарантия.

Хотя изменения, внесенные ASUS, кажутся чисто косметическими, они могут значительно повлиять на характеристики БП. Напомню, что оригинальный Seasonic Focus показывает отличные результаты в тестах КПД, качества стабилизации, кросс-нагрузки и пульсаций, однако работает довольно шумно в тяжелых режимах. Здесь эта проблема может оказаться решена благодаря использованию крупных радиаторов и 140-мм вентилятора оригинальной формы.

ASUS ROG-STRIX-750G рассчитан на использования в мощных игровых системах и снабжен для этого всеми необходимыми разъемами. ATX Mainboard 20+4-pin дополняет пара коннекторов CPU 4+4-pin для питания самых требовательных процессоров класса HEDT. Для видеокарт предназначены 4 коннектора PCIe 6+2-pin.

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Для подключения «периферии» предлагается использовать восемь разъемов SATA и три Molex. Не слишком много по мелкам «золотых» блоков высокой мощности, но вполне достаточно почти для любой домашней системы.

Итак, по итогам осмотра мы выяснили, что перед нами очередная инкарнация популярного Seasonic Focus Gold. Впрочем, модификации, выполненные ASUS способны значительно улучшить шумовые характеристики блока, да и дизайн устройства определённо удался! Перейдем к тестовому разделу и проверим, как Strix показывает себя на практике.

Краткие технические характеристики

Наименование модели ASUS ROG Strix 750W Индекс модели ROG-STRIX-750G Заявленная мощность, Вт 750 Нагрузочная способность линии 12 В, Вт 744 Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % 99.2 Заявленный класс эффективности (/сертификат) 80 Plus Gold Габариты, мм 159 х 149 х 86 (+20 мм) Типоразмер вентилятора 136 х 25 Модульная конструкция Да (полностью) Разъемы 20+4-pin Mainboard;

2 х 4+4-pin CPU;

4 x 6+2-pin PCIe;

8 х SATA;

3 х Molex Длина шнуров, мм 600 (Mainboard);

1000 (CPU);

750 (PCIe);

850/700 (SATA/Molex)

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Конфигурация тестового стенда

Материнская плата: Gigabyte X399 Aorus Gaming 7;

Процессор: AMD Ryzen Threadripper 1950X;

Система охлаждения процессора: Arctic Freezer 50TR;

Оперативная память: Kingston HyperX Fury (DDR4-2400, 2 x 8 Гбайт, двухканальный режим);

Видеокарта: Radeon HD 6970 (одиночная видеокарта и два ускорителя в связке CrossFire);

Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;

Блок питания: ASUS ROG Strix 750W, 750 Ватт;

Корпус: открытый стенд.

Программное обеспечение:

Операционная система: Windows 10 x64 Ultimate;

Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 15.7.1;

Вспомогательные утилиты: MSI Afterburner 4.6.2, Prime 95 v.29.8, Furmark 1.21.2.

Инструментарий и методика тестирования

С обновленной методикой тестирования вы можете ознакомиться в отдельном материале.

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Результаты тестов ASUS ROG-STRIX-750G

Блок питания без малейших затруднений отработал программу тестирования с нагрузкой до 750 Вт. Более того – устройству покорился и режим 800 Вт. Результаты не приведены на графиках, так как это противоречит условиям гарантии, но могу отметить, что показатели, полученные при 750 и 800 Вт почти идентичны.

ASUS ROG-STRIX-750G



КПД

При разных уровнях нагрузки

%





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Уровень КПД типичен для современных «золотых» БП высокого класса. Устройство слегка превосходит обязательные требования стандарта 80 Plus Gold, хотя и не дотягивает до Platinum.

ASUS ROG-STRIX-750G



Напряжение по линиям 3.3/5/12 В

При разных уровнях нагрузки

В





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Качество стабилизации – на высоком уровне. Как и другие модели, построенные на платформе Seasonic FX, Strix может похвастаться полным отсутствием просадок. Напряжения, наоборот, чуть возрастают с увеличением нагрузки.

ASUS ROG-STRIX-750G



Скорость вращения вентилятора

При разных уровнях нагрузки

Об/мин





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А вот и ключевой момент, отличающий Strix от «прародителя» Focus Gold. Этот блок включает вентилятор гораздо позже, а его обороты оказываются заметно ниже во всем диапазоне нагрузок.

