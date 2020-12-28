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Вступление

Компания AeroCool выпускает большое количество разнообразных корпусов. Большинство моделей относится к бюджетному или среднему сегменту. Мы рассмотрели много разных модификаций и очень редко сталкивались с унификацией. Компания огромное внимание уделяет внешнему виду и поэтому не приемлет повторениям. Каждый корпус по-своему уникален и неповторим, хотя где-то отдаленно по характеристикам они могут быть похожи.

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Все современные устройства компании оборудованы металлическим каркасом и одной прозрачной боковой стенкой. Бывают исключения, когда таких панелей больше, но полностью «глухих» я еще не встречал. Все модели прочные, крепкие и с хорошей окраской. Да, металл частенько тонкий, но это никак не влияет на прочность, а вот вес точно меньше. Единственный жирный минус – все винты вкручиваются только один раз. Это значит – один раз собрал и забыл, что подходит для большинства, ведь не каждый постоянно перебирает свой компьютер.

Несмотря на то, что я рассмотрел уже кучу корпусов, я мало внимания уделил по-настоящему недорогим устройствам. Не всем нужен тоннель внизу или какие-то другие современные фишки, подсветка не в счет потому, что без нее сейчас уже сложно представить современный домашний корпус для настоящего геймера. Еще одним обязательным атрибутом является прозрачная боковая панель. Лучше если она будет стеклянная. Все это обязательно должно быть дешевле 3 000 рублей. Понятно, что настоящие любители сэкономить выберут mATX корпус за 1 000 рублей и будут счастливы. Да, это будет без подсветки, без вентиляторов, без стекла, но зато максимально дешево.

Если хотя бы немного добавить, то можно взять уже настоящую полноценную башню, такую как AeroCool Prime ARGB. Это корпус с мощной ARGB подсветкой передней панели, ARGB вентилятором сзади и настоящим закаленным стеклом сбоку.

Звучит все здорово, а вот как оно выглядит на самом деле и как в использовании – еще предстоит разобраться. Давайте посмотрим, что получилось у компании AeroCool на этот раз.

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Упаковка и комплектация

Коробка достаточно компактная для корпуса размера Mid Tower и относительно легкая для модели с закаленным стеклом. Прорезей в картоне, которые образуют ручки для переноски, нет. Несмотря на это, одному с ней обращаться очень комфортно.

Упаковка изготовлена из обычного картона. Габариты составляют 477 х 250 х 405 мм, масса 4.8 кг. Если б не закаленное стекло, то она была бы еще меньше. Однако за ним проще ухаживать, и оно практически не царапается (в отличие от акрила).

Оформление уже привычно, но к нему до сих пор есть претензии. Самая главная заключается в том, что есть несколько изображений корпуса на упаковке, но по ним невозможно понять суть этого устройства, как оно устроено и что внутри и снаружи.

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Сверху и снизу коробка заклеена прозрачным скотчем. Там нет никакой информации кроме транспортировочных значков. Поэтому будем изучать боковые стенки.

Несмотря на небольшие габариты коробки, корпус относится к формату Mid Tower, а еще в описании обозначено, что есть подсветка ARGB. Боковая панель из закаленного стекла. Также нам сообщают, что в корпусе есть поддержка систем СЖО.

На другой боковой поверхности мы видим изображение корпуса, но на этот раз с правого бока и под углом. Как раз там, где находится глухая стальная панель. В левой части опять находится огромная таблица со спецификацией. В ней указано, что толщина металла 0.5 мм, что похоже на правду. Передняя панель сделана из пластика ABS с тремя белыми полосками, основной цвет черный, глубина ниши для укладки кабелей справа – 18.9 мм. Также тут много другой полезной информации.

Снизу на нескольких языках, включая русский, сообщается следующая информация:

RGB LED дизайн на передней панели;

Вентиляционные отверстия на передней панели обеспечивают превосходную циркуляцию воздуха;

Поддержка систем жидкостного охлаждения;

Максимальное количество поддерживаемых вентиляторов – 4;

Максимальная высота системы охлаждения процессора - 159 мм;

Поддержка видеокарт премиум-класса длиной до 302 мм;

Теперь посмотрим на коробку со всех сторон.

На одной боковой стороне мы видим информацию о комплектации устройства, а на другой есть место для транспортировочных наклеек.

Открыв коробку сверху, я обнаружил, что корпус расположен передней панелью верх.

В качестве каркаса используется пенопласт. Статика образуется, но не критично. Извлечение корпуса из упаковки не вызывает проблем.

Комплект поставки находится внутри корпуса. Он состоит из небольшой инструкции и пакета с аксессуарами. Инструкцию эту можно изучить непосредственно на сайте компании. Что касается аксессуаров, то их не так много.

Несколько стяжек;

Втулки для крепления материнской платы к шасси;

Комплект разных винтов.

Заглушки для карт расширения здесь выламываются, как в любой бюджетной модели. Вставляющихся запасных в комплекте нет.

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Дизайн и особенности корпуса

Корпус выглядит необычно. Немного напоминает модель Klaw из-за трех полосок. Только здесь они рядом, а не на большом удалении друг от друга. Корпус очень компактный для полноформатной модели, и я уже сразу предвижу определенные трудности.

Габариты устройства, согласно спецификации, составляют 205 х 442 х 305 мм. Масса – 4.1 кг. В данном случае все параметры приблизительно соответствует действительности. Только корпус получается немного шире из-за винтов крепления стекла, которые выпирают сбоку.

В описании не указано, что одна боковая стенка из стекла, но есть маркер в обозначении комплектации. Это указывает на то, что могут быть различные модификации. Сам корпус размера Mid Tower с нижним расположением блока питания. Рама стальная, передняя пластиковая с вставкой из трех белых матовых полосок с RGB подсветкой. Грани со всех сторон передней панели скошены.

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В местах соединения каркаса рамы и других элементов используются заклепки. Толщина металла заявлена производителем как 0.5 мм, что похоже на правду. Металл тонкий, не мнется и не гнется так просто, но есть слабое место – винтовые соединения. В местах фиксации винтом карт расширения металл такой же, как везде. В итоге крепление получается одноразовым. Это касается не данной конкретной модели, а многих, в том числе премиальных, где используют тонкий металл.

В остальном ничего не гнется, не мнется и нет люфтов между элементами. Изготовление очень хорошее: все ровно подогнано, нет ни щелей не заусенцев и прочих производственных дефектов/недоработок.

В описании сказано, что корпус высокопроизводительный и предназначается для геймерских сборок. Отчасти я с этим утверждением согласен потому, что испытал это устройство, но сама формулировка размыта и не совсем понятно, какую сборку считать геймерской? Все очень относительно, и надо разумно подходить к каждой конкретной ситуации.

Внешний вид необычный, особенно это касается передней панели, на которой есть подсвечивающиеся полоски. Боковая стеклянная панель здесь крепится по-простому четырьмя барашками прямо через отверстия в стекле. На самих барашках есть резиновые втулки, которые фиксируются в стекле, а еще на раме есть резиновые шайбы.

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Стекло сверху заклеено защитной пленкой. Оно немного тонировано и поэтому смотрится еще лучше, чем просто прозрачное.

Вторая боковая панель изготовлена из стали и окрашена в черный цвет. Она крепится двумя барашками сзади.

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Фиксация осуществляется ими, а также тремя небольшими выступами спереди, которые задвигается в специальные вырезы в передней стойке рамы.

Производитель заявляет, что за правой стальной боковиной находится ниша глубиной 18,9 мм для комфортной укладки кабеля. Цифры вроде внушительные, но по факту кабели я еле убрал, однако этому есть и другое объяснение.

Например, внизу нет тоннеля.

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Каждый раз я пытаюсь найти два одинаковых шасси, где отличались бы только панели. И вот уже на этот раз думал, что это оно, но нет. Понятно, что используются заклепки, и какие-то элементы отдельно наверняка продублированы в нескольких моделях. Заметно, что рама здесь тонкая, легкая и в ней много отверстий и проемов

Внутреннее убранство компактное, поэтому объем скромный и нужна хорошая вентиляция при использовании производительной системы.

Здесь мы видим, что конструкция стоек не такая простая. По периметру есть изгибы на боковых планках. Они образуют сложные профили и увеличивают жесткость. В местах соединения профилей каркаса корпуса присутствуют заклепки.

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Для начала посмотрим на корпус снизу. Здесь мы ожидали увидеть стандартную стальную сетку, которую компания AeroCool использует в большинстве моделей. Обычно она вставляется в металлические направляющие. Так вот, направляющие есть, а сетки нет. Бюджетный вариант, извините.

Корпус опирается на четыре пластиковые ножки из недорогого пластика. Мягкие площадки для лучшей устойчивости отсутствуют.

Каждая ножка крепится при помощи саморезов непосредственно к основанию. Корпус стоит устойчиво, но сдвинуть его нетрудно, поскольку пластик неплохо скользит.

А вот сверху картина привычная. Здесь находится стальная сетка на магнитной полоске. Держится она очень неплохо, но если при работе с корпусом нечаянно за нее ухватиться, то она легко сдвинется.

Сверху можно установить один вентилятор 120 мм, а вот радиатор СЖО уже не влезет. Сетка здесь больше нужна для того, чтобы мусор сверху не сыпался вниз, а не как защита от пыли потому, что теплый воздух выходит из нее, а не поступает в корпус.

Еще сверху размещены кнопки, разъемы и индикаторы.

Здесь они смонтированы в один модуль, который крепится к верхней панели корпуса. Есть кнопки Power, Reset, два USB 3.0, два разъема типа миниджек для наушников и микрофона. Индикаторы питания и активности диска представляют собой две точки.

Передняя панель легко снимается.

Она изготовлена из пластика. Внутри находится модуль с ARGB подсветкой и контроллером, от которого идут кабели за боковую крышку. Ни в панели, ни за ней нет никакой дополнительной сетки для улавливания пыли.

Прямо за передней панелью находится рама, куда крепятся вентиляторы.

Их можно установить три штуки диаметром 120 мм спереди и один сзади. Здесь есть только один сзади. Это модель AeroCool Duo 12 ARGB. Однако он не совсем обычный и у него нестандартный 4-контактный разъем.

Через него он соединяется с контроллером в передней панели, а тот в свою очередь подключается к питанию через SATA и еще синхронизируется через обычный разъем ARGB. Сзади каждого устройства указаны характеристики: 12 В, 1.4 Вт.

Сзади находятся семь заглушек для карт расширения. Все нужно выламывать, а вместо них устанавливаемых в комплекте нет.

Здесь же находится проем для установки заглушки задней панели материнской платы. Поскольку этот корпус с нижним расположением блока питания, то монтажная рамка для него находится внизу.

За правой боковой панелью находится ниша для укладки кабелей. Здесь она углубляется на 18.9 мм. Кажется, что это много, но на самом деле в данном случае катастрофически мало. Кабели приходится буквально запихивать, а панель закрывается с большими усилиями.

Внизу находится корзина для установки двух жестких дисков размера 3.5". Один устанавливается внутрь, а другой сверху.

Еще один накопитель 2.5" можно закрепить на боковую панель, для чего предусмотрена специальная монтажная планка. Он монтируется изнутри и это не совсем удобно.

Тестовый стенд

Тестирование корпуса AeroCool Prime проводилось со следующими компонентами:

Процессор: AMD Ryzen 7 3800X @ 4300 МГц;

Кулер: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Материнская плата: ASUS Prime B550-Plus, версия BIOS 1401;

Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4133 @ DDR4-3800, 16-16-16-32, A-Data XPG Spectrix D80 (Samsung B-die);

Видеокарта: ASUS ROG Strix GTX 1660 Ti (1500 / 1860 / 12002 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель: SSD M.2: Samsung 981 1 Тбайт;

Блок питания: AeroCool Aero Bronze 750 Ватт.

Сборка системы

Не могу сказать, достаточно ли геймерское я подобрал «железо» по меркам производителя, но думаю, что вполне, чтобы проверить корпус как следует. Надо отметить, что со сборкой не возникло серьезных проблем, но повозиться пришлось.

В процессе сборки выяснилось, что места мало, все влезает впритык и лучше обдумать свои действия заранее. Тем не менее, по факту все удалось разместить и заявления производителя истинны. Особенности корпуса стоит учесть при первоначальном подборе комплектующих.

Лично я просто снял внизу корзину для диска, которая мне была без надобности. Установил видеокарту, с усилием закрыл правую боковину с проводами внутри и стеклянную боковую панель.

Последовательность установки компонентов в корпус такая: диск 3.5", блок питания, материнская плата в сборе с кулером, оперативной памятью и накопителем, в последнюю очередь – видеокарта.

Теперь взглянем на видео работающей сборки и режимы работы подсветки.

Еще один ролик был записан с закрытой боковой панелью.

Я изначально понимал, что с одним вентилятором внутри будет жарко, поэтому дооснастил сборку спереди еще одним вентилятором, чтобы было лучше.

Результаты тестов

Для тестов было решено использовать Furmark и Prime95 для разогрева процессора и видеокарты, которые неплохо справляются с этой задачей. Также я решил протестировать несколько вариантов использования вентиляторов и сравнить с открытым стендом.

Открытый стенд (ОС);

Штатный вентилятор (Base);

Штатный вентилятор + дополнительный спереди (Base+1);

Все корпусные вентиляторы отключены (OFF).

Уровень шума

Уровень шума 10 см, дБ



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Уровень шума 100 см, дБ



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Температура

Температура CPU, °C



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Температура GPU, °C



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Видно, что вентиляторы не очень мощные, качают воздух слабо, но это лучше, чем ничего, и не так шумно. Одним словом – компромисс.

Заключение

Я старался вместе с корпусом AeroCool использовать бюджетное «железо», но он предназначен для начинки, которая попроще. Казалось бы, куда проще?

На самом деле это все прекрасно влезло и работало, но только собирать было не очень удобно, а результаты работы говорят о том, что над охлаждением надо подумать. Один из вариантов решения – дополнительные вентиляторы спереди. И надо учитывать, что не самая длинная видеокарта полностью разделяет корпус пополам и устанавливается впритык. Это значит, что ее желательно покороче. Да и процессорный кулер надо скромнее. СЖО использовать не выход – очень мало места. Сложнее всего с блоком питания, хотя я смог распределить провода AeroCool Aero Bronze 750 за стенкой.

Закрывать пришлось туго, но самое главное – это результат.

В данном случае я бы рекомендовал использовать модульные блоки питания, либо с меньшим числом кабелей. Стеклянная панель также закрылась впритык к процессорному кулеру Noctua NH-D15. Все свидетельствует о том, что корпус компактный и для «горячей» системы подходит слабо.

Похоже, он рассчитан на простую конфигурацию, с которой не надо будет так сильно заморачиваться, ведь процесс сборки должен доставлять удовольствие. В целом конфигурацию я подобрал правильно, только ошибся с блоком питания и видеокартой. Получается, что не всегда БП AeroCool идеально сочетается с корпусом той же компании.

Теперь мы видим, что могут быть исключения, а на самом деле надо было ставить не больше 550 Вт. В качестве видеокарты надо было выбрать что-то на базе GeForce GTX 1650 или Radeon RX 5500 и тогда все удачно разместилось бы внутри. Можно было найти укороченную GeForce RTX 2060 или GeForce GTX 1660 Ti, однако тогда опять возникает вопрос с блоком питания.

Данный материал еще раз показывает, что даже для не очень мощной конфигурации корпус нужно выбирать подходящий, чтобы внутри могли нормально разместиться все компоненты. А еще к вопросу выбора корпуса нужно подходить взвешенно и обдуманно.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: