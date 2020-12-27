В данном обзоре будет проведено сводное тестирование актуальных видеокарт в игре Cyberpunk 2077, основанной на движке REDengine 4.

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Примечание: тени с трассировкой лучей в Cyberpunk 2077 создаются только солнечными и лунными лучами.

P.S. Теоретическая часть и скриншоты предоставлены компанией NVIDIA.

Теперь перейдем непосредственно к тестам видеокарт.

Системные требования

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Минимальные системные требования:

Операционная система: Windows 7, 8.1 и 10 (64-битная версия).

Процессор: Intel Core i5-3570K или AMD FX-8310.

Оперативная память: 8 Гбайт.

Свободное место на HDD: 70 Гбайт.

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 780 3 Гбайт или AMD Radeon RX 470 4 Гбайт.

Рекомендуемые системные требования:

Операционная система: Windows 10 (64-битная версия).

Процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 7 2700X.

Оперативная память: 12 Гбайт.

Свободное место на HDD: 70 Гбайт.

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 6 Гбайт или AMD Radeon RX 590 8 Гбайт.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования Тестовые конфигурации реклама Тесты видеокарт проводились на следующем стенде: Процессор: Intel Core i7-8700K (Coffee Lake, L3 12 Мбайт), 3700 @ 4900 МГц;

Intel Core i7-8700K (Coffee Lake, L3 12 Мбайт), 3700 @ 4900 МГц; Материнская плата: ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2;

ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2; Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);

Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин); Оперативная память: 2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В), X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В), X.M.P. - on; Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;

64 Гбайт, SSD ADATA SX900; Дисковая подсистема №2: 500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO;

500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO; Блок питания: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140 мм на вдув);

Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140 мм на вдув); Корпус: открытый тестовый стенд;

открытый тестовый стенд; Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц);

27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц); Телевизор: 40" LG 40UF670V (Wide LCD, 3840x2160 / 60 Гц). Видеокарты: GeForce RTX 2080 Ti 11264 Mбайт - 1815/14000 @ 2085/16000 МГц (ASUS);

GeForce RTX 2080 Super 8192 Mбайт - 1905/15500 @ 2070/18000 МГц (NVIDIA);

GeForce RTX 2080 8192 Mбайт - 1810/14000 @ 2020/16000 МГц (NVIDIA);

GeForce RTX 2070 Super 8192 Mбайт - 1875/14000 @ 2085/16000 МГц (ASUS);

GeForce RTX 2070 8192 Mбайт - 1750/14000 @ 2010/16000 МГц (Gigabyte);

GeForce RTX 2060 Super 8192 Mбайт - 1805/14000 @ 2085/16000 МГц (NVIDIA);

GeForce RTX 2060 6144 Mбайт - 1845/14000 @ 2055/16000 МГц (NVIDIA);

GeForce GTX 1660 Ti 6144 Mбайт - 1870/12000 @ 2055/15000 МГц (Gigabyte);

GeForce GTX 1660 Super 6144 Mбайт - 1885/14000 @ 2035/15500 МГц (MSI);

GeForce GTX 1660 6144 Mбайт - 1850/8000 @ 2055/9500 МГц (Palit);

GeForce GTX 1650 Super 4096 Mбайт - 1840/12000 @ 2025/14000 МГц (Gigabyte);

GeForce GTX 1650 4096 Mбайт - 1815/8000 @ 2040/9500 МГц (MSI);



Radeon RX 5700 XT 8192 Мбайт - 1820/14000 @ 2050/15000 МГц (MSI);

Radeon RX 5700 8192 Мбайт - 1700/14000 @ 1920/15000 МГц (Sapphire);

Radeon RX 5600 XT 6144 Мбайт - 1650/14000 @ 1850/15000 МГц (Gigabyte);

Radeon RX 5500 XT 8192 Мбайт - 1800/14000 @ 1950/15000 МГц (ASUS);



Radeon RX Vega 64 8192 Mбайт - 1546/950 @ 1680/1050 МГц (Sapphire);

Radeon RX Vega 56 8192 Mбайт - 1471/800 @ 1640/950 МГц (Sapphire);

Radeon RX 590 8192 Мбайт - 1545/8000 @ 1670/9000 МГц (PowerColor);

Radeon RX 580 8192 Мбайт - 1346/8000 @ 1450/9000 МГц (Gigabyte);

Radeon RX 570 8192 Мбайт - 1244/7000 @ 1440/8000 МГц (MSI). Программное обеспечение: Операционная система: Windows 10 x64;

Windows 10 x64; Драйверы видеокарт: NVIDIA GeForce 460.89 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 20.12.2.

NVIDIA GeForce 460.89 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 20.12.2. Утилиты: FPS Monitor Build 5102, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.6.2. Инструментарий и методика тестирования Для более наглядного сравнения видеокарт игра, используемая в качестве тестового приложения, запускалась в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1080, 2560 х 1440, 3440 х 1440 и 3840 х 2160. реклама В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. В игре замерялись 1% мгновенные (редкие события) и средние значения FPS. Вертикальная синхронизация при проведении тестов была отключена.

Графические настройки

Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:

Версия 1.0.6.

DirectX 12.

Поле зрения - 80.



Хроматическая аберрация - включена.



Глубина резкости - включена.



Блики - включены.



Размытие в движении - высокое.



Контактные тени - включены.



Улучшенное освещение геометрии лиц - включено.



Анизотропная фильтрация - х16.



Качество объектов для локальных теней - высокое.



Качество локальных теней - высокое.



