Cyberpunk 2077, одна из самых ожидаемых игр года, уже предзагрузилась у некоторых владельцев PS5, коробки с дисками прибывают на склады – шансы на еще один перенос тают на глазах. Но не киберпанком единым: в декабре нам уготованы стратегия про мафию от отца Doom, спасение греческих богов в проекте Ubisoft и другие интересные занятия.

Чем развлечься до Нового года? Узнайте из нашей традиционной статьи.

Empire of Sin

Жанр Тактика/Управленческая стратегия Разработчик Romero Games Издатель Paradox Interactive Платформы PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch Дата выхода 1 декабря 2020 года

Джон Ромеро – фигура для индустрии не просто знаковая, а во многом определяющая. Но, как и большинство звезд 1990-х, он уже давно не на первых ролях – время от времени лепит какие-то мелкие проекты. Тем не менее, вновь заявить о себе ему все же охота. В первый день декабря Romero Games и Paradox Interactive выпускают управленческую стратегию с тактическими боями, посвященную Чикаго 1920-х.

В одном из крупнейших американских городов царит сухой закон, который на руку криминальным структурам. Нам предстоит ввязаться в борьбу между группировками, примерив образ какого-нибудь знаменитого мафиозо, включая Аль Капоне, или выдуманного персонажа. Бутлегерство – центральное звено преступной империи, но также придется «крышевать» казино, бордели и другие прибыльные места. У каждого лидера будет свой набор бонусов к работе этих заведений (скажем, +5% дохода от спикизи) и к дипломатическим навыкам, необходимым для выстраивания отношений с соседними бандами.

Разумеется, диалог с «партнерами» не всегда можно будет наладить на взаимовыгодных условиях, и тут в дело пойдут силовые методы. Стычки проходят в духе почти любой современной пошаговой тактики – с очками действий, с полными и частичными укрытиями и остальными привычными атрибутами. Глава ОПГ также может участвовать в боях наряду с наемниками, и у него даже есть специальное умение (к примеру, венгерский гангстер Джозеф Сэлтис умеет плечом сшибать с ног стоящих на его пути бедолаг).

Empire of Sin вообще выглядит ультимативной компьютерной стратегией, сочетающей на разных уровнях самые яркие образцы жанра. Сражения – это упрощенный XCOM, менеджмент заведений и их развитие – прямо как в «тайкунах», а в расширении влияния на глобальной карте города есть что-то от Civilization. Выглядит очень амбициозно, но не прогнется ли структура под собственной тяжестью?

Chronos: Before the Ashes

Жанр Экшен/RPG Разработчик Gunfire Games Издатель THQ Nordic Платформы PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch Дата выхода 1 декабря 2020 года

Студия Gunfire Games не так давно похвасталась, что Remnant: From the Ashes преодолела отметку в 1.7 миллиона проданных копий, а дополнения к ней разошлись еще почти миллионом экземпляров. Хороший показатель для неидеальной игры, и тут, казалось бы, стоит анонсировать продолжение. Но реальность интереснее: 1 декабря в продажу поступил приквел, который на самом деле вышел задолго до так называемого оригинала.

Какая-то ерунда? А дело в том, что в 2016 году американцы подготовили для VR-устройств проект Chronos, сюжет которого развивается до Remnant: From the Ashes. Тогда он прошел незамеченным, зато сейчас разработчики, убрав привязку игры к шлемам и наслаждаясь попутным ветром, рассчитывают на успех. И шансы, похоже, есть. Во-первых, потому, что фанаты встретят знакомых персонажей, ранее посещенные места, а также события, предваряющие захват мира зловещим Корнем. История самостоятельна (мы спускаемся под землю, чтобы защитить родину от зла – скукота на словах), но пересечений в ней наверняка предостаточно.

Во-вторых, система прокачки здесь как минимум необычна. Герой отправляется в таинственные лабиринты восемнадцатилетним, а вот в каком возрасте он оттуда выйдет – большой вопрос. Каждая смерть вычеркивает год из его жизни и постепенно усложняет физическое развитие – со временем нужно тратить все больше очков на силу, ловкость и так далее. Зато с багажом прожитых лет становится проще открывать и развивать духовные способности, да и по юбилеям можно рассчитывать на приятные бонусы вроде красивого множителя к скорости набора опыта.

Помогать взрослеть персонажу будут разномастные монстры. В отличие от Remnant, Chronos ориентирована на ближний бой в духе Dark Souls. Противники не любят налетать толпами, но бьют больно, а поправить здоровье можно лишь с новым уровнем или осушив эссенцию из сердца дракона, которая восполняется строго после гибели. Впрочем, если для вас это даже звучит тревожно, авторы припасли несколько уровней сложности. Глядишь, мир спасет мужчина в расцвете сил!

Twin Mirror

Жанр Приключение Разработчик Dontnod Entertainment Издатель Dontnod Entertainment Платформы PC, PlayStation 4, Xbox One Дата выхода 1 декабря 2020 года

В одном из недавних интервью исполнительный директор Dontnod Entertainment поведал, что команда одновременно работает сразу над шестью проектами – планы, мягко говоря, очень амбициозные. Теплится надежда, что среди них есть и достойное продолжение Life is Strange, а пока же карты начинают приоткрываться с Twin Mirror – первого «самиздата» студии.

Тридцатилетний Сэм Хиггс, бывший журналист, возвращается в родной городок после кончины его друга детства. Когда-то газетные расследования рассорили героя с половиной горожан, и эмоционально ему приходится вдвойне тяжело. А тут еще чуйка подсказывает: что-то в смерти товарища явно нечисто, поэтому планы по скорейшему отъезду после похорон отправляются в мусорку, а внутренний сыщик начинает вынюхивать, где может быть скрыт подвох.

Геймплей традиционен для творений Dontnod Entertainment: задачки минимальной сложности, обилие диалогов и вариантов ответов в них, определенная степень нелинейности. Свежесть вносят два элемента: в «чертогах разума» Сэм умеет восстанавливать картину событий, балуясь с переменными вроде причин автокатастрофы, а в беседах ему пытается подсказывать некая добрая сущность, пекущаяся о чувствах других настолько сильно, что, следуя ее советам, расследование недолго и в тупик завести.

Немалая доля очарования тех же Life is Strange заключалась не только в создании интересных отношений между персонажами, но и в симпатичной картинке – с мягким освещением и чуть ли не пасторальными пейзажами. Twin Mirror, по всей видимости, не отступает от привычной канвы, разве что охотнее разбавляет ее элементами триллера. Игра выглядит более заманчиво, чем недавняя Tell Me Why, и хочется надеяться, что сценаристы не подкачают.

Immortals: Fenyx Rising

Жанр Экшен Разработчик Ubisoft Quebec Издатель Ubisoft Entertainment Платформы PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch Дата выхода 3 декабря 2020 года

Ubisoft анонсировала очередную «песочницу» под названием Gods and Monsters на E3 2019, но очень быстро спрятала ее за ширму. Сперва случился перенос релиза почти на год из-за коммерческой неудачи Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, затем название из-за возможных юридических сложностей пришлось поменять, – такие истории редко приводят к чему-то хорошему. Но Immortals: Fenyx Rising очень хочет заявить о себе в позитивном ключе.

Она напоминает смесь кучи проектов, от The Legend of Zelda: Breath of the Wild и Assassin’s Creed до пестрых 3D-платформеров, и изрядно приправлена юмором. Игра на свой лад пересказывает кашу из древнегреческих мифов. Прометей и Зевс, обмениваясь шутками-прибаутками, повествуют о том, как простой смертный пошел бить Тифона, укравшего у богов силы, а вокруг постоянно вертятся Афродита, Арес и прочие эпические фигуры. Подчеркивает несерьезность происходящего и пестрый, мультяшный визуальный стиль.

Сражения, с другой стороны, здесь отнюдь не шуточные. Феникс, главный герой, владеет слабым и сильным ударами, парирует чужие атаки и уворачивается от них, накапливает энергию для особо мощных пинков и плетет комбинации. Игра постоянно ставит разнообразные задачи, вынуждая метаться между наземными стычками и схватками в воздухе (спасибо крыльям Дедала!), между ближним боем и расстрелом неприятелей из лука. Да и без «боссов» тоже никуда.

В остальное время мы свободно исследуем карту, состоящую из россыпи островов, решаем головоломки, ищем сундуки с сокровищами, занимаемся альпинизмом, поглядывая на иссякающие запасы выносливости, – в общем, «Зельда» как она есть. То, что разработка поручена Ubisoft Quebec, не очень творчески отнесшейся к открытому миру Assassin’s Creed Odyssey, немного напрягает, но в целом из Immortals: Fenyx Rising может выйти толк.