ASUS ROG-STRIX-750G



Уровень шума

С расстояния 150 мм

При разных уровнях нагрузки

дБ





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Модификации системы охлаждения, сделанные ASUS, значительно улучшили шумовые характеристики устройства. Даже при нагрузке на уровне 600-650 Вт ROG-STRIX-750G работает почти неслышно, тихий «шелест» вентилятора проявляется только после отметки 700 Вт. Отличный результат для блока с сертификатом 80 Plus Gold!

Сравнение результатов

В нашей подборке 750-ваттных блоков, протестированных по массовой методике, есть сразу несколько моделей, которые годятся на роль прямых конкурентов для ROG-STRIX-750G. Среди них Cooler Master V750, FSP Epsilon F4 750W, Deepcool DQ750, EVGA SuperNOVA NEX750G и Fractal Design Edison M 750W. Особый интерес представляет сравнение новинки с Seasonic X-750 и SilverStone Strider Gold 750 W, построенными на схожей платформе.

Минимальная нагрузка – 150 Вт.

КПД при нагрузке 150 Вт

%





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Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 150 Вт

В





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Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 150 Вт

Об/мин





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Уровень шума при нагрузке 150 Вт

С расстояния 150 мм

дБ





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Помимо ROG-STRIX-750G еще три модели в подборке оснащены полупассивной системой охлаждения. Эти устройства работают почти бесшумно. При низкой нагрузке блок питания ASUS показывает отличный уровень эффективности, не уступая некоторым «платиновым» соперникам.

Средняя нагрузка – 350 Вт.

КПД при нагрузке 350 Вт

%





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Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 350 Вт

В





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Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 350 Вт

Об/мин





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Уровень шума при нагрузке 350 Вт

С расстояния 150 мм

дБ





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В сравнении с предыдущим режимом общая картина изменилась незначительно. При среднем уровне нагрузки ROG Strix продолжает работать в пассивном режиме СО, оказываясь одним из лидеров теста по шумовым характеристикам. КПД все также высок: неподвижный вентилятор и современная платформа помогают ASUS держаться на одном уровне с устройствами, сертифицированными по стандарту 80 Plus Platinum.

Высокий уровень нагрузки – 650 Вт. Мощность ограничена, чтобы представить на графике максимальное количество участников теста – некоторые модели в нашем списке не способны работать с потреблением 700-750 Вт.

КПД при нагрузке 650 Вт

%





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Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 650 Вт

В





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Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 650 Вт

Об/мин





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Уровень шума при нагрузке 650 Вт

С расстояния 150 мм

дБ





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В этом случае все блоки запускают вентиляторы. ROG Strix оказывается в группе устройств, показывающих скорость вращения крыльчатки менее 1000 об/мин. Все они работают почти неслышно. С эффективностью и качеством стабилизации все также в полном порядке. По обоим параметрам новика входит в тройку лидеров – и это с учетом того, что ей приходится противостоять сразу нескольким «платиновым» флагманам!

Заключение

Подведем итог, выделив достоинства и недостатки протестированного блока питания.

Плюсы ASUS ROG Strix 750W:

Полное соответствие заявленной мощности, кратковременно устройству доступны и режимы выше номинала – вплоть до 800 Вт;

Высокий КПД – 89-92%, блок превосходит обязательные требования стандарта 80 Plus Gold, в некоторых режимах вплотную приближаясь к 80 Plus Platinum;

Высокое качество стабилизации напряжений – просадки под нагрузкой отсутствуют;

Полупассивная СО (при комнатной температуре вентилятор неподвижен до 350-400 Вт), тихая работа при высокой нагрузке;

Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с двумя флагманскими видеокартами;

Полностью модульная конструкция;

Высокое качество изготовления, надежная элементная база, 10-летняя гарантия;

Оригинальный внешний вид, богатый комплект поставки.

Минусы блока питания:

Существенных недостатков не отмечено.

Может не устроить:

Увеличенная длина блока (+20 мм), что может стать препятствием для установки в компактные корпуса.

Итак, используя хорошо зарекомендовавшую себя платформу Seasonic, специалистам ASUS удалось создать мощный блок питания, достойный занять место в самых производительных игровых сборках.

Крупный низкооборотный вентилятор и массивные радиаторы позволили улучшить охлаждение компонентов и сделать устройство по-настоящему тихим во всем диапазоне нагрузок. К этому можно добавить традиционные козыри платформы Focus Gold – надежность, высокий КПД и отличное качество стабилизации, а также оригинальный дизайн и фирменную 10-летнюю гарантию.

Константин Назаров aka Лакс Наваху

Выражаем благодарность: