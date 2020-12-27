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Cyberpunk 2077: тестирование актуальных видеокарт от А до Я

Сводный тест 19 видеокарт (от GeForce GTX 1650 до GeForce RTX 3080i и от Radeon RX 570 до Radeon RX 5700 ХТ) в пяти разрешениях со включенными NVIDIA RTX и DLSS 2.0 и без.
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В данном обзоре будет проведено сводное тестирование актуальных видеокарт в игре Cyberpunk 2077, основанной на движке REDengine 4.

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700x394 46 KB. Big one: 1920x1080 383 KB

Примечание: тени с трассировкой лучей в Cyberpunk 2077 создаются только солнечными и лунными лучами.

P.S. Теоретическая часть и скриншоты предоставлены компанией NVIDIA.

Теперь перейдем непосредственно к тестам видеокарт.

Системные требования

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Минимальные системные требования:

  • Операционная система: Windows 7, 8.1 и 10 (64-битная версия).
  • Процессор: Intel Core i5-3570K или AMD FX-8310.
  • Оперативная память: 8 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 70 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 780 3 Гбайт или AMD Radeon RX 470 4 Гбайт.

Рекомендуемые системные требования:

  • Операционная система: Windows 10 (64-битная версия).
  • Процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 7 2700X.
  • Оперативная память: 12 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 70 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 6 Гбайт или AMD Radeon RX 590 8 Гбайт.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Графические настройки

Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:

  • Версия 1.0.6.
  • DirectX 12.
    • Поле зрения - 80.
    • Хроматическая аберрация - включена.
    • Глубина резкости - включена.
    • Блики - включены.
    • Размытие в движении - высокое.
    • Контактные тени - включены.
    • Улучшенное освещение геометрии лиц - включено.
    • Анизотропная фильтрация - х16.
    • Качество объектов для локальных теней - высокое.
    • Качество локальных теней - высокое.
    • Диапазон каскадных карт теней - высокое.
    • Разрешение каскадных карт теней - высокое.
    • Разрешение дальних теней - высокое.
    • Разрешение объемного тумана - высокое.
    • Качество объемных облаков - высокое.
    • Максимум динамических декалей - высокий.
    • Качество отражений - высокое.
    • Качество подповерхностного рассеивания - высокое.
    • Рассеянное затенение - высокое.
    • Точность цветопередачи - высокая.
    • Качество отражений в зеркалах - высокое.
    • Уровень детализации - высокий.
    • Трассировка лучей - включена/выключена.
    • Отражения с трассировкой лучей - включены/выключены.
    • Тени с трассировкой лучей - включены/выключены.
    • Освещение с трассировкой лучей - невероятное/среднее/выключено.
    • DLSS 2.0 - производительность/качество/выключено.
    • Постоянный FidelityFX CAS - 50/75/выключен.

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Мониторинг использования видеопамяти и оперативной памяти

Видеопамять Оперативная память Мбайт

Для комфортной игры в Cyberpunk 2077 потребуется игровой ПК с шестнадцатью гигабайтами оперативной памяти и видеокартой, оснащенной десятью гигабайтами набортной памяти.

Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт

1920х1080

2560х1080

2560х1440

3440х1440

3840х2160

1% low и average FPS

Игра Cyberpunk 2077 предъявила повышенные требования к графической подсистеме.

В результате в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1080 проблемы с обеспечением комфортной производительности возникли у всех бюджетных видеокарт и части ускорителей среднего ценового сегмента. В 2560 х 1440 комфортную производительность смогли обеспечить только старшие видеокарты.

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Разрешение 3440 х 1440 покорилось только графическим ускорителям NVIDIA RTX 3000 серии и флагману прошлого поколения GeForce RTX 2080 Ti. Причем для преодоления этого рубежа большинство карт было разогнано. 3840 х 2160 осталось недосягаемой «вершиной» даже для разогнанной GeForce RTX 3080.

В игре Cyberpunk 2077 доминировали видеокарты компании NVIDIA. Так, графический ускоритель Radeon RX 5700 XT соперничал с GeForce RTX 2060 Super, а модель Radeon RX 5700 была немного быстрее GeForce RTX 2060.

Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт(RTX – off, medium, ultra)

1920х1080

2560х1080

2560х1440

3440х1440

3840х2160

1% low и average FPS

После включения технологии NVIDIA RTX с настройками «среднее качество» и «ультра качество» производительность видеокарт заметно снизилась.

В разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1080 с настройками «среднее качество» высокие результаты показали ускорители RTX 3000 серии и GeForce RTX 2080 Ti, GeForce RTX 2080 Super.

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Начиная с разрешения 2560 х 1440, проблемы с обеспечением комфортной производительности наблюдались у всех моделей без исключения.

Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт (RTX – off)

1920х1080

2560х1080

2560х1440

3440х1440

3840х2160

1% low и average FPS

Игра Cyberpunk 2077 поддерживает технологию NVIDIA DLSS 2.0.

Мы подробно рассматривали работу технологии Deep Learning Super Sampling 2.0 в специальном материале: Обзор и тестирование технологии NVIDIA DLSS 2.0.

Включение DLSS 2.0 положительно сказалось на производительности всех видеокарт GeForce RTX. Благодаря этой технологии младший ускоритель GeForce RTX 2060 обеспечил комфортную производительность даже в разрешении 3440 х 1440.

Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт (RTX – medium)

1920х1080

2560х1080

2560х1440

3440х1440

3840х2160

1% low и average FPS

Активация трассировки лучей в пресете «среднее качество» заметно снизило производительность всех участников тестирования. Тем не менее, в разрешении 1920 х 1080 все подопытные показали высокие результаты.

Заметные проблемы с обеспечением комфортной производительности возникли у моделей GeForce RTX 2070, GeForce RTX 2060 и GeForce RTX 2060 Super в разрешении 3440 х 1440.

Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт (RTX – ultra)

1920х1080

2560х1080

2560х1440

3440х1440

3840х2160

1% low и average FPS

Трассировка лучей с пресетом «ультра качество» деклассировала большинство видеокарт GeForce RTX 2000 серии.

В разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1080 высокие результаты показала большая часть участников тестирования. В 2560 х 1440 с этой задачей справились только ускорители Ampere и топовый Turing.

Разрешение 3440 х 1440 покорилось лишь старшей видеокарте GeForce RTX 3080. В 3840 х 2160 этот же ускоритель продемонстрировал только приемлемую производительность.

Также необходимо упомянуть, что игра Cyberpunk 2077 поддерживает алгоритм AMD FidelityFX CAS. Он работает на всех моделях без исключения.

Давайте рассмотрим эффективность NVIDIA DLSS 2.0 и AMD FidelityFX CAS на примере видеокарт GeForce RTX 2060 Super и Radeon RX 5700 XT.

Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт (DLSS 2.0 / FidelityFX CAS)

1920х1080

2560х1080

2560х1440

3440х1440

3840х2160

1% low и average FPS

По диаграммам видно, что включение FidelityFX CAS дает больший прирост производительности, чем DLSS 2.0. Однако не стоит забывать, что в алгоритме NVIDIA есть пресет «ультра производительность», который способен конкурировать с пресетом «FidelityFX CAS».

Вдобавок нейросеть алгоритма DLSS 2.0 значительно качественнее обрабатывает изображение, чем апскейл с простейшими фильтрами у FidelityFX CAS.

Данный вопрос был подробно изучен в материале Death Stranding: тестирование актуальных видеокарт от А до Я.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

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amd intel nvidia тест phoenix cd projekt red cyberpunk 2077 wb games bandai namco entertainment софтклаб redengine 4

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