Cyberpunk 2077

Жанр Экшен/RPG Разработчик CD Project RED Издатель CD Project RED Платформы PC, PlayStation 4, Xbox One Дата выхода 10 декабря 2020 года

CD Project RED тянула до последнего. Релиз одной из главных игр последних лет, намеченный еще на апрель, сперва улетел на сентябрь, потом – на ноябрь, и вот, наконец, мы готовимся к нему в декабре – естественно, с легким недоверием. По информации, просачивающейся после многочасовых демонстраций журналистам, технических недоработок в проекте еще хватает, но отсрочки действительно пошли ему на пользу.

Именитая польская студия, вдохновившись успехом «Ведьмаков», замахивается на еще более высокий статус. Экшен/RPG от первого лица в не самом популярном сеттинге (в особенности на фоне фэнтези), с дотошной проработкой многоярусного мегаполиса, с вождением автомобилей, стелсом и перестрелками, – это серьезный риск для тех, кто привык работать с другой основой. Даже то, в главных ролях не прописанный Геральт, а «чистый лист» Ви, погружающийся в пучины криминальных и корпоративных разборок Найт-Сити, уже ставит CD Project RED в непростую ситуацию.

Авторы настаивают на высокой вариативности, по крайней мере, основной сюжетной линии. Это прослеживается уже с первых шагов – у героя три кардинально разные предыстории на выбор (в лучших традициях Dragon Age: Origins). В дальнейшем это также вылезает наружу повсеместно, вплоть до того, что побочные квесты влияют на количество опций в основном. Под решения меняется и стиль прохождения: силовой, со взломом чипов противников, скрытный. Увы, все время сидеть по углам или расстреливать из тонн оружия всех подряд не дадут, прокачивать Ви надо более сбалансированно – и хорошо, что такое проговаривают заранее, дабы не было неожиданных поворотов, как с неподатливыми «боссами» в Deus Ex: Human Revolution.

Cyberpunk 2077 выходит в не самое удачное время, что может стоить ей части выручки и уже стоило части призов калибра Game of the Year. С другой стороны, ажиотаж вокруг нее колоссален, предзаказы льются рекой (больше, чем у любого «Ведьмака»), и каких-либо сомнений в коммерческом успехе пока не возникает. Насколько же удалась игра с точки зрения качества – вот, пожалуй, главная интрига года.

На сдачу

Project Wingman – аркада про воздушные схватки над Землей, измученной катаклизмами (1 декабря 2020 года; PC).

Worms Rumble – 32 червяка одновременно могут устраивать разборки в реальном времени (1 декабря 2020 года; PC, PlayStation 4/5).

Creeper World 4 – продолжение удачной серии tower defense забралось в третье измерение (3 декабря 2020 года; PC).

El Hijo: A Wild West Tale – тактический стелс про мальчика, разыскивающего мать в декорациях спагетти-вестерна (3 декабря 2020 года; PC).

Haven – милая RPG про парочку, сбежавшую на забытую всеми планету в поисках себя, а нашедшую заодно кровожадных чудищ и множество ресурсов для крафтинга (3 декабря 2020 года; PC, PlayStation 5, Xbox One/Series).

Per Aspera – аргентинские разработчики приглашают на Марс с целью его терраформировать, а в придачу выяснить судьбу тех, кто уже пытался это сделать (3 декабря 2020 года; PC).

Suzerain – политические интриги, коррупция и подбор кадров ждут нас на посту лидера страны Сордленд в этом многословном текстовом приключении (4 декабря 2020 года; PC, Mac).

Call of the Sea – приключения девушки, разыскивающей экспедицию мужа на безымянном тропическом острове, полном тайн древней цивилизации (8 декабря 2020 года; PC, Xbox One/Series).

Unto the End – атмосферный платформер про умело владеющего мечом мужчину, топающего домой по руинам и горам (9 декабря 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One).

Orwell’s Animal Farm – классика антиутопии, «Скотный двор», обретает воплощение в виде приключенческой игры (10 декабря 2020 года; PC).

Alba: A Wildlife Adventure – забавная девчушка Альба, прыгая по пенькам и размахивая смартфоном, спасает природу острова от гор мусора (11 декабря 2020 года; PC, Mac).

MXGP 2020: The Official Motocross Videogame – режим карьеры, продвинутый редактор трасс, беззаботные поездки по лесам – такова новая часть серии про мотоциклы (16 декабря 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One).

Airborne Kingdom – мы строим воздушный город, следим за потребностями населения, торгуем с земными королевствами, а в свободное время летаем по миру и ищем древние артефакты (17 декабря 2020 года; PC, Mac).

Александр Кошта aka Top