Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Битва игровых компьютеров: Core i5-10600КF & Radeon RX 5700 VS Ryzen 5 3600Х & GeForce RTX 2070

Тестирование двух конфигураций ПК в двух режимах работы, разрешениях 1920 x 1080, 2560 х 1440 и восьми играх.
+
3070 уже намного дешевле чем 2080 Super
RTX 3070 <b>по цене</b> 3060 Ti - надо брать
RTX 3080 уже намного дешевле чем 2080 Ti
Крутой нереф 3060 Ti задешево в Ситилинке

700x600 62 KB

В данном обзоре будет рассмотрена производительность двух систем: Core i5-10600КF & Radeon RX 5700 и Ryzen 5 3600Х & GeForce RTX 2070. Обе связки будут протестированы в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1440.

Производители комплектующих указаны исключительно в справочных целях. Наши читатели вольны подбирать конкретные конфигурации, основываясь на личных предпочтениях в пользу того или иного бренда.

реклама

Посмотрим, кто выйдет победителем из этого противостояния.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Результаты тестов: сравнение производительности

Assassin's Creed Odyssey


  • Версия 1.5.1.
  • DirectX 11.
    • Модификатор разрешения - 100%.
    • Угол обзора - 100%.
    • Сглаживание - высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество окружения - ультра высокое.
    • Детализация текстур - высокая.
    • Качество рельефа - высокое.
    • Плотность мелких объектов - очень высокое.
    • Качество тумана - высокое.
    • Качество воды - очень высокое.
    • Качество полноэкранных отражений - высокое.
    • Качество объемных облаков - ультра высокое.
    • Детализация текстур - высокая.
    • Качество персонажей - ультра высокое.
    • Качество объемного освещения - очень высокое.
    • Качество глубины резкости - высокое.

1% low и average FPS

Battlefield V

  • Версия 1.0 сборка 25990.
  • DirectX 12.
    • Угол обзора на технике - 95.
    • Размытие в движении - 50%.
    • Эффекты глубины резкости - включены.
    • Хроматическая аберрация - включена.
    • Зернистость изображения - включена.
    • Виньетирование - включено.
    • Оптическая дисторсия - включена.
    • Разрешение - 100%.
    • Ограничение частоты кадров - 200.
    • Рендеринг последующих кадров - включен.
    • Ограничение памяти графического процессора - включено.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.
    • Качество освещения - ультра высокое.
    • Качество эффектов - ультра высокое.
    • Качество пост-обработки - ультра высокое.
    • Качество сетки - ультра высокое.
    • Качество рельефа - ультра высокое.
    • Качество травы - ультра высокое.
    • Сглаживание - ТАА высокое.
    • Глобальное затенение - HBAO.

1% low и average FPS

реклама



Call of Duty: Modern Warfare (2019)

  • Версия 8.2.7154757.
  • DirectX 12.
    • Качество текстур - высокое.
    • Анизотропная фильтрация - высокая.
    • Качество частиц - высокое.
    • Следы пуль - включены.
    • Тесселяция - все объекты.
    • Разрешение карт теней - максимальное.
    • Буферизация локальных теней - включена.
    • Буферизация теней от солнца - включена.
    • Освещение частиц - ультра высокое.
    • Трассировка лучей DirectX - выключена.
    • Затенение фонового света - все объекты.
    • Качество отражений в экранном пространстве (SSR) - высокое.
    • Сглаживание - Filmic SMAA T2X.
    • Глубина резкости - включена.
    • Интенсивность Filmic - 1.00.
    • Глобальный эффект скорости - включен.
    • Эффект скорости оружия - включен.
    • Зернистость - 0.00.

1% low и average FPS

реклама

Far Cry New Dawn

  • Версия 1.0.4.
  • DirectX 11.
    • Качество фильтрации текстур - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество геометрии мира и растительности - максимальное.
    • Качество окружения - максимальное.
    • Качество воды - высокое.
    • Качество ландшафта - высокое.
    • Качество объемного тумана - высокое.
    • Сглаживание - SMAA.
    • Размытие в движении - включено.
    • Масштаб поля зрения - 90.
    • Масштаб разрешения - 1.0.
    • Текстуры HD - включены.

1% low и average FPS

реклама

Hitman 2

  • Версия 2.72.0.
  • DirectX 12.
    • Сглаживание - SSAA 1.00.
    • Уровень детализации - ультра высокий.
    • Качество текстур - высокое.
    • Фильтрация текстур - анизотропная х16.
    • Сложное затенение (SSAO) - включено.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Контактные тени - включены.
    • Качество отражений - высокое.
    • Качество размытия в движении - высокое.
    • Динамическое увеличение резкости - сильное.
    • Качество моделирования - наилучшее.