Диапазон каскадных карт теней - высокое.



Разрешение каскадных карт теней - высокое.



Разрешение дальних теней - высокое.



Разрешение объемного тумана - высокое.



Качество объемных облаков - высокое.



Максимум динамических декалей - высокий.



Качество отражений - высокое.



Качество подповерхностного рассеивания - высокое.



Рассеянное затенение - высокое.



Точность цветопередачи - высокая.



Качество отражений в зеркалах - высокое.



Уровень детализации - высокий.



Трассировка лучей - включена/выключена.



Отражения с трассировкой лучей - включены/выключены.



Тени с трассировкой лучей - включены/выключены.



Освещение с трассировкой лучей - невероятное/среднее/выключено.



DLSS 2.0 - производительность/качество/выключено.



Постоянный FidelityFX CAS - 50/75/выключен.

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Мониторинг использования видеопамяти и оперативной памяти Видеопамять Оперативная память Мбайт

Для комфортной игры в Cyberpunk 2077 потребуется игровой ПК с шестнадцатью гигабайтами оперативной памяти и видеокартой, оснащенной десятью гигабайтами набортной памяти.

Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт 1920х1080 2560х1080 2560х1440 3440х1440 3840х2160 1% low и average FPS

Игра Cyberpunk 2077 предъявила повышенные требования к графической подсистеме.

В результате в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1080 проблемы с обеспечением комфортной производительности возникли у всех бюджетных видеокарт и части ускорителей среднего ценового сегмента. В 2560 х 1440 комфортную производительность смогли обеспечить только старшие видеокарты.

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Разрешение 3440 х 1440 покорилось только графическим ускорителям NVIDIA RTX 3000 серии и флагману прошлого поколения GeForce RTX 2080 Ti. Причем для преодоления этого рубежа большинство карт было разогнано. 3840 х 2160 осталось недосягаемой «вершиной» даже для разогнанной GeForce RTX 3080.

В игре Cyberpunk 2077 доминировали видеокарты компании NVIDIA. Так, графический ускоритель Radeon RX 5700 XT соперничал с GeForce RTX 2060 Super, а модель Radeon RX 5700 была немного быстрее GeForce RTX 2060.

Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт(RTX – off, medium, ultra) 1920х1080 2560х1080 2560х1440 3440х1440 3840х2160 1% low и average FPS

После включения технологии NVIDIA RTX с настройками «среднее качество» и «ультра качество» производительность видеокарт заметно снизилась.

В разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1080 с настройками «среднее качество» высокие результаты показали ускорители RTX 3000 серии и GeForce RTX 2080 Ti, GeForce RTX 2080 Super.

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Начиная с разрешения 2560 х 1440, проблемы с обеспечением комфортной производительности наблюдались у всех моделей без исключения.

Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт (RTX – off) 1920х1080 2560х1080 2560х1440 3440х1440 3840х2160 1% low и average FPS

Игра Cyberpunk 2077 поддерживает технологию NVIDIA DLSS 2.0.

Мы подробно рассматривали работу технологии Deep Learning Super Sampling 2.0 в специальном материале: Обзор и тестирование технологии NVIDIA DLSS 2.0.

Включение DLSS 2.0 положительно сказалось на производительности всех видеокарт GeForce RTX. Благодаря этой технологии младший ускоритель GeForce RTX 2060 обеспечил комфортную производительность даже в разрешении 3440 х 1440.

Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт (RTX – medium) 1920х1080 2560х1080 2560х1440 3440х1440 3840х2160 1% low и average FPS

Активация трассировки лучей в пресете «среднее качество» заметно снизило производительность всех участников тестирования. Тем не менее, в разрешении 1920 х 1080 все подопытные показали высокие результаты.

Заметные проблемы с обеспечением комфортной производительности возникли у моделей GeForce RTX 2070, GeForce RTX 2060 и GeForce RTX 2060 Super в разрешении 3440 х 1440.

Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт (RTX – ultra) 1920х1080 2560х1080 2560х1440 3440х1440 3840х2160 1% low и average FPS

Трассировка лучей с пресетом «ультра качество» деклассировала большинство видеокарт GeForce RTX 2000 серии.

В разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1080 высокие результаты показала большая часть участников тестирования. В 2560 х 1440 с этой задачей справились только ускорители Ampere и топовый Turing.

Разрешение 3440 х 1440 покорилось лишь старшей видеокарте GeForce RTX 3080. В 3840 х 2160 этот же ускоритель продемонстрировал только приемлемую производительность.

Также необходимо упомянуть, что игра Cyberpunk 2077 поддерживает алгоритм AMD FidelityFX CAS. Он работает на всех моделях без исключения.

Давайте рассмотрим эффективность NVIDIA DLSS 2.0 и AMD FidelityFX CAS на примере видеокарт GeForce RTX 2060 Super и Radeon RX 5700 XT.

Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт (DLSS 2.0 / FidelityFX CAS) 1920х1080 2560х1080 2560х1440 3440х1440 3840х2160 1% low и average FPS

По диаграммам видно, что включение FidelityFX CAS дает больший прирост производительности, чем DLSS 2.0. Однако не стоит забывать, что в алгоритме NVIDIA есть пресет «ультра производительность», который способен конкурировать с пресетом «FidelityFX CAS».

Вдобавок нейросеть алгоритма DLSS 2.0 значительно качественнее обрабатывает изображение, чем апскейл с простейшими фильтрами у FidelityFX CAS.

Данный вопрос был подробно изучен в материале Death Stranding: тестирование актуальных видеокарт от А до Я.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