1% low и average FPS

реклама

Need for Speed Heat

  • Версия 1.04.
  • DirectX 11.
    • Размытие в движении - включено.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.
    • Глобальное освещение - HBAO.
    • Качество эффектов - ультра высокое.
    • Качество геометрии - ультра высокое.
    • Сглаживание - TAA.
    • Качество ландшафта - ультра высокое.
    • Детализация растительности - ультра высокая.
    • Качество пост-обработки - ультра высокое.
    • Качество отражений - ультра высокое.
    • Глубина резкости - ультра высокая.
    • Качество освещения - ультра высокое.

1% low и average FPS

реклама

Shadow of the Tomb Raider

  • Версия 1.0 build 296.0_64.
  • DirectX 12.
    • NVIDIA RTX DLSS - выключена.
    • Модификатор разрешения - 100%.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Анизотропная фильтрация - х16.
    • Качество трассировки лучей - выключены.
    • Сложное затенение - HBAO+.
    • Качество глубины резкости - высокое.
    • Уровень детализации - ультра высокий.
    • Тесселяция - включена.
    • Засветка - включена.
    • Эффект скорости - включен.
    • Пространственные отражения - выключены.
    • Качество пространственных контактных теней - выключены.
    • Качество симуляции волос - низкое.
    • Объемное освещение - включено.
    • Блики - включены.
    • Эффекты экрана - включены.

1% low и average FPS

реклама

Star Wars Jedi: Fallen Order

  • Версия 1.02.
  • DirectX 11.
    • Максимальный FPS - 144.
    • Качество графики - эпическое.
    • Дистанция обзора - эпическая.
    • Качество теней - эпическое.
    • Качество сглаживания - эпическое.
    • Качество текстур - эпическое.
    • Качество визуальных эффектов - эпическое.
    • Качество пост-обработки - эпическое.

1% low и average FPS

Среднегеометрическая производительность систем в восьми играх

1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности систем видно, что в номинальном режиме работы конфигурация Core i5-10600КF & Radeon RX 5700 немного опережала связку Ryzen 5 3600Х & GeForce RTX 2070. После разгона оба участника тестирования показали равные результаты.

Теперь рассмотрим противостояние систем в отдельно взятых играх.

  • Конфигурация Core i5-10600КF & Radeon RX 5700 была быстрее связки Ryzen 5 3600Х & GeForce RTX 2070 в играх Call of Duty: Modern Warfare, Far Cry New Dawn и Need for Speed Heat.
  • Конфигурация Core i5-10600КF & Radeon RX 5700 была в паритете со связкой Ryzen 5 3600Х & GeForce RTX 2070 в играх Hitman 2 и Star Wars Jedi: Fallen Order.
  • Конфигурация Core i5-10600КF & Radeon RX 5700 была медленнее связки Ryzen 5 3600Х & GeForce RTX 2070 в играх Assassin's Creed Odyssey, Battlefield V и Shadow of the Tomb Raider.

Итак, система Core i5-10600КF & Radeon RX 5700 опередила связку Ryzen 5 3600Х & GeForce RTX 2070 в трех играх из восьми, была на равных с ней в двух проектах и отстала от соперника в трех играх.

Связки Core i5-10600КF & Radeon RX 5700 и Ryzen 5 3600Х & GeForce RTX 2070 показали высокие результаты во всех играх в обоих разрешениях.

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных связок. Стоимость комплектующих формировалась путем анализа цен нескольких крупных московских магазинов. На их основе был рассчитан среднеарифметический ценник.

600x500 62 KB

Рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность соперники продемонстрировали идентичную производительность.

Опираясь на результаты тестов можно утверждать, что в противостоянии систем Core i5-10600КF & Radeon RX 5700 и Ryzen 5 3600Х & GeForce RTX 2070 победитель не был выявлен. Соперники показали равные результаты, вдобавок вышли одинаково привлекательными для покупки.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd intel nvidia тест phoenix

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Битва игровых компьютеров: Core i5-10600КF & Radeon RX 5700 VS Ryzen 5 3600Х & GeForce RTX 2070
+
Cyberpunk 2077: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
70
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe XPG Gammix S50 Lite объемом 1 ТБ
12
Сводное тестирование трех поколений видеокарт в играх Tom Clancy's The Division и The Division 2
11
Обзор игровой мыши ASUS ROG Strix Impact II Wireless
9
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 570 в связке с процессором Core i5-9400F
8

Интересные материалы

Cyberpunk 2077: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
27 декабря 2020 70
Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – декабрь 2020
20 декабря 2020 35
В погоне за производительностью: процессоры – декабрь 2020
22 декабря 2020 29
Обзор и тестирование процессорных кулеров Noctua NH-U12S chromax.black и NH-D15 chromax.black
19 декабря 2020 46
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC
14 декабря 2020 50


Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 11-й: Night in the Woods
49
Microsoft напомнила о существовании бесплатного обновления Windows 7 до Windows 10 – инструкция
19
Финальный перечень из 48 телефонов Xiaomi, которые получат Android 11 в 2021 году – названия и сроки
2
HUAWEI P40 Pro продолжает дешеветь – 50+40 Мп камера, NFC и мощный процессор со скидкой 11 500 р
8
Epic Games Launcher повышает температуру процессоров AMD Ryzen почти на 20 градусов даже в простое
109
Redmi Note 8 Pro продолжает дешеветь – мощный процессор, NFC и 64 Мп камера со скидкой до 3 000 р
8
В последнем обновлении Redmi Note 8 Pro выявлена критическая ошибка – подробности и решение проблемы
8
Core i9-11900K QS превосходит Ryzen 7 5800X по однопоточной производительности — данные инсайдера
116
S.T.A.L.K.E.R. 2 будет не для слабых и не для средних ПК
56
EZ Optimizer для Cyberpunk 2077 увеличивает производительность в игре
18
Новогодний сюрприз от Xiaomi – новый флагман Mi 11 на Snapdragon 888 будет поставляться без зарядки
5
Asus подтвердила выход видеокарт GeForce RTX 3060 12 ГБ и RTX 3080 Ti
38
Цена Bitcoin вплотную приблизилась к 28 000$ - новый бум майнинга грозит поднять цены на видеокарты
128
Видеокарты NVIDIA и AMD получат бесплатный буст SAM на старых материнских платах MSI X470 и B450
16
Цена сделки на рынке DRAM за день подскочила на 24% — ожидается взрывной рост цен на память
44
Цена Bitcoin пробила отметку в 25 000$ и продолжает расти - аналитики предсказывают цены до 400 000$
67
5 полезных модификаций для Cyberpunk 2077 – улучшенная графика, хотфиксы и правильное поведение NPC
6
Intel Core i9-11900K в первых тестах обходит процессоры Ryzen 5000 в однопоточной производительности
105
Vivo X60 оснащен Samsung Exynos 1080 - до 620000 баллов в AnTuTu
7
Valve назвала самые успешные игры уходящего года в Steam — Cyberpunk 2077 в списке тоже есть
22

Сейчас обсуждают

Alexshanghai
10:08
и с разными багами) на 9900к багов практически нет.
S.T.A.L.K.E.R. 2 будет не для слабых и не для средних ПК
Ацкий Сотона
10:08
Извините - я не знаю как пол планеты еб*тся в глаза , но я вижу не реалистичное отражение и трассировку , а мыло и кляксу , то есть это просто новый уровень продаж клякс и *овна на лопате за 2000 долл...
Cyberpunk 2077: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
Alexshanghai
10:07
5+ лучше и не скажешь
S.T.A.L.K.E.R. 2 будет не для слабых и не для средних ПК
Alexshanghai
10:05
так тестили китайцы. интел пока ничего не говорит от себя.
Intel Core i9-11900K в первых тестах обходит процессоры Ryzen 5000 в однопоточной производительности
Renegade1979
10:04
Это еще до Пу было, при ЕБН первая чеченская. Послали танчики в Грозный, их разнесли к чертям, и пленных набрали. И тут в центре заявляют что их танков ихтамнет, и пленных "бросают под автобус" (родин...
S.T.A.L.K.E.R. 2 будет не для слабых и не для средних ПК
rumax
10:02
более идиотского теста, я за лет 30 не видел. Мерять нужно было на ОДНОЙ видеокарте, замеряя количество памяти, потребляемое игрой в одном разрешении типа 1080 и из этого делать вывод, сколько достато...
Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – декабрь 2020
Renegade1979
10:00
"Въ бытность сихъ Козаковъ въ походахъ вмѣстѣ съ стрѣльцами и сайдачниками Россійскими, терпѣли они отъ сихъ солдать частыя и язвительныя насмѣшки по поводу бритья своихъ головъ. Солдаты оные, бывши е...
S.T.A.L.K.E.R. 2 будет не для слабых и не для средних ПК
Renegade1979
09:58
Приятно это услышать, от человека с украинской фамилией Стець, и как там состояние души у вас?
S.T.A.L.K.E.R. 2 будет не для слабых и не для средних ПК
Александр Толикин
09:56
А на эту не будет дефицита? И насколько она дороже будет.
Asus подтвердила выход видеокарт GeForce RTX 3060 12 ГБ и RTX 3080 Ti
_KVV
09:53
Может тебе каждую минуту тут курс отдельной новостью оформлять?
Bitcoin взял отметку в 26 000$, но купить его готовы за большее
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем